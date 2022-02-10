Российский страховой сервис BestDoctor купил компанию «Резерв» для запуска нового бренда Статьи редакции
Теперь BestDoctor владеет страховой лицензией и сможет предлагать новые услуги, например, страховать путешественников.
BestDoctor купил 100% «Альянс-Консалтинг» — собственника страховой компании «Резерв», заявил сервис. На базе «Резерва» сервис запустит новый страховой бренд «Бестиншур».
Сумму сделки стороны не разглашают, она могла составить 380-400 млн рублей, сообщил Forbes гендиректор «Манго Страхования» Павел Конев.
С покупкой «Резерва» BestDoctor получил страховую лицензию — он сможет продавать свои продукты по управлению здоровьем и личному страхованию. Например, страховать путешествующих и другое.
BestDoctor также планирует предоставлять свою лицензию другим иншуртех-стартапам на российском рынке, чтобы они могли вести страховую деятельность.
Компания продолжит сотрудничать и с существующими страховыми партнёрами, и с новыми — «Югорией» и «Пульсом».
- BestDoctor — это экосистема медсервисов, оказывающая услуги физлицам и юрлицам. По собственным данным, она занимает второе место по количеству пользователей среди медицинских иншуртех-компаний в Европе. У компании более 140 клиентов, среди них — VK, AliExpress, «Мегафон» и другие.
- BestDoctor в 2015 году основали бывшие однокурсники по факультету фундаментальной медицины МГУ Марк Саневич и Михаил Беляндинов. В октябре 2017 года BestDoctor привлёк 32 млн рублей, в мае 2019 года — $3 млн, в июле 2020 года — $4,5 млн, и в июне 2021 года — $26 млн.
- По данным базы «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка ООО «Бестдоктор» составила 42,6 млн рублей, чистый убыток — 326,6 млн рублей.
Бестиншур это турецкий футбольный клуб
А предоставлять свою лицензию другим стартапам это законно? Полагаю речь о том, что они будут сами вписываться в продукт нового стартапа и страховать его от себя за комиссию
Так это в рамках их лицензии и происходит. Программы сторонних сервисов, соответствующие требованиям, становятся частью программ держателя лицензии. То есть такой аутсорсинг процессов по схеме white label. Сейчас даже банковские сервисы можно по тому же принципу создавать. Примеры - почивший Рокетбанк или apibank.club
Не понимаю, как можно с такими убытками работать? Сделал стартап, инвестор выделил деньги, но убытки кто компенсировать будет?
Они смогут не платить налог на имущество и рассчитывать на налоговый кредит.
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