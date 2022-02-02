Финансы
Евгения Евсеева

Google отчиталась за год: получила $257,6 млрд выручки и $78,7 млрд прибыли Статьи редакции

Компания объявила о дроблении акций в июле 2022 года.

  • Alphabet, материнская компания Google, отчиталась за четвёртый квартал и год. Операционная прибыль за квартал выросла на 29%, до $21,8 млрд, за год — на 31%, до $78,7 млрд.
  • Выручка за четвёртый квартал выросла на 32%, до $75,33 млрд, за год — на 41% — до $257,6 млрд.
  • Больше всего выручки Google принесла реклама — $61,2 млрд за квартал, на 33% больше год к году. Выручка от рекламы на YouTube за квартал составила $8,6 млрд, на поиск пришлось $43,3 млрд.
  • Выручка Google Cloud, куда входят, например, платформы для анализа и инструменты для совместной работы вроде «Google Документы» и «Таблицы» выросла на 45% — до $5,54 млрд.
  • Компания объявила, что в июле 2022 года проведёт дробление акций в соотношении 20 к 1. Это означает, что каждый инвестор получит 19 дополнительных акций к каждой акции того класса, которыми он владеет. Google дробит акций второй раз — первый был в 2014 году, до перехода к Alphabet, отмечает CNBC.
Jon Erlichman @JonErlichman
Google’s annual revenue:

2021: $258 billion
2020: $183 billion
2019: $162 billion
2018: $137 billion
2017: $111 billion
2016: $90 billion
2015: $75 billion
2014: $66 billion
2013: $56 billion
2012: $46 billion
2011: $38 billion
2010: $29 billion
2009: $24 billion

#новость #google #отчётности

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