Финансы
Богдан Музыченко

BuzzFeed перестанет нанимать новых сотрудников, чтобы сохранить бюджет компании — Axios Статьи редакции

Компания вышла на биржу через SPAC, но привлекла меньше планируемого и столкнулась с финансовыми проблемами.

  • BuzzFeed принимает сотрудников только на «критически важные» должности, по остальным она не будет добавлять вакансии, если нет делового обоснования, пишет Axios со ссылкой на источники.
  • По словам источника, знакомого с планами компании, так BuzzFeed пытается сохранить бюджет. Издание отказалось от комментария Axios.
  • В июне 2021 года BuzzFeed объявила, что планирует выйти на биржу с помощью слияния с компанией-«пустышкой» 890 5th Avenue Partners и рассчитывала получить оценку в $1,5 млрд и купить платформу Complex Networks.
  • В декабре BuzzFeed привлекла всего $16 млн вместо $288 млн — инвесторы начали массово выводить деньги из 890 5th Avenue Partners. Из-за того, что компания привлекла меньше планируемого, изменился её бюджет.
  • BuzzFeed снизила прогноз по выручке на 2021 год. Без повышения рентабельности бизнеса издание не сможет покупать другие компании — это ключевая часть долгосрочного роста.

#новость #buzzfeed

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