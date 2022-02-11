Компания потратит их на расширение команды и развитие платформы.

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Деньги в стартап инвестировал фонд Swift VC и бизнес-ангелы: бывший президент Fox Television Studios, бывший коммерческий директор HBO Max и другие. В раунде участвовали существующие инвесторы Booster Ventures и Stardom Ventures, заявила компания.

Стартап потратит деньги на расширение команды из 30 человек, найм сотрудников по маркетингу, инженеров и исследователей для улучшения механизма ИИ.

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Стартап в 2019 году основали два брата Офир и Нир Краковски, сейчас в нём работает 30 человек.

Deepdub занимается озвучкой фильмов и сериалов — специалисты записывают 2-4 минутные реплики живых актёров и на их основе создают ИИ-модель, которая переводит речь на нужный язык — это сокращает процесс озвучки с 15-20 недель до четырёх недель. Сколько языков доступно, компания не раскрывает.

ИИ-голоса Deepdub могут «кричать, вопить и делать всё, что сложно подобных программ», сообщил Techcrunch директор по репутации стартапа Оз Краковски.

Deepdub заключил соглашение с потоковым сервисом Topic.com и будет дублировать их иностранные телешоу на английский язык. Deepdub уже озвучила полнометражный фильм «Каждый раз, когда я умираю» на латиноамериканский испанский язык. Кроме того, стартап работает с малыми и крупными голливудскими студиями, но названий не раскрывает. Примеры озвучки можно посмотреть на сайте.

Чтобы рассказать о своей компании и предложить сотрудничество, можно заполнить форму на сайте Deepdub.