Meta отчиталась о росте выручки за год на 37% — до $117,92 млрд, прибыль составила $39,37 млрд Статьи редакции
На постмаркете стоимость акций компании упала на 22% — аналитики ожидали более сильных результатов.
- Meta отчиталась за четвёртый квартал и 2021 год. Выручка за квартал увеличилась на 20%, до $33,67 млрд, прибыль уменьшилась на 8% — до $10,28 млрд. Выручка за год выросла на 37% — до $117,92 млрд, чистая прибыль — на 35%, до $39,37 млрд.
- С четвёртого квартала Meta публикует отдельно данные подразделения Facebook Reality Labs — по устройствам и программам для виртуальной и дополненной реальности. Выручка за квартал составила $877 млн, операционный убыток — $3,3 млрд.
- Выручка от Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp и других сервисов составила $32,79 млрд, операционная прибыль — $15,89 млрд. Число пользователей в месяц в декабре 2021 года выросло на 4%, до 2,91 млрд человек. Аналитики ожидали роста до 2,95 млрд, пишет CNBC.
- Компания опубликовала прогноз на 2022 год — в первом квартале Meta ожидает роста выручки на 3-11%, до $27-29 млрд. Аналитики предполагали, что выручка превысит $30 млрд. Meta заявила, что на прогнозы повлияли изменения правил конфиденциальности в iOS от Apple, инфляция и проблемы с цепочками поставок.
- В целом финансовая отчётность разочаровала инвесторов, отмечает CNBC. На постмаркете акции компании упали примерно на 22%.
слишком сладкая цена, надо купить
Если Amazon еще упадет на отчете, цена у Meta будет не такой сладкой.
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