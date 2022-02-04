Финансы
Евгения Евсеева

Отчёт «Магнита» за год: выручка выросла на 19,5%, до 1,8 трлн рублей, прибыль — до 51,7 млрд рублей Статьи редакции

Ритейлер растёт быстрее конкурентов и наращивает продажи в онлайне — в четвёртом квартале на них пришлась половина годового оборота от онлайн-продаж.

  • Выручка группы «Магнит» по итогам четвёртого квартала выросла на 33,7%, до 544,6 млрд рублей, чистая прибыль — на 36,4%, до 15,2 млрд рублей.
  • Выручка от розницы увеличилась на 34,3% и составила 530,7 млрд рублей. Из них на «Магнит» пришлось 456,7 млрд рублей, на «Дикси» — 73,9 млрд рублей. Средний чек за квартал вырос на 10,7%, а трафик снизился на 0,7% из-за режима самоизоляции в ноябре и контроля QR-кодов в торговых центрах.
Розничная выручка за четвёртый квартал и год
  • Общая выручка за 2021 год выросла на 19,5% год к году, до 1,856 трлн рублей, чистая прибыль — на 36,8%, до 51,7 млрд рублей. На розницу пришлось 1,8 трлн выручки, из них «Магнит» — 1,6 трлн рублей, «Дикси» — 127 млрд рублей.
  • Общий объём оборота товаров (GMV, без услуг) в онлайне за квартал составил 6 млрд рублей — это больше половины от общего онлаин-оборота в 11,2 млрд рублей за год. Средний чек — 1 074 рублей, среднее количество заказов в день — 62,2 тысячи.
Онлайн-продажи «Магнита»
  • Выручка «Магнита» растёт быстрее, чем у других ритейлеров, отмечает Shopper's. X5 Group отчитывалась о росте розничной выручки за год на 11,4%, до 2,2 трлн рублей, «Лента» — на 8,6%, до 483,6 млрд рублей.

#новость #магнит

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Максим Кот

Наверное, самое важное в отчетах ритейлеров в наши дни это LFL (а он на уровне инфляции) и продажи через доставку (х5 сложно будет догнать).
Три года назад даже подумать не мог заказывать продукты через интернет

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Антон Штадлер

х5 сложно будет догнать
 И там и там это доля на уровне статпогрешности. Кмк, такие выводы рано делать. Очевидно, в онлайне все оказалось не так радужно, как ожидалось. И пока там слишком много барьеров, чтобы услуга стала массовой для ритейла. Поэтому тот, кто сможет быстрее всего решить эти проблемы, и вырвется вперёд. Пока эти проблемы не решил никто

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Д Хб

Какие барьеры и проблемы кроме некачественного выбора нефасованной части товаров?

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Антон Штадлер

Стоимость доставки, проблема с курьерами, переоборудование магазинов в мультиформат дарк-стора и торгового зала одновременно. Это лишь часть проблем.

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Ilya Vlasov

Главная проблема — запрет торговать алкоголем в онлайне)

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Максим Кот

Думаю, Антон про логистику в первую очередь и конкурентную среду

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Ware Wow

фасованную тоже приходится выбирать

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Lutfullo

Метро например не плохо с доставкой справляется

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Антон Штадлер

Не об этом речь, не о сервисе, а о стоимости и рентабельности для компании. Если твой средний чек в офлайне 300-400 р, то доставка для тебя убыточна априори. Поэтому для крупных розничных компаний пока это не бизнес, экспериментальное направление, чтобы не отстать в будущем

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Алексей Герасимов

СпасYбо саWI Sнаете кому)))

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умный человек

5HaeW

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Антон Андреев

еще бы, цены выросли "анрил" из-за этого и выручка растет. Экономия на продавцах также идет в плюс, они как пушечное мясо, не могут долго работать на кассах. Вот тут бы пригодилась какая-то программа по лояльности сотрудников по отношению к компании.

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Максим

Ничего, скоро у "Светофора" и "Доброцена" будут такие же рейтинги, а магнит станет чем-то вроде ЦУМа продуктового)

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Владимир Нуднов

Удивительным образом дела пошли в гору после того, как из Магнита выгнали Галицкого, дав оч средние отступные

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