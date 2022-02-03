Финансы
Евгения Евсеева

Meta отчиталась о росте выручки за год на 37% — до $117,92 млрд, прибыль составила $39,37 млрд Статьи редакции

На постмаркете стоимость акций компании упала на 22% — аналитики ожидали более сильных результатов.

  • Meta отчиталась за четвёртый квартал и 2021 год. Выручка за квартал увеличилась на 20%, до $33,67 млрд, прибыль уменьшилась на 8% — до $10,28 млрд. Выручка за год выросла на 37% — до $117,92 млрд, чистая прибыль — на 35%, до $39,37 млрд.
  • С четвёртого квартала Meta публикует отдельно данные подразделения Facebook Reality Labs — по устройствам и программам для виртуальной и дополненной реальности. Выручка за квартал составила $877 млн, операционный убыток — $3,3 млрд.
  • Выручка от Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp и других сервисов составила $32,79 млрд, операционная прибыль — $15,89 млрд. Число пользователей в месяц в декабре 2021 года выросло на 4%, до 2,91 млрд человек. Аналитики ожидали роста до 2,95 млрд, пишет CNBC.
  • Компания опубликовала прогноз на 2022 год — в первом квартале Meta ожидает роста выручки на 3-11%, до $27-29 млрд. Аналитики предполагали, что выручка превысит $30 млрд. Meta заявила, что на прогнозы повлияли изменения правил конфиденциальности в iOS от Apple, инфляция и проблемы с цепочками поставок.
  • В целом финансовая отчётность разочаровала инвесторов, отмечает CNBC. На постмаркете акции компании упали примерно на 22%.

#новость #meta

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Кирилл Половинкин

слишком сладкая цена, надо купить

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Дмитрий Филиппов

Если Amazon еще упадет на отчете, цена у Meta будет не такой сладкой.

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Sultan Karybaev

Не сказано самое главное - Фейсбук не увеличил количество пользователей. ВПЕРВЫЕ! Мы дождались этого момента

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Evrone
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Финансы
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 фото: Instagram melissa.knot 
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