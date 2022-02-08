Лицензия на оружие, безвиз для россиян и зарытый Github: как легально жить и работать в Норвегии без ВНЖ — Свальбард

А что если я вам скажу, что россияне могут уехать в Европу с одним шенгеном, остаться там, да еще и легально работать. И вы скажете, что это полный бред, а я скажу вам: “Свальбард”. Возможно вы не расслышите и подумаете, что я сказал “Свали, брат”, но нет. Свальбард — это архипелаг норвежского королевства, который имеет уникальный визовый статус…