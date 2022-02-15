Финансы
Таня Боброва

Россияне взяли микрозаймов на рекордные 150,9 млрд рублей в четвёртом квартале 2021 года Статьи редакции

Из-за высокого спроса со стороны тех, чьи доходы не успевают за инфляцией, и популярности онлайн-сервисов, считают участники рынка.

  • За октябрь-декабрь 2021 года россияне оформили 11,2 млн микрозаймов — на 117,9% больше, чем годом ранее, говорится в статистике крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР». Это самый резкий прирост с 2019 года (самые ранние доступные данные). Статистику приводит РБК.
  • Всего за год в МФО оформили 35,7 млн новых займов на 472,5 млрд рублей, что на 70% и 77% больше год к году соответственно. Основной источник роста — онлайн-займы, доля которых в среднем за год составила 80,4% от общего количества выдач.
  • Количество активных договоров на конец 2021 года превысило 15,2 млн (рост в полтора раза за год). Портфель микрозаймов физлицам за год увеличился на 47,1% и достиг 234,1 млрд рублей. Основной рост пришёлся на четвёртый квартал — объём задолженности людей по займам вырос на 12,3%.
  • Объём выдачи микрозаймов увеличился из-за высокого спроса со стороны россиян, чьи доходы не успевают за инфляцией, сообщил глава финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Ещё одна причина — популярность и удобство онлайн-сервисов кредитования.
  • По мнению главы МФК «Займер» Романа Макарова, выдача микрозаймов выросла из-за усиления позиций крупнейших игроков и перетока банковских клиентов.
  • Статистика «МиР» учитывает данные 394 входящих в объединение микрофинансовых организаций. На них приходится около 75-77% совокупного портфеля российских МФО.

#новость #микрозаймы

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116 комментариев
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Andrey Tuchkov

Народ беднеет. Возвращать только будет не с чего. Как в прочем и льготную ипотеку. Ждем волну дефолтов.

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27
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Марат Язмыш

Мы ее ждём 10 лет уже

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10
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Денис Демидов

В 2014 же был уже один? Десять лет еще не прошло с него.

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2
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Pavel Loginov

У людей память короткая как у хомячка. Они помнят только последние два года. Потому рубль стабильный. Бетон всегда растет в цене

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6
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Марат Язмыш

Это когда люди с валютной ипотекой пострадали, все таки их было не очень много, нет?

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2
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Денис Демидов

Это когда все стали кратно беднее на ровном месте, куча предприятий сдулось или обанкротилось.

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4
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Элмарз Чербижев

Нет, это когда заходишь в Ситилинк чтоб выбрать ноут в 2015-м и читаешь отзывы 2014-го, что ноут конфетка за свои 12000 руб., а ценник у ноута 24000 руб. Так это меня взбесило. Не взял тогда ничего.

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0
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ЯжПрограммист

Либералы ждут волн дефолтов и окончательного обнищания вечно нищающего населения, патриоты ждут когда наконец сгниёт загнивающий запад и наступит крах США/Европы. Так что всех нас объединяет одного, вечное ожидание того что никак не наступает несмотря на брызганье слюнями и бросание говном по поводу и без. Ну кто-то там вообще ждёт прилётам инопланетной цивилизации которая наконец построить социальное государство для всех... Что из этого всего случится раньше неизвестно, так как вероятность одинаковая.

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1
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Денис Демидов

Либералы значит фартовые, 1991, 1994, 1998, 2008, 2014.

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1
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Billy Bones

Народ скорее тупеет. Ибо не*уй брать, если не с чего отдавать. Если какой-то мудак набрал кредитов, а теперь ноет что попал в долговую кабалу, то чем он думал раньше?

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19
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Марат Язмыш

Например взял на операцию, которую невозможно по ОМС, себе или ребенку?

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1
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Александр Владимирович

Ну для этого есть обычный кредит, и он тоже не очень, но в разы лучше микрозайма? И сколько выдадут в микрокредитной организации? Явно не хватит на сложную дорогостоящую операцию.

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12
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Марат Язмыш

Ну обычный возможно дольше надо получать, или он набрал микрощаймов чтобы гасить тот самый обычный, потому что пока лечился его турнули с его предприятия так как никому не нужен больной сотрудник.

