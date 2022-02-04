Отчёт «Магнита» за год: выручка выросла на 19,5%, до 1,8 трлн рублей, прибыль — до 51,7 млрд рублей Статьи редакции
Ритейлер растёт быстрее конкурентов и наращивает продажи в онлайне — в четвёртом квартале на них пришлась половина годового оборота от онлайн-продаж.
- Выручка группы «Магнит» по итогам четвёртого квартала выросла на 33,7%, до 544,6 млрд рублей, чистая прибыль — на 36,4%, до 15,2 млрд рублей.
- Выручка от розницы увеличилась на 34,3% и составила 530,7 млрд рублей. Из них на «Магнит» пришлось 456,7 млрд рублей, на «Дикси» — 73,9 млрд рублей. Средний чек за квартал вырос на 10,7%, а трафик снизился на 0,7% из-за режима самоизоляции в ноябре и контроля QR-кодов в торговых центрах.
- Общая выручка за 2021 год выросла на 19,5% год к году, до 1,856 трлн рублей, чистая прибыль — на 36,8%, до 51,7 млрд рублей. На розницу пришлось 1,8 трлн выручки, из них «Магнит» — 1,6 трлн рублей, «Дикси» — 127 млрд рублей.
- Общий объём оборота товаров (GMV, без услуг) в онлайне за квартал составил 6 млрд рублей — это больше половины от общего онлаин-оборота в 11,2 млрд рублей за год. Средний чек — 1 074 рублей, среднее количество заказов в день — 62,2 тысячи.
- Выручка «Магнита» растёт быстрее, чем у других ритейлеров, отмечает Shopper's. X5 Group отчитывалась о росте розничной выручки за год на 11,4%, до 2,2 трлн рублей, «Лента» — на 8,6%, до 483,6 млрд рублей.
Наверное, самое важное в отчетах ритейлеров в наши дни это LFL (а он на уровне инфляции) и продажи через доставку (х5 сложно будет догнать).
Три года назад даже подумать не мог заказывать продукты через интернет
х5 сложно будет догнать
И там и там это доля на уровне статпогрешности. Кмк, такие выводы рано делать. Очевидно, в онлайне все оказалось не так радужно, как ожидалось. И пока там слишком много барьеров, чтобы услуга стала массовой для ритейла. Поэтому тот, кто сможет быстрее всего решить эти проблемы, и вырвется вперёд. Пока эти проблемы не решил никто
Какие барьеры и проблемы кроме некачественного выбора нефасованной части товаров?
Стоимость доставки, проблема с курьерами, переоборудование магазинов в мультиформат дарк-стора и торгового зала одновременно. Это лишь часть проблем.
Главная проблема — запрет торговать алкоголем в онлайне)
Думаю, Антон про логистику в первую очередь и конкурентную среду
фасованную тоже приходится выбирать
Метро например не плохо с доставкой справляется
Не об этом речь, не о сервисе, а о стоимости и рентабельности для компании. Если твой средний чек в офлайне 300-400 р, то доставка для тебя убыточна априори. Поэтому для крупных розничных компаний пока это не бизнес, экспериментальное направление, чтобы не отстать в будущем
СпасYбо саWI Sнаете кому)))
5HaeW
еще бы, цены выросли "анрил" из-за этого и выручка растет. Экономия на продавцах также идет в плюс, они как пушечное мясо, не могут долго работать на кассах. Вот тут бы пригодилась какая-то программа по лояльности сотрудников по отношению к компании.
Ничего, скоро у "Светофора" и "Доброцена" будут такие же рейтинги, а магнит станет чем-то вроде ЦУМа продуктового)
Удивительным образом дела пошли в гору после того, как из Магнита выгнали Галицкого, дав оч средние отступные
Для решения задач обработки текстов на естественном языке на сегодняшний день существует множество библиотек для python. В данной статье обратимся к библиотеке Stanza от StanfordNLPGroup, основанной на PyTorch. Т.к. анализ текста является важной NLP-задачей, рассмотрим основные методы, реализованные в данной библиотеке.
Apple призвала Сенат отклонить документ, поскольку он поставит под угрозу безопасность и конфиденциальность пользователей.
На связи Валерия Шудрик, контент-маркетолог CDP eSputnik. Сегодня расскажу, как наши руководители побывали на масштабном MailCon в Лас-Вегасе!
Если уж говорить о маркетинге, то с размахом. Конференция MailCon – одно из крупнейших международных мероприятий, которое мы ждали почти 2 года. Организаторы пригласили Дмитрия Кудренко (CEO/Founder…
В далеком 2011 году на экранах вышел сериал «Черное зеркало». Сценарист проекта Чарли Брукер предпринял попытку проанализировать технический прогресс 21 века и понять, к чему он может нас привести. В «Черном зеркале» сюжет не раз закручивался вокруг проблемы человеческого одиночества и роли искусственного интеллекта. Но технологии, показанные в…
Если бы мне год назад сказали, что я буду чехлами заниматься - я бы не поверил. Но это оказалось любопытно. Хочу поделиться фактическими результатами и рассказать про организацию некоторых процессов. Будет лонгрид с цифрами и ссылками на полезные сервисы, но начнем сразу с графика выручки:
В этой серии статей я поделюсь моим карьерным опытом и лайфхаками, покажу на реальных примерах, как застраховать себя от распространенных «граблей» при поиске стажировок и составлении резюме. Эти советы гарантированно пригодятся для успешного старта карьеры в студенческом возрасте.
Общая выручка ритейлера составила $469,8 млрд — реклама занимает в ней около 7%.
В ноябре к проекту присоединился «Яндекс».
Обитателям природных территорий в холодное время года может потребоваться подкормка. Специалисты рассказали, как грамотно дополнить рацион питания животных.
Рассказываем о рисках защиты деловой репутации. Всегда ли подача заявления — единственный способ спасти бизнес-имидж?
Его продают как сувенир или предмет искусства, собирают в регионах с хорошей экологией и экспортируют — например, в Китай. При этом цены на воздух могут достигать десятков тысяч долларов.