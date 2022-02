{"items":[{"comment_id":3839259,"subsite_id":199124,"user_id":647014,"type":"comment_add","id":3839259,"hash":"b6911a6660553c3553c9749ffdedfc0c","date":1643741065,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/357989-rossiyskaya-podderzhka-aliekspress-pokupateli-esli-est-problemy-sami-razbirays-s-logistikoy-i-tamozhney?comment=3839259","text":">\u0422\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0418\u043d\u043d, \u043f\u0430\u0441\u043f \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u043a\u043b\u044e\u0447 \u043e\u0442 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u043b\u0435\u0436\u0438\u0442... \u0417\u0430\u0431\u0430\u0432\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0434\u0435\u043d\u0441 \u043f\u043e \u043f\u0435\u0440\u0441.\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f.

\u0422\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 (\u0418\u041d\u041d \u0438 \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0434\u043b\u044f \u0442\u0430\u043c\u043e\u0436\u043d\u0438) \u043f\u0440\u0438 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":647014,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/647014-igor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0f69f1c0-dbf8-5ba0-84ee-d54daf3af250\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c","isVerified":false},"content":{"id":357989,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/357989-rossiyskaya-podderzhka-aliekspress-pokupateli-esli-est-problemy-sami-razbirays-s-logistikoy-i-tamozhney","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430 \u0410\u043b\u0438\u044d\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441: \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b - \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0439\u0441\u044c \u0441 \u043b\u043e\u0433\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u043e\u0439 \u0438 \u0442\u0430\u043c\u043e\u0436\u043d\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839260,"subsite_id":199116,"user_id":1034397,"type":"comment_add","id":3839260,"hash":"e59f686b2ae35c2b38bd0cbec4894119","date":1643741066,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/357735-kak-my-zanyali-sovershenno-svobodnuyu-nishu-na-rossiyskom-toplivnom-rynke?comment=3839260","text":"\u041e\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043e\u043f\u0442, \u043f\u043e \u0440\u043e\u0437\u043d\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0435 (\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432\u044b\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0435). \u0427\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0443?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1034397,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1034397-viktorovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5d8b80da-91e3-6fd4-032d-7a715051e8bf\/","name":"\u0412\u0438\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":357735,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/357735-kak-my-zanyali-sovershenno-svobodnuyu-nishu-na-rossiyskom-toplivnom-rynke","title":"\u041a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u0443\u044e \u043d\u0438\u0448\u0443 \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c \u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839261,"subsite_id":199126,"user_id":125541,"type":"comment_add","id":3839261,"hash":"cb1fbe2a4a8439a611345bdb47d81ca0","date":1643741067,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/357803-zolotaya-korona-zapretila-ispolzovat-svoi-platezhnye-servisy-dlya-operaciy-s-kriptovalyutami?comment=3839261","text":"\u0418\u043b\u044c\u044f, \u0432\u044b \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":125541,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/125541-pavel-loginov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/da090493-b0f1-82f9-36e1-375dd4b163d9\/","name":"Pavel Loginov","isVerified":false},"content":{"id":357803,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/357803-zolotaya-korona-zapretila-ispolzovat-svoi-platezhnye-servisy-dlya-operaciy-s-kriptovalyutami","title":"\u00ab\u0417\u043e\u043b\u043e\u0442\u0430\u044f \u041a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0434\u043b\u044f \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0441 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839262,"subsite_id":199128,"user_id":598578,"type":"comment_add","id":3839262,"hash":"8077dcdb89e9dee690bf85c12f56ab98","date":1643741075,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/340320-prodaet-melnicy-dlya-speciy-za-1500-s-pozhiznennoy-garantiey-zachem-peugeot-zanimaetsya-kuhonnymi-prinadlezhnostyami?comment=3839262","text":"\u0422\u0430\u043a \u043e\u043d\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e, \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u0435. \u0423 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0440\u043e\u0434\u043b\u0438\u0432\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439.

