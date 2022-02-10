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Финансы
Богдан Музыченко

Российский страховой сервис BestDoctor купил компанию «Резерв» для запуска нового бренда Статьи редакции

Теперь BestDoctor владеет страховой лицензией и сможет предлагать новые услуги, например, страховать путешественников.

4 4 комментария
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BestDoctor купил 100% «Альянс-Консалтинг» — собственника страховой компании «Резерв», заявил сервис. На базе «Резерва» сервис запустит новый страховой бренд «Бестиншур».

Сумму сделки стороны не разглашают, она могла составить 380-400 млн рублей, сообщил Forbes гендиректор «Манго Страхования» Павел Конев.

С покупкой «Резерва» BestDoctor получил страховую лицензию — он сможет продавать свои продукты по управлению здоровьем и личному страхованию. Например, страховать путешествующих и другое.

BestDoctor также планирует предоставлять свою лицензию другим иншуртех-стартапам на российском рынке, чтобы они могли вести страховую деятельность.

Компания продолжит сотрудничать и с существующими страховыми партнёрами, и с новыми — «Югорией» и «Пульсом».

  • BestDoctor — это экосистема медсервисов, оказывающая услуги физлицам и юрлицам. По собственным данным, она занимает второе место по количеству пользователей среди медицинских иншуртех-компаний в Европе. У компании более 140 клиентов, среди них — VK, AliExpress, «Мегафон» и другие.
  • BestDoctor в 2015 году основали бывшие однокурсники по факультету фундаментальной медицины МГУ Марк Саневич и Михаил Беляндинов. В октябре 2017 года BestDoctor привлёк 32 млн рублей, в мае 2019 года — $3 млн, в июле 2020 года — $4,5 млн, и в июне 2021 года — $26 млн.
  • По данным базы «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка ООО «Бестдоктор» составила 42,6 млн рублей, чистый убыток — 326,6 млн рублей.

#новость #bestdoctor

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ivan krapivin

Бестиншур это турецкий футбольный клуб

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Максим Кот

А предоставлять свою лицензию другим стартапам это законно? Полагаю речь о том, что они будут сами вписываться в продукт нового стартапа и страховать его от себя за комиссию

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Maxim Sergeevich

Так это в рамках их лицензии и происходит. Программы сторонних сервисов, соответствующие требованиям, становятся частью программ держателя лицензии. То есть такой аутсорсинг процессов по схеме white label. Сейчас даже банковские сервисы можно по тому же принципу создавать. Примеры - почивший Рокетбанк или apibank.club

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Oleg Egorenkov

Не понимаю, как можно с такими убытками работать? Сделал стартап, инвестор выделил деньги, но убытки кто компенсировать будет?

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