Финтех-стартап Vivid Money выходцев из «Тинькофф» привлёк $114 млн при оценке в $885 млн Статьи редакции
Стартап увеличил оценку больше чем в два раза — в апреле 2021 года она составляла $436 млн.
- Берлинский стартап Vivid Money привлёк €100 млн ($114 млн) от Greenoaks Capital при участии Ribbit Capital и SoftBank Vision Fund 2, объявила компания.
- Vivid Money потратит деньги на расширение функций в приложении. Сервис хочет создать сообщество для клиентов, где они смогут получать услуги, инвестировать, учиться и получать ответы на вопросы о деньгах и всем, что с ними связано. Стартап планирует нанять сотрудников в отдел маркетинга и развивать образовательные разделы в приложении.
- Стартап увеличил базу клиентов в пять раз за год, до 500 тысяч, а выручку — в 25 раз, сообщили в Vivid Money, но не раскрыли сумму.
- Компанию основали в Германии в 2020 году два бывших вице-президента TCS Group Артём Яманов и Александр Емешев. Через приложение можно оформить дебетовую карту, вклад, переводить деньги, покупать криптовалюту и другие активы.
- В апреле 2021 года Vivid Money привлёк $73 млн при оценке в $436 млн. Общая сумма инвестиции превысила €200 млн ($228 млн).
Красавцы. В Европе у банков нет внятных приложений, так что ребята растут обосновано, старые банкиры не хотели меняться, теперь отдают за свою лень долю рынка.
Хотя согласно ебаному Марксу это невозможно и доля старых банкиров должна была только расти, как так максисты?
Все просто. Старые банкиры или их инвесторы дают бабки этим новым банкирам. И растут на этом
По вашему Маркс бил тревогу о том что старый капитал мирно станет миноритарием новых компаний? А вы читали Маркса?
Я читал не только Марса. Поэтому мне абсолютно похуй, по чему он там бил тревогу
По существу не научили отвечать, ясно!
Логично кстати.
Сейчас все как раз наоборот "новые проекты" скупают старых банкиров. Наглядно видно как новые финтех стартапы (Тинькофф, Revolut, Applepay, Googlepay) забирают долю у старых банкиров.
Греф вон вообще говорит что банкам пиздейшн и их съедят новые компании "Прогнозы показывают, что у классических банков не очень радужные перспективы. Банковская маржа продолжит сокращаться, а многие чисто банковские функции уже успешно берут на себя технологические гиганты, создающие в том числе супераппы наподобие китайского WeChat"
Ну будут они не банкирами, а собственниками.
А вы Маркса то читали, он что по вашему бил тревогу по поводу того что обанкротившиеся банкиры будут становится миноритариями крупных IT гигантов? Он же пиздел что богатые будут становится богаче консолидируя капиталл и будут МОНОПОЛИЗИРОВАТЬ рынки, где монополизация то?
К счастью марксизм - не единственная экономическая теория в мире. Поэтому вполне нормально, если она неверно описывает экономический процесс или не описывает, вообще.
К счастью Марксзм вообще никто в научной среде в серьез не воспринимает
К счастью в научной среде никто не воспринимает существование всего одной рабочей экономической теории
Конечно, но марксизм к числу теорий которые рассматриваются всерьез не относится.
Только в историческом аспекте
Я вам про бытие богатых людей - Без денег они не останутся. Надеюсь так понятнее.
А вы Маркса читали? Вы вкурсе что он там напиздел? Думаете он боялся что богатые просто будут миноратириями?
Вы как-то пытаетесь найти в Марксе то, чего там возможно и нет. Он жил 150 лет назад, слава богу. Да и потом марксизм - это не догма, а "Капитал" Маркса- это не библия. )
Марксизм есть за что критиковать, но критика должна быть разумная, а не быть попыткой опровергать что-то через какой-то частный случай трансформации банковского сектора. )
В целом у него речь шла о том, что монополизация рынков будет расти. Равно как и абсолютное и относительное богатство богатых тоже будет увеличиваться.)
