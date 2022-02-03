Финансы
Маша Цепелева

Акции Twitter, Pinterest и других зарабатывающих на интернет-рекламе компаний упали на 6-18% после отчёта Meta Статьи редакции

Meta отчиталась о прибыли ниже прогнозов аналитиков из-за ограничений в iOS на использование данных для рекламы.

  • Meta сообщила об увеличении выручки за квартал на 20%, до $33,67 млрд, прибыль уменьшилась на 8% — до $10,28 млрд. Впервые компания отчиталась о снижении ежедневной аудитории Facebook с 1,93 млрд пользователей до 1,92 млрд.
  • После открытия торгов стоимость акций Meta упала на 25%, а рыночная капитализация — на $200 млрд, до $684 млрд. Состояние Марка Цукерберга сократилось на 23,67%, до $87,4 млрд, по данным рейтинга Forbes. Он выбыл из десятки богатейших людей мира.
  • Финансовый директор Meta Дэвид Венер заявил, что на прибыль компании повлияли ограничения Apple. Пользователи iOS теперь могут блокировать использование их данных для настройки рекламы. Из-за этого Meta может недополучить около $10 млрд прибыли в 2022 году, приводит Reuters слова Венера.
  • Акции компаний, которые тоже зарабатывают на интернет-рекламе, упали. Twitter — почти на 6%, Pinterest — на 8%, Snap — на 18%. Подобное произошло и в октябре 2021 года. Тогда Snap отчиталась о выручке ниже прогноза аналитиков из-за изменений в политике Apple, и акции технологических компаний упали на 2-6%.
Динамика акций Twitter за полгода
Динамика акций Snap за полгода
Динамика акций Pinterest за полгода

#новость #meta #facebook

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Семен Переделкин

Хуже Пинтереста только Фейсбук. Надеюсь, настанет тот день, когда и первый, и второй очистят от себя интернеты.

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Андрей Николаев

Пинтерест збс, не надо. Там всегда можно найти интересные решения, если по дому что-то руками мастеришь. Но конечно, если руки дальше штанов не тянутся, то в пинтересте делать нечего

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10
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Павел Морозов

В чем его фишка. Там же просто набор рандомных фотографий. Даже текста нет

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3
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Андрей Николаев

А зачем вам текст? Это инспаер проект. Захотел сделать условный курятник, вписал в пинтересте "курятник" и выбираешь из тысяч курятников такой, как тебе нравится: по форме, дизайну, размеру. Далее дело за малым, делаешь чертеж, опираясь на готовый дизайн и пилишь. Так же с любым другим проектом, где важен внешний вид и\или планировка.

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7
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Кот Рейх

Дело в рекомендациях. Фотографии подбираются на основе твоих интересов. К тому же, часто это классный способ найти красивую картинку по ключевым словам. Да, даже лучше поисковиков.

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5
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ТЕКСТУРА

А пробовали когда-нибудь переходить по ссылкам на фотографиях?

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0
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Павел Морозов

Нет. Я скачал посмотрел и удалил

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1
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ТЕКСТУРА

А чем пинтерест не угодил? Или вы из тех кто не сидит в ВК, инсте, фэйсбуке и потихонечку начинаете засирать телегу? Где же тогда сидите? В комментариях на vc?

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5
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Андрей Николаев

Телега засралась с приходом рекламы. Раньше было по большей части пох - не ходи на левые каналы и не будешь видеть того дерьма. А теперь спс рекламе, в любом паблике тебе рекламируют курсы по NFT и рассказывают, когда надо покупать биткоин.

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1
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Сергей Никитин

На Телдери)

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1
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Алексей Владимирович

Эти адовы места никогда простаивать не будут. Уйдут эти, следом натечет новый понос.

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3
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Andre Macareno

эээ блэт а где тогда референсы для рисования искать?

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2
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Азамат Салахов

ОК и ВК даже в рейтинг дна не попали?

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0
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Чтормит

Похоже бигтехи достигли такой стадии жирности, когда они просто могут высасывать деньги и рыночными методами их уже никто не скинет

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5
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Seraya Volga

токсичный комментарий удалён по запросу самоцензуры

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2
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Печальный кран

Порвался, жаль

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Gleb Tyutikov

Почитаешь комментарии в треде, такое чувство, что каждый второй комментатор по глубине знания предметной области если не долларовый, то такой плотный качественный рублёвый миллионер. Все знают, что, где, когда и почему что-то случится, у всех на все есть глубокомысленные объяснения. Но какая практическая польза в конечном итоге?
P.s. А в конечном итоге все сведётся к очередной статье на VC.ru, как не чистый на руку брокер закрыл вопреки всему сделку раньше срока, клиент получил убытки в n-рублей вместо баснословной прибыли. Сорвалась сделка века и российский, да что там российский, мировой Forbes был как никогда близко к знакомству с новой фамилией на небосклоне сверхновых финансовых звёзд. И как тут ни вспомнить байку: "гол! фиг! штанга!"

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2
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Антон Штадлер

Почему-то никто не пишет, что рынок находится на нервах в ожидании ужесточения политики ФРС. То что компании вроде ФБ могут терять за день столько, говорит не о слабости конкретной компании, а снижении инвесторов к риску, особенно на долгосрочной перспективе

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1
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Сергей Милосердов

Это причина, по которой рынок валился весь январь. Сейчас в случае с плохими отчётами немного другая ситуация.

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0
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Антон Штадлер

Нет, конечно. Деньги уходят из активов не сразу. Начало было раньше, сейчас продолжение

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–1
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Сергей Милосердов

Ок, а почему Apple, Google и AMD после хороших отчётов вверх полетели? Или на них коррекция не работает?

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Антон Штадлер

Потому что их отчёты хорошие. Речь про отработку негатива на фоне сокращения количественного смягчения ФРС. Спотифай, вон, тоже теряет под 20% на фоне не сильно хорошей отчётности. Инвесторы стараются сокращать позиции в рисковых перекупленных активах.

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1
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Vitaly

Но в итоге полетит все, если будут следовать заявленному и сокращать ликвидность.

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Печальный кран

Отыграют.
Твиттерские любую рекламную стату наполнят на раз.

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Kirill Dranovsky

Уважаемый Apple, пожалуйста, выпусти уже млять свою соцсеть с блэкджеком и шлюхами! Я отдам тебе весь рекламный бюджет!

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Lexx Sky

Хоспадя, Ябл малацы, прям бальзам на душу

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Финансы
Маша Цепелева
Акции Twitter, Pinterest и других зарабатывающих на интернет-рекламе компаний упали на 6-18% после отчёта Meta Статьи редакции

Meta отчиталась о прибыли ниже прогнозов аналитиков из-за ограничений в iOS на использование данных для рекламы.

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