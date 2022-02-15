Россияне взяли микрозаймов на рекордные 150,9 млрд рублей в четвёртом квартале 2021 года Статьи редакции
Из-за высокого спроса со стороны тех, чьи доходы не успевают за инфляцией, и популярности онлайн-сервисов, считают участники рынка.
- За октябрь-декабрь 2021 года россияне оформили 11,2 млн микрозаймов — на 117,9% больше, чем годом ранее, говорится в статистике крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР». Это самый резкий прирост с 2019 года (самые ранние доступные данные). Статистику приводит РБК.
- Всего за год в МФО оформили 35,7 млн новых займов на 472,5 млрд рублей, что на 70% и 77% больше год к году соответственно. Основной источник роста — онлайн-займы, доля которых в среднем за год составила 80,4% от общего количества выдач.
- Количество активных договоров на конец 2021 года превысило 15,2 млн (рост в полтора раза за год). Портфель микрозаймов физлицам за год увеличился на 47,1% и достиг 234,1 млрд рублей. Основной рост пришёлся на четвёртый квартал — объём задолженности людей по займам вырос на 12,3%.
- Объём выдачи микрозаймов увеличился из-за высокого спроса со стороны россиян, чьи доходы не успевают за инфляцией, сообщил глава финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Ещё одна причина — популярность и удобство онлайн-сервисов кредитования.
- По мнению главы МФК «Займер» Романа Макарова, выдача микрозаймов выросла из-за усиления позиций крупнейших игроков и перетока банковских клиентов.
- Статистика «МиР» учитывает данные 394 входящих в объединение микрофинансовых организаций. На них приходится около 75-77% совокупного портфеля российских МФО.
Народ беднеет. Возвращать только будет не с чего. Как в прочем и льготную ипотеку. Ждем волну дефолтов.
Мы ее ждём 10 лет уже
В 2014 же был уже один? Десять лет еще не прошло с него.
У людей память короткая как у хомячка. Они помнят только последние два года. Потому рубль стабильный. Бетон всегда растет в цене
Это когда люди с валютной ипотекой пострадали, все таки их было не очень много, нет?
Это когда все стали кратно беднее на ровном месте, куча предприятий сдулось или обанкротилось.
Нет, это когда заходишь в Ситилинк чтоб выбрать ноут в 2015-м и читаешь отзывы 2014-го, что ноут конфетка за свои 12000 руб., а ценник у ноута 24000 руб. Так это меня взбесило. Не взял тогда ничего.
Либералы ждут волн дефолтов и окончательного обнищания вечно нищающего населения, патриоты ждут когда наконец сгниёт загнивающий запад и наступит крах США/Европы. Так что всех нас объединяет одного, вечное ожидание того что никак не наступает несмотря на брызганье слюнями и бросание говном по поводу и без. Ну кто-то там вообще ждёт прилётам инопланетной цивилизации которая наконец построить социальное государство для всех... Что из этого всего случится раньше неизвестно, так как вероятность одинаковая.
Либералы значит фартовые, 1991, 1994, 1998, 2008, 2014.
Народ скорее тупеет. Ибо не*уй брать, если не с чего отдавать. Если какой-то мудак набрал кредитов, а теперь ноет что попал в долговую кабалу, то чем он думал раньше?
Например взял на операцию, которую невозможно по ОМС, себе или ребенку?
Ну для этого есть обычный кредит, и он тоже не очень, но в разы лучше микрозайма? И сколько выдадут в микрокредитной организации? Явно не хватит на сложную дорогостоящую операцию.
Ну обычный возможно дольше надо получать, или он набрал микрощаймов чтобы гасить тот самый обычный, потому что пока лечился его турнули с его предприятия так как никому не нужен больной сотрудник.
Если бы еще "обычный кредит" всем одобряли, после того, как народ нахватал грейсовых карт и льготных ипотек с 3 иждевенцами на шее, зато в режиме "хватай узлы, вокзал отходит" и прочее "раз дают - надо брать".
МФО не выдаёт больших сумм, это точно не про операцию и на решение вопросов в аварии тоже не хватит
500 тысяч набирают люди, 5-10 микрозаймов берут прост.
Это путь в никуда. Но думаю, что большинство на айфон, пожрать и ставки
Может быть, но могут и быть указанные мною сценарии.
А вы в курсе что у МФО есть лимиты на первоначальную выдачу до 3000 рублей и для постоянных клиентов до 15000 рублей. Так что, 10 займами не обойдется. К тому же скорринг проверяет, есть ли открытые займы в других МФО.
Там человек в целом прав, у меня бывший друг назанимал 4 млн в мфо за 3 года на ставки) и теперь им должен 12. Т.е. все возможно.
Если на ранних этапах появления МФО, все возможно. Раздавали всем подряд без ограничений. Сейчас только у "черных" кредиторов можно занять большую сумму без обеспечения. Но если не отдашь, там через суд никто взыскивать не будет.
Я не пользовался никогда, но сотрудник у нас как-то набрал 300К.
Скорее всего это его долг в МФО
Я работаю в ломбардах под залог авто и ПТС, уже больше 10 лет и могу сказать, что людей, которые берут займы, т.к. нечего жрать или на лечение меньше 0.5%. В основном это на "оборотку", крупные покупки, а бывает на всякую фигню. В микрозаймах думаю нечто подобное. Встречал истории, когда люди брали микрозаймы по 20% в месяц на покупку айфонов и т.д. (но это уже наверное притча во языцех).
все правильно. Основная ЦА у МФО это любители халявных денег. Быстро, без заморочек, хоть немного, но на малую потребность хватит. Поэтому и проценты высокие, так как рисков кидалова 80%.
Рубль скоро всё, все долги спишутся))
Скорее всего это редкий случай. Чаще всего берут на крутую тачилу или в казино отмазаться. Страна дураков.
Не знаю, может быть
У нас же вроде бесплатная медицина, не?!
Скорее на еду или коммуналку.
Коммуналка - это вообще вещь в себе. Некоторые годами не платят и ОК, а тут пару месяцев не заплатил - отключили.
Все кто не платит, знают, что нужно делать, чтобы не отключали. А если через пару месяцев отключили, это по глупости скорее...
У меня сосед на даче 4 года за свет не платил: ни единого штрафа. )) Сумму, что нажёг - уменьшил вдвое. :)
Как?:)
Это серьезно так можно? Ведь куда интереснее заплатить спустя пару лет, чем сейчас
Я привел те примеры которые гипотетически могут существовать, и тогда высказывания автора ветки выглядят по людоедски.
Поверьте, сейчас люди начали брать на повседневные нужды.
Допускаю, но среди всех клиентов микрозаймов есть и те кто берет на экстренные неотложные цели/беды
В целом, политика государства работает.
Да
Работающее население - нищее. Скрепно!
Верю, сам забыл когда дебетовой картой расплачивался в последний раз... Только кредитка. Но тут я себе исключительно кредитную историю "нарабатываю" ибо планирую брать бооольшой кредит. Ляма два-три... Прямо смешно, да?
Не поможет кредитка особо в этом случае.
Я не расчитываю что мне за это беспроцентную ссуду дадут 😂.
Это один из факторов.
Есть, конечно, некоторое удобство ещё. Но факт остаётся - нужно жить по средствам и следить за расходами.
Например попал в аварию!
Попал в аварию, но до этого жил одним днем, бухал с куревом каждый день, даже не задумываясь о том, чтобы хоть немного отложить. Знаем таких, 80% населения к сожалению, которые живут от зп до зп.
А с чего вы взяли что он бухал и жил одним днём, может он учитель и у него просто низкий доход не позволяющий откладывать, а машина нужна потому что он в сельской местности учитель.
С того, что я общаюсь с людьми, в том числе и с учителями, и могу сделать такой вывод.
