Разработчик системы управления базами данных MariaDB запланировал выйти на биржу с оценкой в $672 млн Статьи редакции
MariaDB проведёт слияние с компанией-«пустышкой», созданной специально для вывода других на биржу.
- MariaDB хочет выйти на Нью-Йоркскую биржу через слияние с Angels Pond Holdings, заявила компания. Объединённая компания будет называться MariaDB plc, её возглавит нынешний гендиректор Майкл Ховард.
- Стороны планируют закрыть сделку во второй половине 2022 года. После завершения оценка объединённой компании будет составлять около $672 млн. По собственным данным, выручка MariaDB за год составит $47,4 млн.
- Maria DB основал в 2010 году разработчик MySQL Майкл Видениус. Это система управления базами данных с открытым исходным кодом, основанная на MySQL. Ей пользуются миллионы людей по всему миру.
- В 2008 году Видениус продал MySQL компании Sun за $1 млрд. Через год Oracle купила Sun за $7,4 млрд.
Обалдеть, а смысл ее покупать?
Это разве не бесплатный софт?
На чем они денежки зарабатывают?)
На поддержке, вероятно
VA Linux
На лицензиях.
первый!
Человек на земле с самым низким IQ
Вы? И как живёте?
первый!
неплохая схема, даже замечательная
Какая-то сверх заявленная оценка для зомби с финансовыми показателями на уровне плинтуса
Кратная выжимка: В 2008 году Видениус продал MySQL компании Sun за $1 млрд. Через год Oracle купила Sun за $7,4 млрд.
Видениус охуел что продешевил на 6 ярдов зелени при продаже базы MySQL и решил продать те же самые штаны но другого цвета и основал в 2010 году Maria DB, но это уже нафиг никому было не надо, поэтому спустя 12 лет пытается тупо кинуть Буратин и пенсионные фонды
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