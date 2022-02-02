Не МАСТЕРА РЕМОНТА или как мне сделал ремонт СК ЛАРССОН

Все хотят получить желаемое, особенно если за это платят. Современные продукты и сервис, постепенно меняют представление людей о всех сферах жизни. То что раньше было мучительно сложно и долго, становится просто и быстро. По крайней мере так обещают.