ФНС разрешит пользователям единого налогового счёта оплачивать налоги по ИНН Статьи редакции
Внедрить единый налоговый счёт служба планирует с 2023 года.
- ФНС хочет ввести оплату по ИНН по аналогии с переводом по номеру телефона, пишут «Ведомости» со ссылкой на брошюру ФНС, которую служба подготовила для бизнеса.
- Оплачивать налоги таким способом смогут пользователи единого налогового счёта, который ведомство хочет внедрить с 1 января 2023 года. Функция появится в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Кроме этого, пользователи смогут настроить автоплатежи.
ФНС заказала разработку единого налогового счёта для всех налогов, страховых сборов и взносов в августе 2021 года. Юрлицо будет вносить сумму на налоговый счёт, а служба сама распределит её по соответствующим налогам. Это исключит ошибки, позволит подключать автоплатежи и заказывать детализацию.
- В ноябре 2021 года Госдума приняла закон о едином налоговом платеже для юрлиц и ИП. В пилотном режиме проект планируют запустить с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
- В декабре в Госдуму внесли законопроект об обязательной оплате налогов единым платежом для бизнеса — её планируют ввести с 1 января 2023 года.
Ну что за молодцы, а? Ну ещё пара тройка лет и вообще же хорошо на Руси будет, цифра то наше родное достояние!. Пока спупостаты там зуб точат на нас! А если еще помиримся с орлом американским и бурундуками европейскими, ну мощь же будет лютая. Давай Россия, давай, давай!
Так то да, что касается развития банкинга, социальных сервисов, разных госуслуг онлайн и прочего - Россия в мировых топах. Жаль, что с остальным беда.
В России самое дешевое топливо в сравнении с Европой; Россия гораздо безопасней США; Россия по многим параметрам качества жизни давно переплюнула и Европу, и США и мириться-родниться с этими товарищами не в интересах России. Только Китай, только восток.
🤦♂️🤦♂️
Нормально, нормально, это последствия двух уколов Sinovac) Не нападайте на человека, все, что с ним происходит - вполне логично) Что вы со шпалами на человека накинулись?
Да, что то топорно он работает... Видать проснуться не успел, а за работу взялся.
"Самое", "гораздо", "во многих", "только"
Удобно.
Жаль, что с ОСНО и размером налогов с зарплаты ничего не делается. Это перекос в текущем виде.
Когда у ФНС IPO? Я бы взял акций на долгосрочную перспективу )
Там единоличный частный владелец навряд ли будет проводить листинг.
Потом ещё дивами делится со всеми
Нам Европы и Америки не чета. У России один путь - интеграция в Восточно-Тихоокеанский регион и плотный курс на восток. Время учить китайский и разбираться в тонкостях китайской культуры. Европе конец. США на грани крушения.
Rocket launch from divan detected.
Дошика говяжего больше не ешь по утру
Оттепель
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Внедрить единый налоговый счёт служба планирует с 2023 года.
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