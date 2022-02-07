Финансы
Валерия Козлова

Сервис для знакомств Bumble купит приложение Fruitz, в котором нужно сообщать о цели свидания с помощью эмодзи фруктов Статьи редакции

Это первая покупка для компании.

  • Bumble купит Fruitz за нераскрытую сумму, пишет CNBC. Эта покупка — первая с момента выхода компании на биржу в феврале 2021 года.
  • Bumble считает, что популярность Fruitz среди молодых людей поможет компании ускорить рост. Bumble не раскрыл общее количество пользователей Fruitz, но сообщил, что приложение набирает популярность во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Испании и Канаде.
  • Fruitz — это французский сервис для знакомств, созданный в 2017 году. Он позволяет пользователям сообщать о цели свидания с помощью эмодзи фруктов — вишни, винограда, арбуза и персика. Само приложение бесплатное, также можно приобрести премиум-аккаунт за $10,99 в месяц.
  • Приложение Bumble запустила в 2014 году одна из соосновательниц Tinder Уитни Вулф Хёрд. Главное отличие в том, что в Bumble первой может написать только девушка. В 2019 году предприниматель Андрей Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble и Badoo, — всю компанию оценили в $3 млрд.

#новость #bumble #fruitz

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Sergey Vasilev

Какой только ебанины ещё нет?

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36
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Сознательный калькулятор

Ну идея на миллиард - сваты. Писать могут только родители)

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21
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R-Globus

Букв не знают, фрукты шлют. Ну а как еще дегенераты общаться друг с другом могут?

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2
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Сергей Милосердов

Не обязательно общаться.

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2
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Коля Вызянов

Всей кроме этой, не благодари)

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0
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Daniil Gladchenko

Ебаный пиздец какой то. Сидишь думаешь над своими проектами, ломаешь голову чтобы крутого сделать, чтоб людям нравилось и было нужно, а им нужно приложение с эмодзи фруктов.

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12
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Serge Bo

Поэтому лучше заниматься B2B ибо B2C превратился в фарс.
Там и клиенты с реальними задачами и нету тупых иклюзивных гендерно-нейтральных чучел :))

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4
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Руслан Абрамов

поверьте, находясь в b2b, думаешь о b2c, у первых своих приколов полно

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1
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Eugene Vasin

Вы хотели сказать нюансов? 😀
(у меня тоже большая часть проектов в b2b)

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Alex Belousov

так сидеть и думать не надо, надо пойти и спросить у людей что им нужно, если не знаете, что крутого сделать как создатели этого приложения )

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Семен Переделкин

Всё-таки фильм "Идиократия" пророческий.

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9
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Vasiliy Leytman

Тоже про него вспомнил)

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Карина Громова

Оооооо дааа господи только хотела написать

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Ilya Mogilevtsev

🍑🍆
Ну, в общем, вы поняли))

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8
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Sergey Khohlachev

Список фруктов: Вишня, Виноград, Арбуз, Персик.

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0
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Slava Itprofi

Так вот зачем премиум-аккаунт за $10,99 в месяц.

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1
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Gutal1n

Банан в премиуме?

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From Siberia to London

Вот как раз на днях была новость что в Grindr (это Бамбл, но для геев, а компания-владелец та же самая) фруктами и прочими вкусняшками-эмодзи барыги сообщали, что у них есть мет.
Может и тут та же история?

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2
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Vasiliy Leytman

ловите этого господина))))))

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ЯжПрограммист

вишни, винограда, арбуза...
 Хуишни

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2
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Vasiliy Leytman

Дэйтинг-приложение для овощей, позволяющее отсылать эмодзи фруктов.

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Семен Переделкин

Я - томат
Эмодзи рад!

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Graf De Lotarev

Нужно сделать приложение отпущение грехов по подписке! Думаю идея на ярд ))

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Dmitry Kiselev

Кажется, уже есть или было когда-то))

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Илья М

а Папа Римский и его братва в курсе что на их деляну кто-то влез? :)

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Дед Велосипед

Других целей на сегодняшний вечер, мадам, у меня нет!

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rados

🍑🍌

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Русский клуб

Совсем ебанулись. Что дальше? Заменим речь на эмодзи или сократим буквы))) эййй ты шо эээээ? Хотя у нас в некоторых регионах это норма 😁😁😁

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morgan

🍆

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Andrey Andreev

Даже Эллочка-людоедка знала тридцать слов, а нынешние дегенераты готовы общаться и без них, чисто тыкая в эмодзи

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Mark Snow

Странно что никто кукумбер ещё не пристроил в комментариях, баклажан всем подавай ;/

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