Google отчиталась за год: получила $257,6 млрд выручки и $78,7 млрд прибыли Статьи редакции
Компания объявила о дроблении акций в июле 2022 года.
- Alphabet, материнская компания Google, отчиталась за четвёртый квартал и год. Операционная прибыль за квартал выросла на 29%, до $21,8 млрд, за год — на 31%, до $78,7 млрд.
- Выручка за четвёртый квартал выросла на 32%, до $75,33 млрд, за год — на 41% — до $257,6 млрд.
- Больше всего выручки Google принесла реклама — $61,2 млрд за квартал, на 33% больше год к году. Выручка от рекламы на YouTube за квартал составила $8,6 млрд, на поиск пришлось $43,3 млрд.
- Выручка Google Cloud, куда входят, например, платформы для анализа и инструменты для совместной работы вроде «Google Документы» и «Таблицы» выросла на 45% — до $5,54 млрд.
- Компания объявила, что в июле 2022 года проведёт дробление акций в соотношении 20 к 1. Это означает, что каждый инвестор получит 19 дополнительных акций к каждой акции того класса, которыми он владеет. Google дробит акций второй раз — первый был в 2014 году, до перехода к Alphabet, отмечает CNBC.
Для сравнения : годовая прибыль (2021) у эпл 94 млрд$
А у Яндекс (2021) 110 млн$
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