\u0423\u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u0432 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u043c \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":598578,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/598578-jay-green","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/76f8f9db-d4ab-2ee5-4839-b27f11b6800d\/","name":"Jay Green","isVerified":false},"content":{"id":340320,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/340320-prodaet-melnicy-dlya-speciy-za-1500-s-pozhiznennoy-garantiey-zachem-peugeot-zanimaetsya-kuhonnymi-prinadlezhnostyami","title":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0451\u0442 \u043c\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u044b \u0434\u043b\u044f \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0439 \u0437\u0430 \u20ac1500 \u0441 \u043f\u043e\u0436\u0438\u0437\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0435\u0439: \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c Peugeot \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u0443\u0445\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839263,"subsite_id":199115,"user_id":47875,"type":"comment_add","id":3839263,"hash":"c4fafa088f57258c9b1dcc8608c3ec05","date":1643741075,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/357910-otsutstvie-avto?comment=3839263","text":"\u0414\u0430, \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u0442\u044c \u0438 \u043e\u0441\u0432\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0413\u043e\u0441\u043f\u043e\u0434\u0438, \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 )","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":47875,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/47875-aleksandr-verbickiy","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/85\/f4\/3e\/e645d898f510cf.jpg","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0412\u0435\u0440\u0431\u0438\u0446\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":357910,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/357910-otsutstvie-avto","title":"\u041e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839265,"subsite_id":199123,"user_id":580630,"type":"comment_add","id":3839265,"hash":"e6bce26616f5a4b8f1c251aca08bdfec","date":1643741117,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/353930-kak-popast-v-chs-telefonnyh-spamerov?comment=3839265","text":"\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442 \u0433\u0434\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 - \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0438\u043b\u0438 \u0443 \u043d\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u0430. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0434\u043e \u043d\u0430\u0441 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u0442 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u0443 \u0438 \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0435 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443: \u0430\u0432\u0442\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0447\u0438\u043a \u043b\u0438\u0448\u044c \u0431\u044b \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0432\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u0441\u043f\u0430\u043c\u0435\u0440\u0430\u043c Vs \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u043e\u0432 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u043d\u043e \u043d\u0430\u0432\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u0441\u043f\u0430\u043c\u0435\u0440\u0430\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0435 \u043c\u0435\u0448\u0430\u043b\u0438. \u042f \u0432\u044b\u0431\u0435\u0440\u0443 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":580630,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/580630-protiv-spama","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c9dcd5d-bc16-ea59-b71b-f5f5c857c64c\/","name":"\u041f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0421\u043f\u0430\u043c\u0430","isVerified":false},"content":{"id":353930,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/353930-kak-popast-v-chs-telefonnyh-spamerov","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043f\u0430\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0427\u0421 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043f\u0430\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839266,"subsite_id":199124,"user_id":610694,"type":"comment_add","id":3839266,"hash":"368568a8a6d6d086fd35d14a2fd8120f","date":1643741130,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/357313-refinansirovanie-v-rayfayzen-kredit-na-1-4-mln-iz-kotoryh-400-000-strahovka?comment=3839266","text":"\u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0439\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0438 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0447\u043a\u0438, \u043d\u0438 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430, \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e...