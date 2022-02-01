Финансы
Евгения Евсеева

Инвесткомпания Bulba Ventures приостановит работу — её основатели будут инвестировать в стартапы по отдельности Статьи редакции

Bulba Ventures существует с 2018 года — за это время компания инвестировала в сервис йоги Zenia, биотех-стартап Gero, видеоредактор Vochi и другие.

  • Основатели Bulba Ventures Юрий Мельничек и Андрей Авсиевич объявили, что инвесткомпания «уходит в зимнюю спячку». На момент написания заметки они не ответили vc.ru, на какой срок Bulba Ventures приостановит работу.
  • Мельничек и Авсиевич будут инвестировать в компании по отдельности и продолжат дружить и помогать друг другу.
  • Мельничек в комментариях пояснил, что его интересуют проекты на самых ранних стадиях, в которые он может войти как сооснователь. Он будет вкладывать от $200-400 тысяч, на следующих стадиях сумма может увеличиться до $1 млн. Авсиевич на вопрос vc.ru об условиях инвестиций на момент написания заметки не ответил.
  • Мельничек и Авсиевич открыли белорусскую инвесткомпанию Bulba Ventures в 2018 году. Они вкладывались в сервис OneSoil, сервис йоги на базе ИИ Zenia, биотех-стартап Gero и сервис для редактирования видео с помощью компьютерного зрения Vochi, который в декабре 2021 года купила Pinterest.

#новость #bulbaventures

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