Финансы
Евгения Евсеева

Meta впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook Статьи редакции

На постмаркете стоимость акций компании упала на 22% — аналитики ожидали более сильных результатов.

  • Meta отчиталась за четвёртый квартал и 2021 год. Выручка за квартал увеличилась на 20%, до $33,67 млрд, прибыль уменьшилась на 8% — до $10,28 млрд. Выручка за год выросла на 37% — до $117,92 млрд, чистая прибыль — на 35%, до $39,37 млрд.
  • С четвёртого квартала Meta публикует отдельно данные подразделения Facebook Reality Labs — по устройствам и программам для виртуальной и дополненной реальности. Выручка за квартал составила $877 млн, операционный убыток — $3,3 млрд.
  • Выручка от Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp и других сервисов составила $32,79 млрд, операционная прибыль — $15,89 млрд.
  • Число пользователей Facebook в месяц в декабре 2021 года выросло на 4%, до 2,91 млрд человек. Аналитики ожидали роста до 2,95 млрд, пишет CNBC. При этом ежедневная аудитория Facebook уменьшилась с 1,93 млрд пользователей до 1,92 млрд, пишет The Verge.
  • Компания опубликовала прогноз на 2022 год — в первом квартале Meta ожидает роста выручки на 3-11%, до $27-29 млрд. Аналитики предполагали, что выручка превысит $30 млрд. Meta заявила, что на прогнозы повлияли изменения правил конфиденциальности в iOS от Apple, инфляция и проблемы с цепочками поставок.
  • В целом финансовая отчётность разочаровала инвесторов, отмечает CNBC. На постмаркете акции компании упали примерно на 22%.

#новость #meta

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Sultan Karybaev

Не сказано самое главное - Фейсбук не увеличил количество пользователей. ВПЕРВЫЕ! Мы дождались этого момента

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16
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Веб Инструменты

Она увеличила количество пользователе, просто вовлечённых стало меньше, чем ожидалось.

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Максим Бескровный

Пора им тоже материнский капитал предлагать, чтобы наращивать аудиторию в перспективе

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Люц Шнайдер

У Meta уже нет перспектив, нужно инвестировать в VK.

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9
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Дмитрий Мантис

В тикток же, ну.

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3
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Люц Шнайдер

Вроде Byte Dance нет на бирже.

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Не верь, что написано ниже

Вроде в этом году планировали

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Люц Шнайдер

Ну последние новости на этот счёт звучат следующим образом:

Владеющая TikTok китайская ByteDance отказалась…
Владеющая TikTok китайская ByteDance отказалась от IPO
ru.investing.com
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Ilya Grigorev

А как же ОК?

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Люц Шнайдер

Это и есть VK group. Т.е. один из её ресурсов.

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Ilya Grigorev

Мм, я то думал это был стеб, ну ладно тогда

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Люц Шнайдер

Ну это и стёб, и не стёб. Российские акции сейчас достаточно сильно просели и шанс заработать +50% за год в VK гораздо выше, чем в Meta.

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Антон Штадлер

На чем основано твое мнение, учитывая, что ВК совершенно не рыночный актив, помойка, причем локального разлива? Типа когда его капа была 5 млрд вместо нынешних 2,5 млрд, это был справедливо оцененный актив?) А если он просядет ещё на 30-40 %, то не беда и прикупим ещё, пока с ним не произойдет то, что произошло с Мегафоном?😂

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Люц Шнайдер

Там помимо самого ВК ещё много различных направлений, в том числе игры, которые генерируют 10 млрд рублей (примерно треть выручки)

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Антон Штадлер

Это направление только сегодня появилось, инвесторы о нем не знали год-два назад?
Ты график открой, компанию льют уже несколько лет практически без отскоков, туда крупные розничные фонды не заходят, боясь рисков ухода с биржи. Это просто треш-актив даже в сравнении с Яндексом, уже не говорю про другие, чьи акции растут + дают дивы

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Люц Шнайдер

В любом случае сегодняшняя цена включает в себя геополитику. И если в феврале ничего не будет, а учения в Белоруссии окончатся выводом войск в места дислокации, то до 1000 рублей этот актив вырастет

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Антон Штадлер

Vологодские Kолбасы? Уж лучше в сMetaнку

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Люц Шнайдер

Там вчера Колян уже порезал любителей зайти перед отчётом.

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Антон Штадлер

Сочувствую им, но дураки и деньги должны расставаться :)

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Vitaly

Насмотрелись на Гугл наверное, да и привыкли уже что прибыль все время растет. Холодный душ можно сказать.

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Антон Штадлер

Да они просто тупые, в области инвестиций, или это просто азартная ставка, как у букмекера, давайте называть вещи своими именами. Заходить в акцию перед отчетом, без инсайта, глупость, о которой говорят даже на 2-недельных курсах по трейдингу для домохозяек

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Andrey K

Всегда было любопытно, кто эти аналитеги, которые предсказывают рост пользователей на определённое число. Это те, которые интерполируют по графикам?

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5
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Aziz Aibekuulu

Это те кто успешно прошли курсы аналитика за 2к рублей свайпнув вверх в инста сторизе

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9
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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Да, все дело в плохих аналитиках.

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Maksim Perekhodko

Нет, у тебя(холдера) есть реальное понимание результатов след.отчета квартального, до этого отчета нужно либо зафиксироваться на хаях из каждого утюга напевая про мета вселенную, либо наоборот набрать позу закошмарив толпу.
Профит.
Богатство = разности потенциала.

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lexavas

Как минимум, как ты говоришь "аналитиге", понимают что в данном случае применима не интерполяция, а экстраполяция. Именно это и отличает нормальных аналитиков от таких "умников"

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Кирилл Половинкин

слишком сладкая цена, надо купить

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Дмитрий Мантис
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Дмитрий Филиппов

Если Amazon еще упадет на отчете, цена у Meta будет не такой сладкой.

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–1
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Radna

У Google шикарный отчёт и скоро будут делать сплит акций, российским бомжам будет по карману.

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Василий

Они это делают ради российских бомжей конечно.

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Не верь, что написано ниже

Вы хотели сказать Робингудовским бомжам?

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Саша Воронин

В статье не написали про самое главное. Сейчас они очень сильно ставят на рост Reels и TikTok для них главный конкурент.

Сервис коротких видео растет быстрее всего и по планам будет расти еще быстрее. Ждите рекламу там через каждые два видео!

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Sergey Belikov

Радуют эти разочарованные аналитеги. Netflix уже прикупил на той неделе.

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