\u0442\u0430\u043c \u043f\u043e-\u043c\u043e\u0435\u043c\u0443 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":610694,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/610694-ilya-z","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b0cb31e9-8439-3618-7770-7d13f3e1b269\/","name":"Ilya Z","isVerified":false},"content":{"id":357313,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/357313-refinansirovanie-v-rayfayzen-kredit-na-1-4-mln-iz-kotoryh-400-000-strahovka","title":"\u0420\u0435\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0420\u0430\u0439\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d? \u041a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 1.4 \u043c\u043b\u043d, \u0438\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 400 000 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u043a\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839267,"subsite_id":199126,"user_id":161296,"type":"comment_add","id":3839267,"hash":"96332ee0a32aa86e56c5da0e56df9947","date":1643741137,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/357896-rossiyane-vlozhili-v-kriptovalyutu-16-5-trln-rubley-bloomberg?comment=3839267","text":"\u041d\u0443 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u0438 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":161296,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/161296-eugene-danilov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ef205e01-5e66-73e5-6416-72981f61d381\/","name":"Eugene Danilov","isVerified":false},"content":{"id":357896,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/357896-rossiyane-vlozhili-v-kriptovalyutu-16-5-trln-rubley-bloomberg","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0435 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0443 16,5 \u0442\u0440\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u2014 Bloomberg"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839268,"subsite_id":199124,"user_id":190242,"type":"comment_add","id":3839268,"hash":"d87395facf872c135ee6b29df7ed0c3d","date":1643741147,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/288865-mne-ne-dostavili-zakaz-s-ozon-i-otkazyvayut-v-ego-otmene?comment=3839268","text":"\u0415\u043b\u0435\u043d\u0430, \u0434\u043e\u0431\u0440\u044b\u0439 \u0432\u0435\u0447\u0435\u0440. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437 \u0432\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u044f. \u0412 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435 \u0441 15 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044f \u043f\u043e 6 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u044f \u043f\u0440\u0430\u0437\u0434\u043d\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0433\u043e\u0434 \u0438 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u0430\u043c\u043e\u0436\u043d\u0438. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f. \u041f\u043e \u0442\u0440\u0435\u043a\u0443 https:\/\/gdeposylka.ru\/courier\/china-ems\/tracking\/LK024122304CN \u043f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0438\u043d\u0443\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442 13 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044f. \u0412\u0438\u0434\u0438\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446 \u0443\u0436\u0435 \u0432\u044b\u0448\u0435\u043b \u043d\u0430 \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c \u0432 \u0447\u0430\u0442\u0435. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043c \u0432\u0430\u0441 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0443. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u0435\u043d, \u0432\u044b \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":190242,"url":"https:\/\/vc.ru\/ozon","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/90c7613d-f37b-ae74-cb1e-aa3d07934d20\/","name":"Ozon","isVerified":true},"content":{"id":288865,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/288865-mne-ne-dostavili-zakaz-s-ozon-i-otkazyvayut-v-ego-otmene","title":"\u041c\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437 \u0441 Ozon \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0435\u0433\u043e \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839269,"subsite_id":199116,"user_id":7904,"type":"comment_add","id":3839269,"hash":"cab17b0e2bb2c7b9b9fe810bd1200162","date":1643741157,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/357735-kak-my-zanyali-sovershenno-svobodnuyu-nishu-na-rossiyskom-toplivnom-rynke?comment=3839269","text":"\u041b\u0438\u0431\u043e \u043d\u0435\u0443\u0434\u0430\u0447\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u044b \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u044e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":7904,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/7904-evgeniy-lazarev","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/bb\/3b\/ea040f6ba4.jpg","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u041b\u0430\u0437\u0430\u0440\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":357735,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/357735-kak-my-zanyali-sovershenno-svobodnuyu-nishu-na-rossiyskom-toplivnom-rynke","title":"\u041a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u0443\u044e \u043d\u0438\u0448\u0443 \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c \u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839270,"subsite_id":199119,"user_id":1009537,"type":"comment_add","id":3839270,"hash":"285b5fc4d02e7f1e4da44e6b81163f20","date":1643741166,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/357906-shveycarskiy-sud-obvinil-credit-suisse-v-otmyvanii-deneg-kokainovogo-narko-kartelya?comment=3839270","text":"\u041f\u0440\u044f\u043c\u043e \u0441\u044e\u0436\u0435\u0442 6 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1009537,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1009537-vasiliy-stepanoff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2fcfb396-16b6-5ee7-ae05-7aa225829d6f\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u0438\u0439 \u0421\u0442\u0435\u043f\u0430\u043d\u043e\u0444\u0444","isVerified":false},"content":{"id":357906,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/357906-shveycarskiy-sud-obvinil-credit-suisse-v-otmyvanii-deneg-kokainovogo-narko-kartelya","title":"\u0428\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0443\u0434 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b Credit Suisse \u0432 \u043e\u0442\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043a\u043e\u043a\u0430\u0438\u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e-\u043a\u0430\u0440\u0442\u0435\u043b\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839272,"subsite_id":200396,"user_id":314164,"type":"comment_add","id":3839272,"hash":"42a4a408c4218a34a40ecc99385241c3","date":1643741183,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/357958-avito-podklyuchila-identifikaciyu-polzovateley-cherez-gosuslugi?comment=3839272","text":"\u0422\u0435\u0431\u0435 \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u0441 \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434\u043e\u0432 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e. \u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0436\u0435 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u043e, \u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u043b\u0435\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c. \u0421\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e \u0436\u0435, \u0434\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":314164,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/314164-murad-murtazaliev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c706def2-0211-5ddf-9732-2f7c24fd20d7\/","name":"\u041c\u0443\u0440\u0430\u0434 \u041c\u0443\u0440\u0442\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":357958,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/357958-avito-podklyuchila-identifikaciyu-polzovateley-cherez-gosuslugi","title":"Avito \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839273,"subsite_id":199126,"user_id":85539,"type":"comment_add","id":3839273,"hash":"3ebb5c817d401ea81938c073cbaeb020","date":1643741196,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/357896-rossiyane-vlozhili-v-kriptovalyutu-16-5-trln-rubley-bloomberg?comment=3839273","text":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e \u0441\u0444\u0435\u0440\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":85539,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/85539-serge-tikhonenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0f65f975-4ff2-4f1a-4edd-1ef8148e3da6\/","name":"Serge Tikhonenko","isVerified":false},"content":{"id":357896,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/357896-rossiyane-vlozhili-v-kriptovalyutu-16-5-trln-rubley-bloomberg","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0435 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0443 16,5 \u0442\u0440\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u2014 Bloomberg"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839274,"subsite_id":200396,"user_id":314164,"type":"comment_add","id":3839274,"hash":"f85bf9daef3e18a47461b4f8da6f155e","date":1643741206,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/357958-avito-podklyuchila-identifikaciyu-polzovateley-cherez-gosuslugi?comment=3839274","text":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":314164,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/314164-murad-murtazaliev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c706def2-0211-5ddf-9732-2f7c24fd20d7\/","name":"\u041c\u0443\u0440\u0430\u0434 \u041c\u0443\u0440\u0442\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":357958,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/357958-avito-podklyuchila-identifikaciyu-polzovateley-cherez-gosuslugi","title":"Avito \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839275,"subsite_id":200396,"user_id":52824,"type":"comment_add","id":3839275,"hash":"a054fcb834d09b477a5cb29b41010ed6","date":1643741235,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/357958-avito-podklyuchila-identifikaciyu-polzovateley-cherez-gosuslugi?comment=3839275","text":"\u041d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u0441\u044f \u0441 \u0432\u0435\u0449\u0435\u0439 \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e \u0431\u044b\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 3\u0445 \u043b\u0435\u0442 \u0432 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0430 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u0431\u044b\u0432\u0448\u0435\u0439 \u0432 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 5\u0442\u0438 \u043b\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":52824,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/52824-denis-boenskov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c6ad21c-a77f-64bb-ab7b-01f318d0ba8a\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0411\u043e\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":357958,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/357958-avito-podklyuchila-identifikaciyu-polzovateley-cherez-gosuslugi","title":"Avito \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0413\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839276,"subsite_id":199123,"user_id":580630,"type":"comment_add","id":3839276,"hash":"89f6fe7d46efa5a9ee816bac9b6c6e46","date":1643741246,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/353930-kak-popast-v-chs-telefonnyh-spamerov?comment=3839276","text":"\u0412\u044b \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c? \u0412\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0441\u0430\u0439\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0410 \u043d\u0430\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u0438 \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u0438;)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":580630,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/580630-protiv-spama","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c9dcd5d-bc16-ea59-b71b-f5f5c857c64c\/","name":"\u041f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0421\u043f\u0430\u043c\u0430","isVerified":false},"content":{"id":353930,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/353930-kak-popast-v-chs-telefonnyh-spamerov","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043f\u0430\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0427\u0421 