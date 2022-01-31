Sony купит за $3,6 млрд студию Bungie — разработчика Destiny Статьи редакции
Студия останется мультиплатформенной.
Bungie сохранит прежнее руководство и продолжит работать над Destiny 2. Студия также будет обладать творческой свободой и правом самостоятельно издавать свои игры.
Присоединение к Sony позволит студии активнее нанимать новых сотрудников и реализовывать свои планы, считает её глава Пит Парсонс.
С 2000 по 2007 год Bungie входила в состав Microsoft и создала для компании серию шутеров Halo, одну из флагманских франшиз для консолей Xbox.
В 2010 году компания подписала договор с Activision Blizzard, вместе с которой развивала Destiny. В 2019 году Bungie расторгла контракт и вновь стала независимой.
Какой-то слабый ответ если честно
Жаль, что руководство не поставили новое, текущее убивает Банжи
грядёт что-то годное))
Войдовый шаттердайв? 🤣
Играл немного в Д2, но политика убивать длс и превращать пвп в говно - очень такое себе
Ничего годного не грядет. Вместо неограниченного числа студий останутся 2, а то и 1 в будущем, как обычно - монополист. Хз че всех так радуют новости, когда один покупает другого. Я это сразу воспринимаю как -1 игрок на рынке.
Сони пытается успеть в отъезжающий поезд за рулём которого Майкрософт)
Но речь не о консолях
Наконец-то!!! Поздравляю!!!
Империя наносит ответный удар.
Ну, скорее легкий тычок)
В этой истории майки больше похожи на империю
Как тебе такое, МелкоМягкие?
Неожиданно встретить это слово снова, после стольких лет. А ведь когда-то оно было даже печатным)
да им норм наверн) актиблиз куда жирнее
жирнее не значит лучше, хотя как по мне - обе сделки сомнительные
Ну всё. Началось 😂
Если - это попытка угнаться за Майками, то она довольно слабая
Когда уже купят властелина всея перекатов и бэктрекинга?
Не трогать Фромов!
НЕ СМЕТЬ!
Но если покупать ,то пусть уж фром достанется Сони :)имхо
BB2 ^^
Сони в последние годы японские студии мало интересуют
Фигня, Сони до сих пор заперли Бладборн на 30 фпс 720п и с ужасной графикой, им плевать на хорошие игры.
Как и Якудза, подобные серии должны быть везде, я против их покупки хоть кем-то, разве что пусть в Геймпасс добавляют, так он работает и на ПК, и на Боксе, и в Облаке.
Сони убили Бладборн по сути, что очень грустно, а уж если посмотреть на их недавнее убийство моей их любимой студии (Джапен Студио), то вообще забей...
Я как игрок буду максимально недоволен
А чё так? Может, хоть хит боксы починят?)))
Ещё 8 таких покупок и суммой до Билзов дотянут)
Несоизмеримо мелкая покупка по сравнению с Майкрософт... 🙄
Наконец то, думали и не дождемся нового витка консольных войн!
Больше похоже на утку. Откуда у Sony такие деньги? К тому же, Bungie ушли в вольное плавание от Microsoft и Activision не для этого. Короче говоря, не верю.
заработали на телевизорах и человеках-пауках)
Если Bungee будет и дальше промышлять мультиплатформой нафиг тогда они сдались Sony?
Ну что сказать, интересно, но вряд-ли от этого что-то выйдет)
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Пока требование касается компаний, которые зарегистрированы как материковые.
Студия останется мультиплатформенной.
Всем привет! На связи Михаил Дроздов, бренд-менеджер агентства МАКО. Заранее хочу предупредить, что статья вымученная и вряд ли представляет интерес для широких слоев специалистов и заказчиков контекстной рекламы, так как является суррогатом анти-кейса, который неожиданно стал кейсом. Мне бы лишнего внимания не хотелось.