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2
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Юности вольная птица

Если бы еще "обычный кредит" всем одобряли, после того, как народ нахватал грейсовых карт и льготных ипотек с 3 иждевенцами на шее, зато в режиме "хватай узлы, вокзал отходит" и прочее "раз дают - надо брать".

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0
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Эксперт во всем

МФО не выдаёт больших сумм, это точно не про операцию и на решение вопросов в аварии тоже не хватит

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7
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Марат Язмыш

500 тысяч набирают люди, 5-10 микрозаймов берут прост.

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1
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Эксперт во всем

Это путь в никуда. Но думаю, что большинство на айфон, пожрать и ставки

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9
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Марат Язмыш

Может быть, но могут и быть указанные мною сценарии.

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0
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Викторович

А вы в курсе что у МФО есть лимиты на первоначальную выдачу до 3000 рублей и для постоянных клиентов до 15000 рублей. Так что, 10 займами не обойдется. К тому же скорринг проверяет, есть ли открытые займы в других МФО.

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1
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Эксперт во всем

Там человек в целом прав, у меня бывший друг назанимал 4 млн в мфо за 3 года на ставки) и теперь им должен 12. Т.е. все возможно.

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1
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Викторович

Если на ранних этапах появления МФО, все возможно. Раздавали всем подряд без ограничений. Сейчас только у "черных" кредиторов можно занять большую сумму без обеспечения. Но если не отдашь, там через суд никто взыскивать не будет.

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2
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Марат Язмыш

Я не пользовался никогда, но сотрудник у нас как-то набрал 300К.

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0
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Викторович

Скорее всего это его долг в МФО

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2
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Сергей Ду

Я работаю в ломбардах под залог авто и ПТС, уже больше 10 лет и могу сказать, что людей, которые берут займы, т.к. нечего жрать или на лечение меньше 0.5%. В основном это на "оборотку", крупные покупки, а бывает на всякую фигню. В микрозаймах думаю нечто подобное. Встречал истории, когда люди брали микрозаймы по 20% в месяц на покупку айфонов и т.д. (но это уже наверное притча во языцех).

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6
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Викторович

все правильно. Основная ЦА у МФО это любители халявных денег. Быстро, без заморочек, хоть немного, но на малую потребность хватит. Поэтому и проценты высокие, так как рисков кидалова 80%.

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0
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Pavel Loginov

Рубль скоро всё, все долги спишутся))

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0
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Иван Иванов

Скорее всего это редкий случай. Чаще всего берут на крутую тачилу или в казино отмазаться. Страна дураков.

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2
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Марат Язмыш

Не знаю, может быть

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0
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Alexander Romanov

У нас же вроде бесплатная медицина, не?!

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1
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Sergei Timofeyev

Скорее на еду или коммуналку.

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–3
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Гордый бокал

На коммуналку то нафига? Пени по коммуналке меньше любого самого выгодного кредита.

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2
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Sergei Timofeyev

Коммуналка - это вообще вещь в себе. Некоторые годами не платят и ОК, а тут пару месяцев не заплатил - отключили.

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1
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Chainmaille My Heart

Все кто не платит, знают, что нужно делать, чтобы не отключали. А если через пару месяцев отключили, это по глупости скорее...

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0
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Sergei Timofeyev

У меня сосед на даче 4 года за свет не платил: ни единого штрафа. )) Сумму, что нажёг - уменьшил вдвое. :)

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0
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Ленин-гриб

Как?:)

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0
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Pavel Loginov

Это серьезно так можно? Ведь куда интереснее заплатить спустя пару лет, чем сейчас

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0
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Марат Язмыш

Я привел те примеры которые гипотетически могут существовать, и тогда высказывания автора ветки выглядят по людоедски.

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0
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Sergei Timofeyev

Поверьте, сейчас люди начали брать на повседневные нужды.

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1
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Марат Язмыш

Допускаю, но среди всех клиентов микрозаймов есть и те кто берет на экстренные неотложные цели/беды

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0
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Sergei Timofeyev

В целом, политика государства работает.

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2
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Марат Язмыш

Да

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Sergei Timofeyev

Работающее население - нищее. Скрепно!

