BuzzFeed перестанет нанимать новых сотрудников, чтобы сохранить бюджет компании — Axios Статьи редакции
Компания вышла на биржу через SPAC, но привлекла меньше планируемого и столкнулась с финансовыми проблемами.
- BuzzFeed принимает сотрудников только на «критически важные» должности, по остальным она не будет добавлять вакансии, если нет делового обоснования, пишет Axios со ссылкой на источники.
- По словам источника, знакомого с планами компании, так BuzzFeed пытается сохранить бюджет. Издание отказалось от комментария Axios.
- В июне 2021 года BuzzFeed объявила, что планирует выйти на биржу с помощью слияния с компанией-«пустышкой» 890 5th Avenue Partners и рассчитывала получить оценку в $1,5 млрд и купить платформу Complex Networks.
- В декабре BuzzFeed привлекла всего $16 млн вместо $288 млн — инвесторы начали массово выводить деньги из 890 5th Avenue Partners. Из-за того, что компания привлекла меньше планируемого, изменился её бюджет.
- BuzzFeed снизила прогноз по выручке на 2021 год. Без повышения рентабельности бизнеса издание не сможет покупать другие компании — это ключевая часть долгосрочного роста.
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