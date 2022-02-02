Стартап бывших сотрудников Google, разрабатывающий системы для «умного» города, привлёк $400 млн — Bloomberg Статьи редакции
Его оценка достигла $1,25 млрд.
Sidewalk Infrastructure Partners (SIP) привлекла деньги от инвестиционной компании StepStone Group, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с переговорами источники. Условия сделки и на что потратят деньги — не раскрывают.
Стартап основали бывшие сотрудники Sidewalk Labs — подразделения Google, которое занималось строительством «умного» города с нуля. В 2019 году они покинули компанию и создали SIP. Сейчас стартап работает над трассой для беспилотных автомобилей в США — первый участок он планирует открыть в 2022 году.
SIP также инвестирует в чужие проекты: в декабре 2020 года она вложила $100 млн в OhmConnect на строительство электростанции, а в конце 2021 года купила Dense Air — стартап, разрабатывающий технологию 5G для европейских городов.
В мае 2020 года SIP привлекла $400 млн от Alphabet и Ontario Teachers Pension Plan. Она направила деньги на внедрение в инфраструктуру США новых технологий: датчиков, системы анализа данных и беспилотников.
- Sidewalk Labs хотела построить «умный город» в Канаде и в июне 2019 года представила генеральный план развития территории.
- В мае 2020 года Alphabet отказался от строительства из-за «беспрецедентной» экономической неопределённости.
- В декабре 2021 года Alphabet реорганизовала «дочку» и присоединила её проекты к Google, потому что гендиректор Sidewalk Labs уволился по состоянию здоровья.
Ребята решили зарабатывать чисто в соло), без посредников)
Это дочерняя компания Alphabet, и соответственно инвестиции изначально Alphabet, так что это Гугловский spin-off.
Опыта набрались, и решили в свободном плаванье себя попробовать)
Ну чёрт знает, ничего просто так не делается, вряд-ли им в кайф будет народ обманывать)
Интересно будет посмотреть как у них получиться раскрутиться
Можно сказать, что так накодили)
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