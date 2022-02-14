Бывшие менеджеры ФРИИ и ВТБ запустили фонд на $100 млн в США для инвестиций в российские b2b-стартапы ранней стадии Статьи редакции
Он будет вкладывать от $100 тысяч до $3 млн в стартапы, которые занимаются разработкой ПО, сервисами для онлайн-маркетинга и другие.
- Венчурный фонд Prospective Technologies Ventures (PTV) создали в Нью-Йорке российские инвесторы Сергей Негодяев и Александр Кураксин, пишут «Ведомости».
- PTV будет вкладываться в российские и восточноевропейские b2b-стартапы на ранней стадии, ориентированные на глобальные рынки и на средний и крупный бизнес. В фонд вложились девелоперы и международные инвесторы, имена которых основатели PTV не раскрывают.
- Наиболее интересные для фонда области — разработка ПО, ИТ-инфраструктура, сервисы для цифрового маркетинга, промышленный интернет вещей. В них он будет вкладывать от $100 тысяч до $3 млн.
- Фонд будет помогать стартапам освоиться на рынке — встретиться с инвесторами, заключить первые сделки. Основная цель — повысить шансы стартапов на успешные продажи в США. Среди потенциальных заказчиков и инвесторов основатели PTV называют американские компании с российскими корнями.
- Бизнес-модель PTV — вложиться на посевной стадии, «подрастить» стартап, а потом продать либо стратегическому корпоративному инвестору, либо другому фонду, пишут «Ведомости».
- Сергей Негодяев — бывший директор ФРИИ по управлению портфелем. Александр Кураксин был главой департамента по работе с клиентами в сфере промышленности в ВТБ, а также занимался управлением портфелем девелоперских проектов в США, Европе и на Ближнем Востоке в инвесткомпании Metric Investment Group. Инвестиционный директор PTV — бывший портфельный менеджер ФРИИ Никита Юрьев.
Хм, интересно а как маленькой, но крайне амбициозной компании интернет-ритейла автозапчастей amtor.su попасть в их инвест-портфель? ИНН вот даже 5501172225
И телефон оставлю, вдруг понадобится, 88005505354
Щас перезвонят ...оставайся на линии 😁
Ща перезвонит товарищ майор и обсудит условия инвестирования в его особняк ;)
Так себе раунд А
А за критику, спасибо!) Без каких-либо сарказмов.
Слоган не креативный, надо будет поменять. С креативом у нас проблемы в команде!
Конкурировать с эмексом, автодоком, автопитером и прочими игроками не планируем. Пока. Мы сами поставляем во все эти компании. И довольно таки неплохо это выходит у нас. У нас есть интересная концепция, которая работает. Мы продаём тех локальных поставщиков в регионах, которые сами этого не могут сделать.
Вам бы по факту seo настроить и платную рекламу, что бы перестать быть меньше. Ключи для сайта подобраны не самые лучшие
Время не очень удачное, учитывая текущую политическую обстановку.
Напомнило Ситимобил, которые запустили прокат снегоходов (в феврале).
Всю сознательную жизнь в бизнесе. И всегда время не удачное.
Не будет спец условий. Самому надо создавать и главное чтобы хватило оборотки.
8
Он будет вкладывать от $100 тысяч до $3 млн в стартапы, которые занимаются разработкой ПО, сервисами для онлайн-маркетинга и другие.
Мне нужна была стиральная машина, было принято решение взять в рассрочку на год, дабы платить по 2500 в месяц и не напрягать свой кошелёк, тк предстояло ещё много покупок для ремонта. И тут получается история в двух актах.
На Озон не так давно и вот столкнулись с проблемой. Отправляем наши товары на склады Московской области или кросс-доком в Казань. Сами находимся в МСК. ОЗОН оповестил, что у него на складах имеются возвраты от клиентов, которые нужно вывезти, иначе товары будут утилизированы. В списке, который прислал ОЗОН товары на складах Екб, Новосиб,…
Разбор пяти проблем рынка, с которыми столкнётся каждый, кто решит, что SMM — это два часа в день поработать на пляже с ноутбуком, а потом можно уйти в закат и пить мохито, получая тысячи долларов за труд.