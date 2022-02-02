Финансы
Богдан Музыченко

Стартап бывших сотрудников Google, разрабатывающий системы для «умного» города, привлёк $400 млн — Bloomberg Статьи редакции

Его оценка достигла $1,25 млрд.

Sidewalk Infrastructure Partners (SIP) привлекла деньги от инвестиционной компании StepStone Group, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с переговорами источники. Условия сделки и на что потратят деньги — не раскрывают.

Стартап основали бывшие сотрудники Sidewalk Labs — подразделения Google, которое занималось строительством «умного» города с нуля. В 2019 году они покинули компанию и создали SIP. Сейчас стартап работает над трассой для беспилотных автомобилей в США — первый участок он планирует открыть в 2022 году.

SIP также инвестирует в чужие проекты: в декабре 2020 года она вложила $100 млн в OhmConnect на строительство электростанции, а в конце 2021 года купила Dense Air — стартап, разрабатывающий технологию 5G для европейских городов.

В мае 2020 года SIP привлекла $400 млн от Alphabet и Ontario Teachers Pension Plan. Она направила деньги на внедрение в инфраструктуру США новых технологий: датчиков, системы анализа данных и беспилотников.

  • Sidewalk Labs хотела построить «умный город» в Канаде и в июне 2019 года представила генеральный план развития территории.
  • В мае 2020 года Alphabet отказался от строительства из-за «беспрецедентной» экономической неопределённости.
  • В декабре 2021 года Alphabet реорганизовала «дочку» и присоединила её проекты к Google, потому что гендиректор Sidewalk Labs уволился по состоянию здоровья.

#новость #alphabet #google #sidewalklabs

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Кирилл Антонов

Ребята решили зарабатывать чисто в соло), без посредников)

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Ware Wow

Это дочерняя компания Alphabet, и соответственно инвестиции изначально Alphabet, так что это Гугловский spin-off.

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Илья Каливин

Опыта набрались, и решили в свободном плаванье себя попробовать)

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Константин Ларионов

Ну чёрт знает, ничего просто так не делается, вряд-ли им в кайф будет народ обманывать)

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Дима Губов

Интересно будет посмотреть как у них получиться раскрутиться

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Алина Тонова

Можно сказать, что так накодили)

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Hambala Fully

Почему-то статья вспомнилась

https://xakep.ru/2001/06/19/12860/

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