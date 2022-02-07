Финансы
Маша Цепелева

Финтех-стартап Vivid Money выходцев из «Тинькофф» привлёк $114 млн при оценке в $885 млн Статьи редакции

Стартап увеличил оценку больше чем в два раза — в апреле 2021 года она составляла $436 млн.

  • Берлинский стартап Vivid Money привлёк €100 млн ($114 млн) от Greenoaks Capital при участии Ribbit Capital и SoftBank Vision Fund 2, объявила компания.
  • Vivid Money потратит деньги на расширение функций в приложении. Сервис хочет создать сообщество для клиентов, где они смогут получать услуги, инвестировать, учиться и получать ответы на вопросы о деньгах и всем, что с ними связано. Стартап планирует нанять сотрудников в отдел маркетинга и развивать образовательные разделы в приложении.
  • Стартап увеличил базу клиентов в пять раз за год, до 500 тысяч, а выручку — в 25 раз, сообщили в Vivid Money, но не раскрыли сумму.
  • Компанию основали в Германии в 2020 году два бывших вице-президента TCS Group Артём Яманов и Александр Емешев. Через приложение можно оформить дебетовую карту, вклад, переводить деньги, покупать криптовалюту и другие активы.
  • В апреле 2021 года Vivid Money привлёк $73 млн при оценке в $436 млн. Общая сумма инвестиции превысила €200 млн ($228 млн).

#новость #vividmoney

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Марат Язмыш

Красавцы. В Европе у банков нет внятных приложений, так что ребята растут обосновано, старые банкиры не хотели меняться, теперь отдают за свою лень долю рынка.

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Марат Язмыш

Хотя согласно ебаному Марксу это невозможно и доля старых банкиров должна была только расти, как так максисты?

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Алексей Дымов

Все просто. Старые банкиры или их инвесторы дают бабки этим новым банкирам. И растут на этом

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Марат Язмыш

По вашему Маркс бил тревогу о том что старый капитал мирно станет миноритарием новых компаний? А вы читали Маркса?

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Алексей Дымов

Я читал не только Марса. Поэтому мне абсолютно похуй, по чему он там бил тревогу

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Марат Язмыш

По существу не научили отвечать, ясно!

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Станислав Севостьянов

Логично кстати.

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Радостный блик

Так как "старые банкиры" скупают новые проекты, как всегда и было, то их доля только растёт.

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Марат Язмыш

Сейчас все как раз наоборот "новые проекты" скупают старых банкиров. Наглядно видно как новые финтех стартапы (Тинькофф, Revolut, Applepay, Googlepay) забирают долю у старых банкиров.

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Марат Язмыш

Греф вон вообще говорит что банкам пиздейшн и их съедят новые компании "Прогнозы показывают, что у классических банков не очень радужные перспективы. Банковская маржа продолжит сокращаться, а многие чисто банковские функции уже успешно берут на себя технологические гиганты, создающие в том числе супераппы наподобие китайского WeChat"

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Артем П.

Ну будут они не банкирами, а собственниками.

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Марат Язмыш

А вы Маркса то читали, он что по вашему бил тревогу по поводу того что обанкротившиеся банкиры будут становится миноритариями крупных IT гигантов? Он же пиздел что богатые будут становится богаче консолидируя капиталл и будут МОНОПОЛИЗИРОВАТЬ рынки, где монополизация то?

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Алексей Дымов

К счастью марксизм - не единственная экономическая теория в мире. Поэтому вполне нормально, если она неверно описывает экономический процесс или не описывает, вообще.

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Марат Язмыш

К счастью Марксзм вообще никто в научной среде в серьез не воспринимает

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Алексей Дымов

К счастью в научной среде никто не воспринимает существование всего одной рабочей экономической теории

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Марат Язмыш

Конечно, но марксизм к числу теорий которые рассматриваются всерьез не относится.

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Алексей Дымов

Только в историческом аспекте

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Артем П.

Я вам про бытие богатых людей - Без денег они не останутся. Надеюсь так понятнее.

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Марат Язмыш

А вы Маркса читали? Вы вкурсе что он там напиздел? Думаете он боялся что богатые просто будут миноратириями?

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Antony Duke

Вы как-то пытаетесь найти в Марксе то, чего там возможно и нет. Он жил 150 лет назад, слава богу. Да и потом марксизм - это не догма, а "Капитал" Маркса- это не библия. )
Марксизм есть за что критиковать, но критика должна быть разумная, а не быть попыткой опровергать что-то через какой-то частный случай трансформации банковского сектора. )
В целом у него речь шла о том, что монополизация рынков будет расти. Равно как и абсолютное и относительное богатство богатых тоже будет увеличиваться.)
Но он жил давно и тогда капитализм был другой. Тогда и цифровой экономики не было ) Сейчас во многих странах есть антимонопольное регулирование и меры по сокращению неравенства (хотя это не везде работает должным образом). Опять же во многих местах поощряют инновации разными способами) Другими словами, есть многое в этом мире, о чем Маркс не думал. )

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Alex Konin

А зачем вы отвечаете самому себе? И почему не разберёте как «старые банки» инвестируют в новые темы (с кем в капитале начинал Тинькофф)?

