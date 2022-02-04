Год на Wildberries: c 0 до 3,62 млн выручки в месяц на чехлах для телефонов

Если бы мне год назад сказали, что я буду чехлами заниматься - я бы не поверил. Но это оказалось любопытно. Хочу поделиться фактическими результатами и рассказать про организацию некоторых процессов. Будет лонгрид с цифрами и ссылками на полезные сервисы, но начнем сразу с графика выручки: