Mastercard предложила банкам условия для нулевых комиссий при переводах с карты на карту по номеру телефона — РБК Статьи редакции
Новые правила начнут действовать 23 апреля 2022 года.
Mastercard предложила банкам подключиться к системе Mastercard Transfer Hub, чтобы изменить комиссию за переводы по номеру телефона. Письмо об этом сервис отправил партнёрам, его подтвердили три источника РБК на рынке.
Mastercard Transfer Hub — это платёжная система, с помощью которой можно переводить деньги по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсетях.
Если банк отправителя не подключён к системе, комиссия для банка получателя будет 0%. Если подключён, а банк получателя нет, второй должен будет заплатить 0,2% комиссии. Если к системе подключены оба банка, банк получателя заплатит 0,015%.
Mastercard ввела новые тарифы и снизила комиссии, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей — платформой для переводов по номеру телефона от ЦБ. Компания хочет, чтобы банки самостоятельно подключали новых клиентов к системе Mastercard Transfer Hub, сообщили изданию источники на рынке.
- В сентябре 2021 года Mastercard объявила, что с 21 января снизит комиссию для малого бизнеса при приёме платежей с помощью смартфонов.
- В декабре 2021 года банки заявили, что за тот год через Систему быстрых платежей прошли почти 5 трлн рублей денежных переводов — больше, чем через другие каналы.
- В январе 2022 года Mastercard снизила межбанковские комиссии при оплатей картой на Wildberries, Aliexpress, Ozon и других маркетплейсах.
- В конце января в отчётах за 2021 год Mastercard и Visa сообщили, что опасаются конкуренции с Системой быстрых платежей от ЦБ, потому что новые игроки могут снизить доходы мировых платёжных систем.
Ну вот кто бы что ни говорил и как не относился к цб но нспк и сбп реально заставили визу и мастеркард шевелиться на нашем рынке. Конечно же они эти инициативы всегда держали в обойме, но повода не было!
Даже более широко: наличие конкуренции ведёт к тому, что для потребителя в конечном счёте услуги будут удобнее и дешевле.
их можно было заменить еще лет 10 назад и сыкономить десятки млрд долларов вывезеных в виде бочек нефти
Потому что вместо сыкономии в школах преподают не пойми что!
ы не используется э. это не так работает.
Да что там 10 лет! Можно было еще при Сталине свои банковские карты сделать!
В вы говорите НСПК И МИР это плохо. Вот уже ломают заморского брата об коленку!)
И главное, что говорят на русском и с пеной у рта, парадокс!
PS "А унылому говну вечно стыдно за страну"
Не понял, как сочетается фраза "отменить комиссию" с тем, что :
Если банк отправителя не подключён к системе, комиссия для банка получателя будет 0%.
Если подключён, а банк получателя нет, второй должен будет заплатить 0,2% комиссии.
Если к системе подключены оба банка, банк получателя заплатит 0,015%.
Зачем подключать, если будет комиссия?
Просто VC нам единым шрифтом вывел условия MC, написанные обычным и мелким шрифтом.
Поправил
Сейчас Master Card и Visa в России как бы и не нужна, за исключением покупки в зарубежных магазинах и оплаты зарубежных онлайн сервисов. Но при этом я за здоровую конкуренцию. Не хотелось бы попасть в ситуацию как в Китае, когда кроме местных систем ничего нет и ты не в состоянии даже заплатить за покупку на ebay
А зачем ebay, когда есть JD, TaoBao и куча других маркетплейсов? Ebay для китайцев не особо привлекателен: чужая культура, чужой язык. А товары западных брендов в всегда можно купить, пусть чуть и дороже, но в Китайских интернет магазинах официальных.
Вы видимо не пользовались ебеем и амазоном. 😂 Неужели думаете что Китайцы только через Алик продают в Европу свои товары? Попробуйте Амазон для начала, будете удивлены. А пока что, это все выкрикивания диванного эксперта.
А про «чужая культура, чужой язык» вообще чушь пишете. Они слепому глухонемому инвалиду без рук и ног впарят очки, наушники и игровую приставку с велосипедом спокойно. 😁 Не недооценивайте китайский бизнес.
