Финансы
Богдан Музыченко

«Корпорация МСП» открыла сервис со статистикой налоговой службы о выручке компаний в разных отраслях и регионах Статьи редакции

Это поможет при открытии своего дела и изменении стратегии действующего бизнеса, считают организаторы площадки.

  • Владельцы МСП получили доступ к динамике выручки, среднему чеку, количеству зарегистрированных юрлиц и кассовых аппаратов в разных регионах.
  • Статистику уже можно посмотреть через сервис для предпринимателей «Цифровая платформа МСП». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Корпорации МСП».
  • С помощью данных налоговой предприниматели смогут проводить более тщательную аналитику для открытия своего дела или менять действующую стратегию, считает представитель «Корпорации МСП». Данные также будут полезны предпринимателям, которые хотят расширить географию бизнеса.
  • «Цифровая платформа МСП» тестируется с 1 февраля 2022 года — это совместный проект Минцифры, Минэкономразвития, ЦБ, ФНС и КМСП. Кроме статистики на сайте будут другие сервисы: для получения кредита, оценки кредитоспособности компании, онлайн-регистрации бизнеса без оплаты госпошлины и другие.
  • В момент запуска будет доступно 37 мер поддержки в 10 регионах: в Алтайском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, Пермском крае и Республике Бурятии.
  • Близкий к правительству источник сообщил изданию, что в будущем власти добавят аналитику по другим метрикам. Например, рекомендации на основе спроса на товары и услуги в соседних регионах.

#новость #фнс #мсп

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Марат Язмыш

Что-ли что-то полезное решили запустить?

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Ренат Нуртдинов

Очень полезно

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Иван Иванов

@Инспектор

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Роман Копытин

Старые возможности в новой обертке.
Немного дополнили данные по динамике, средним чекам и т.п., переименовали платформу и громко ее презентовали как новый продукт.
Если они планируют кредитовать МСП через НГС, то проще в обычном банке взять кредит, чем в МСП Банк обращаться.

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Денис Мамаев

<мелкий шрифт>*Все будет сделано как обычно - через одно место.</мелкий шрифт>

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