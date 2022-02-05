Финансы
Лиана Липанова

FT: Amazon и Nike заинтересовались покупкой производителя тренажеров Peloton Статьи редакции

На фоне новостей акции Peloton выросли на 26%.

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Amazon и Nike обсуждают покупку внутри корпораций, они не проводили никаких переговоров с Peloton, сообщило Financial Times со ссылкой на источники.

Amazon обсуждает сделку с консультантами — стоит ли покупать и как действовать дальше, говорят источники Reuters. Сама Peloton ещё не приняла решение о продаже, пишет издание.

Покупкой могут заинтересоваться и другие покупатели, включая Apple и крупных частных инвесторов, сообщило FT. Представитель Amazon отказался комментировать «слухи и домыслы». Nike не ответила на запрос. Peloton отказалась от комментариев.

На фоне новостей о возможной сделке с Amazon или Nike акции Peloton выросли на 26,42% на Nasdaq — до $31,1.

По словам источников издания, Nike думала о покупке ещё до выхода Peloton на биржу в 2019 году. А Amazon сделка позволит подкрепить свои амбиции по развитию в области здравоохранения. В 2020 году Amazon выпустила фитнес-браслет Halo, который отслеживает активность и режим сна. В конце 2021 года компания добавила в линейку второе устройство — Halo View.

Вопрос о продаже производителя поднял акционер Pelotin, фонд Blackwells Capital. В конце января он призвал отправить в отставку одного из основателей и гендиректора Peloton Джона Фоули и выставить бизнес на продажу. Фонд обвинил Фоули в плохом управлении, введении инвесторов в заблуждение и в найме жены на руководящую должность, что, по мнению Blackwells Capital, стоило акционерам $40 млрд.

  • Спрос на оборудование Peloton резко вырос в период пандемии и массовой удалёнки, но после открытия тренажеров и с ростом конкуренции темпы продаж снизились. Рыночная капитализация Peloton упала с $52 млрд в начале 2021 года до $8 млрд.
  • В январе компания заявила, что прекращает производство тренажеров Bike и Bike+ из-за низкого спроса — после этого акции Peloton упали почти на 24%.

#новость #peloton

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