Я про покупку, а не про продажу. Внутренний спрос вполне удовлетворен. Все покупают локально.
Фигурки от Good Smile Company тоже на алиэкспрессе искать будем?
Комиссии на межбанковские переводы должны быть несомненно.
для тебя попросим персональные 300 прцоентные
Какой смысл российским банкам участвовать в этом проекте? Кто операционные затраты банка возместит на переводы? Все должно стоить хоть символической, но платы. У нас пока WeChat на горизонте нет: привязал карту и по QR-коду переводы делай.
Финэксперт ворвался в тред
Вы мне ответьтеь с позиции сухих цифр, фактов и логики, почему банкам должно быть выгодно отказаться от межбанковской комиссии? Вот Вы бы отказались от гарантированной прибыли от комиссий за переводы, будь Вы крупный банк? Да не в жизнь. Объем переводов в России не малый, почему кто-то должен добровольно отказываться от того, что само в карман идёт?
А Вы, как клиент, каким банком пользовались бы: банком, который берет комиссию при переводах, или банком который не берет? В какой банк Вы бы положили денежные средства для последующего перевода? Какому банку Вы бы дали оборотку/вклады для выдачи кредитов? И т.д…
1. Никто сговор не отменял, чтобы у клиентов не было праватвыбора, и ни у кого не было бы конкурентного преимущества.
2. У меня выбор банка не зависит от "кэшбеков, особых условий, priority pass'ов за остаток на счёте" и прочих маркетинговых уловок. При прочих равных я выберу банк более удобный мне с точки зрения безопасности. Меня устроит, если при попытке доступа из-за рубежа (с необычного IP) СБ на всякий случай заблочит мне ИБ и позвонит для уточнения обстоятельств моментально. Вот это для меня критерий выбора. А эти преимущества пусть будут для молодежи и нечистых на руку домашних коммерсов, переводящих деньги массово физикам.
Если они монополмсты то не может отказаться от чрезмерной прибыли, но это не так оказывается. Если они не сдвинуться по комиссии хотябы ниже 1%, то они останутся ни с чем в конце концов. И вообще как можно привязывать комиссию к сумме?! От количества суммы количество алгоритмов не может меняться...
Сарказм оставьте при себе. Банки в России всегда в России любят работать "с паршивого перевода хоть копейку урвать".
Мнение китаефилов должно порицаться
Вы по чаще вспоминайте о Китае, беря в руки свой телефон, ноутбук, по касаясь к вещам, уверен, большей частью произведенных не в ЕС, а где-то в Китае. Россия настолько уважает Китай, что газ им по специальному тарифу продает.
Раз вас не банят, то добро пожаловать в игнор
Ещё минус один либерал с тонкой душевной организацией.
На фин. экспертизу никогда не претендовал, немного в ином чуть-чуть силен.
"Mastercard Transfer Hub — это платёжная система, с помощью которой можно переводить деньги по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсетях" -
кто будет возвращать украденные деньги, выведены на дропов с "аккаунтами в соц сетях" Мастеркард не уточнил?
это правда серьезный вопрос, в СБП нет споров/возвратов так как это переводилка а не платежная система и тут тоже что-ли не будет? то есть это как оплата налом выходит
Ну и что будет? Люди начнут переводить по 100к через СБП, а все что свыше через этот хаб. По итогу СБП останется в пролёте.
Предположу, что подавляющее большинство россиян не переводит свыше 100 тыс в месяц
Подавляющему большинству просто нечего переводить
Вот именно! СБП достаточно для нас будет.
да людей хлебом не корми, лишь бы переводы переводить по СБП)
Откуда у людей такие деньги? Я имею ввиду Россию, а не Москву
А все! А надо было раньше! У нас теперь есть свой СБП😊
Всё таки появление третьего в жизни двоих (монополистов) даёт знать, что в этом мире они не одни
Если банк отправителя не подключён к системе, комиссия для банка получателя будет 0% - здесь понятно
Если подключён, а банк получателя нет, второй должен будет заплатить 0,2% комиссии - банк не подключен к hub. он платит по другому договору?
Если к системе подключены оба банка, банк получателя заплатит 0,015% - здесь понятно
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