«AliExpress Россия» отчитался за год: 309 млн заказов, уже больше трети оборота приходится на российских продавцов Статьи редакции
Всего на площадке 400 тысяч продавцов, из них четверть — из России.
«AliExpress Россия» поделился некоторыми результатами за календарный 2021 год.
- Общий объём оборота товаров и услуг (GMV) вырос на 46% год к году и составил 306 млрд рублей. При этом 36% оборота приходится на российских продавцов — 110 млрд рублей, продажи их товаров выросли на 124%.
- Оборот «AliExpress Россия» включает оборот KazanExpress, контроль над которым принадлежит маркетплейсу с октября 2021-го — 9 млрд рублей.
- Среднее количество ежедневных заказов — 205 тысяч, за год показатель вырос на 220%. Общее количество заказов за год — 309 млн.
- Количество уникальных покупателей, которые совершили хотя бы одну покупку, превысило 28,7 млн человек. Общее количество зарегистрированных пользователей — 200 млн, из них 80 млн хотя бы раз зашли на площадку. Ежемесячная аудитория — 35 млн человек, ежедневная — 12,5 млн.
- Количество продавцов выросло за год на 69% — до 400 тысяч. Из них 102,5 тысячи — продавцы из России, их количество за год увеличилось на 193%.
- Ассортимент насчитывает 211 млн SPU (уникальных единиц товаров), у российских продавцов — 16,5 млн SPU, за год их количество выросло на 184%.
- Данные по среднему чеку, прибыли или убыткам в компании не раскрывают. Как один из акционеров, VK в отчётности за третий квартал рассказывала про убыток СП с «AliExpress Россия» — 1,21 млрд рублей. За девять месяцев — 2,17 млрд рублей.
«AliExpress Россия» — совместное предприятие в сфере электронной коммерции, созданное Alibaba Group, Mail.ru Group (теперь VK), «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Компанией управляют два гендиректора: российский — Дмитрий Сергеев из VK и китайский — Лю Вэй из Alibaba.
А могло бы быть еще больше если б отказались наконец от говнодоставщика 5Post
Чем 5post так плох? Мне очень удобен. Пятерочка прямо у дома ,туда в постомат привозят. По итогу не надо ездить до отделения.
Что не так?
Мне нормально приходит в 5post, с проблемами пока не сталкивался. Заказываю, когда нахожусь в другом населеном пункте, мне показалось удобно, указав только магазин в провинции
А давайте еще таможня перестанет терять берега с лимитами? И тогда будет все ок.
36% российские продавцы — это надо понимать как дороже чем у китайцев напрямую?
Зачем тогда покупать на али?
Там уже много магазинов открылось. ситилинк, связной техзопарк, плеер и др.
Это и понятно, не понятно в чем преимущество росс продавцов перед китайскими продавцами
Локальный бизнес — это не драматичный рост продаж российских продавцов, а перенос складов китайских поставщиков внутрь географических границ России.
Отмечу еще прикол:
С 1 января 2022 года большая часть товаров на Али проходит через таможенный контроль.
Продавцы дорогих товаров массово снижают цены до таможенного лимита в 200 евро, вынося оставшуюся часть цены в стоимость доставки.
Почитать мой прогноз по остальным маркетплейсам можно по ссылке.
Ждем отчета от СберМегаМаркет и Яндекс Маркет:
https://t.me/ni404head/548
В начале года я описал расстановку сил в битве за звание российского Амазон: t.me/ni404head/353
Настало время посмотреть кто с какой скоростью движется.
Прогнозы на год приблизительные, так как зависят от результатов Q4 (с октября по декабрь).
Погрешность до 2...
В начале года я описал расстановку сил в битве за звание российского Амазон: t.me/ni404head/353
Настало время посмотреть кто с какой скоростью движется.
Прогнозы на год приблизительные, так как зависят от результатов Q4 (с октября по декабрь).
Погрешность до 20 %.
Начну со спойлера. Прогноз GMV за календарный 2021 год.
Маркетплейсы отсортированы по GMV:
1) Wildberries 839 млрд +92 % YoY (в 2020 437 млрд)
2) Ozon 431 млрд + 121 % YoY (в 2020 195 млрд)
3) Aliexpress 300 млрд +30 % YoY (в 2020 201 млрд)
4) Яндекс Маркет 116 млрд +300 % YoY (в 2020 29 млрд)
5) СберМегаМаркет ±40 млрд
Далее привожу динамику роста GMV по кварталам.
Данные из публичной отчетности компаний.
Все цифры указаны в миллиардах рублей.
Wildberries
WB за 3 квартала выручила 538,9 млрд, +89 % YoY.
Q1 2021 134,7 +79 % YoY
Q2 2021 163,6 +58 % YoY
Q3 2021 214,6 +101 % YoY
В Q4 сделают ±300 млрд, всего за год 839 млрд рублей.
Около 50 % выручки WB получает в категории "Одежда", в этом плане он недосягаем для конкурентов.
Ozon
Ozon за 3 квартала выручил 271 млрд, растет на 123 %.
Q1 2021 74,2 +135 % YoY
Q2 2021 89 +94 % YoY
Q3 2021 108,29 +145 % YoY.
В Q4 сделают ±160 млрд, всего за год 431 млрд рублей.
Aliexpress
Aliexpress до 2022 года ведет финансовый год по азиатскому календарю (с апреля по март), поэтому в доступных источниках есть GMV с апреля по сентябрь.
Q2 2021 + Q3 2021 133,6 +36 % YoY
Значительную долю продаж приносит 11.11 и декабрь.
За 12 месяцев GMV составит ±300 млрд.
Яндекс Маркет
Выручка Яндекс Маркета по кварталам (млрд рублей)
Q1 2021 17,688 +126 % YoY
Q2 2021 26,692 +144 YoY
Q3 2021 31,62 +212 % YoY
Итого 76 млрд за 3 квартала.
В 2020 году 29 млрд за 4 квартала. Рост ±162 % YoY.
В Q4 сделают ±40 млрд, то есть за год 116 мрлд рублей.
СберМегаМаркет
Сбермегамаркет берет свою историю с апреля 2021 года.
GMV за первые 2 квартала работы:
Q2 2021 2,6
Q3 2021 6
Он, понятное дело, в своей лиге с такими показателями и Сберу в 2022 году нужно будет влить еще 30-40 млрд рублей в рост этого бизнеса.
Огня добавит вливание 8 млрд рублей субсидий в Q4, думаю они легко покажут 20-30 млрд рублей за Q4: https://t.co/jlR3uBTBac
Вот это-то и пугает. Превращается в очередной «купи в Китае за 5, продай тут за 50».
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