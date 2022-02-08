Биометрия в HR: 5 важных фактов

Пароли, коды для доступа, электронный пропуск. Если вы все еще помните эти термины – можете смело забывать о них. Они остаются в прошлом, уступая место новым биометрическим технологиям – многофункциональным, универсальным и гораздо более эффективным. Уже сегодня они внедряются и используются в самых разных сферах, в том числе, в HR, где они…