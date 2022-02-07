Western Union закроет услугу переводов по России с 1 апреля Статьи редакции
С 24 марта компания снизит лимит для внутренних платежей.
- Western Union решила закрыть денежные переводы внутри России из-за того, что ими почти никто не пользуется, пишет РБК со ссылкой на письмо компании банкам-партнёрам — представитель Western Union подтвердил информацию. Переводы в другие страны будут работать в обычном режиме.
- С 24 марта 2022 года Western Union снизит лимит для внутренних платежей до 5 тысяч рублей — сейчас он составляет 50-570 тысяч рублей в зависимости от условий.
- Отправлять переводы внутри страны нельзя будет с 31 марта. Те, кто перевёл деньги до 31 марта, но адресат их не получил, смогут вернуть средства в отделениях «Почты России».
- Представитель Western Union заявил РБК, что компания «фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов». Сколько переводов пользователи совершили внутри России, он не рассказал.
- По итогам 11 месяцев 2021 года физлица из России отправили $7,8 млрд через системы денежных переводов, включая Western Union, «Золотую корону» и другие, приводит издание данные ЦБ. Western Union работает в России с октября 1991 года.
Наверное главная новость в том, что они вообще работали внутри страны
Зависит от того, сколько лет наблюдателю
Если 25+, то он помнит рекламу по тв этих переводов
В рекламе помню что-то вроде белый переводил китайцу. Так и отложилось, что они для международных переводов.
Надо думать какую рекламу делаешь!
Мне больше, и для меня всегда это были переводы за границу.
У них всегда была какая-то безумная комиссионная политика. Как и у FedEx Россия
СБП уничтожил внутренние переводы)
он уничтожил спекулянтов, а не внутренние переводы :) да и на кой черт платить иностранной организации, когда у нас у тучи банков представительства в каждом регионе. вместо СБП можно точно так же Тинькофф подставить, у которого комиссий за переводы нет
Ну вы низкоуровневое с высокоуровневым не сравнивайте. И я сейчас не про уровень престижности и прочего. Одни это делают для увеличение выручки, другие для решения определенных проблем
если для решения проблем, то и вовсе не нужны такие переводы. мы все хотим жить в стране с хорошей социалкой, так давайте не будем левак оправдывать :)
как сказал классик: "если мутишь, мути тихо" :D
так что в контексте "удобных" переводов я не вижу смысла в существовании данных контор. да и кто ищет, тот найдет. биток, пэйпал (хотя там уже давно гораздо строже), пэйонир и, уверен, ещё куча контор, которые умеют не задавать вопросы
Ну как обычно все все уходит в "у нас есть проблемы и поважнее". Вам говорят про барашков, а вы начинаете за вегетарианство загонять
если Вы, конечно, под решением проблем подразумевали переводы денег без лишних вопросов со стороны провайдера
п.с. да, я не бот Тинькова :D
*скрытый текст* @Tinkoffbank Tinkoffbank жду свою оплату! */скрытый текст*
Внутренние переводы в России == со Сбера на Сбер. Сбер занимает более 90% рынка переводов.
Эта услуга сама себя изжила. Посредник который брал большой % за перевод. Если отправлять в USA так вообще космические проценты были.
А "Золотая корона" жива ещё?
Всё мёртво, кроме переводов через Сбербанк и по номеру карты с комиссией.
Это один из основных каналов перевода денег мигрантами в родные страны в средней Азии
Они фокусируются на других финансовых услугах
У них транспортная карта в регионах есть t-karta.ru
Через Золотую корону можно было выгодно конвертировать валюту. Раньше пользовался. Сейчас выгоднее через брокера.
Интересно, а переводы Почтой России, ещё существует?
Я не удивлюсь, если ими ещё кто-то пользуется. И не только госорганы, но и обычные люди
Пользуются люди в возрасте. Я о их существовании вообще не знал до момента получения. По секретным словам выдают.
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