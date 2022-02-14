Минфин предложил ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов суммой в 50 тысяч рублей Статьи редакции
Получить статус квалифицированного инвестора может быть сложнее.
- Об ограничении инвестиций в криптовалюту рассказал Forbes замминистра финансов Алексей Моисеев. При этом Минфин предлагает ужесточить требования для получения статуса квалифицированного инвестора, но только для покупки криптовалюты.
- Чтобы получить статус для обычных операций, надо выполнить одно из условий: иметь на счетах от 6 млн рублей, провести за год больше 40 сделок с ценными бумагами не менее, чем на эту сумму, иметь профильное образование, опыт работы в финансовых компаниях или сертификат специалиста финансового рынка FRM, CFA или CHA.
- Совещание об обороте криптовалют в России пройдёт 15 февраля, рассказал источник издания в правительстве. В нём будут участвовать министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
- 8 февраля правительство утвердило план Минфина по регулированию криптовалют. Минфин и ЦБ должны подготовить совместный законопроект к 18 февраля 2022 года.
- По данным The Bell, правительство рассчитывает собирать на крипторынке до 1 трлн рублей налогов в год. Банк России выступает против легализации криптовалюты.
Рубль уже сам на криптовалюту по волатильности похож.
Неправда! Стабильно вниз
Извините. А где у рубля СТОП ЛОСЬ?
Напудрят носы и нагенерят там бреда а потом живи с этим
В стране, где покупка дропов это как в пятерочку сходить - бессмысленная история. Классическое бездарное правительство в РФ - навредят всему легальному сектору и пойдут дальше. А кто с "плохими" мыслями в крипте - тем вообще пофиг, что там ЦБ с минфином сочинят...
Всякие КЭШБЕРИ, Авалоны, Айрбитклабы ЦБ упорно не замечает годами, а тут за месяц готовы выкатить регулирование крипты )))))) Ой клоуны, ой клоуны...
Всякие пирамиды выгодны некоторым лицам в гос-ве, может даже и финансируется ими
это никак не влияет на то, что исполнительная власть в РФ на лет 5-10 отстает от реального положения дел в мировой экономике. Вместо стратегии на 10-20-30 лет вперед, у нас радуются повышению цен на газ)))
Власть заинтересована только в своем обогащении. Смотрим на цену нефти и курса, аналогично газу
Ну пирамидам прием денег в крипте это усложнит.
Они и не принимают особо в крипте. Там либо п2п-млм система, либо родненькие рубли)))
Финико вроде принимала
Как один из вариантов. В любом случае, вред от этого закона для пирамид будет = 0.
Закона еще нет в конечном сформированном виде, рано судить, может и будет толк.
Чё то сложно, можно же просто если ты не Дерипаска, то майнить нельзя. Кучу бумаги сэкономим. Хотя ее тоже Дерипаска продает, блин((
Рубль тоже можно купить только если ты профессиональный крепостной
Всё против людей. Риски должен нести сам инвестор. А право на инвестиции должен иметь каждый гражданин. Это ущемление прав. Одумайтесь!!!
Вы серьезно думаете, что кто-то будет беспокоиться за Ваши деньги?
Тот кто их хочет свиснуть - да
Я и о том же)
И вправду не кого это не волнует
права нам всем смачно & плотно защемили, как коту яйца, с весны 2к20, а вообще-то куда раньше :))
Минфин предложил ограничить покупку российских акций для неквалифицированных инвесторов суммой в 5 тысяч рублей.И принудительно отправлять на псих. лечение инвесторов хранивших на своем депозите сумму от 6 млн. рублей.
Веб мони, прикрыли, жду когда яндекс деньги закроют, там один мудак из сбера работает. Посмотрим как к нему баба в очках с брошками относится.
Про то и разговор
И как можно иметь на счету 6 млн руб, если банки банят за транзакции в сторону крипто-бирж
купить акций Сбера на 6 млн., чтобы они упали на слухах о бомбежке Киева
Причем тут акции сбера и криптовалюта?
при том...
один из вариантов получить статус квалифицированного инвестора
Чтобы стать квалифицированным инвестором нужно иметь ценных бумаг на 6 лямов, тогда можно будет крипту закупать в промышленных масштабах.
Не смешной юмор. Ждём следующий номер.
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