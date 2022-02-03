Акции Twitter, Pinterest и других зарабатывающих на интернет-рекламе компаний упали на 6-18% после отчёта Meta Статьи редакции
Meta отчиталась о прибыли ниже прогнозов аналитиков из-за ограничений в iOS на использование данных для рекламы.
- Meta сообщила об увеличении выручки за квартал на 20%, до $33,67 млрд, прибыль уменьшилась на 8% — до $10,28 млрд. Впервые компания отчиталась о снижении ежедневной аудитории Facebook с 1,93 млрд пользователей до 1,92 млрд.
- После открытия торгов стоимость акций Meta упала на 25%, а рыночная капитализация — на $200 млрд, до $684 млрд. Состояние Марка Цукерберга сократилось на 23,67%, до $87,4 млрд, по данным рейтинга Forbes. Он выбыл из десятки богатейших людей мира.
- Финансовый директор Meta Дэвид Венер заявил, что на прибыль компании повлияли ограничения Apple. Пользователи iOS теперь могут блокировать использование их данных для настройки рекламы. Из-за этого Meta может недополучить около $10 млрд прибыли в 2022 году, приводит Reuters слова Венера.
- Акции компаний, которые тоже зарабатывают на интернет-рекламе, упали. Twitter — почти на 6%, Pinterest — на 8%, Snap — на 18%. Подобное произошло и в октябре 2021 года. Тогда Snap отчиталась о выручке ниже прогноза аналитиков из-за изменений в политике Apple, и акции технологических компаний упали на 2-6%.
Хуже Пинтереста только Фейсбук. Надеюсь, настанет тот день, когда и первый, и второй очистят от себя интернеты.
Пинтерест збс, не надо. Там всегда можно найти интересные решения, если по дому что-то руками мастеришь. Но конечно, если руки дальше штанов не тянутся, то в пинтересте делать нечего
В чем его фишка. Там же просто набор рандомных фотографий. Даже текста нет
А зачем вам текст? Это инспаер проект. Захотел сделать условный курятник, вписал в пинтересте "курятник" и выбираешь из тысяч курятников такой, как тебе нравится: по форме, дизайну, размеру. Далее дело за малым, делаешь чертеж, опираясь на готовый дизайн и пилишь. Так же с любым другим проектом, где важен внешний вид и\или планировка.
Дело в рекомендациях. Фотографии подбираются на основе твоих интересов. К тому же, часто это классный способ найти красивую картинку по ключевым словам. Да, даже лучше поисковиков.
А пробовали когда-нибудь переходить по ссылкам на фотографиях?
Нет. Я скачал посмотрел и удалил
А чем пинтерест не угодил? Или вы из тех кто не сидит в ВК, инсте, фэйсбуке и потихонечку начинаете засирать телегу? Где же тогда сидите? В комментариях на vc?
Телега засралась с приходом рекламы. Раньше было по большей части пох - не ходи на левые каналы и не будешь видеть того дерьма. А теперь спс рекламе, в любом паблике тебе рекламируют курсы по NFT и рассказывают, когда надо покупать биткоин.
На Телдери)
Эти адовы места никогда простаивать не будут. Уйдут эти, следом натечет новый понос.
эээ блэт а где тогда референсы для рисования искать?
ОК и ВК даже в рейтинг дна не попали?
Похоже бигтехи достигли такой стадии жирности, когда они просто могут высасывать деньги и рыночными методами их уже никто не скинет
токсичный комментарий удалён по запросу самоцензуры
Почитаешь комментарии в треде, такое чувство, что каждый второй комментатор по глубине знания предметной области если не долларовый, то такой плотный качественный рублёвый миллионер. Все знают, что, где, когда и почему что-то случится, у всех на все есть глубокомысленные объяснения. Но какая практическая польза в конечном итоге?
P.s. А в конечном итоге все сведётся к очередной статье на VC.ru, как не чистый на руку брокер закрыл вопреки всему сделку раньше срока, клиент получил убытки в n-рублей вместо баснословной прибыли. Сорвалась сделка века и российский, да что там российский, мировой Forbes был как никогда близко к знакомству с новой фамилией на небосклоне сверхновых финансовых звёзд. И как тут ни вспомнить байку: "гол! фиг! штанга!"
Почему-то никто не пишет, что рынок находится на нервах в ожидании ужесточения политики ФРС. То что компании вроде ФБ могут терять за день столько, говорит не о слабости конкретной компании, а снижении инвесторов к риску, особенно на долгосрочной перспективе
Это причина, по которой рынок валился весь январь. Сейчас в случае с плохими отчётами немного другая ситуация.
Нет, конечно. Деньги уходят из активов не сразу. Начало было раньше, сейчас продолжение
Ок, а почему Apple, Google и AMD после хороших отчётов вверх полетели? Или на них коррекция не работает?
Потому что их отчёты хорошие. Речь про отработку негатива на фоне сокращения количественного смягчения ФРС. Спотифай, вон, тоже теряет под 20% на фоне не сильно хорошей отчётности. Инвесторы стараются сокращать позиции в рисковых перекупленных активах.
Но в итоге полетит все, если будут следовать заявленному и сокращать ликвидность.
Уважаемый Apple, пожалуйста, выпусти уже млять свою соцсеть с блэкджеком и шлюхами! Я отдам тебе весь рекламный бюджет!
Хоспадя, Ябл малацы, прям бальзам на душу
Meta отчиталась о прибыли ниже прогнозов аналитиков из-за ограничений в iOS на использование данных для рекламы.
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