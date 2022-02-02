Как мы заняли совершенно свободную нишу на российском топливном рынке

Здравствуйте, уважаемые читатели. Меня зовут Кирилл Верзин, я основатель и руководитель компании «Процессинг24». Нам удалось найти и занять совершенно свободную рыночную нишу: процессинг топлива с упором на услуги для малого и среднего бизнеса. Я хочу рассказать о том, что это в принципе такое.