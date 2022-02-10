Криптобиржа Binance купила долю в американском Forbes за $200 млн — CNBC Статьи редакции
По словам источников, в результате сделки Binance станет одним из крупнейших акционеров издания.
- Binance вложила $200 млн в обмен на нераскрытую долю, пишет CNBC со ссылкой на источники. Сделка поможет Forbes завершить приготовления к выходу на биржу через SPAC в первом квартале 2022 года. Она будет торговаться под тикером FRBS.
- По словам источников, инвестиции Binance станут частью из $400 млн, которые Forbes должна была привлечь от частых инвесторов. В результате криптобиржа станет одним из крупнейших акционеров издания.
- В августе 2021 года Forbes Media объявила о слиянии с Magnum Opus Acquisition — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу, вместо предложения GSV. Оценка объединённой компании должна составить около $630 млн.
- В декабре Axios сообщал, что вместо выхода на биржу Forbes Media может продать компанию инвесторам за $620 млн. CNBC ничего про возможную продажу не уточняет.
- В 2014 году гонконгская компания Integrated Whale Media Investments купила 95% акций Forbes, тогда компанию оценили в $475 млн. Оставшаяся часть принадлежала семье Форбс.
- По данным Forbes, журнал читают 6 млн человек старше 18 лет каждый месяц. Цифровая платформа охватывает 140 млн пользователей ежемесячно.
Это все ради объективной журналистики я полагаю
Теперь будет больше статей успешного успеха брокеров на бирже 🥴
РБК-Крипто почитай и одновременно 2miners и найди отличая) в России уже СМИ «настроены» как надо. (Имхо)
Рукоплещу!
Правильный заголовок - инвестиционные фонды переложили деньги из кармана для мошенничества в карман для массового обмана
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