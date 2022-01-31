Sony объявила о покупке разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд Статьи редакции
Студия Bungie останется мультиплатформенной.
Bungie сохранит прежнее руководство и продолжит работать над Destiny 2. Студия также будет обладать творческой свободой и правом самостоятельно издавать свои игры.
С 2000 по 2007 год Bungie входила в состав Microsoft и создала для компании серию шутеров Halo, одну из флагманских франшиз для консолей Xbox.
В 2010 году компания подписала договор с Activision Blizzard, вместе с которой развивала Destiny. В 2019 году Bungie расторгла контракт и вновь стала независимой.
Наконец-то!!! Поздравляю!!!
Ну всё. Началось 😂
Как тебе такое, МелкоМягкие?
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Студия Bungie останется мультиплатформенной.
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