Российский разработчик 3D-принтеров Stereotech привлёк 100 млн рублей Статьи редакции
Компания планирует потратить деньги на выход на рынки Европы, США и Китая.
- В стартап вложились венчурный фонд Национальной технологической инициативы (НТИ) под управлением Kama Flow. О сделке объявила VEB Ventures, входящая в состав фонда. Стороны на раскрывают оценку. Это первые инвестиции Stereotech, до этого он привлекал гранты в сумме на 15,5 млн рублей.
- Stereotech разработал технологию пятиосевой печати 5Dtech, она позволяет создавать деталь вертикально, горизонтально и по диагонали одновременно. По данным компании, технология позволяет увеличить прочность деталей до 400%. Принтеры Stereotech можно использовать для печати типовых деталей, а не образцов. Это позволяет сэкономить до 3 млн рублей в год на одном типе деталей, рассчитал стартап.
- Технологию можно применять в авиации, автомобилестроении, протезировании, строительстве и других отраслях, рассказали в компании. Стоимость одного грамма напечатанной детали зависит от материала. Например, грамм из ABS-пластика будет стоить 2 рубля, из металла — 40-50 рублей, из композита с непрерывным углеволокном — 160 рублей. Один принтер стоит от 790 тысяч до 1,37 млн рублей.
- Stereotech был запущен в 2016 году в Волгограде, у компании есть представительства в Москве и в бельгийском Лёвене. Среди клиентов — «Северсталь», «Нефтемаш», производитель тканей Texxcore, и бытовой химии Grass.
Монитор прям на уровне пола надеюсь просто для выставки?
В работе не приходится на карточки садиться, чтобы отслеживать показатели или настройки вносить?)))
это обычное явление для 3д принтеров — экран снизу. Он не на пол ставится.
Stereotech разработал технологию пятиосевой печати 5Dtech, она позволяет создавать деталь вертикально, горизонтально и по диагонали одновременно.
Остается еще найти такое ПО которое позволит вращать стол и при этом не задеть печатающую голову деталью...
Интересно, как они решили проблему с растеканием пластика при вертикальной и диагональной печатью. При высокой температуре ABS вполне себе текуч, и если с горизонтальной печатью усадка учитывается в зависимости от диаметра сопла, то при диагональной надо учитывать еще и градус наклона.
В общем, сомнительная штука да и все ведущие 3D компании сейчас сосредоточены на метал-печати, которая тот еще геморрой.
Например, грамм из ABS-пластика будет стоить 2 рубля, из металла — 40-50 рублей, из композита с непрерывным углеволокном — 160 рублей.
это бред какой-то написан. Из металла печатают порошковые 3д принтеры, а это принтер послойного нанесения. Он только пластиком печатает. Да и цены бредовые
Удачи ребятам! Хорошо бы на этом рынке забрать свою долю, а то кроме Яндекса и подобных компаний у нас никого нет.
Деньги и точные ТЗ, которые никто не пишет.
Aleph Group, Inc. (“Aleph”), материнская компания Httpool и глобальный партнер крупнейших в мире цифровых медиаплатформ, привлекла стратегические инвестиции от Snap Inc. (NYSE: SNAP). Новый миноритарный акционер поддержит глобальную образовательную инициативу Aleph по усилению цифровой экосистемы в странах с развивающейся экономикой. Инвестиции…
Курьеры устраиваются не напрямую в компанию, а в агентства, с которыми сервисы сотрудничают. По мнению экспертов, так фирмы хотят снять с себя ответственность в случае проблем. А самим курьерам, похоже, всё равно — им главное получать удобные заказы и зарплату.
Как бы хорошо вы не работали со ссылками, всегда найдется что улучшить. Оптимально делать это, анализируя работу конкурентов. Если конкуренты стоят высоко в поиске, можно сделать допущение, что их доноры дают хороший плюс в продвижении. И проверить эту гипотезу. А наш бот поможет вам быстро найти, где закупить аналогичные ссылки.
«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил регулятор.
У пользователей изучения этих курсов английского языка много нареканий к качеству обучения. И это не удивительно, так как всё идёт от внутренних процессов. Впрочем, я не думал об этом, когда откликнулся на предложение писать статьи для Skypro. В результате мне не заплатили за проделанную работу и пожелали «всего наилучшего».