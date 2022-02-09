Финансы
Евгения Евсеева

Капитализация Meta снизилась до $600 млрд — порога для ограничений в разрабатываемом антимонопольном законопроекте США Статьи редакции

При этом компания может сознательно занижать свою капитализацию, преувеличивая свои проблемы, считает эксперт.

  • Во вторник капитализация Meta после закрытия биржи составила $599 млрд, пишет CNBC. На 19:10 мск акции выросли на 2%, капитализация составляет $613 млрд. В начале февраля акции компании сильно упали после отчётности за год — на 22%.
  • Рыночная капитализация в $600 млрд — минимальный порог в разрабатываемом в США антимонопольном законопроекте. Его представили в сенате США в октябре 2021 года.
  • Он запрещает крупным технологическим компаниям, например, отдавать предпочтение своим собственным сервисам и дискриминировать другие компании на своих платформах. Если капитализация Meta останется ниже $600 млрд, она сможет избежать ограничений, в отличие от Google, Amazon и других компаний.
  • При этом CNBC отмечает, что пока законопроект не приняли, и капитализация Meta к тому времени может измениться. К тому же, даже если после принятия законопроекта капитализация компании станет меньше $600 млрд, ограничения перестанут действовать не сразу.
  • Financial Times со ссылкой на мнение управляющего партнёра фонда J Stern & Co Кристофера Россбаха пишет, что Meta может сознательно влиять на свою капитализацию. Для этого компания намерено занижает свои прогнозы и преувеличивает факты о конкуренции со стороны TikTok и проблемах с новыми правилами конфиденциальности Apple.

#новость #meta

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madkliq

У гугла капитализация не уменьшилась, закон наверное и на них рассчитан, везде пихают свои гугл сервисы которые даже удалить нельзя в смартфонах

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Маркетологов к стенке

Все можно удалить или на крайний случай отключить на андроиде.

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madkliq

отключить можно, но по классике удалить нельзя

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Маркетологов к стенке

Да этого достаточно. Нынче и сам браузер хром - это уже прошлый век, новинки уже давно обскакали его по функционалу и удобству, что на ПК, что на телефонах:

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Пост пикабушника itblondi в сообществе Программы и Браузеры
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–2
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Дрюс Уилис

Прекрасно удаляю в своем айфоне ;)

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Dimakey Lekko

Какое совпадение...

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Маркетологов к стенке

Фейсбук, как и любая другая соцсеть - это уже падающая ниша. Пользователям надоело засилье рекламы и превращение в магазин на диване. Так что - это нормальная тенденция. Чтобы спасти империю, вот придумывают полную ахинею с метавселенными, в которых после работы, надо прийти домой, подключиться и начать проживать жизнь, только уже с убогими аватарами)) Ну для задротов это пойдет, а нормальным людям это зачем интересно? Симс в шлеме. Отличный "прорыфф".

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A B

придумывают полную ахинею с этими вашими интернетами, в которых после работы, надо прийти домой, зайти на сайт и начать общаться в комментах, только уже с убогими аватарами))
Так и про весь интернет можно сказать было в 90ых)

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Маркетологов к стенке

я не могу понять, что нужно делать в этой метавселенной, чтобы получить удовольствие? Типа развивать свой аватар, как тамагочи или в симсе? Сливать деньги на нтф? Ну это неадекваты будут делать.
Реально не догоняю эту ахинею. Для меня - это еще хуже чем тик ток, тоесть это для совсем тупых.

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Dmitry Pushin

а сейчас люди сливают на игры и сериалы, это не шибко интеллектуальный досуг. зато позволяет отключиться от реальности на время.

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Маркетологов к стенке

не путайте мягким с теплым. Игры в шлеме были и до вселенной, и кажется провалились с треском, т.к. эта игрушка на пару раз и быстро надоедает.
И ведь мета - это не игра, как позиционируют ее создатели. Это именно симс в шлеме, ни больше, ни меньше.

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Поджог Сараев

после работы, надо прийти домой, подключиться к метавселенной и начать проживать жизнь
В этом варианте действительно бессмысленно. Но есть и другие варианты:
1) удалённая работа через Мету, типа виртуального офиса с аватарами. Можно подойти к столу, где сидит аватар коллеги, и "на месте" решить какой-нибудь вопрос.
2) большинство работ выполняют роботы, пролы сидят на ББД и проживают жизнь в Мете, т.к. это дешевле и оставляет меньший углеродный след.

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Маркетологов к стенке

и чем это отличается от простой удаленки с монитором?

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Михаил Романов

многоходовочка

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