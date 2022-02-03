«Обувь России» объявила дефолт по облигациям — акции компании упали на 14% Статьи редакции
OR Group не смогла в срок погасить облигации на 592 млн рублей.
- Дефолт OR Group наступит 4 февраля, объявила компания. В заявлении она пояснила, что не погасила облигации серии БО-07 из-за недостатка средств на счёте.
- 20 января компания объявила технический дефолт, потому что смогла выплатить только проценты по купону этой серии на 14,76 млн рублей. По данным компании, в обращении находится ещё восемь выпусков на 5,6 млрд рублей.
- Основным держателем облигаций серии БО-07 был «Промсвязьбанк». Компания вела переговоры с банком и пыталась продлить срок исполнения обязательств, но не смогла договориться, сообщает Forbes. В «Промсвязьбанке» пояснили изданию, что OR Group не выполнила предыдущие соглашения, поэтому банк был «вынужден приступить к стандартным мерам взыскания задолженности».
- OR Group разрабатывает план антикризисных мер, в том числе реструктуризацию задолженности. Ритейлер отметил, что на рынок продолжает влиять пандемия — спрос по-прежнему низкий, а издержки на сырьё и логистику растут. Например, выручка Westfalika снизилась на 21% по итогам года, потому что 80% приходится на розничные продажи.
- В течение января 2022 года юрлицо OR Group ООО «ОР» провело более 20 сделок, занимая у микрофинансовой компании «Арифметика», которая входит в группу. Последняя сделка прошла 2 февраля 2022 года, сумма кредита составила 7 млн рублей, общая сумма сделок — 833 млн рублей, сообщает РБК.
- Сеть OR Group управляет магазинами под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход».
"Обувь России Производство Китая" полное название
У них точно в Новосибирске есть фабрика. Так что что-то они шьют там.
Кстати, был же какой-то закон, запрещающий использовать частным компаниям в названии "Россия", "российский", "государственный" и т.п.
Банк «Россия»
А точно не подскажешь ?
Тут подробнее https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97243/
Наверное есть какие-то условия которые позволяют использовать это в названии
Достаточно иметь филиалы компании более чем в половине субъектов РФ
акции компании упали на 14%
А Мордокнига свалилась на четверть просто потому что не смогла "вовлечь" пару лямов ботов.
А говорят, что в России "слабый" фондовый рынок ))
А вы тоже из ботов?)
С самого появления Мордокниги испытываю к интерфейсу глубинное животное отвращение :)
Жесть. Я их когда-то по 50 покупал.
Лапти на каждую неделю купили?
Деревянные башмачки — по европейской моде.
А вы из девяностых
Из 80-х
Ну тогда 70м привет передайте
Вышлю телеграммой. Одно слово — ₽5
Отлично, как сообразите что им послать, напишите мне, я всё оплачу
"Последняя сделка прошла 2 февраля 2022 года, сумма кредита составила 7 млн рублей"
Мощная сделка.
Да, поздравляю! Напишите мне, обсудим дележку)
Контора банкрот, но сделку совершает.
Это че теперь, без обуви будем ходить ?)
Лапти просели
Теперь придётся покупать Nike россиянам, и это прекрасно)
20 минут на просмотр
Закупаемся на дне?
По ₽1 можно входить тысяч на 10
Вам эти бумаги никто не продаст
в аппке Тинька продают
Тогда покупайте, ах да, вы же еще ребенок
В течение января 2022 года юрлицо OR Group ООО «ОР» провело более 20 сделок, занимая у микрофинансовой компании «Арифметика», которая входит в группу.
интересно
и тут до Фейсбука не дотянули.
Не получилось, не фартануло
Куда же можно ниже?)))…
Новый логотип для компании «Обувь России»
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