Альфа-банк два года насилует бывшего клиента

Лет восемь назад я был клиентом Альфа-банка, но после грандиозных преобразований Сбера и Тинькова ушел, закрыв продукты. Два года назад мне стали поступать звонки из Альфа-банка, о том, что у меня долг по кредиту и я обязан его погасить.