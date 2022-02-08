Nvidia отказалась от покупки Arm из-за давления регуляторов Статьи редакции
Сделку проверяли власти США, Великобритании и ЕС, против неё выступали крупнейшие клиенты Arm — Google, Microsoft и другие.
Nvidia решила отказаться от сделки на заседании совета директоров 8 февраля, сообщает Financial Times со ссылкой на три близкие к обсуждению источника. На решение повлияла «серьёзная озабоченность регуляторов США, Великобритании и ЕС по поводу влияния покупки на конкуренции среди производителей чипов», добавили они.
SoftBank получит комиссию за срыв сделки до $1,25 млрд и до конца года планирует провести IPO Arm на Нью-Йоркской бирже, рассказал один из источников. Во время объявления сделки в сентябре 2020 года её сумма составляла $38,5 млрд, но выросла до $87 млрд после резкого роста стоимости акций Nvidia в ноябре 2021 года.
После срыва переговоров исполнительный директор Arm уйдёт с поста, его заменит глава подразделения интеллектуальной собственности компании Рене Хаас, добавил источник.
- 13 сентября 2020 года Nvidia объявила о планах купить разработчика процессоров Arm у японского холдинга Softbank. Компания рассчитывала закрыть сделку в течение 18 месяцев.
- В начале февраля Великобритания и ЕС начали расследование — конкуренты опасались, что Nvidia будет выдвигать невыгодные условия, а Arm потеряет независимость. В октябре Еврокомиссия продлила расследование на четыре месяца, а Великобритания продлила в ноябре.
- Против сделки выступили крупнейшие клиенты Arm — Qualcomm, Google и Microsoft и другие, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Проверить сделку просил и сооснователь Arm Герман Хаузер.
- В апреле 2021 года Британский департамент цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта заявил, что вмешается в сделку «по соображениям нацбезопасности».
- В декабре 2021 года антимонопольный регулятор США потребовал через суд заблокировать слияние Nvidia и Arm.
- В январе 2022 года источники Bloomberg сообщили, что Nvidia начала готовиться к отказу от покупки.
Хорошие новости для рынка.
+Arm ещё 2 ярда из воздуха подняли.
На очереди Майкрософт и АктиБлизз.
Это сделку пропустят без проблем. На игровом рынке огромная конкуренция и новые компании появляются каждый день. У activision нет никаких особых патентов(Например, на шутеры от первого лица), которые могли бы поставить рынок раком.
Да и без финансирования тоже
Кто бы мог подумать
Харош
Регулятор надавил
С одной стороны антимонопольщина это хорошо, с другой стороны не совсем понятно что там такого монпольного, одни делают процессоры, другие видеокарты. Ну смежные технологии, но рынки разные.
Возможно использование арм нвидией могло бы дать много интересного, но не судьба.
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