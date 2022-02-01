Финансы
Богдан Музыченко

Разработчик системы управления базами данных MariaDB запланировал выйти на биржу с оценкой в $672 млн Статьи редакции

MariaDB проведёт слияние с компанией-«пустышкой», созданной специально для вывода других на биржу.

  • MariaDB хочет выйти на Нью-Йоркскую биржу через слияние с Angels Pond Holdings, заявила компания. Объединённая компания будет называться MariaDB plc, её возглавит нынешний гендиректор Майкл Ховард.
  • Стороны планируют закрыть сделку во второй половине 2022 года. После завершения оценка объединённой компании будет составлять около $672 млн. По собственным данным, выручка MariaDB за год составит $47,4 млн.
  • Maria DB основал в 2010 году разработчик MySQL Майкл Видениус. Это система управления базами данных с открытым исходным кодом, основанная на MySQL. Ей пользуются миллионы людей по всему миру.
  • В 2008 году Видениус продал MySQL компании Sun за $1 млрд. Через год Oracle купила Sun за $7,4 млрд.

#новость #mysql #mariadb

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Дмитрий Коробейников

Обалдеть, а смысл ее покупать?
Это разве не бесплатный софт?
На чем они денежки зарабатывают?)

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Вячеслав Гримальский

На поддержке, вероятно

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Andre Macareno

VA Linux

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Алексей Любимов

На лицензиях.

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digital resistance USA

первый!

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Islam Babaev

Человек на земле с самым низким IQ

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digital resistance USA

Вы? И как живёте?

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digital resistance USA

первый!

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Вадим Чиняев

неплохая схема, даже замечательная

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Илья Шишкунов

Какая-то сверх заявленная оценка для зомби с финансовыми показателями на уровне плинтуса

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digital resistance USA

Кратная выжимка: В 2008 году Видениус продал MySQL компании Sun за $1 млрд. Через год Oracle купила Sun за $7,4 млрд.

Видениус охуел что продешевил на 6 ярдов зелени при продаже базы MySQL и решил продать те же самые штаны но другого цвета и основал в 2010 году Maria DB, но это уже нафиг никому было не надо, поэтому спустя 12 лет пытается тупо кинуть Буратин и пенсионные фонды

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