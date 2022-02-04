Amazon впервые раскрыла выручку от рекламы — $31 млрд в год Статьи редакции
Общая выручка ритейлера составила $469,8 млрд — реклама занимает в ней около 7%.
- Во четвёртом квартале 2021 года выручка Amazon выросла на 9%, до $137,4 млрд, чистая прибыль составила $14,3 млрд. Выручка Amazon за год выросла на 22%, до $469,8 млрд, чистая прибыль увеличилась до $24,9 млрд.
- Компания впервые раскрыла выручку от рекламы — она составила $31 млрд в год. До этого Amazon включала выручку от рекламы в подразделение «Другое». Согласно отчёту, реклама пока занимает небольшую долю в общей выручке Amazon — около 7%, отмечает CNBC.
- При этом почти $12 млрд квартальной прибыли Amazon получила благодаря инвестициям в производителя электромобилей Rivian, который вышел на биржу в ноябре 2021 года.
- Выручка облачного сервиса выросла до $17,8 млрд за квартал и до $62,2 млрд за год. Также Amazon впервые с 2018 года решила поднять цену подписки Prime до $139 c $119 в год.
- На постмаркете акции Amazon выросли на 14%. Если они не упадут после открытия биржи, компания может закончить пятницу самым большим дневным ростом капитализации с 2012 года, пишет CNBC.
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Общая выручка ритейлера составила $469,8 млрд — реклама занимает в ней около 7%.
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