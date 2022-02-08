Финансы
Евгения Евсеева

Сервис для помощи в написании текстов на английском Linguix привлёк $1 млн от Grishin Robotics и других Статьи редакции

Стартап планирует внедрить свой сервис в платформы вроде Slack и Asana.

  • Среди инвесторов — Grishin Robotics, Antler New York и Flyer One Ventures при участии бизнес-ангелов, пишет Bloomberg.
  • Linguix — сервис для помощи при написании текстов на английском. Он исправляет ошибки в тексте, а также предлагает пользователю языковые тренировки, чтобы он не повторял эти ошибки в будущем. Пользоваться им можно бесплатно, есть тарифы от $8 в месяц с расширенными функциями.
  • Инвестиции пойдут на дальнейшую разработку сервиса: например, чтобы он мог понимать контекст предложения и предлагать конкретные варианты в зависимости от него — для рекламы, продаж и другого.
  • Пока он доступен в виде плагина в Chrome. Стартап хочет внедрить функции в рабочие инструменты, например, в Slack или Asana, чтобы сервис можно было использовать без установки расширения.
  • Linguix основали в 2018 году Александр Лашков, Евгений Годов и Виталий Кухаренко. У сервиса уже больше 200 тысяч пользователей, четверть из них говорит на португальском и испанском языках. По данным Сrunchbase, с момента основания Linguix привлёк $450 тысяч.
  • В планах компании — увеличить количество пользователей в десять раз в течение года и добавить 10-15 интеграций с b2b-инструментами.
Интерфейс Linguix
Трибуна
Alexander Lashkov
Как улучшить навык письменного английского с помощью собственных ошибок: проект Linguix Writing Coach

Привет, VC! Хочу рассказать вам о нашем проекте Linguix Writing Coach – это умный ассистент для улучшения текстов на английском языке и навыков письма на нем.

#новость #linguix

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Alex

Конкурент Grammarly

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Вася Пражкин

а также предлагает пользователю языковые тренировки, чтобы он не повторял эти ошибки в будущем
 Лучше привязать банковскую карту к сервису и автоматически чаржить за каждую ошибку по $10.
За 3-ю подряд ошибку писать юзеру "Да ты зае..ал, сука" и чаржить $100.
За 4-ю автоматом вызывать санитаров.

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Абстрактный меч

Вы, случаем, не директором по продукту в linguix трудитесь?

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Вася Пражкин

Нет, это мелко для меня. Кстати, подобных идей у меня много ).

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Alex Ulex

Может в школе лучше учиться надо было?

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Rodeus

Есть такая вещь как дисграфия. К школьной учебе, грамотности, начитанности, уровню интеллекта и гениальности она не имеет отношения. А ошибки в письме будут сплошь и рядом.

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Evgeniy Vorushilov

Лучше languagetool?

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Dmitry Kiselev

Без реги даже не попробуешь((

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