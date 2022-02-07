ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений о реальных владельцах финансовых компаний Статьи редакции
Так регулятор хочет сделать рынок прозрачнее и увеличить доверие к нему.
- Через сервис ЦБ можно отправить доказательства о реальных владельцах компании, которые не указаны официально. Например, информацию о родственных связях и другие данные, которые показывают, что у компании может быть другой владелец.
- Банк не будет отвечать на сообщения или платить вознаграждение. Регулятор проверит сообщения, и если они подтвердятся, изменит данные в официальных документах и своей базе.
- Если реальный владелец скрывает свою работу, возможно он «не хочет развивать долгосрочный и устойчивый бизнес», а сервис «повысит прозрачность и доверие к рынку», прокомментировала директор Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.
То есть, можно направить сообщения о руководителях ЦБ, которые владеют другими банками, и они поставят у себя на сайте реальных собственников?
Нет. Собственником там будет значиться Российская Федерация. Она сама себе и будет налоги платить.
Думаю, будет затёрто просто. Как с недвигой
СтукачЦБ
Возвращаемся во времена доносов:)))
Ну зачем же так негативно?
Возрождаем традиционные ценности!
Классные сервисы нынче в РФ развиваются. Можно назвать Nastuchi.ru
Так это могло бы и взлететь, если бы 25% от "найденного" отходило стукачу. В Финляндии очень быстро идёт "звонок другу" и % со штрафа ваш прямой доход )
Как по мне неприемлемо.
А как по мне, так неприемлемо неясной жижей колоть людей и кошмарить бизнес штрафами, qr кодами и масками. Но всё это есть.
Тут будет шутка про компанию, владеющей апарт отелем под Геленджиком
Может быть просто нужно ЦБ вывести из "автономного плавания" в общее правовое поле, тогда профильные надзорные органы будут сами инициировать проверки, заводить уголовные дела или что там еще. Нет?
ЦБ чёт нынче главный оппозиционер
Стартап увеличил оценку больше чем в два раза — в апреле 2021 года она составляла $436 млн.
Стартап бывших менеджеров «Яндекс.Еды» и Busfor работает около года, и в его портфеле уже больше 1000 продуктов. Максим Фирсов и Николай Тузенко рассказали vc.ru, как выбирают бренды, что с ними делают и возможно ли модель повторить в России.
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Часто приходится работать с большими объемами документов, к примеру, исполнительными листами, заявлениями, договорами, из текстов которых зачастую необходимо извлечь весьма конкретную информацию: ФИО, даты рождения, наименования должности, паспортные данные, адрес, ИНН и наименование компаний, даты подписания документов и так далее. Всё это…
В декабре программу лояльности «Яндекс.Плюс» закрыл «Тинькофф».
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И что ждёт сервис в 2022
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Так регулятор хочет сделать рынок прозрачнее и увеличить доверие к нему.