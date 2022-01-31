Финансы
Богдан Музыченко

Blackberry продаст патенты на мобильные устройства и беспроводные технологии за $600 млн Статьи редакции

Компанию-покупателя создали специально для приобретения патентов.

  • Blackberry передаст свои патенты Catapult IP Innovation и получит $450 млн наличными и вексель на $150 млн. Стороны планируют закрыть сделку до мая 2022 года.
  • Catapult IP создана группой инвестфондов во главе с канадским Third Eye Capital специально для покупки этих патентов.
  • Appleinsider обратил внимание, что о компании-покупателе ничего не известно. По мнению издания, Catapult IP Innovation не ведёт никакой деятельности, связанной с мобильными технологиями, и может оказаться «патентным троллем», который будет подавать иски к другим компаниям. Из-за этого у производителей мобильных устройств могут возникнуть проблемы.
  • В марте 2018 года Blackberry подала в суд на Facebook за нарушение патентных прав, а в 2019 году «патентный тролль» Fundamental Innovation Systems International подал иск против Apple, утверждая, что компания нарушает несколько патентов касательно USB-зарядки и связи.
  • Раньше Blackberry выпускала собственные смартфоны, но в 2016 году свернула производство, а в 2021 году прекратила поддержку смартфонов на собственной операционной системе. Сейчас Blackberry занимается разработками систем кибербезопасности и других программ.

#новость #blackberry #патенты

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Graf De Lotarev

Как правило, чем год не пользовался можно или выкинуть, а что лучше продать!))

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Andre Macareno

Который раз F

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Руслан Абрамов

Что значит f?

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Andre Macareno

F — это F

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Мурат Шавкатов

“F (Press F To Pay Respect) — Интернет-мем, появившийся благодаря игре Call Of Duty: Advanced Warfare. Значение буквы в контексте мема - отдать честь погибшему.”

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Компанию-покупателя создали специально для приобретения патентов.

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