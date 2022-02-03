Meta впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook Статьи редакции
На постмаркете стоимость акций компании упала на 22% — аналитики ожидали более сильных результатов.
- Meta отчиталась за четвёртый квартал и 2021 год. Выручка за квартал увеличилась на 20%, до $33,67 млрд, прибыль уменьшилась на 8% — до $10,28 млрд. Выручка за год выросла на 37% — до $117,92 млрд, чистая прибыль — на 35%, до $39,37 млрд.
- С четвёртого квартала Meta публикует отдельно данные подразделения Facebook Reality Labs — по устройствам и программам для виртуальной и дополненной реальности. Выручка за квартал составила $877 млн, операционный убыток — $3,3 млрд.
- Выручка от Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp и других сервисов составила $32,79 млрд, операционная прибыль — $15,89 млрд.
- Число пользователей Facebook в месяц в декабре 2021 года выросло на 4%, до 2,91 млрд человек. Аналитики ожидали роста до 2,95 млрд, пишет CNBC. При этом ежедневная аудитория Facebook уменьшилась с 1,93 млрд пользователей до 1,92 млрд, пишет The Verge.
- Компания опубликовала прогноз на 2022 год — в первом квартале Meta ожидает роста выручки на 3-11%, до $27-29 млрд. Аналитики предполагали, что выручка превысит $30 млрд. Meta заявила, что на прогнозы повлияли изменения правил конфиденциальности в iOS от Apple, инфляция и проблемы с цепочками поставок.
- В целом финансовая отчётность разочаровала инвесторов, отмечает CNBC. На постмаркете акции компании упали примерно на 22%.
Не сказано самое главное - Фейсбук не увеличил количество пользователей. ВПЕРВЫЕ! Мы дождались этого момента
Она увеличила количество пользователе, просто вовлечённых стало меньше, чем ожидалось.
Пора им тоже материнский капитал предлагать, чтобы наращивать аудиторию в перспективе
У Meta уже нет перспектив, нужно инвестировать в VK.
В тикток же, ну.
Вроде Byte Dance нет на бирже.
Вроде в этом году планировали
Ну последние новости на этот счёт звучат следующим образом:
А как же ОК?
Это и есть VK group. Т.е. один из её ресурсов.
Мм, я то думал это был стеб, ну ладно тогда
Ну это и стёб, и не стёб. Российские акции сейчас достаточно сильно просели и шанс заработать +50% за год в VK гораздо выше, чем в Meta.
На чем основано твое мнение, учитывая, что ВК совершенно не рыночный актив, помойка, причем локального разлива? Типа когда его капа была 5 млрд вместо нынешних 2,5 млрд, это был справедливо оцененный актив?) А если он просядет ещё на 30-40 %, то не беда и прикупим ещё, пока с ним не произойдет то, что произошло с Мегафоном?😂
Там помимо самого ВК ещё много различных направлений, в том числе игры, которые генерируют 10 млрд рублей (примерно треть выручки)
Это направление только сегодня появилось, инвесторы о нем не знали год-два назад?
Ты график открой, компанию льют уже несколько лет практически без отскоков, туда крупные розничные фонды не заходят, боясь рисков ухода с биржи. Это просто треш-актив даже в сравнении с Яндексом, уже не говорю про другие, чьи акции растут + дают дивы
В любом случае сегодняшняя цена включает в себя геополитику. И если в феврале ничего не будет, а учения в Белоруссии окончатся выводом войск в места дислокации, то до 1000 рублей этот актив вырастет
Vологодские Kолбасы? Уж лучше в сMetaнку
Там вчера Колян уже порезал любителей зайти перед отчётом.
Сочувствую им, но дураки и деньги должны расставаться :)
Насмотрелись на Гугл наверное, да и привыкли уже что прибыль все время растет. Холодный душ можно сказать.
Да они просто тупые, в области инвестиций, или это просто азартная ставка, как у букмекера, давайте называть вещи своими именами. Заходить в акцию перед отчетом, без инсайта, глупость, о которой говорят даже на 2-недельных курсах по трейдингу для домохозяек
Всегда было любопытно, кто эти аналитеги, которые предсказывают рост пользователей на определённое число. Это те, которые интерполируют по графикам?
Это те кто успешно прошли курсы аналитика за 2к рублей свайпнув вверх в инста сторизе
Да, все дело в плохих аналитиках.
Нет, у тебя(холдера) есть реальное понимание результатов след.отчета квартального, до этого отчета нужно либо зафиксироваться на хаях из каждого утюга напевая про мета вселенную, либо наоборот набрать позу закошмарив толпу.
Профит.
Богатство = разности потенциала.
Как минимум, как ты говоришь "аналитиге", понимают что в данном случае применима не интерполяция, а экстраполяция. Именно это и отличает нормальных аналитиков от таких "умников"
слишком сладкая цена, надо купить
Если Amazon еще упадет на отчете, цена у Meta будет не такой сладкой.
У Google шикарный отчёт и скоро будут делать сплит акций, российским бомжам будет по карману.
Они это делают ради российских бомжей конечно.
Вы хотели сказать Робингудовским бомжам?
В статье не написали про самое главное. Сейчас они очень сильно ставят на рост Reels и TikTok для них главный конкурент.
Сервис коротких видео растет быстрее всего и по планам будет расти еще быстрее. Ждите рекламу там через каждые два видео!
Радуют эти разочарованные аналитеги. Netflix уже прикупил на той неделе.
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