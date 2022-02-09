Финансы
Богдан Музыченко

Mastercard предложила банкам условия для нулевых комиссий при переводах с карты на карту по номеру телефона — РБК Статьи редакции

Новые правила начнут действовать 23 апреля 2022 года.

Mastercard предложила банкам подключиться к системе Mastercard Transfer Hub, чтобы изменить комиссию за переводы по номеру телефона. Письмо об этом сервис отправил партнёрам, его подтвердили три источника РБК на рынке.

Mastercard Transfer Hub — это платёжная система, с помощью которой можно переводить деньги по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсетях.

Если банк отправителя не подключён к системе, комиссия для банка получателя будет 0%. Если подключён, а банк получателя нет, второй должен будет заплатить 0,2% комиссии. Если к системе подключены оба банка, банк получателя заплатит 0,015%.

Mastercard ввела новые тарифы и снизила комиссии, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей — платформой для переводов по номеру телефона от ЦБ. Компания хочет, чтобы банки самостоятельно подключали новых клиентов к системе Mastercard Transfer Hub, сообщили изданию источники на рынке.

  • В сентябре 2021 года Mastercard объявила, что с 21 января снизит комиссию для малого бизнеса при приёме платежей с помощью смартфонов.
  • В декабре 2021 года банки заявили, что за тот год через Систему быстрых платежей прошли почти 5 трлн рублей денежных переводов — больше, чем через другие каналы.
  • В январе 2022 года Mastercard снизила межбанковские комиссии при оплатей картой на Wildberries, Aliexpress, Ozon и других маркетплейсах.
  • В конце января в отчётах за 2021 год Mastercard и Visa сообщили, что опасаются конкуренции с Системой быстрых платежей от ЦБ, потому что новые игроки могут снизить доходы мировых платёжных систем.

#новость #mastercard #сбп

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ЯжПрограммист

Ну вот кто бы что ни говорил и как не относился к цб но нспк и сбп реально заставили визу и мастеркард шевелиться на нашем рынке. Конечно же они эти инициативы всегда держали в обойме, но повода не было!

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38
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MrMike3112 .

Даже более широко: наличие конкуренции ведёт к тому, что для потребителя в конечном счёте услуги будут удобнее и дешевле.

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3
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okman

их можно было заменить еще лет 10 назад и сыкономить десятки млрд долларов вывезеных в виде бочек нефти

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–1
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Philip Poteryahin

Потому что вместо сыкономии в школах преподают не пойми что!

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0
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Алексей Дымов

ы не используется э. это не так работает.

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0
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Alexander Ivanov

Да что там 10 лет! Можно было еще при Сталине свои банковские карты сделать!

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0
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Philip Poteryahin

В вы говорите НСПК И МИР это плохо. Вот уже ломают заморского брата об коленку!)

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14
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Аркадий Дорога

И главное, что говорят на русском и с пеной у рта, парадокс!
PS "А унылому говну вечно стыдно за страну"

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2
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Дмитрий Цапенко

Не понял, как сочетается фраза "отменить комиссию" с тем, что :
Если банк отправителя не подключён к системе, комиссия для банка получателя будет 0%.
Если подключён, а банк получателя нет, второй должен будет заплатить 0,2% комиссии.
Если к системе подключены оба банка, банк получателя заплатит 0,015%.
Зачем подключать, если будет комиссия?

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8
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Rodeus

Просто VC нам единым шрифтом вывел условия MC, написанные обычным и мелким шрифтом.

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1
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Богдан Музыченко

Поправил

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0
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Вадим Трушин

Сейчас Master Card и Visa в России как бы и не нужна, за исключением покупки в зарубежных магазинах и оплаты зарубежных онлайн сервисов. Но при этом я за здоровую конкуренцию. Не хотелось бы попасть в ситуацию как в Китае, когда кроме местных систем ничего нет и ты не в состоянии даже заплатить за покупку на ebay

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6
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Gleb Tyutikov

А зачем ebay, когда есть JD, TaoBao и куча других маркетплейсов? Ebay для китайцев не особо привлекателен: чужая культура, чужой язык. А товары западных брендов в всегда можно купить, пусть чуть и дороже, но в Китайских интернет магазинах официальных.

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2
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Dmitriy Raven

Вы видимо не пользовались ебеем и амазоном. 😂 Неужели думаете что Китайцы только через Алик продают в Европу свои товары? Попробуйте Амазон для начала, будете удивлены. А пока что, это все выкрикивания диванного эксперта.
А про «чужая культура, чужой язык» вообще чушь пишете. Они слепому глухонемому инвалиду без рук и ног впарят очки, наушники и игровую приставку с велосипедом спокойно. 😁 Не недооценивайте китайский бизнес.

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1
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Gleb Tyutikov

Я про покупку, а не про продажу. Внутренний спрос вполне удовлетворен. Все покупают локально.

