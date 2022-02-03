На какие тренды 2022 года нужно делать упор в своих коммуникациях с клиентами уже сейчас?

Мы в коммуникационном агентстве «Апрель» изучили международные исследования и прогнозы на первый квартал 2022 года. В результате у нас получился довольно внушительный креативный дайджест с международными кейсами и инфоповодами за четвертый квартал 2021, а также тренды на первый квартал 2022.