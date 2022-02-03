Стоимость акций Spotify упала на 10% из-за прогноза по росту платных подписчиков — он оказался хуже ожиданий аналитиков Статьи редакции
Компания ожидает роста платных пользователей в первом квартале до 183 млн.
- Spotify отчиталась о росте выручки в четвёртом квартале на 24%, до €2,69 млрд, операционный убыток составил €39 млн. При этом выручка от рекламы составила 15% от общей выручки.
- Количество активных пользователей в месяц выросло на 18%, до рекордных 406 млн. Из них платных подписчиков — 180 млн.
- Spotify спрогнозировала рост подписчиков в первом квартале 2022 года до 183 млн, что ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 184 млн, пишет CNBC.
- После публикации отчётности акции компании упали на 10%, на минимуме их падение достигало 18%, пишет Reuters.
- Spotify заявила, что так как её инициативы носят многолетний характер, компания больше не будет публиковать ежегодные прогнозы, но оставит ежеквартальные, которые при этом упростит.
- Финансовый директор компании Пол Фогель заявил в интервью Reuters, что темпы роста подписчиков и пользователей в 2022 году не будут сильно отличаться от 2021-го.
А ещё вполне может быть вина скандала с Joe Rogan и флешмобами #DeleteSpotify... https://www.nytimes.com/2022/01/31/technology/joe-rogan-spotify-controversy.html
уверен, что эта хрень преувеличена.
Это на нашей стороне "культура отмены" еще полностью не раскрыла свои возможности (пока феминистки умудрились "отменить" одного хирурга).
А вот Джое в своих нескольких подкастах зацепил несколько пластов общественности
Поэтому из Spotify повалили и некоторые музыканты.
Джо Роган, который постит такие "шуточки" в своем инстаграме серьезно может кого-то "отменить" на основе МОРАЛИ?!
Ты не понял.
Это как раз его хотят отменить за несколько сюжетов, в которых гости высказывались не по "повесточке".
Ааа, понял.
p.s. Но мне кажется могло быть и наоборот, у народа на глазах шоры, им нужен лидер и команда давить кого-то.
Сегодня мы читаем про Салемских ведьм и удивляемся сотням тысяч сожжённых женщин на кострах, нам стыдно быть их потомками.
Но как видим желание сжигать осталось, и общество сегодня с таким же остервенением "сжигают" людей вокруг себя, по доносам.
Надеюсь через пару веков общество также будет раскаиваться в этом.
У спотифай куча рынков, уверен что не все вкурсе вообще кто эти люди, я вот не знаю.
Плохие аналитики
это тоже на акции влияет, они падают уже некоторое время, но сегодняшнее падение только с отчётом все связывают
Вообще интересно, то есть у нетфликс не растёт у спотифай. А никто не думал что количество желающих пользоваться данным продуктаом ограничено и пандемия и сидение дома и так дало максимум тех кто хотел.
И та же Яндекс Музыка показала слабость модели Спотифи.
С ноги можно зайти на этот рынок и сделать алгоритм лучше, ну как минимум не хуже.
Есть только заградительный барьер, типа лайки, сформированный вкус, это да, но хз. Если Нетфликс, Дисней+ запилит у себя раздел музыки, что будет со Спотифи?
Яндекс музыка достаточно долго развивалась и не с ноги вошла. У Споти свои плюсы, у Яндекс Музыки свои. У споти главный плюс это удобство, и они реально развиваются, ждем "мою волну" у спотифай, и вообще будет бомба. Притом, что главнй плюс это количество треков, к сожалению у Яндекс музыки это проблема.
Каждый пользуется тем, чем удобно и дешевле.
"Аналитики" прям все роняют :)
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