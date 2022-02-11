Финансы
Маша Цепелева

ЦБ лишил лицензии расчётный банк WebMoney за сомнительные операции Статьи редакции

«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил регулятор.

  • Регулятор лишил ККБ лицензии на банковские услуги с 11 февраля. ЦБ указал, что банк регулярно нарушал закон о противодействии отмыванию незаконных доходов и другие законы о банковской работе.
  • Также ЦБ указал, что работа ККБ могла быть связана с обслуживанием «теневого» игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вёл «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов».
  • Вкладчикам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов», но в сумме на более 1,4 млн рублей на одного. Управлением банка займется временная администрация агентства до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.
  • В начале декабря 2021 года ЦБ выдал предписание ККБ прекратить переводы денег и пополнение рублёвых кошельков WebMoney. Тогда в сервисе пояснили, что причиной решения могли быть «формальные несущественные замечания».

#новость #webmaney

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Спасибо за наводку Борис Вишневский
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37 комментариев
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Askar Samanchiev

А Киви не хотят? Через них вся "грязь" идёт, и не СБ Qiwi, ни ЦБ не чешутся из-за того, что мошенники разных мастей используют в основном птичку для своих дел.

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20
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Damir Saifullin

Конец эпохи

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6
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Вадим Трушин

Первая платёжная система в России через которую можно было что то оплатить через инет. Купить такие карты в регионе было очень затруднительно

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4
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Борис Вишневский

я думаю, вебмани найдет решение

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Вадим Трушин

Но если честно, не вижу в этой системе смысла в наше время :)

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6
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Борис Вишневский

Удобный обмен валюты, обмен крипты и куча сервисов внутри экосистемы

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EyesLaser

В 2007-8 годах

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Pink Pinkus

Да там и сам сервис активно забивал уже гвозди в крышку. К примеру, чтобы войти первый раз в мобильное приложение (в действующий аккаунт подтвержденный) нужно селфи отсылать.

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3
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Andrey K

гвозди.. это новая реальность, любые банки, открывающие не верифицированные аккаунты - будут под прессингом.

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1
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Pink Pinkus

У меня же написано: «В подтвержденный аккаунт». Если бы это было при регистрации или анонимном аккаунте, то ещё как-то можно было понять.

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0
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Rudolf Boiars

Зато у Киви банка всё замечательно и политика безрисковая.
И конкурентов в «сомнительных операциях» скоро не будет.

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2
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Roma Sensor

Как вариант

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0
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Типун Понос

Ну наконец! Это конечно не значит, что вебмани перестанет существовать, но более уродской платежной системы я не видел.

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cepera

Не везет Webmoney с банками😊Paymaster тоже под раздачу попал.

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Борис Вишневский

PayMaster работал на лицензии ККБ

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Nicholas Pear

Привет Трубицину и Матвееву

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Борис Вишневский

Что с ними не так?

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Ivan Off

Они теперь с приветом.

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2
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Nicholas Pear

Шапка этой шайки:) второй ещё производством детского видео славится

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Борис Вишневский

про Трубицина понятно - ему (формально или нет - не знаю) принадлежал ККБ, а что за Матвеев?

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Nicholas Pear

Глава СБ

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Долгосрочный шмель

первый

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Andre Macareno

У вас в хештеге опечатка
(inb4 ctrl+enter)

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Фрейм Иванов

Предсказуемо.

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Фрейм Иванов

Предсказуемо.

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Всеволод Ярославович

Но в сумме НЕ более, поправьте пж 😊

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Roma Sensor

Крупные банки убирают мелких конкурентов

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Миша Магадан

Интересно, а были случаи, чтобы мошенники из кошелька Вэбмани деньги тырили? Мне там нравилась их двухфакторная идентификация при входе.

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Roma Sensor

А то чего это прибыль мимо них идет?
Потом, когда останутся только крупные игроки, начнется тоже, что и со сбером - скупка проектов в разных сферах жизни, потом накрутка процентов. После чего начнут давить пиратов сети, уже конкретно

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Фрейм Иванов

Ютуб в рекламе ссылки на фишинг лепит спокойно и массированно и все с этого имеют.

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Roma Sensor

Скоро и это "на карандаш" возьмут

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Andrey

Paymaster всё? Или расчётный банк поменяют?

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Борис Вишневский

Скорее всего поменяют, вебмани уже пережил отзыв лицензии у НКО Сетевая Расчетная Палата

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Velemir Hasidov

Ну вот и все. Помянем.

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Ольга Павленко

Кто следующий?

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Алексей Попков

Действительно - консервативный банк. По-больше бы таких

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Mr Black

Только очухались🤦‍♂️

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