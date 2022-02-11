Финансы
Маша Цепелева

Российский разработчик 3D-принтеров Stereotech привлёк 100 млн рублей Статьи редакции

Компания планирует потратить деньги на выход на рынки Европы, США и Китая.

  • В стартап вложились венчурный фонд Национальной технологической инициативы (НТИ) под управлением Kama Flow. О сделке объявила VEB Ventures, входящая в состав фонда. Стороны на раскрывают оценку. Это первые инвестиции Stereotech, до этого он привлекал гранты в сумме на 15,5 млн рублей.
  • Stereotech разработал технологию пятиосевой печати 5Dtech, она позволяет создавать деталь вертикально, горизонтально и по диагонали одновременно. По данным компании, технология позволяет увеличить прочность деталей до 400%. Принтеры Stereotech можно использовать для печати типовых деталей, а не образцов. Это позволяет сэкономить до 3 млн рублей в год на одном типе деталей, рассчитал стартап.
  • Технологию можно применять в авиации, автомобилестроении, протезировании, строительстве и других отраслях, рассказали в компании. Стоимость одного грамма напечатанной детали зависит от материала. Например, грамм из ABS-пластика будет стоить 2 рубля, из металла — 40-50 рублей, из композита с непрерывным углеволокном — 160 рублей. Один принтер стоит от 790 тысяч до 1,37 млн рублей.
  • Stereotech был запущен в 2016 году в Волгограде, у компании есть представительства в Москве и в бельгийском Лёвене. Среди клиентов — «Северсталь», «Нефтемаш», производитель тканей Texxcore, и бытовой химии Grass.
5Dtech-принтер Stereotech

#новость #stereotech

430 просмотров
6 6 комментариев
11
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Семен Янзин

Монитор прям на уровне пола надеюсь просто для выставки?
В работе не приходится на карточки садиться, чтобы отслеживать показатели или настройки вносить?)))

Ответить
0
Развернуть ветку
badResistor

это обычное явление для 3д принтеров — экран снизу. Он не на пол ставится.

Ответить
1
Развернуть ветку
badResistor

Stereotech разработал технологию пятиосевой печати 5Dtech, она позволяет создавать деталь вертикально, горизонтально и по диагонали одновременно.

Остается еще найти такое ПО которое позволит вращать стол и при этом не задеть печатающую голову деталью...

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Revin

Интересно, как они решили проблему с растеканием пластика при вертикальной и диагональной печатью. При высокой температуре ABS вполне себе текуч, и если с горизонтальной печатью усадка учитывается в зависимости от диаметра сопла, то при диагональной надо учитывать еще и градус наклона.

В общем, сомнительная штука да и все ведущие 3D компании сейчас сосредоточены на метал-печати, которая тот еще геморрой.

Ответить
0
Развернуть ветку
badResistor

Например, грамм из ABS-пластика будет стоить 2 рубля, из металла — 40-50 рублей, из композита с непрерывным углеволокном — 160 рублей.
это бред какой-то написан. Из металла печатают порошковые 3д принтеры, а это принтер послойного нанесения. Он только пластиком печатает. Да и цены бредовые

Ответить
0
Развернуть ветку
Юрий Туов

Удачи ребятам! Хорошо бы на этом рынке забрать свою долю, а то кроме Яндекса и подобных компаний у нас никого нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Machine learning
Таня Боброва
Две причины, почему ИИ-сервисы вроде AlphaCode пока не заменят разработчиков Статьи редакции

Деньги и точные ТЗ, которые никто не пишет.

17 17 комментариев
11
Tele2
Как финансировать социальный проект

Cколько нужно на открытие федерального и локального проекта, где найти средства и как не сдаться на полпути — истории двух социальных предпринимателей.

2 2 комментария
7
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Httpool
Snap инвестировал в Aleph Group — материнскую компанию Httpool

Aleph Group, Inc. (“Aleph”), материнская компания Httpool и глобальный партнер крупнейших в мире цифровых медиаплатформ, привлекла стратегические инвестиции от Snap Inc. (NYSE: SNAP). Новый миноритарный акционер поддержит глобальную образовательную инициативу Aleph по усилению цифровой экосистемы в странах с развивающейся экономикой. Инвестиции…

0 Обсудить
0
Еда
Миша Марков
Как работают «агрегаторы» курьеров: на примере британского сервиса доставки Just Eat Статьи редакции

Курьеры устраиваются не напрямую в компанию, а в агентства, с которыми сервисы сотрудничают. По мнению экспертов, так фирмы хотят снять с себя ответственность в случае проблем. А самим курьерам, похоже, всё равно — им главное получать удобные заказы и зарплату.

2 2 комментария
12
Почта России
Почта России упростила клиентам подачу и отслеживание обращений в поддержку
2 2 комментария
5
Маркетинг
MOAB
Бесплатный бот MOAB для анализа ссылочной стратегии конкурентов

Как бы хорошо вы не работали со ссылками, всегда найдется что улучшить. Оптимально делать это, анализируя работу конкурентов. Если конкуренты стоят высоко в поиске, можно сделать допущение, что их доноры дают хороший плюс в продвижении. И проверить эту гипотезу. А наш бот поможет вам быстро найти, где закупить аналогичные ссылки.

5 5 комментариев
6
БКС Мир инвестиций
Ошибка выжившего инвестора: как ее не совершить
2 2 комментария
2
Финансы
Маша Цепелева
ЦБ лишил лицензии расчётный банк WebMoney за сомнительные операции Статьи редакции

«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил регулятор.

141 141 комментарий
29
Приёмная
Илья Ефимов
Как я написал текст для корпоративного медиа Skyeng и меня кинули на деньги

У пользователей изучения этих курсов английского языка много нареканий к качеству обучения. И это не удивительно, так как всё идёт от внутренних процессов. Впрочем, я не думал об этом, когда откликнулся на предложение писать статьи для Skypro. В результате мне не заплатили за проделанную работу и пожелали «всего наилучшего».

11 11 комментариев
17
Приёмная
Damir Mister
«Тинькофф банк»: псевдо защита от списываний

На карте были отключены покупки в интернете. По итогу интернет магазин легко списал средства с дебетовой карты! И смотрите какой любопытный ответ поддержки.

69 69 комментариев
44
Личный опыт
Денис Гордиенко
Ошибки инвестора - на чём я терял деньги в 2021 году

Я выбрал три самые крупные ошибки, на которых потерял в прошлом году больше всего. Уверен, это будет полезно и иным людям, торгующим на бирже.

4 4 комментария
10
Больше статей
null