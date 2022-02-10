Метаверсы в VR, нейроинтерфейсы и трубки с едой: куда движется игровая индустрия

Российский рынок становится все более важным для глобальных GameDev-компаний, включая китайских гигантов и американские проекты. Мы поговорили с представителями App Annie, 80085games, Axlebolt, Hoopsly и Electronic Mushroom — и узнали, что драйвит игровой рынок, какими будут метаверсы и чем они похожи на «Черное зеркало».