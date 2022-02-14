Финансы
Маша Цепелева

Минфин предложил ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов суммой в 50 тысяч рублей Статьи редакции

Получить статус квалифицированного инвестора может быть сложнее.

  • Об ограничении инвестиций в криптовалюту рассказал Forbes замминистра финансов Алексей Моисеев. При этом Минфин предлагает ужесточить требования для получения статуса квалифицированного инвестора, но только для покупки криптовалюты.
  • Чтобы получить статус для обычных операций, надо выполнить одно из условий: иметь на счетах от 6 млн рублей, провести за год больше 40 сделок с ценными бумагами не менее, чем на эту сумму, иметь профильное образование, опыт работы в финансовых компаниях или сертификат специалиста финансового рынка FRM, CFA или CHA.
  • Совещание об обороте криптовалют в России пройдёт 15 февраля, рассказал источник издания в правительстве. В нём будут участвовать министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
  • 8 февраля правительство утвердило план Минфина по регулированию криптовалют. Минфин и ЦБ должны подготовить совместный законопроект к 18 февраля 2022 года.
  • По данным The Bell, правительство рассчитывает собирать на крипторынке до 1 трлн рублей налогов в год. Банк России выступает против легализации криптовалюты.

#новость #цб #минфин #криптовалюта

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Виктор Булов

Рубль уже сам на криптовалюту по волатильности похож.

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Pavel Loginov

Неправда! Стабильно вниз

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Airat Kafman

Извините. А где у рубля СТОП ЛОСЬ?

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Николай Колючий

Напудрят носы и нагенерят там бреда а потом живи с этим

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Deni Feni

В стране, где покупка дропов это как в пятерочку сходить - бессмысленная история. Классическое бездарное правительство в РФ - навредят всему легальному сектору и пойдут дальше. А кто с "плохими" мыслями в крипте - тем вообще пофиг, что там ЦБ с минфином сочинят...

Всякие КЭШБЕРИ, Авалоны, Айрбитклабы ЦБ упорно не замечает годами, а тут за месяц готовы выкатить регулирование крипты )))))) Ой клоуны, ой клоуны...

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SilanseR

Всякие пирамиды выгодны некоторым лицам в гос-ве, может даже и финансируется ими

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Deni Feni

это никак не влияет на то, что исполнительная власть в РФ на лет 5-10 отстает от реального положения дел в мировой экономике. Вместо стратегии на 10-20-30 лет вперед, у нас радуются повышению цен на газ)))

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SilanseR

Власть заинтересована только в своем обогащении. Смотрим на цену нефти и курса, аналогично газу

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3
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Марат Язмыш

Ну пирамидам прием денег в крипте это усложнит.

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Deni Feni

Они и не принимают особо в крипте. Там либо п2п-млм система, либо родненькие рубли)))

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Марат Язмыш

Финико вроде принимала

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Deni Feni

Как один из вариантов. В любом случае, вред от этого закона для пирамид будет = 0.

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1
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Марат Язмыш

Закона еще нет в конечном сформированном виде, рано судить, может и будет толк.

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–1
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Sergey Vasilev

Чё то сложно, можно же просто если ты не Дерипаска, то майнить нельзя. Кучу бумаги сэкономим. Хотя ее тоже Дерипаска продает, блин((

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3
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MONAR

Рубль тоже можно купить только если ты профессиональный крепостной

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Time

Всё против людей. Риски должен нести сам инвестор. А право на инвестиции должен иметь каждый гражданин. Это ущемление прав. Одумайтесь!!!

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Николай Николаев

Вы серьезно думаете, что кто-то будет беспокоиться за Ваши деньги?

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SilanseR

Тот кто их хочет свиснуть - да

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Николай Николаев

Я и о том же)

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1
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natasha Sherbinina

И вправду не кого это не волнует

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vanez

права нам всем смачно & плотно защемили, как коту яйца, с весны 2к20, а вообще-то куда раньше :))

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madkliq

Минфин предложил ограничить покупку российских акций для неквалифицированных инвесторов суммой в 5 тысяч рублей.И принудительно отправлять на псих. лечение инвесторов хранивших на своем депозите сумму от 6 млн. рублей.

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Tok Allen

Веб мони, прикрыли, жду когда яндекс деньги закроют, там один мудак из сбера работает. Посмотрим как к нему баба в очках с брошками относится.

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Генетический Мика

ЯД уже давно отошли к сберу

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Tok Allen

Про то и разговор

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Андрей Николаев

И как можно иметь на счету 6 млн руб, если банки банят за транзакции в сторону крипто-бирж

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Василий Степанофф

купить акций Сбера на 6 млн., чтобы они упали на слухах о бомбежке Киева

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Андрей Николаев

Причем тут акции сбера и криптовалюта?

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Василий Степанофф

при том...
один из вариантов получить статус квалифицированного инвестора

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Roman Tarasov

Чтобы стать квалифицированным инвестором нужно иметь ценных бумаг на 6 лямов, тогда можно будет крипту закупать в промышленных масштабах.

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Генетический Мика

А по 50 тыр на каждой площадке/бирже можно)

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Евгений Кузнецов

Не смешной юмор. Ждём следующий номер.

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