Вы же понимаете что ваше личное общение не может быть аргументом, в силу маленькой выборки, вы не имеете аргументов получается, следовательно ваши предыдущие утверждения умножены на ноль.
Другое дело ваши, вы ведь общаетесь со всеми 145 млн людьми в нашей стране, не так ли?
Я же не написал все. Я же написал примерно 80% (и это еще по нижней планке) - абсолютно финансово безграмотны. Это просто факт, о котором уже каждый знает. А вы тут про каких то учителей и операции. Да, есть такие, но это скорее исключения из правил, статистику делают не они
Я предполагал, а вы утверждали. Разница между нами понятна?
Вы утверждаете, что у меня маленькая выборка, и что мои предположения можно умножать на ноль. Почему вы не предполагаете, что я могу работать в банковской сфере и иметь доступ к статистике, например? Вы если играете в клоуна, то не забудьте хоть накраситься как следует.
Я могу утверждать что у вас маленькая выборка потому что вы написали "я общаюсь с людьми, в том числе с учителями", ну еслиб у вас была статистика то вы бы ее указали а не писали про личное общение с учителями
Почему вы утверждаете, что я должен непременно о себе все рассказывать?
Будем скатываться во флуд?
Так живет огромный пласт населения, у которого горизонт планирования "до получки"
Например живёт в глухом регионе где закрылось градообразующее предприятие, взял денег на переезд!
Это из серии — хрен ли ты за 15к на своём сраном заводе работаешь нищеброд?
Судя по рекламе и контенту в интернетах, граждане мыслят так:
Кредит = подарок
Бизнес = это когда не работаешь, а деньги капают
Пассивный доход = это ещё лучше, вообще ничего делать не надо, деньги генерируются из воздуха
Способ заработка = какая-то мутная тема, где вкладываешь рубль, достаёшь обратно 10
Темка одна = нелегальная схема, где зарабатываешь миллионы уже на следующий день. Если тебя посадят, то это конечно будет несправедливо, ведь все так делают, но очень романтично.
Заработок в интернете = аноним в телеграме умножает чужие деньги, ездит на ламбе (эх, мечта…), обязательно поможет и тебе
продолжайте
если купить курс по обучению новой профессии, то можно не учиться особо, сразу возьмут на зарплату 300к
Можно ещё получить образование в гикбрейнс и стать за год синьором помидором. А вообще люди у нас конечно забиты чушью под завязку. И это логично когда ты видишь что в твоей стране есть люди которые без всяких усилий хапают миллиарды, совершено при этом не понимая что в приличном обществе деньги - это результат упорного труда, напряжения сил и эффективного социального взаимодействия. Нет! Хочу прямо здесь и сейчас! А заплачу потом, 200% годовых…
Из-за высокого спроса со стороны тех, чьи доходы не успевают за инфляцией
Всё, что нужно знать о финансовой грамотности в этой стране. Что нужно сделать, когда доход меньше расхода? Влезть в долги!
Хотя, к чести ЦБ хочу отметить, что они начали выпускать понятные медийные обучающие материалы, рассказывающие о финансовой грамотности и базовых понятиях простым языком. То есть от народа не скрывают кагбэ в этом плане ничего. Но, как видим, сам народ не сильно интересуется. Пусть пожинает плоды.
У народа денег нет, а у банков есть, банки и государство знают, что у народа денег нет, а у них есть и, конечно, выдают кредиты. Народ виноват, ага, что ему жрать нечего. Все банки хором говорят, что инфляция высокая, а у него виновата бабуля, которая пенсию в 3 копейки получает. Что за балбесы...
Если у тебя ничего нет, что можно продать - то не самое плохое. :)
Вроде отовсюду звенят - не берите креды ЕСЛИ ПОТОМ НЕЧЕМ ОТДАВАТЬ ,но люди все рвано берут ,а полтом жалуются на злых коллекторов
Вроде наоборот звенят берите, и по телевизору, и в интернете, и по городу идёшь, везде реклама кредитов
Так не возьмешь, и жаловаться не на кого будет, как же жить тогда?
