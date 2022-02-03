Рассказываем, как устроен Evrone изнутри, в интервью Хекслету

Как вы могли заметить по этому блогу, мы любим рассказывать о своей работе. Мы рассказываем о проектах, корпоративах, митапах и вообще всём, к чему прикладываем руку. Обычно мы делаем это по собственной инициативе, но в этот раз Хекслет сам предложил нам поучаствовать в их подкасте.