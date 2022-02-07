Стану лучше, но завтра, честно

Этот пост для тех, кто идет вперед, но остается на месте. Основан исключительно на личном опыте и паре десятков книжек о мотивации, тайм менеджменте, прокрастинации и далее. Список целей на 22 год написан, понедельник, и не один, прошел, я даже не начала шагать в сторону «лучше версии себя».