Народ думает вот начнется война и всё простят тем кто на фронт добровольцем.
Вы весь народ опросили?
Инвестиции в Новый год
Сейчас из каждого утюга еще идет реклама "оформим банкроство, подскажем как сделать так, чтобы взять кредит и не отдавать" и т.п. И сяворылые хомячки ведь клюют такое как сорока на блестюшку. Это тоже + к статистике дает
ага, типичный пример социальной безответственности. твоё банкротство в итоге размазывается по другим людям в виде повышенных процентов и страховок. страховок как раз на тот самый случай, когда берешь кредит и банкротишься. но кому какое дело, моя хата с краю, зато с айфоном походил. если убрать все риски, то при ключевой ставке в 5% кредиты стоили бы процентов 7 годовых для ответственных заемщиков. но при таком количестве банкротов вместо 7 будет 12, а при текущей ставке в 9.5% (а весной ждите 11) будет, наверное 16+ процентов уже в лучше случае.
Какая безответственность? Вы в курсе, что такое банкротство и что оно за собой влечет? Банкротство - вынужденная мера, а не после кредита на айфон
Прорыв нарыва
Тут ещё есть % людей, которые по своей воле эти займы не брали. Сам порог этих конторок никогда не переступал, но на меня каким-то образом оформили онлайн займ на 9 тысяч под 365% годовых. Благо сумел с этим разобраться оперативно и благополучно, микрофинансовая компания аннулировала займ и удалила инфу в кред истории. За что хочется сказать спасибо, но не хочется сказать спасибо за выдачу займа на мое имя, по левым данным на левую карту.
это очень интересно. что аннулировали - это, безусловно, хорошо, но как его оформили, вы в итоге выяснили?
Да эти займы берут тупо на еду, потому что уже крайняя мера, о какой фин грамотности тут пишут?
На какую еду? 90-е уже прошли. Вы где вообще живете? Куча вакансий, нет блять, они работать не хотят, с голоду пухнут бедные, микрокредиты берут.
90е прошли?)) На улицу давно выходили? Людям не платят, кидают, задерживают зп, цены космос. Рад, что у вас все хорошо
Ну может быть в Забайкальском крае такое еще есть. Там говорят и каннибализмом занимаются.
Походи вокруг любого дальнего метро, никакого Забайкалья не надо
Человек сам творец своей судьбы. Не все люди пользуются возможностями, которые дает им жизнь. Таких немалый процент. Поэтому не верно все списывать на внешние обстоятельства.
Возле какого метро нынче стоят ряди граждан, распродающих всякое барахло из дома и шакалят гопари-наркоманы-ППС выискивая жертву?
Конечно, условное Выхино не лучшее место для ночных прогулок, но мрачнуха и риски совсем уже не те что были лет 15-20 назад.
К сожалению, чаще на закуску, чем на еду.
Свечку держал? Таким уже не дают и в МФО
Для получения денег в МФО сегодня достаточно доступа в интернет, банковской карты, паспорта РФ и более-менее сносной кредитной истории. То есть порог входа не такой уж высокий, чтобы допустить, что эти деньги действительно могут тратить и на закуску
На всякий случай посчитал. 13 235 рублей в среднем по каждому микрозайму
Большинство комментаторов понятия не имеет о рынке микрозаймов
Я не имею понятия как раз. Что не так с рынком микрозаймов?
Все нормально с рынком микрозаймов.
По привычке все считают, что весь объем - это краткосрочные займы до заплаты под 1% в день, хотя большинство уже составляют займы на более длинные сроки под меньший процент и pos-микрозаймы, которые выдают МФО, принадлежащие крупным банкам.
Общий тренд по МФО - переход с Pay Day Loan на займы сроком 6-12 месяцев по другой ставке.
По МФО, принадлежащим банкам, работа идет около 0 или в минус, тк там невысокие ставки кредитования (это определено ЦБ)
Не знаю, считывался ли здесь объем юрлицам и ИП, но он тоже есть. Еще есть объем юрлицам и ИП, но с выдачей на физика.
