Финансы
Евгения Евсеева

Криптобиржа Binance купила долю в американском Forbes за $200 млн — CNBC Статьи редакции

По словам источников, в результате сделки Binance станет одним из крупнейших акционеров издания.

  • Binance вложила $200 млн в обмен на нераскрытую долю, пишет CNBC со ссылкой на источники. Сделка поможет Forbes завершить приготовления к выходу на биржу через SPAC в первом квартале 2022 года. Она будет торговаться под тикером FRBS.
  • По словам источников, инвестиции Binance станут частью из $400 млн, которые Forbes должна была привлечь от частых инвесторов. В результате криптобиржа станет одним из крупнейших акционеров издания.
  • В августе 2021 года Forbes Media объявила о слиянии с Magnum Opus Acquisition — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу, вместо предложения GSV. Оценка объединённой компании должна составить около $630 млн.
  • В декабре Axios сообщал, что вместо выхода на биржу Forbes Media может продать компанию инвесторам за $620 млн. CNBC ничего про возможную продажу не уточняет.
  • В 2014 году гонконгская компания Integrated Whale Media Investments купила 95% акций Forbes, тогда компанию оценили в $475 млн. Оставшаяся часть принадлежала семье Форбс.
  • По данным Forbes, журнал читают 6 млн человек старше 18 лет каждый месяц. Цифровая платформа охватывает 140 млн пользователей ежемесячно.
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Источник: NDTV Gadgets

#новость #forbes #binance

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Eduard Mirchev

Это все ради объективной журналистики я полагаю

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Nick

Теперь будет больше статей успешного успеха брокеров на бирже 🥴

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Минувший татарин

Пока всякие Coca Cola с гигантскими бюджетами покупают рекламу, "криптоэнтузиастам" этого оказалось мало и решили покупать рекламодателей.

Похоже криптовладельцы действительно настроены захватить мир, начали с блэкаутов городов из-за майнинга, теперь взялись за СМИ.

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Vladimir Chyorniy

РБК-Крипто почитай и одновременно 2miners и найди отличая) в России уже СМИ «настроены» как надо. (Имхо)

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Vladimir Chyorniy

Рукоплещу!

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Илья Шишкунов

Правильный заголовок - инвестиционные фонды переложили деньги из кармана для мошенничества в карман для массового обмана

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Murat Oshroev
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Илья Шишкунов

Ой, чего это я душнить начал, давайте порадуемся за лучшую в мире платформу по торговле инновационными формами имущества и самый любимый журнал!

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