Frank Media: АФК «Система» отказалась от покупки банка «Хоум Кредит» — стороны не договорились о сумме сделки Статьи редакции
Сумма сделки могла превысить €1 млрд, сообщали в январе источники РБК.
- Покупку банка рассматривала АФК «Система» (ей принадлежит 50,3% в МТС) для передачи «МТС Банку». Но стороны не договорились о сумме сделки и о том, стоит ли холдингу входить на рынок Казахстана, пишет Frank Media со ссылкой на трёх знакомых с переговорами банкиров.
- У «Хоум Кредита» есть дочерняя компания в Казахстане. Переговоры затянулись на фоне протестов в стране и сложных отношений России и Украины. Из-за неопределённости из банка начала уходить «ценные сотрудники», рассказал один из источников.
- Чешские владельцы «Хоум Кредита» не отказались от планов продать бизнес в России, добавил он.
- В январе 2022 года РБК рассказал, что АФК «Система» начала переговоры о покупке банка, а сумма сделки могла превысить €1 млрд.
- Российское подразделение банка «Хоум Кредит» выставили на продажу в октябре 2021 года, сообщали источники Frank Media. Владельцы банка приняли такое решение после смерти основателя компании Петра Келлнера.
Отлегло. У АФК долг и так большой. Там и без банка есть что развивать. А любой банк это всегда чёрная дыра и докапитализация
Хомяк в плане дебетовых карт и накопительных счетов - вполне себе норм.
А воплей "особо одарённых" которые юзают кредитки не в грейс и попадают на конские проценты - везде хватает. Лично мне нет разницы 29.9% или 49.9%, да хоть все 100 - ни разу не платил и из грейса не вылетал. А каша и процент на остаток капают.
У МТС есть интересные карты, но без специфических знаний пользоваться ими то ещё "удовольствие".
У АФК не сложилась их обычная схема «канарейку за копейку». Редкостные уёбки!
да и отжать оказалось не по зубам...;)
Ну и хорошо. Хоум Кредитом вообще кто-то пользуется?
Я тоже пользуюсь дебетовкой, нууу в целом юзабельно, только все оч оч простенько, пока акционные условия вкусные - жить можно. Без них - подумаю. Приложулька тормознута, UX ее плоховат. Бонусная система "польза" вообще живет на отдельном сайте и приложении, хотя некоторые вещи перетащили в аппку банка
Такое ощущение пробегает внутри что она на no-code поделке написана
Зато вон пуши бесплатные например, пластик хоть и noname но дизайн тоже не стыдный, кэшбек хоть и баллами, но можно сразу в рубли без подбора операций гнать (редкость)
Тогда не рекомендую пробовать мобильный апп от Русского стандарта, вот там ужаса больше. А если вспомнить Азиатско-тихоакенский банк, то там вообще тихий ужас.
Я пользуюсь, что не так?
Что не так? Открываем сайт читаем описалово тарифа кредитной карты:
Преимущества:
- от 4 мес беспроцентный период
- ставка от 10.9% годовх
- ставка (% годовых) за снятие наличных в банкомате и за переводы по номеру карты - 49,9%! Ахахахах.
Т.е. я читаю тариф и нихуя не понимаю, везде от и до. А по факту там будет скорее всего везде ДО.
У всех банков конские проценты за снятие и переводы.
Точные проценты узнаете в процессе оформления после того как вам предварительно одобрят. Для разных людей естественно разные процентные ставки.
Ну я то просто помню времена, когда начали появляться кредитки и они использовали агрессивный маркетинг, подкладывая в почтовые ящики конверты с этими кредитами примерно на 100к, а наши бедные люди потом становились должниками. Ещё нужны какие-то аргументы?)
Небезызвестный Олег тоже так начинал, а теперь он такой один и ничего пользуются люди. Дебетовые карты у хоум кредита вполне неплохие, в связке с накопительным счетом.
Очень хорошо, что Вас всё устраивает)
И кредиты у них подешевле, чем в Тинькове)))
и дают 8.5 на ежедневку при тратах от 10 ки плюс кашу по периодически даже норм категориям и всё без агрессивного маркетинга, вообще их не вижу и не слышу в плане навязывания чего бы то ни было
Мне кредитку в пушах и почте довольно активно предлагают. Но да, не агрессивно.
мне нет, ни в пушах никак, может быть я какой то не такой для них, только в аппе периодически светится и ту скрыть можно
Люди покупали что-то по кредитке, не платили, а виноват банк?
Я ещё раз подчеркну, *наши бедные люди*, кредитки только начали появляться.
Я пользуюсь для семейных покупок. Условия по кэшбеку у них лучше, чем у тинька
На самом деле у Хомяков очень удобно он-лайн кредит брать через мобильную апп. Показывается сумма, которую хочешь оформить и тупо переводят на свою карту или карту другого банка (но дольше). Лично пользовался.
Я сейчас пользуюсь многими банками, и по возможностям именно он-лайн процедур без бумаг и офиса, помимо Тинька, обнаружил и Хоум. Так что, жить могут)
Мне очень нравилось их английское название.
А теперь смешно, что это банк для хомяков ))
Кто умеют – пользуются.
Я пользуюсь
Пользуюсь. Регулярно 5% каша на общепит, транспорт итд
Ну как минимум у них сейчас очень хороший процент на остаток по накопительному счету, 8.5%. Без минимальных сумм и на ежедневный остаток, можно там держать некоторые деньги, которые не хочется переводить в акции или ещё как-то инвестировать. И да, 10000, которые требуются для повышенной ставки можно не тратить, просто закажите че-нить в мвидео онлайн на 10к, а через минуту отмените заказ.
а деньга так в воздухе не повиснет?
возвраты не считаются покупками сумма покупок будет пересчитана а 10 ка просто прогуляется без дела до банка магаза и обратно
Ужас
Две какашки не договорились.
ну и замечательно, хотя бы в мтс банку не продали, вопрос только кому теперь
Да кому нужен полудохлый зомбак, который просрал все возможности и один путь - в могилу
В 2021 году решением Президента Российской Федерации создана Общероссийская общественно-государственная организация «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности». Это дало новый статус и импульс развитию блокчейн-инфраструктуры IPChain в качестве общей для органов государственной власти и участников рынка инфраструктуры…
Индустрия управления репутацией растёт: частные компании вынуждают хостинг-провайдеров и СМИ удалять неугодные их клиентам статьи, получая десятки тысяч долларов за ссылку. Как они это делают — в конспекте Rest of World.
Делимся историей о жизни собаки в офисе digital-агентства aim. Рассказываем о плюсах и минусах содержания собаки в офисном пространстве, о командной ответственности и пути щенка от стажера до маскота.
«Модульбанк» запустил лимитированную коллекцию кассовых аппаратов и собственные NFT-токены совместно с художниками BEAT.C и PASHA.
Когда мы говорим про разницу поколений, то сразу возникает ассоциация с современными гаджетами, без которых росли наши мамы, папы, дедушки, бабушки. Мы привыкли делить время на то "как было" и "как стало". Но отличие поколений состоит не только в этом – изменился подход ко многим вещам, в том числе и к воспитанию детей. Появились новые…
Они смогут не платить налог на имущество и рассчитывать на налоговый кредит.
Последние пару месяцев я постоянно слышу о новой модели запуска онлайн проектов под разным соусом: американская модель запусков; каскадная модель запусков; автоматизированная система прогрева. Что же это такое и с чем её едят?
После расследования служба определит штраф для компании.