Финансовой грамотности просто нигде не учат, а должны со школы, по идее. Но нахуя учить детей, доить кого потом?
Ну как. В старших классах был предмет "экономика". Заучивали наизучить всякие определения типа "лизинг" и какие-то формулы, правда какое это все отношение имело к реальной жизни детей, пояснений не давалось, поэтому все благополучно забылось.
Первый раз вижу, чтобы под подобной статьей писали не о том, что злые банки, а о глупости народа и финансовой безграмотности. Неужели народ прозрел?
Прозрел на
35,7 млн новых займов на 472,5 млрд рублей, что на 70% и 77% больше год к году соответственно.
Ахахахах, ну хотя бы часть, а то раньше, открой такую статью и всё пишут, что банки гады. И кстати, как бывший работник банка могу ответственно заявить, что на действительно неотложные нужды берут деньги процентов 10, остальные на новый айфон, машину поменять или отпуск, отпуск блин.
А что еще за онлайн выдача займов в МФО?
Многие мини займы выдаются в режиме онлайн круглосуточно. Все займы онлайн микрофинансовых организаций требуют от заемщика предоставления паспортных и других личных данных. Кроме паспорта никаких других документов предоставлять, как правило, не нужно.
Это что, на мое имя любой дурачек может повесить займ, имея паспортные данные?
Как правило для таких кредитований требуется усиленная верификация, например ваше видео-селфи с паспортом в руке с изменением ракурса и выполнением определенных действий. Просто на левый скан кредит практически невозможно получить, только если не замешан сотрудник банка/МФО
В МФО, в отличие от банков, с верификацией попроще
И тем не менее, если ты сможешь доказать, что ты кредит не брал, то они несут убытки, чего им не хочется.
Да, и уберечь от этого может только плохой кредитный рейтинг
Так можно набрать долгов, а потом обнулиться банкротством.
Интересно было бы узнать процент возврата, может кто обладает информацией? Мне видится что большинство их не возвращает
если бы большинство не возвращало - индустрия МФО сдулась бы лет 10 назад.
Вангую: возвращают не все, но с учетом конских процентов - возвращающие платят "за себя и за того парня"
Возвращают все, но с большой разницей во времени: кто-то — добровольно и сразу, кто-то — нехотя и с просрочками в недели и месяцы, кто-то — по принуждению, спустя месяцы и годы, с привлечением третьих сторон.
Есть грех за спиной. Конечно микро-займ нет в реестре МФО. Поэтому думаю, списать долги на законных основаниях.
Как представитель этой МФО действительности расскажите, нахера берёте подобные кредиты под 30% в месяц ?
Очевидно, чтобы попытаться "списать долги на законных основаниях."
Малый МФО бизнес развивается. Гос поддержка идёт полным ходом )
А сколько из этого вернули?)
Потом снимают видосы про коллекторов на ютуб и в тикток. Хотя поржать с диалогов можно
Да мне кажется коллекторы уже в прошлом.
Хороший показатель уровня жизни в стране
У нас уровень образования в области финансов проседает, люди не умеют пользоваться деньгами и брать кредиты, не хватает финансовой грамотности, к сожалению большинством движут желания, для покупки материальных и зачастую не нужных вещей, загоняют себя в такие условия, а истории которые рассказали ниже 👇, про займы на ставки и казино - это вообще страшно, знаю много подобных историй, которые заканчиваются плачевно.
Нужно знакомым и друзьям склонным к таким действиям, задавать правильный вектор развития, дать полезную литературу, а так же привести все их действия в цифры - это будет хороший показатель, в каком болоте они плавают.
Я вот тоже взял 6 микрокредитов, только узнал об этом спустя 6 месяцев от коллекторов)
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Из-за высокого спроса со стороны тех, чьи доходы не успевают за инфляцией, и популярности онлайн-сервисов, считают участники рынка.
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