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1
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Chainmaille My Heart

Верю, сам забыл когда дебетовой картой расплачивался в последний раз... Только кредитка. Но тут я себе исключительно кредитную историю "нарабатываю" ибо планирую брать бооольшой кредит. Ляма два-три... Прямо смешно, да?

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Sergei Timofeyev

Не поможет кредитка особо в этом случае.

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Chainmaille My Heart

Я не расчитываю что мне за это беспроцентную ссуду дадут 😂.
Это один из факторов.
Есть, конечно, некоторое удобство ещё. Но факт остаётся - нужно жить по средствам и следить за расходами.

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1
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Марат Язмыш

Например попал в аварию!

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–1
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Иван Иванов

Попал в аварию, но до этого жил одним днем, бухал с куревом каждый день, даже не задумываясь о том, чтобы хоть немного отложить. Знаем таких, 80% населения к сожалению, которые живут от зп до зп.

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7
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Марат Язмыш

А с чего вы взяли что он бухал и жил одним днём, может он учитель и у него просто низкий доход не позволяющий откладывать, а машина нужна потому что он в сельской местности учитель.

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0
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Иван Иванов

С того, что я общаюсь с людьми, в том числе и с учителями, и могу сделать такой вывод.

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2
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Марат Язмыш

Вы же понимаете что ваше личное общение не может быть аргументом, в силу маленькой выборки, вы не имеете аргументов получается, следовательно ваши предыдущие утверждения умножены на ноль.

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0
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Иван Иванов

Другое дело ваши, вы ведь общаетесь со всеми 145 млн людьми в нашей стране, не так ли?
Я же не написал все. Я же написал примерно 80% (и это еще по нижней планке) - абсолютно финансово безграмотны. Это просто факт, о котором уже каждый знает. А вы тут про каких то учителей и операции. Да, есть такие, но это скорее исключения из правил, статистику делают не они

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6
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Марат Язмыш

Я предполагал, а вы утверждали. Разница между нами понятна?

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–2
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Иван Иванов

Вы утверждаете, что у меня маленькая выборка, и что мои предположения можно умножать на ноль. Почему вы не предполагаете, что я могу работать в банковской сфере и иметь доступ к статистике, например? Вы если играете в клоуна, то не забудьте хоть накраситься как следует.

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2
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Марат Язмыш

Я могу утверждать что у вас маленькая выборка потому что вы написали "я общаюсь с людьми, в том числе с учителями", ну еслиб у вас была статистика то вы бы ее указали а не писали про личное общение с учителями

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1
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Иван Иванов

Почему вы утверждаете, что я должен непременно о себе все рассказывать?

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1
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Марат Язмыш

Будем скатываться во флуд?

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0
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Денис Демидов

Так живет огромный пласт населения, у которого горизонт планирования "до получки"

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2
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Марат Язмыш

Например живёт в глухом регионе где закрылось градообразующее предприятие, взял денег на переезд!

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–2
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Dennis Gooddeni

Это из серии — хрен ли ты за 15к на своём сраном заводе работаешь нищеброд?

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0
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Никита Марушков

Судя по рекламе и контенту в интернетах, граждане мыслят так:
Кредит = подарок
Бизнес = это когда не работаешь, а деньги капают
Пассивный доход = это ещё лучше, вообще ничего делать не надо, деньги генерируются из воздуха
Способ заработка = какая-то мутная тема, где вкладываешь рубль, достаёшь обратно 10
Темка одна = нелегальная схема, где зарабатываешь миллионы уже на следующий день. Если тебя посадят, то это конечно будет несправедливо, ведь все так делают, но очень романтично.
Заработок в интернете = аноним в телеграме умножает чужие деньги, ездит на ламбе (эх, мечта…), обязательно поможет и тебе

продолжайте

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15
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Alex Shokhin

если купить курс по обучению новой профессии, то можно не учиться особо, сразу возьмут на зарплату 300к

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8
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Alex Suv

Можно ещё получить образование в гикбрейнс и стать за год синьором помидором. А вообще люди у нас конечно забиты чушью под завязку. И это логично когда ты видишь что в твоей стране есть люди которые без всяких усилий хапают миллиарды, совершено при этом не понимая что в приличном обществе деньги - это результат упорного труда, напряжения сил и эффективного социального взаимодействия. Нет! Хочу прямо здесь и сейчас! А заплачу потом, 200% годовых…

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0
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Alexandr Leibowitz

Из-за высокого спроса со стороны тех, чьи доходы не успевают за инфляцией
Всё, что нужно знать о финансовой грамотности в этой стране. Что нужно сделать, когда доход меньше расхода? Влезть в долги!

