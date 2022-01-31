Blackberry продаст патенты на мобильные устройства и беспроводные технологии за $600 млн Статьи редакции
Компанию-покупателя создали специально для приобретения патентов.
- Blackberry передаст свои патенты Catapult IP Innovation и получит $450 млн наличными и вексель на $150 млн. Стороны планируют закрыть сделку до мая 2022 года.
- Catapult IP создана группой инвестфондов во главе с канадским Third Eye Capital специально для покупки этих патентов.
- Appleinsider обратил внимание, что о компании-покупателе ничего не известно. По мнению издания, Catapult IP Innovation не ведёт никакой деятельности, связанной с мобильными технологиями, и может оказаться «патентным троллем», который будет подавать иски к другим компаниям. Из-за этого у производителей мобильных устройств могут возникнуть проблемы.
- В марте 2018 года Blackberry подала в суд на Facebook за нарушение патентных прав, а в 2019 году «патентный тролль» Fundamental Innovation Systems International подал иск против Apple, утверждая, что компания нарушает несколько патентов касательно USB-зарядки и связи.
- Раньше Blackberry выпускала собственные смартфоны, но в 2016 году свернула производство, а в 2021 году прекратила поддержку смартфонов на собственной операционной системе. Сейчас Blackberry занимается разработками систем кибербезопасности и других программ.
Как правило, чем год не пользовался можно или выкинуть, а что лучше продать!))
Который раз F
Что значит f?
F — это F
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Компанию-покупателя создали специально для приобретения патентов.
Вроде бы понятный и хороший продукт. Ты взял кредит под 15 процентов, прошло время, банки стали давать кредит под 10 процентов, ты пришел в др банк и он тебя перекредитовал, у него стало больше клиентов, а у клиента меньше платеж. Еще клиенту можно денег докинуть, если он хочет, дополнительный профит для всех.
25 ноября меня обманули мошенники. Я перевела деньги по номеру телефона с ВТБ на ВТБ мошеннику. Да я виновата, но сейчас не об этом.
Пока требование касается компаний, которые зарегистрированы как материковые.