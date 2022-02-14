Финансы
Евгения Евсеева

Бывшие менеджеры ФРИИ и ВТБ запустили фонд на $100 млн в США для инвестиций в российские b2b-стартапы ранней стадии Статьи редакции

Он будет вкладывать от $100 тысяч до $3 млн в стартапы, которые занимаются разработкой ПО, сервисами для онлайн-маркетинга и другие.

  • Венчурный фонд Prospective Technologies Ventures (PTV) создали в Нью-Йорке российские инвесторы Сергей Негодяев и Александр Кураксин, пишут «Ведомости».
  • PTV будет вкладываться в российские и восточноевропейские b2b-стартапы на ранней стадии, ориентированные на глобальные рынки и на средний и крупный бизнес. В фонд вложились девелоперы и международные инвесторы, имена которых основатели PTV не раскрывают.
  • Наиболее интересные для фонда области — разработка ПО, ИТ-инфраструктура, сервисы для цифрового маркетинга, промышленный интернет вещей. В них он будет вкладывать от $100 тысяч до $3 млн.
  • Фонд будет помогать стартапам освоиться на рынке — встретиться с инвесторами, заключить первые сделки. Основная цель — повысить шансы стартапов на успешные продажи в США. Среди потенциальных заказчиков и инвесторов основатели PTV называют американские компании с российскими корнями.
  • Бизнес-модель PTV — вложиться на посевной стадии, «подрастить» стартап, а потом продать либо стратегическому корпоративному инвестору, либо другому фонду, пишут «Ведомости».
  • Сергей Негодяев — бывший директор ФРИИ по управлению портфелем. Александр Кураксин был главой департамента по работе с клиентами в сфере промышленности в ВТБ, а также занимался управлением портфелем девелоперских проектов в США, Европе и на Ближнем Востоке в инвесткомпании Metric Investment Group. Инвестиционный директор PTV — бывший портфельный менеджер ФРИИ Никита Юрьев.

#новость #инвестиции

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Dmitry Emelianov

Хм, интересно а как маленькой, но крайне амбициозной компании интернет-ритейла автозапчастей amtor.su попасть в их инвест-портфель? ИНН вот даже 5501172225
И телефон оставлю, вдруг понадобится, 88005505354

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–1
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Игорь Крафт

Щас перезвонят ...оставайся на линии 😁

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6
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Oleg Zhuravlev

Ща перезвонит товарищ майор и обсудит условия инвестирования в его особняк ;)

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7
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Dmitry Emelianov

Так себе раунд А

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Земельный калькулятор

Таких компаний, как вы, тысячи на рынке. В чем ваше преимущество? Как вы готовы конкурировать с крупными игроками, как автодок, экзист, эмекс? За счёт красивой картинки?
Компанию, с таким же слоганом, видел давно. Можно же было оригинальное придумать что-нибудь.

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Dmitry Emelianov

А за критику, спасибо!) Без каких-либо сарказмов.
Слоган не креативный, надо будет поменять. С креативом у нас проблемы в команде!

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Dmitry Emelianov

Конкурировать с эмексом, автодоком, автопитером и прочими игроками не планируем. Пока. Мы сами поставляем во все эти компании. И довольно таки неплохо это выходит у нас. У нас есть интересная концепция, которая работает. Мы продаём тех локальных поставщиков в регионах, которые сами этого не могут сделать.

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Артур Галин

Вам бы по факту seo настроить и платную рекламу, что бы перестать быть меньше. Ключи для сайта подобраны не самые лучшие

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Dzan Yang

Время не очень удачное, учитывая текущую политическую обстановку.

Напомнило Ситимобил, которые запустили прокат снегоходов (в феврале).

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Константин .

Всю сознательную жизнь в бизнесе. И всегда время не удачное.
Не будет спец условий. Самому надо создавать и главное чтобы хватило оборотки.

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Andrew Sychev
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1
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Dmitry Emelianov

8

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Приёмная
Виталий М
Когда бесплатное платно в Альфа банке

Был зарплатный проект и кредит в Альфе. Кредит закрыт, но счёт и дебетовая зарплатная карта остались. Решил уточнить, сколько стоить обслуживание. Написал в Чат

1 1 комментарий
1
Финансы
Евгения Евсеева
Бывшие менеджеры ФРИИ и ВТБ запустили фонд на $100 млн в США для инвестиций в российские b2b-стартапы ранней стадии Статьи редакции

Он будет вкладывать от $100 тысяч до $3 млн в стартапы, которые занимаются разработкой ПО, сервисами для онлайн-маркетинга и другие.

12 12 комментариев
5
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Sia
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