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0
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Andre Macareno

Фигурки от Good Smile Company тоже на алиэкспрессе искать будем?

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0
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Gleb Tyutikov

Комиссии на межбанковские переводы должны быть несомненно.

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–14
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Митя Мурасов

для тебя попросим персональные 300 прцоентные

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11
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Gleb Tyutikov

Какой смысл российским банкам участвовать в этом проекте? Кто операционные затраты банка возместит на переводы? Все должно стоить хоть символической, но платы. У нас пока WeChat на горизонте нет: привязал карту и по QR-коду переводы делай.

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–4
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Митя Мурасов

Финэксперт ворвался в тред

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3
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Gleb Tyutikov

Вы мне ответьтеь с позиции сухих цифр, фактов и логики, почему банкам должно быть выгодно отказаться от межбанковской комиссии? Вот Вы бы отказались от гарантированной прибыли от комиссий за переводы, будь Вы крупный банк? Да не в жизнь. Объем переводов в России не малый, почему кто-то должен добровольно отказываться от того, что само в карман идёт?

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0
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Леонид Ворфоломеев

А Вы, как клиент, каким банком пользовались бы: банком, который берет комиссию при переводах, или банком который не берет? В какой банк Вы бы положили денежные средства для последующего перевода? Какому банку Вы бы дали оборотку/вклады для выдачи кредитов? И т.д…

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2
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Gleb Tyutikov

1. Никто сговор не отменял, чтобы у клиентов не было праватвыбора, и ни у кого не было бы конкурентного преимущества.
2. У меня выбор банка не зависит от "кэшбеков, особых условий, priority pass'ов за остаток на счёте" и прочих маркетинговых уловок. При прочих равных я выберу банк более удобный мне с точки зрения безопасности. Меня устроит, если при попытке доступа из-за рубежа (с необычного IP) СБ на всякий случай заблочит мне ИБ и позвонит для уточнения обстоятельств моментально. Вот это для меня критерий выбора. А эти преимущества пусть будут для молодежи и нечистых на руку домашних коммерсов, переводящих деньги массово физикам.

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0
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Gor Sam

Если они монополмсты то не может отказаться от чрезмерной прибыли, но это не так оказывается. Если они не сдвинуться по комиссии хотябы ниже 1%, то они останутся ни с чем в конце концов. И вообще как можно привязывать комиссию к сумме?! От количества суммы количество алгоритмов не может меняться...

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0
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Gleb Tyutikov

Сарказм оставьте при себе. Банки в России всегда в России любят работать "с паршивого перевода хоть копейку урвать".

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–1
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Митя Мурасов

Мнение китаефилов должно порицаться

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1
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Gleb Tyutikov

Вы по чаще вспоминайте о Китае, беря в руки свой телефон, ноутбук, по касаясь к вещам, уверен, большей частью произведенных не в ЕС, а где-то в Китае. Россия настолько уважает Китай, что газ им по специальному тарифу продает.

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0
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Путачок

Раз вас не банят, то добро пожаловать в игнор

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1
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Gleb Tyutikov

Ещё минус один либерал с тонкой душевной организацией.

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0
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Gleb Tyutikov

На фин. экспертизу никогда не претендовал, немного в ином чуть-чуть силен.

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0
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Сидор

"Mastercard Transfer Hub — это платёжная система, с помощью которой можно переводить деньги по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсетях" -
кто будет возвращать украденные деньги, выведены на дропов с "аккаунтами в соц сетях" Мастеркард не уточнил?

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Io Eau

это правда серьезный вопрос, в СБП нет споров/возвратов так как это переводилка а не платежная система и тут тоже что-ли не будет? то есть это как оплата налом выходит

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Ярослав

Ну и что будет? Люди начнут переводить по 100к через СБП, а все что свыше через этот хаб. По итогу СБП останется в пролёте.

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Андрей Муханов

Предположу, что подавляющее большинство россиян не переводит свыше 100 тыс в месяц

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1
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Rodeus

Подавляющему большинству просто нечего переводить

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1
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Андрей Муханов

Вот именно! СБП достаточно для нас будет.

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Денис Мамаев

да людей хлебом не корми, лишь бы переводы переводить по СБП)

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1
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cepera

Откуда у людей такие деньги? Я имею ввиду Россию, а не Москву

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1
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Александр

А все! А надо было раньше! У нас теперь есть свой СБП😊
Всё таки появление третьего в жизни двоих (монополистов) даёт знать, что в этом мире они не одни

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0
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Алексей Дымов

Если банк отправителя не подключён к системе, комиссия для банка получателя будет 0% - здесь понятно
Если подключён, а банк получателя нет, второй должен будет заплатить 0,2% комиссии - банк не подключен к hub. он платит по другому договору?
Если к системе подключены оба банка, банк получателя заплатит 0,015% - здесь понятно

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0
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Тревожный Петя

Сбер/банки будут зарабатывать ещё больше

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–1
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