Изоляция от мира побудила японцев бережно относиться ко всему, что они создают. Поэтому предприниматели ценят качество и традиции. В то же время они боятся рисковать, так как неудавшийся бизнес может восприниматься как неудача или позор, и это тормозит появление новых компаний.