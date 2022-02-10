#20вопросов Ивану Глушкову, основателю стартапа "МайСказка"

Когда мы говорим про разницу поколений, то сразу возникает ассоциация с современными гаджетами, без которых росли наши мамы, папы, дедушки, бабушки. Мы привыкли делить время на то "как было" и "как стало". Но отличие поколений состоит не только в этом – изменился подход ко многим вещам, в том числе и к воспитанию детей. Появились новые…