Но он жил давно и тогда капитализм был другой. Тогда и цифровой экономики не было ) Сейчас во многих странах есть антимонопольное регулирование и меры по сокращению неравенства (хотя это не везде работает должным образом). Опять же во многих местах поощряют инновации разными способами) Другими словами, есть многое в этом мире, о чем Маркс не думал. )
А зачем вы отвечаете самому себе? И почему не разберёте как «старые банки» инвестируют в новые темы (с кем в капитале начинал Тинькофф)?
Маркс о чем пиздел что капитал неизбежно будет консолидироваться в одних руках и это приведет к МОНОПОЛИЗАЦИИ рынков и отраслей. А по факту старая банковская сфера скоро соснет писос и в лучшем случае будет тихо жить на процент от миноритарного пакета акций новых компаний.
Т.е. вы не хотите отследить долю «старых банкиров» во всех фондах/стартапах, но утверждаете, что их доля уменьшается и их пожирают? Кажется у вас только слоганы есть, вам бы броневик и конец 19 века, наделали бы шума.
Зачем мне отслеживать, если все очевидно, они теряют долю рынка.
Пусть этот стартап для начала начнет прибыль приносить. )
Простую банальную прибыль.)
Просто прибыль. Без всяких ненужных в данном случае углублений в марксизм)
Есть развернутый комментарий для тех, кто не читал Маркса?
А вы почитайте, Маркса надо читать в оригинале.
Не читал Маркса, но суть в том что новые банкиры ведут себя как старые когда становится достаточно пользователей. Проверил это на N26 который скатился до уровня других немецких банков. К примеру, я вот не могу просто так взять и в приложении выпустить виртуальную карту.
P.S. докапываться до Маркса который 150 лет назад помер это конечно надо быть очень одарённым)
Это точно
Есть Revolut
Револют - не банк, а электронные деньги. Я бы после истории с Пейонером в такие организации много своих кровных не переводил)
Что ты несёшь?)
По существу излагай
Vivid Entertainment Group — самая большая в мире компания по производству фильмов для взрослых, выпускающая фильмы на VHS, DVD и в интернете.
"Тесла не является автомобильной компанией, это скорее стартап для того чтобы делать 1000 автомобилей для звёзд Голливуда которым надо демонстрировать экофрендли лайф"
Только покупка Теслы не ухудшает кредитную историю в отличии от ВивидМани, Революта или ТрансферВайс
Ну почему же сразу пузырь. Это надстройка, финансовый сервис. В мире масса финансовых продуктов, для работы которых не нужна банковская лицензия.
Просто современными банками управляют либо финансисты, либо продавцы и ни те, ни другие, совершенном не умеют делать продукты. Поэтому появляются сильные в продуктовом подходе парни, берут лицензии банков, как базу, плюсуют к ним деньги инвесторов и делают крутые штуки.
Не вижу тут ничего криминального :)
Так и револют банком не является, точнее с недавних пор они купили банк в Литве, но лет десять без банка обходились. И они очень удобный продукт предлагают. Поэтому и процветают.
И Vivid тоже будут процветать ибо банки в ЕС неповоротливы.
Если можно юзать чужой софт то не обязательно иметь свой, со временем сделают свой. Лицензия тоже не обязательна. Вот у яндекс-денег тоже лицензии не было, однако очень удобная в своё время была услуга. Главное идея и реализация а остальное наживут.
У бинанса тоже лицензии нет и что не пользоваться теперь?
Непонятно в чем собственно пузырь
Ладно
Сервис хочет создать сообщество для клиентов, где они смогут получать услуги, инвестировать, учиться и получать ответы на вопросы о деньгах и всем, что с ними связано.
Сотка лямов на копию Пульса тинькофского?
vivid money, говорите?)
Стартап увеличил оценку больше чем в два раза — в апреле 2021 года она составляла $436 млн.
Так регулятор хочет сделать рынок прозрачнее и увеличить доверие к нему.
Если автор поставил только оценку, удалить отзыв не получится. В остальных случаях можно попробовать.
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