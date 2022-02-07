Сервис для знакомств Bumble купит приложение Fruitz, в котором нужно сообщать о цели свидания с помощью эмодзи фруктов Статьи редакции
Это первая покупка для компании.
- Bumble купит Fruitz за нераскрытую сумму, пишет CNBC. Эта покупка — первая с момента выхода компании на биржу в феврале 2021 года.
- Bumble считает, что популярность Fruitz среди молодых людей поможет компании ускорить рост. Bumble не раскрыл общее количество пользователей Fruitz, но сообщил, что приложение набирает популярность во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Испании и Канаде.
- Fruitz — это французский сервис для знакомств, созданный в 2017 году. Он позволяет пользователям сообщать о цели свидания с помощью эмодзи фруктов — вишни, винограда, арбуза и персика. Само приложение бесплатное, также можно приобрести премиум-аккаунт за $10,99 в месяц.
- Приложение Bumble запустила в 2014 году одна из соосновательниц Tinder Уитни Вулф Хёрд. Главное отличие в том, что в Bumble первой может написать только девушка. В 2019 году предприниматель Андрей Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble и Badoo, — всю компанию оценили в $3 млрд.
Какой только ебанины ещё нет?
Букв не знают, фрукты шлют. Ну а как еще дегенераты общаться друг с другом могут?
Не обязательно общаться.
Всей кроме этой, не благодари)
Ебаный пиздец какой то. Сидишь думаешь над своими проектами, ломаешь голову чтобы крутого сделать, чтоб людям нравилось и было нужно, а им нужно приложение с эмодзи фруктов.
Поэтому лучше заниматься B2B ибо B2C превратился в фарс.
Там и клиенты с реальними задачами и нету тупых иклюзивных гендерно-нейтральных чучел :))
поверьте, находясь в b2b, думаешь о b2c, у первых своих приколов полно
Вы хотели сказать нюансов? 😀
(у меня тоже большая часть проектов в b2b)
так сидеть и думать не надо, надо пойти и спросить у людей что им нужно, если не знаете, что крутого сделать как создатели этого приложения )
Всё-таки фильм "Идиократия" пророческий.
Тоже про него вспомнил)
Оооооо дааа господи только хотела написать
🍑🍆
Ну, в общем, вы поняли))
Список фруктов: Вишня, Виноград, Арбуз, Персик.
Так вот зачем премиум-аккаунт за $10,99 в месяц.
Банан в премиуме?
Вот как раз на днях была новость что в Grindr (это Бамбл, но для геев, а компания-владелец та же самая) фруктами и прочими вкусняшками-эмодзи барыги сообщали, что у них есть мет.
Может и тут та же история?
ловите этого господина))))))
вишни, винограда, арбуза...
Хуишни
Дэйтинг-приложение для овощей, позволяющее отсылать эмодзи фруктов.
Я - томат
Эмодзи рад!
Нужно сделать приложение отпущение грехов по подписке! Думаю идея на ярд ))
Кажется, уже есть или было когда-то))
а Папа Римский и его братва в курсе что на их деляну кто-то влез? :)
Других целей на сегодняшний вечер, мадам, у меня нет!
🍑🍌
🍆
Даже Эллочка-людоедка знала тридцать слов, а нынешние дегенераты готовы общаться и без них, чисто тыкая в эмодзи
Странно что никто кукумбер ещё не пристроил в комментариях, баклажан всем подавай ;/
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