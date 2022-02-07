Финансы
Маша Цепелева

ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений о реальных владельцах финансовых компаний Статьи редакции

Так регулятор хочет сделать рынок прозрачнее и увеличить доверие к нему.

  • Через сервис ЦБ можно отправить доказательства о реальных владельцах компании, которые не указаны официально. Например, информацию о родственных связях и другие данные, которые показывают, что у компании может быть другой владелец.
  • Банк не будет отвечать на сообщения или платить вознаграждение. Регулятор проверит сообщения, и если они подтвердятся, изменит данные в официальных документах и своей базе.
  • Если реальный владелец скрывает свою работу, возможно он «не хочет развивать долгосрочный и устойчивый бизнес», а сервис «повысит прозрачность и доверие к рынку», прокомментировала директор Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

#новость #цб

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Алексей Дымов

То есть, можно направить сообщения о руководителях ЦБ, которые владеют другими банками, и они поставят у себя на сайте реальных собственников?

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R-Globus

Нет. Собственником там будет значиться Российская Федерация. Она сама себе и будет налоги платить.

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Алексей Дымов

Думаю, будет затёрто просто. Как с недвигой

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Vasiliy coconut

СтукачЦБ

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Станислав Гончаренко

Возвращаемся во времена доносов:)))

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Юрий Власов

Ну зачем же так негативно?
Возрождаем традиционные ценности!

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1
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Павел Родюков

Классные сервисы нынче в РФ развиваются. Можно назвать Nastuchi.ru

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Anna Petrova

Так это могло бы и взлететь, если бы 25% от "найденного" отходило стукачу. В Финляндии очень быстро идёт "звонок другу" и % со штрафа ваш прямой доход )

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Марат Язмыш

Как по мне неприемлемо.

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Anna Petrova

А как по мне, так неприемлемо неясной жижей колоть людей и кошмарить бизнес штрафами, qr кодами и масками. Но всё это есть.

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Pavel Loginov

Тут будет шутка про компанию, владеющей апарт отелем под Геленджиком

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R-Globus

Может быть просто нужно ЦБ вывести из "автономного плавания" в общее правовое поле, тогда профильные надзорные органы будут сами инициировать проверки, заводить уголовные дела или что там еще. Нет?

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Марат Язмыш

ЦБ чёт нынче главный оппозиционер

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ЯжПрограммист
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