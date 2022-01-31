{"id":11339,"title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0438 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0448\u043a\u043e\u043b\u0430 \u00ab\u0421\u043a\u043e\u043b\u043a\u043e\u0432\u043e\u00bb \u043d\u0430\u0443\u0447\u0430\u0442 \u043c\u044b\u0441\u043b\u0438\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=11339&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/351210-yandeks-praktikum-i-biznes-shkola-skolkovo-zapuskayut-kurs-dlya-rukovoditeley-it-produktov&placeBit=1&hash=4b136e1f9ac225ae53d2f3b9b579bfa101ace286622cb670cec0cadd08303e05","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Евгения Евсеева

Sony купит за $3,6 млрд студию Bungie — разработчика Destiny Статьи редакции

Студия останется мультиплатформенной.

33 33 комментария
2785 просмотров

Bungie сохранит прежнее руководство и продолжит работать над Destiny 2. Студия также будет обладать творческой свободой и правом самостоятельно издавать свои игры.

Присоединение к Sony позволит студии активнее нанимать новых сотрудников и реализовывать свои планы, считает её глава Пит Парсонс.

С 2000 по 2007 год Bungie входила в состав Microsoft и создала для компании серию шутеров Halo, одну из флагманских франшиз для консолей Xbox.

В 2010 году компания подписала договор с Activision Blizzard, вместе с которой развивала Destiny. В 2019 году Bungie расторгла контракт и вновь стала независимой.

  • В январе издатель игр Take-Two за $12,7 млрд купил разработчика мобильных игр Zynga, а Microsoft объявила о планах купить разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд.

#новость #sony #bungie

33 33 комментария
26
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Noname
Ответить
7
Развернуть ветку
Noname

Какой-то слабый ответ если честно

Ответить
3
Развернуть ветку
Илья Шишкунов

Жаль, что руководство не поставили новое, текущее убивает Банжи

Ответить
0
Развернуть ветку
Рома Миллер

грядёт что-то годное))

Ответить
9
Развернуть ветку
Бабка в засаде

Войдовый шаттердайв? 🤣
Играл немного в Д2, но политика убивать длс и превращать пвп в говно - очень такое себе

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Николаев

Ничего годного не грядет. Вместо неограниченного числа студий останутся 2, а то и 1 в будущем, как обычно - монополист. Хз че всех так радуют новости, когда один покупает другого. Я это сразу воспринимаю как -1 игрок на рынке.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Сафонов

Сони пытается успеть в отъезжающий поезд за рулём которого Майкрософт)

Ответить
5
Развернуть ветку
Roman Kuvshinnikov

Это почему?) https://www.ixbt.com/news/2021/01/03/playstation-5-xbox-series-s-series-x.html

PlayStation 5 лидирует на рынке консолей по…
Источник привел данные по продажам игровых консолей за шесть месяцев, прошедших с момента запуска…
www.ixbt.com
Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Козаченко

Но речь не о консолях

Ответить
1
Развернуть ветку
Павел Корвижин

Наконец-то!!! Поздравляю!!!

Ответить
4
Развернуть ветку
Артём Палённый

Империя наносит ответный удар.

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Гаврилов

Ну, скорее легкий тычок)

Ответить
4
Развернуть ветку
Артём Палённый
Ответить
5
Развернуть ветку
Pavel Gorgulov

В этой истории майки больше похожи на империю

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Половинкин

Как тебе такое, МелкоМягкие?

Ответить
0
Развернуть ветку
jianku13

Неожиданно встретить это слово снова, после стольких лет. А ведь когда-то оно было даже печатным)

Ответить
3
Развернуть ветку
Mike K

да им норм наверн) актиблиз куда жирнее

Ответить
1
Развернуть ветку
unknown

жирнее не значит лучше, хотя как по мне - обе сделки сомнительные

Ответить
0
Развернуть ветку
Edgar Sarkisov

Ну всё. Началось 😂

Ответить
1
Развернуть ветку
Артём Подгорный

Если - это попытка угнаться за Майками, то она довольно слабая

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleks Melnik

Когда уже купят властелина всея перекатов и бэктрекинга?

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Шишкунов

Не трогать Фромов!
НЕ СМЕТЬ!