Хотя, к чести ЦБ хочу отметить, что они начали выпускать понятные медийные обучающие материалы, рассказывающие о финансовой грамотности и базовых понятиях простым языком. То есть от народа не скрывают кагбэ в этом плане ничего. Но, как видим, сам народ не сильно интересуется. Пусть пожинает плоды.

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15
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Ленин-гриб

У народа денег нет, а у банков есть, банки и государство знают, что у народа денег нет, а у них есть и, конечно, выдают кредиты. Народ виноват, ага, что ему жрать нечего. Все банки хором говорят, что инфляция высокая, а у него виновата бабуля, которая пенсию в 3 копейки получает. Что за балбесы...

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1
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Sergei Timofeyev

Если у тебя ничего нет, что можно продать - то не самое плохое. :)

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0
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Михаил Павлов

Вроде отовсюду звенят - не берите креды ЕСЛИ ПОТОМ НЕЧЕМ ОТДАВАТЬ ,но люди все рвано берут ,а полтом жалуются на злых коллекторов

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0
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никита королев

Вроде наоборот звенят берите, и по телевизору, и в интернете, и по городу идёшь, везде реклама кредитов

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17
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Roman Tarasov

Так не возьмешь, и жаловаться не на кого будет, как же жить тогда?

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1
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Vlad Dx18gzn36

Народ думает вот начнется война и всё простят тем кто на фронт добровольцем.

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4
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Марат Язмыш

Вы весь народ опросили?

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2
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Dzan Yang

Инвестиции в Новый год

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5
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Иван Иванов

Сейчас из каждого утюга еще идет реклама "оформим банкроство, подскажем как сделать так, чтобы взять кредит и не отдавать" и т.п. И сяворылые хомячки ведь клюют такое как сорока на блестюшку. Это тоже + к статистике дает

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5
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Andrey P.

ага, типичный пример социальной безответственности. твоё банкротство в итоге размазывается по другим людям в виде повышенных процентов и страховок. страховок как раз на тот самый случай, когда берешь кредит и банкротишься. но кому какое дело, моя хата с краю, зато с айфоном походил. если убрать все риски, то при ключевой ставке в 5% кредиты стоили бы процентов 7 годовых для ответственных заемщиков. но при таком количестве банкротов вместо 7 будет 12, а при текущей ставке в 9.5% (а весной ждите 11) будет, наверное 16+ процентов уже в лучше случае.

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0
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Ленин-гриб

Какая безответственность? Вы в курсе, что такое банкротство и что оно за собой влечет? Банкротство - вынужденная мера, а не после кредита на айфон

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0
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Марат Язмыш

Прорыв нарыва

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2
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Edward Asanov

Тут ещё есть % людей, которые по своей воле эти займы не брали. Сам порог этих конторок никогда не переступал, но на меня каким-то образом оформили онлайн займ на 9 тысяч под 365% годовых. Благо сумел с этим разобраться оперативно и благополучно, микрофинансовая компания аннулировала займ и удалила инфу в кред истории. За что хочется сказать спасибо, но не хочется сказать спасибо за выдачу займа на мое имя, по левым данным на левую карту.

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2
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Andrey P.

это очень интересно. что аннулировали - это, безусловно, хорошо, но как его оформили, вы в итоге выяснили?

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0
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Sergey Vasilev

Да эти займы берут тупо на еду, потому что уже крайняя мера, о какой фин грамотности тут пишут?

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–2
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Иван Иванов

На какую еду? 90-е уже прошли. Вы где вообще живете? Куча вакансий, нет блять, они работать не хотят, с голоду пухнут бедные, микрокредиты берут.

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5
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Sergey Vasilev

90е прошли?)) На улицу давно выходили? Людям не платят, кидают, задерживают зп, цены космос. Рад, что у вас все хорошо

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–2
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Иван Иванов

Ну может быть в Забайкальском крае такое еще есть. Там говорят и каннибализмом занимаются.

