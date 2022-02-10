Отчет Twitter за 2021 год: выручка выросла на 37%, убыток сократился в пять раз Статьи редакции
Компания объявила об обратном выкупе акций на $4 млрд.
- Соцсеть отчиталась за четвёртый квартал и 2021 год. Выручка за квартал увеличилась на 22% — до $1,57 млрд, чистая прибыль составила $182 млн. Аналитики прогнозировали выручку в $1,58 млрд, пишет CNBC.
- Выручка за год выросла на 37% — до $5,08 млрд, чистый убыток — $221 млн. В 2020 году чистый убыток составил $1,14 млрд — за год он сократился в 5,1 раз.
- Согласно отчёту, выручка от рекламы за квартал выросла на 22%, до $1,41 млрд. Twitter заявила, что изменения правил конфиденциальности iOS от Apple незначительно повлияли на рекламу в соцсети, пишет Bloomberg.
- Число монетизируемых ежедневных пользователей в четвёртом квартале выросло на 13%, до 217 млн. Аналитики ожидали, что число пользователей достигнет 218,6 млн, отмечает CNBC.
- Совет директоров компании объявил об обратном выкупе акций на сумму в $4 млрд.
- В первом квартале 2022 года компания ожидает получить от $1,17 до $1,27 млрд. Аналитики предполагали, что выручка составит около $1,26 млрд.
Фантасмагория какая-то))) Сколько раз заходил в твиттер, ну где там реклама то есть? Отключал все блокировщики рекламы, даже немного лазил по твиттеру, ну никак я ее не находил. Господа, скиньте плиз скрин, как выглядит реклама в твиттере?
Спасибо) Теперь хоть знаю, где она
С учетом замедления Роскомнадзором, там почти все так выглядит :(
Я думал что их идея вышла комом и у них ничего не получилось
Рукоплещу продуктологам Твиттера, раз Вы не заметили рекламу. Учитесь, ребята, как надо делать.
Я конечно не так глубоко искал, но реально не мог ее найти)) Думал, что браузер не пропускает ее.
Там же где и в инстаграме
Прибыль? Не-не-не, никакой прибыли. (Р.Ханнеман)
А тут🤔
Первым в нём хотят разместить код ПО инфраструктуры электронного правительства.
По какой именно причине, издание пока не знает.
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