Акции Snap выросли на 59% после отчётности — компания превзошла прогнозы аналитиков Статьи редакции
Snap также впервые отчиталась о прибыли за квартал.
- Snap, владеющая Snapchat, отчиталась за четвёртый квартал и 2021 год. Чистый убыток за год уменьшился на 48%, до $488 млн, выручка выросла на 64%, до $4,1 млрд.
- Компания впервые отчиталась о прибыли за квартал — $23 млн, выручка увеличилась на 42%, до $1,3 млрд. Количество ежедневных пользователей выросло на 20% и составило 319 млн. Показатели выручки, прибыли и роста пользователей оказались выше, чем аналитики ожидали от компании.
- Snap заявила, что несмотря на изменения правил конфиденциальности в iOS, которые затрудняют таргетинг и рекламу, компания смогла восстановиться «быстрее, чем ожидала». По собственным оценкам, Snap понадобится ещё несколько кварталов для укрепления результатов.
- Snap также представила прогнозы на первый квартал 2022 года — большинство показателей оказались выше ожиданий аналитиков. На фоне отчётности акции Snap на постмаркете выросли на 59%, на максимуме они росли до 62%, отмечает CNBC.
На 59%? Может на 590% сразу?
Владимир вольфович извиняйте, погорячился. Забыл что они дно пробили и 58% это всего и есть та разница в 12$. Подлость гадость преступники ненавижу
Сегодня можно начать шортить.
Очень жаль что я взял из по 57 в надежде на отскок.
Эффективный рыночек, епт. То ФБ, то Снап. Гуляет покруче, чем лудоманская крипта.
Это вы ещё PayPal не брали, там такой подарок прилетел
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Если бы мне год назад сказали, что я буду чехлами заниматься - я бы не поверил. Но это оказалось любопытно. Хочу поделиться фактическими результатами и рассказать про организацию некоторых процессов. Будет лонгрид с цифрами и ссылками на полезные сервисы, но начнем сразу с графика выручки:
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Snap также впервые отчиталась о прибыли за квартал.
Компания не объяснила причину своего решения.
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