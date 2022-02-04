Финансы
Евгения Евсеева

Акции Snap выросли на 59% после отчётности — компания превзошла прогнозы аналитиков Статьи редакции

Snap также впервые отчиталась о прибыли за квартал.

  • Snap, владеющая Snapchat, отчиталась за четвёртый квартал и 2021 год. Чистый убыток за год уменьшился на 48%, до $488 млн, выручка выросла на 64%, до $4,1 млрд.
  • Компания впервые отчиталась о прибыли за квартал — $23 млн, выручка увеличилась на 42%, до $1,3 млрд. Количество ежедневных пользователей выросло на 20% и составило 319 млн. Показатели выручки, прибыли и роста пользователей оказались выше, чем аналитики ожидали от компании.
  • Snap заявила, что несмотря на изменения правил конфиденциальности в iOS, которые затрудняют таргетинг и рекламу, компания смогла восстановиться «быстрее, чем ожидала». По собственным оценкам, Snap понадобится ещё несколько кварталов для укрепления результатов.
  • Snap также представила прогнозы на первый квартал 2022 года — большинство показателей оказались выше ожиданий аналитиков. На фоне отчётности акции Snap на постмаркете выросли на 59%, на максимуме они росли до 62%, отмечает CNBC.

#новость #snap #отчётность

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Maxim Stroganoff

На 59%? Может на 590% сразу?

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Владимир Вольфович
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Maxim Stroganoff

Владимир вольфович извиняйте, погорячился. Забыл что они дно пробили и 58% это всего и есть та разница в 12$. Подлость гадость преступники ненавижу

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Люц Шнайдер

Сегодня можно начать шортить.

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Lorne Malvo

Очень жаль что я взял из по 57 в надежде на отскок.

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BearStrikesBack

Эффективный рыночек, епт. То ФБ, то Снап. Гуляет покруче, чем лудоманская крипта.

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Strana GGG

Это вы ещё PayPal не брали, там такой подарок прилетел

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