Ответить
0
Развернуть ветку
Hln_ Sokol

Но если покупать ,то пусть уж фром достанется Сони :)имхо
BB2 ^^

Ответить
1
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Сони в последние годы японские студии мало интересуют

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Шишкунов

Фигня, Сони до сих пор заперли Бладборн на 30 фпс 720п и с ужасной графикой, им плевать на хорошие игры.
Как и Якудза, подобные серии должны быть везде, я против их покупки хоть кем-то, разве что пусть в Геймпасс добавляют, так он работает и на ПК, и на Боксе, и в Облаке.
Сони убили Бладборн по сути, что очень грустно, а уж если посмотреть на их недавнее убийство моей их любимой студии (Джапен Студио), то вообще забей...
Я как игрок буду максимально недоволен

Ответить
0
Развернуть ветку
Aleks Melnik

А чё так? Может, хоть хит боксы починят?)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Yukin

Ещё 8 таких покупок и суммой до Билзов дотянут)

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Сорокин

Несоизмеримо мелкая покупка по сравнению с Майкрософт... 🙄

Ответить
0
Развернуть ветку
Dr On

Наконец то, думали и не дождемся нового витка консольных войн!

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexander Bobylev

Больше похоже на утку. Откуда у Sony такие деньги? К тому же, Bungie ушли в вольное плавание от Microsoft и Activision не для этого. Короче говоря, не верю.

Ответить
0
Развернуть ветку
Roman Kuvshinnikov

заработали на телевизорах и человеках-пауках)

Ответить
0
Развернуть ветку
Todd

Если Bungee будет и дальше промышлять мультиплатформой нафиг тогда они сдались Sony?

Ответить
0
Развернуть ветку
Артур Гончарюк

Ну что сказать, интересно, но вряд-ли от этого что-то выйдет)

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
Почта России
Почта России вложит более 4 млрд рублей в повышение заработных плат
3 3 комментария
0
TikTok
В TikTok появились Instant Pages

Благодаря им коммуникация брендов с клиентами стала проще.

3 3 комментария
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Право
TJ
В Германии начали два расследования против Telegram — в стране нет представителя мессенджера Статьи редакции

Компания должна назначить ответственное лицо для решения юридических вопросов. Среди них — удаление противоправных материалов.

97 97 комментариев
12
Финансы
Raison Asset Management
В какие стартапы инвестирует фонд Юрия Мильнера DST Global

DST Global — самый крупный венчурный фонд, когда либо созданный выходцем из России (Юрием Мильнером): под его управлением находится более 1,7 млрд долларов. В свое время фонд приобрел доли в Facebook, Twitter, Whatsapp, Spotify и других известных технологических компаниях. Куда инвестирует и в какие отрасли верит фонд DST Global сейчас?

0 Обсудить
10
Кейсы роста
Flowwow
Давайте не переоценивать пользу локдауна для онлайн-бизнеса

Flowwow не “поднялся на пандемии”, как говорят иногда о российских онлайн-площадках. Весной 2020 мы выплывали, как и все. Что-то получилось легко и быстро, на чем-то мы набили шишки. С тех пор прошло почти два года: дельты, омикроны, QR-коды, ковидные недели… Расскажем честно, как и на чем мы выросли вдвое за 2021 год.

0 Обсудить
13
Открытие Инвестиции
Что ждет рынок и как вести себя инвесторам?

Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»), рассказывает, чем вызвано текущее падение рынка, какой сценарий развития ситуации кажется наиболее разумным и как себя вести инвесторам, когда на рынке царит паника.

0 Обсудить
0
Техника
Сергей Кузнецов
Главные новости недели: платежи в iPhone, NVIDIA и ARM, портативный проектор Samsung, Минфин и криптовалюты

Привет, это новый выпуск 7-го сезона подкаста Telegram-канала ForGeeks с Сергеем Кузнецовым и Павлом Бесединым. Сегодня обсудили, почему Минфин решил регулировать крипту, почему срывается сделка по покупке ARM, зачем в iPhone функция покупки товаров и услуг и можно ли заменить телевизор проектором. Слушайте свежий выпуск подкаста, читайте и…

7 7 комментариев
12
Финансы
Богдан Музыченко
ОАЭ с 1 июня 2023 года впервые введёт налог на прибыль в 9% для бизнеса Статьи редакции

Пока требование касается компаний, которые зарегистрированы как материковые.

47 47 комментариев
24
Московский акселератор
«Московский акселератор» - лучшая стартовая площадка для стартапов
0 Обсудить
0
Финансы
Евгения Евсеева
Sony купит за $3,6 млрд студию Bungie — разработчика Destiny Статьи редакции

Студия останется мультиплатформенной.

33 33 комментария
26
Маркетинг
MAKO-digital
Исповедь грешного PPC-копирайтера, или информационный шум, который вам лучше бы пропустить

Всем привет! На связи Михаил Дроздов, бренд-менеджер агентства МАКО. Заранее хочу предупредить, что статья вымученная и вряд ли представляет интерес для широких слоев специалистов и заказчиков контекстной рекламы, так как является суррогатом анти-кейса, который неожиданно стал кейсом. Мне бы лишнего внимания не хотелось.

10 10 комментариев
12
Больше статей
null