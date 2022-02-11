Израильский разработчик ИИ для озвучки фильмов и сериалов Deepdub привлёк $20 млн Статьи редакции
Компания потратит их на расширение команды и развитие платформы.
Деньги в стартап инвестировал фонд Swift VC и бизнес-ангелы: бывший президент Fox Television Studios, бывший коммерческий директор HBO Max и другие. В раунде участвовали существующие инвесторы Booster Ventures и Stardom Ventures, заявила компания.
Стартап потратит деньги на расширение команды из 30 человек, найм сотрудников по маркетингу, инженеров и исследователей для улучшения механизма ИИ.
Стартап в 2019 году основали два брата Офир и Нир Краковски, сейчас в нём работает 30 человек.
Deepdub занимается озвучкой фильмов и сериалов — специалисты записывают 2-4 минутные реплики живых актёров и на их основе создают ИИ-модель, которая переводит речь на нужный язык — это сокращает процесс озвучки с 15-20 недель до четырёх недель. Сколько языков доступно, компания не раскрывает.
ИИ-голоса Deepdub могут «кричать, вопить и делать всё, что сложно подобных программ», сообщил Techcrunch директор по репутации стартапа Оз Краковски.
Deepdub заключил соглашение с потоковым сервисом Topic.com и будет дублировать их иностранные телешоу на английский язык. Deepdub уже озвучила полнометражный фильм «Каждый раз, когда я умираю» на латиноамериканский испанский язык. Кроме того, стартап работает с малыми и крупными голливудскими студиями, но названий не раскрывает. Примеры озвучки можно посмотреть на сайте.
Чтобы рассказать о своей компании и предложить сотрудничество, можно заполнить форму на сайте Deepdub.
- В декабре 2020 года Deepdub закрыл посевной раунд, но сумму стартап не раскрыл.
ИИ, машинное обучение, а ну, иди сюда, deep learning, а? Ну, решил ко мне лезть? Ты, алгоритм, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня озвучить - я тебя сам озвучу, железка, компьютер чёртов, будь ты проклят! Иди, идиот, дублировать тебя и всю твою семью! Бил Гейтс, жлоб вонючий, дерьмо, Стив Джобс, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа!
Куда мир катиться. Как людям на жизнь скоро зарабатывать. ИИ там, ИИ тут. Куда гардирощиц девать всех?!
Пора учится создавать своего ИИ.
Тоже верно)
Этож по сути text-to-speech движок, только с эмоциями?
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Компания потратит их на расширение команды и развитие платформы.
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