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Марат Язмыш

Маркс о чем пиздел что капитал неизбежно будет консолидироваться в одних руках и это приведет к МОНОПОЛИЗАЦИИ рынков и отраслей. А по факту старая банковская сфера скоро соснет писос и в лучшем случае будет тихо жить на процент от миноритарного пакета акций новых компаний.

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Alex Konin

Т.е. вы не хотите отследить долю «старых банкиров» во всех фондах/стартапах, но утверждаете, что их доля уменьшается и их пожирают? Кажется у вас только слоганы есть, вам бы броневик и конец 19 века, наделали бы шума.

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Марат Язмыш

Зачем мне отслеживать, если все очевидно, они теряют долю рынка.

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Antony Duke

Пусть этот стартап для начала начнет прибыль приносить. )
Простую банальную прибыль.)
Просто прибыль. Без всяких ненужных в данном случае углублений в марксизм)

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Сергей Лукьянчиков

Есть развернутый комментарий для тех, кто не читал Маркса?

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Марат Язмыш

А вы почитайте, Маркса надо читать в оригинале.

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Igor Filippov

Не читал Маркса, но суть в том что новые банкиры ведут себя как старые когда становится достаточно пользователей. Проверил это на N26 который скатился до уровня других немецких банков. К примеру, я вот не могу просто так взять и в приложении выпустить виртуальную карту.

P.S. докапываться до Маркса который 150 лет назад помер это конечно надо быть очень одарённым)

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Nikita Storozhuk

Это точно

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Максим Москаленко

Есть Revolut

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Igor Filippov

Револют - не банк, а электронные деньги. Я бы после истории с Пейонером в такие организации много своих кровных не переводил)

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Антон Штадлер

Что ты несёшь?)

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Марат Язмыш

По существу излагай

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semen matrasov

Vivid Entertainment Group — самая большая в мире компания по производству фильмов для взрослых, выпускающая фильмы на VHS, DVD и в интернете.

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Центральный франт

Только вот он банком не является, как и не является финансовым продуктом. Использует чужую лицензию и софт. Очередной пузырь... А все эти инвестиции выглядят как отмывание денег на фоне того, что у конкурентов есть всё - а деньги никто не вкладывает. Странно.

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1
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Марат Язмыш

"Тесла не является автомобильной компанией, это скорее стартап для того чтобы делать 1000 автомобилей для звёзд Голливуда которым надо демонстрировать экофрендли лайф"

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4
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Антон Штадлер

Только покупка Теслы не ухудшает кредитную историю в отличии от ВивидМани, Революта или ТрансферВайс

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Павел Скиннер

Ну почему же сразу пузырь. Это надстройка, финансовый сервис. В мире масса финансовых продуктов, для работы которых не нужна банковская лицензия.
Просто современными банками управляют либо финансисты, либо продавцы и ни те, ни другие, совершенном не умеют делать продукты. Поэтому появляются сильные в продуктовом подходе парни, берут лицензии банков, как базу, плюсуют к ним деньги инвесторов и делают крутые штуки.
Не вижу тут ничего криминального :)

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1
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Янис

Так и револют банком не является, точнее с недавних пор они купили банк в Литве, но лет десять без банка обходились. И они очень удобный продукт предлагают. Поэтому и процветают.
И Vivid тоже будут процветать ибо банки в ЕС неповоротливы.

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Центральный франт

У Революта всегда была финансовая лицензия и собственный софт. Тут даже этого нет.

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Янис

Если можно юзать чужой софт то не обязательно иметь свой, со временем сделают свой. Лицензия тоже не обязательна. Вот у яндекс-денег тоже лицензии не было, однако очень удобная в своё время была услуга. Главное идея и реализация а остальное наживут.
У бинанса тоже лицензии нет и что не пользоваться теперь?

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Иван Стеблецов

Непонятно в чем собственно пузырь

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0
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Ярослав

Ладно

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Вася Пражкин

Сервис хочет создать сообщество для клиентов, где они смогут получать услуги, инвестировать, учиться и получать ответы на вопросы о деньгах и всем, что с ними связано.
Сотка лямов на копию Пульса тинькофского?

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Antony Duke

vivid money, говорите?)

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Финансы
Маша Цепелева
Финтех-стартап Vivid Money выходцев из «Тинькофф» привлёк $114 млн при оценке в $885 млн Статьи редакции

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