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2
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Sergey Vasilev

Походи вокруг любого дальнего метро, никакого Забайкалья не надо

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1
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Иван Иванов

Человек сам творец своей судьбы. Не все люди пользуются возможностями, которые дает им жизнь. Таких немалый процент. Поэтому не верно все списывать на внешние обстоятельства.

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2
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Илья М

Возле какого метро нынче стоят ряди граждан, распродающих всякое барахло из дома и шакалят гопари-наркоманы-ППС выискивая жертву?
Конечно, условное Выхино не лучшее место для ночных прогулок, но мрачнуха и риски совсем уже не те что были лет 15-20 назад.

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0
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Иван Иванов

К сожалению, чаще на закуску, чем на еду.

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4
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Sergey Vasilev

Свечку держал? Таким уже не дают и в МФО

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0
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jianku13

Для получения денег в МФО сегодня достаточно доступа в интернет, банковской карты, паспорта РФ и более-менее сносной кредитной истории. То есть порог входа не такой уж высокий, чтобы допустить, что эти деньги действительно могут тратить и на закуску

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1
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igotosochi

На всякий случай посчитал. 13 235 рублей в среднем по каждому микрозайму

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1
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Алексей Дымов

Большинство комментаторов понятия не имеет о рынке микрозаймов

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1
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Ермил Вагин

Я не имею понятия как раз. Что не так с рынком микрозаймов?

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Алексей Дымов

Все нормально с рынком микрозаймов.
По привычке все считают, что весь объем - это краткосрочные займы до заплаты под 1% в день, хотя большинство уже составляют займы на более длинные сроки под меньший процент и pos-микрозаймы, которые выдают МФО, принадлежащие крупным банкам.
Общий тренд по МФО - переход с Pay Day Loan на займы сроком 6-12 месяцев по другой ставке.
По МФО, принадлежащим банкам, работа идет около 0 или в минус, тк там невысокие ставки кредитования (это определено ЦБ)
Не знаю, считывался ли здесь объем юрлицам и ИП, но он тоже есть. Еще есть объем юрлицам и ИП, но с выдачей на физика.

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0
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DaemonHK

Финансовой грамотности просто нигде не учат, а должны со школы, по идее. Но нахуя учить детей, доить кого потом?

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1
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Aydar Sultanov

Ну как. В старших классах был предмет "экономика". Заучивали наизучить всякие определения типа "лизинг" и какие-то формулы, правда какое это все отношение имело к реальной жизни детей, пояснений не давалось, поэтому все благополучно забылось.

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0
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Константин Ефремов

Первый раз вижу, чтобы под подобной статьей писали не о том, что злые банки, а о глупости народа и финансовой безграмотности. Неужели народ прозрел?

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0
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jianku13

Прозрел на
35,7 млн новых займов на 472,5 млрд рублей, что на 70% и 77% больше год к году соответственно.

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2
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Константин Ефремов

Ахахахах, ну хотя бы часть, а то раньше, открой такую статью и всё пишут, что банки гады. И кстати, как бывший работник банка могу ответственно заявить, что на действительно неотложные нужды берут деньги процентов 10, остальные на новый айфон, машину поменять или отпуск, отпуск блин.

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2
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Aydar Sultanov

А что еще за онлайн выдача займов в МФО?
Многие мини займы выдаются в режиме онлайн круглосуточно. Все займы онлайн микрофинансовых организаций требуют от заемщика предоставления паспортных и других личных данных. Кроме паспорта никаких других документов предоставлять, как правило, не нужно.
 Это что, на мое имя любой дурачек может повесить займ, имея паспортные данные?

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0
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Иван Иванов

Как правило для таких кредитований требуется усиленная верификация, например ваше видео-селфи с паспортом в руке с изменением ракурса и выполнением определенных действий. Просто на левый скан кредит практически невозможно получить, только если не замешан сотрудник банка/МФО

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2
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jianku13

В МФО, в отличие от банков, с верификацией попроще

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1
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Иван Иванов

И тем не менее, если ты сможешь доказать, что ты кредит не брал, то они несут убытки, чего им не хочется.

