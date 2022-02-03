Финансы
Маша Цепелева

«Обувь России» объявила дефолт по облигациям — акции компании упали на 14% Статьи редакции

OR Group не смогла в срок погасить облигации на 592 млн рублей.

  • Дефолт OR Group наступит 4 февраля, объявила компания. В заявлении она пояснила, что не погасила облигации серии БО-07 из-за недостатка средств на счёте.
  • 20 января компания объявила технический дефолт, потому что смогла выплатить только проценты по купону этой серии на 14,76 млн рублей. По данным компании, в обращении находится ещё восемь выпусков на 5,6 млрд рублей.
  • Основным держателем облигаций серии БО-07 был «Промсвязьбанк». Компания вела переговоры с банком и пыталась продлить срок исполнения обязательств, но не смогла договориться, сообщает Forbes. В «Промсвязьбанке» пояснили изданию, что OR Group не выполнила предыдущие соглашения, поэтому банк был «вынужден приступить к стандартным мерам взыскания задолженности».
  • OR Group разрабатывает план антикризисных мер, в том числе реструктуризацию задолженности. Ритейлер отметил, что на рынок продолжает влиять пандемия — спрос по-прежнему низкий, а издержки на сырьё и логистику растут. Например, выручка Westfalika снизилась на 21% по итогам года, потому что 80% приходится на розничные продажи.
  • В течение января 2022 года юрлицо OR Group ООО «ОР» провело более 20 сделок, занимая у микрофинансовой компании «Арифметика», которая входит в группу. Последняя сделка прошла 2 февраля 2022 года, сумма кредита составила 7 млн рублей, общая сумма сделок — 833 млн рублей, сообщает РБК.
  • Сеть OR Group управляет магазинами под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход».
Котировки OR Group

#новость #orgroup

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38 комментариев
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Konstantin_Andreevich

"Обувь России Производство Китая" полное название

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Люц Шнайдер

У них точно в Новосибирске есть фабрика. Так что что-то они шьют там.

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умный человек

https://youtu.be/IcZWaQDi838?t=177

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Konstantin_Andreevich

Кстати, был же какой-то закон, запрещающий использовать частным компаниям в названии "Россия", "российский", "государственный" и т.п.

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Yarro S

Банк «Россия»

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This is I'm

А точно не подскажешь ?

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Люц Шнайдер

Тут подробнее https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97243/

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Стадник Николай

Наверное есть какие-то условия которые позволяют использовать это в названии

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Люц Шнайдер

Достаточно иметь филиалы компании более чем в половине субъектов РФ

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Я никто и звать меня никак

акции компании упали на 14%
А Мордокнига свалилась на четверть просто потому что не смогла "вовлечь" пару лямов ботов.

А говорят, что в России "слабый" фондовый рынок ))

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Fred Han

А вы тоже из ботов?)

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Я никто и звать меня никак

С самого появления Мордокниги испытываю к интерфейсу глубинное животное отвращение :)

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Люц Шнайдер

Жесть. Я их когда-то по 50 покупал.

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Fred Han

Лапти на каждую неделю купили?

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–3
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Люц Шнайдер

Деревянные башмачки — по европейской моде.

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Fred Han

А вы из девяностых

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Люц Шнайдер

Из 80-х

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Fred Han

Ну тогда 70м привет передайте

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Люц Шнайдер

Вышлю телеграммой. Одно слово — ₽5

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Fred Han

Отлично, как сообразите что им послать, напишите мне, я всё оплачу

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Семен Переделкин

"Последняя сделка прошла 2 февраля 2022 года, сумма кредита составила 7 млн рублей"

Мощная сделка.

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Fred Han

Да, поздравляю! Напишите мне, обсудим дележку)

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Sergey Khohlachev

Контора банкрот, но сделку совершает.

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Стадник Николай

Это че теперь, без обуви будем ходить ?)

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Fred Han

Лапти просели

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Fred Han

Теперь придётся покупать Nike россиянам, и это прекрасно)

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Вадим Чиняев

https://www.youtube.com/watch?v=v4_RJD9bUNI&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

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Fred Han

20 минут на просмотр

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Хозяин

Закупаемся на дне?

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Люц Шнайдер

По ₽1 можно входить тысяч на 10

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Fred Han

Вам эти бумаги никто не продаст

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Хозяин

в аппке Тинька продают

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Fred Han

Тогда покупайте, ах да, вы же еще ребенок

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Old Nick

В течение января 2022 года юрлицо OR Group ООО «ОР» провело более 20 сделок, занимая у микрофинансовой компании «Арифметика», которая входит в группу.
интересно

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Nikolay Skidanov

и тут до Фейсбука не дотянули.

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Nikolay Ganin

Не получилось, не фартануло

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Роман Масленников

Куда же можно ниже?)))…

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Балкон.Ру

Новый логотип для компании «Обувь России»

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