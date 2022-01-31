Финансы
Евгения Евсеева

Sony объявила о покупке разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд Статьи редакции

Студия Bungie останется мультиплатформенной.

Bungie сохранит прежнее руководство и продолжит работать над Destiny 2. Студия также будет обладать творческой свободой и правом самостоятельно издавать свои игры.

С 2000 по 2007 год Bungie входила в состав Microsoft и создала для компании серию шутеров Halo, одну из флагманских франшиз для консолей Xbox.

В 2010 году компания подписала договор с Activision Blizzard, вместе с которой развивала Destiny. В 2019 году Bungie расторгла контракт и вновь стала независимой.

#новость #sony #bungie

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Павел Корвижин

Наконец-то!!! Поздравляю!!!

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Edgar Sarkisov

Ну всё. Началось 😂

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Кирилл Половинкин

Как тебе такое, МелкоМягкие?

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Александр Сафонов

Сони пытается успеть в отъезжающий поезд за рулём которого Майкрософт)

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Артём Палённый

Империя наносит ответный удар.

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Andrey Yukin

Ещё 8 таких покупок и суммой до Билзов дотянут)

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Финансы
Евгения Евсеева
Sony объявила о покупке разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд Статьи редакции

Студия Bungie останется мультиплатформенной.

Статья дополняется
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