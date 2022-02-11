ЦБ лишил лицензии расчётный банк WebMoney за сомнительные операции Статьи редакции
«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил регулятор.
- Регулятор лишил ККБ лицензии на банковские услуги с 11 февраля. ЦБ указал, что банк регулярно нарушал закон о противодействии отмыванию незаконных доходов и другие законы о банковской работе.
- Также ЦБ указал, что работа ККБ могла быть связана с обслуживанием «теневого» игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вёл «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов».
- Вкладчикам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов», но в сумме на более 1,4 млн рублей на одного. Управлением банка займется временная администрация агентства до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.
- В начале декабря 2021 года ЦБ выдал предписание ККБ прекратить переводы денег и пополнение рублёвых кошельков WebMoney. Тогда в сервисе пояснили, что причиной решения могли быть «формальные несущественные замечания».
А Киви не хотят? Через них вся "грязь" идёт, и не СБ Qiwi, ни ЦБ не чешутся из-за того, что мошенники разных мастей используют в основном птичку для своих дел.
Конец эпохи
Первая платёжная система в России через которую можно было что то оплатить через инет. Купить такие карты в регионе было очень затруднительно
я думаю, вебмани найдет решение
Но если честно, не вижу в этой системе смысла в наше время :)
Удобный обмен валюты, обмен крипты и куча сервисов внутри экосистемы
В 2007-8 годах
Да там и сам сервис активно забивал уже гвозди в крышку. К примеру, чтобы войти первый раз в мобильное приложение (в действующий аккаунт подтвержденный) нужно селфи отсылать.
гвозди.. это новая реальность, любые банки, открывающие не верифицированные аккаунты - будут под прессингом.
У меня же написано: «В подтвержденный аккаунт». Если бы это было при регистрации или анонимном аккаунте, то ещё как-то можно было понять.
Зато у Киви банка всё замечательно и политика безрисковая.
И конкурентов в «сомнительных операциях» скоро не будет.
Как вариант
Ну наконец! Это конечно не значит, что вебмани перестанет существовать, но более уродской платежной системы я не видел.
Не везет Webmoney с банками😊Paymaster тоже под раздачу попал.
PayMaster работал на лицензии ККБ
Привет Трубицину и Матвееву
Что с ними не так?
Они теперь с приветом.
Шапка этой шайки:) второй ещё производством детского видео славится
про Трубицина понятно - ему (формально или нет - не знаю) принадлежал ККБ, а что за Матвеев?
Глава СБ
У вас в хештеге опечатка
(inb4 ctrl+enter)
Но в сумме НЕ более, поправьте пж 😊
Крупные банки убирают мелких конкурентов
Интересно, а были случаи, чтобы мошенники из кошелька Вэбмани деньги тырили? Мне там нравилась их двухфакторная идентификация при входе.
А то чего это прибыль мимо них идет?
Потом, когда останутся только крупные игроки, начнется тоже, что и со сбером - скупка проектов в разных сферах жизни, потом накрутка процентов. После чего начнут давить пиратов сети, уже конкретно
Ютуб в рекламе ссылки на фишинг лепит спокойно и массированно и все с этого имеют.
Скоро и это "на карандаш" возьмут
Paymaster всё? Или расчётный банк поменяют?
Скорее всего поменяют, вебмани уже пережил отзыв лицензии у НКО Сетевая Расчетная Палата
Ну вот и все. Помянем.
Кто следующий?
Действительно - консервативный банк. По-больше бы таких
Только очухались🤦♂️
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