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043f\u0430\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839277,"subsite_id":199116,"user_id":1052433,"type":"comment_add","id":3839277,"hash":"46ccfed24b7269c52013bd3f67547bc6","date":1643741246,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/357735-kak-my-zanyali-sovershenno-svobodnuyu-nishu-na-rossiyskom-toplivnom-rynke?comment=3839277","text":"\u041b\u0438\u0431\u043e \u043d\u0435\u0443\u0434\u0430\u0447\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u044e\u0442 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1052433,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1052433-richard-richardovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e591b381-e6b4-546d-a031-c58cd7ba3476\/","name":"\u0420\u0438\u0447\u0430\u0440\u0434 \u0420\u0438\u0447\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":357735,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/357735-kak-my-zanyali-sovershenno-svobodnuyu-nishu-na-rossiyskom-toplivnom-rynke","title":"\u041a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u0443\u044e \u043d\u0438\u0448\u0443 \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c \u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839278,"subsite_id":199126,"user_id":161296,"type":"comment_add","id":3839278,"hash":"153b159b73d6701290d43d1d19a88397","date":1643741269,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/357896-rossiyane-vlozhili-v-kriptovalyutu-16-5-trln-rubley-bloomberg?comment=3839278","text":"\u0422\u044b \u043f\u043e-\u043f\u0440\u0435\u0436\u043d\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b. \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0435 \u043d\u0430\u043c\u0430\u0439\u043d\u0438\u043b\u0438 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u044b \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b (\u0432 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0432\u043e\u043c \u044d\u043a\u0432\u0438\u0432\u0430\u043b\u0435\u043d\u0442\u0435), \u0430 \u043d\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u044b \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u044b.



\u041d\u0443 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e-\u0442\u043e \u0438 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435, \u043d\u043e \u0441\u0443\u0442\u044c \u0444\u0440\u0430\u0437\u044b own more than 16.5 trillion rubles worth of cryptocurrencies \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0443\u0434\u0430 \u0438 \u043d\u0430\u043c\u0430\u0439\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":161296,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/161296-eugene-danilov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ef205e01-5e66-73e5-6416-72981f61d381\/","name":"Eugene Danilov","isVerified":false},"content":{"id":357896,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/357896-rossiyane-vlozhili-v-kriptovalyutu-16-5-trln-rubley-bloomberg","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u0435 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0443 16,5 \u0442\u0440\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u2014 Bloomberg"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839281,"subsite_id":199124,"user_id":701627,"type":"comment_add","id":3839281,"hash":"649a03524341ab2b013b71b478bc5cc9","date":1643741282,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/357313-refinansirovanie-v-rayfayzen-kredit-na-1-4-mln-iz-kotoryh-400-000-strahovka?comment=3839281","text":"\u041d\u0430\u0434\u043e \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441, \u0443 \u0441\u043e\u0436\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e. \u041d\u043e \u0441\u0443\u0442\u044c \u0442\u0430 \u0436\u0435 - \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u043a\u0430, \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u00ab\u0447\u043b\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0432\u0437\u043d\u043e\u0441\u00bb","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":701627,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/701627-anthony-alexandroff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fe589917-4fe0-5c29-bc2a-cef87d7e579d\/","name":"Anthony Alexandroff","isVerified":false},"content":{"id":357313,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/357313-refinansirovanie-v-rayfayzen-kredit-na-1-4-mln-iz-kotoryh-400-000-strahovka","title":"\u0420\u0435\u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0420\u0430\u0439\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d? \u041a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u043d\u0430 1.4 \u043c\u043b\u043d, \u0438\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 400 000 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u043a\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3839282,"subsite_id":199123,"user_id":693923,"type":"comment_add","id":3839282,"hash":"785738b085239100be75fcf50b936712","date":1643741285,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/353930-kak-popast-v-chs-telefonnyh-spamerov?comment=3839282","text":"\u0421\u0430\u0439\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0436\u0435\u043b\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":693923,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/693923-ard-sarad","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d0cf77f6-3783-5792-9f83-ca428f23d9b4\/","name":"Ard Sarad","isVerified":false},"content":{"id":353930,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/353930-kak-popast-v-chs-telefonnyh-spamerov","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043f\u0430\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0427\u0421 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043f\u0430\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432?"},"isAnonymous":false}]}