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1
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jianku13

Да, и уберечь от этого может только плохой кредитный рейтинг

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2
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Serge Tikhonenko

Так можно набрать долгов, а потом обнулиться банкротством.

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0
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jianku13
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Александр Анатольевич

Интересно было бы узнать процент возврата, может кто обладает информацией? Мне видится что большинство их не возвращает

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0
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Илья М

если бы большинство не возвращало - индустрия МФО сдулась бы лет 10 назад.
Вангую: возвращают не все, но с учетом конских процентов - возвращающие платят "за себя и за того парня"

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1
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jianku13

Возвращают все, но с большой разницей во времени: кто-то — добровольно и сразу, кто-то — нехотя и с просрочками в недели и месяцы, кто-то — по принуждению, спустя месяцы и годы, с привлечением третьих сторон.

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ACM

Есть грех за спиной. Конечно микро-займ нет в реестре МФО. Поэтому думаю, списать долги на законных основаниях.

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Эксперт во всем

Как представитель этой МФО действительности расскажите, нахера берёте подобные кредиты под 30% в месяц ?

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0
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Иван Иванов

Очевидно, чтобы попытаться "списать долги на законных основаниях."

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1
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Эксперт во всем

Малый МФО бизнес развивается. Гос поддержка идёт полным ходом )

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0
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Иван Иванов

А сколько из этого вернули?)

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Артём Новиков

Потом снимают видосы про коллекторов на ютуб и в тикток. Хотя поржать с диалогов можно

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Грегори Стассевич

Да мне кажется коллекторы уже в прошлом.

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Пегий Дудочник

Хороший показатель уровня жизни в стране

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Михаил Житарь

У нас уровень образования в области финансов проседает, люди не умеют пользоваться деньгами и брать кредиты, не хватает финансовой грамотности, к сожалению большинством движут желания, для покупки материальных и зачастую не нужных вещей, загоняют себя в такие условия, а истории которые рассказали ниже 👇, про займы на ставки и казино - это вообще страшно, знаю много подобных историй, которые заканчиваются плачевно.
Нужно знакомым и друзьям склонным к таким действиям, задавать правильный вектор развития, дать полезную литературу, а так же привести все их действия в цифры - это будет хороший показатель, в каком болоте они плавают.

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Aleksandr Markov

Я вот тоже взял 6 микрокредитов, только узнал об этом спустя 6 месяцев от коллекторов)

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Metro
Геймификация, стримеры и киберспорт – что еще можно сделать в маркетинге продуктовой сети

Омниканальный маркетинг увеличивает выручку компании. Контакт компания-клиент формируется в нескольких точках: офлайн покупки в торговых центрах, интернет-магазин, мобильное приложение, социальные сети, мессенджеры. Покупка происходит именно в том канале, где в данный момент клиенту максимально комфортно находиться. Поэтому последние несколько…

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3
Финансы
Таня Боброва
Россияне взяли микрозаймов на рекордные 150,9 млрд рублей в четвёртом квартале 2021 года Статьи редакции

Из-за высокого спроса со стороны тех, чьи доходы не успевают за инфляцией, и популярности онлайн-сервисов, считают участники рынка.

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15
DiDi
Хейт или конструктивная критика? Как работа с отзывами от водителей и пассажиров помогает улучшать сервис DiDi
2 2 комментария
2
Evrone
Update-informer расскажет о новых версиях полезных инструментов

Update-informer — библиотека, которая позволяет автоматически проверять наличие новых версий на GitHub и Crates.io — реестре крейтов сообщества Rust, основной ресурс, где хранятся все проекты, библиотеки и т. д. Инструмент создал open-source энтузиаст Evrone Михаил Грачёв.

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1
Транспорт
Евгения Евсеева
Во Владивостоке летом 2022 года начнёт работать каршеринг электромобилей Статьи редакции

Стоимость тарифов и условия работы пока неизвестны.

30 30 комментариев
9
Admitad
Как устроены выплаты в партнерских сетях

Почему процесс выплат вознаграждений в CPA-маркетинге иногда затягивается и как его ускорить

1 1 комментарий
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Финансы
igotosochi
Инвестировать прибыльно может каждый (нет)

Что будет с твоими деньгами, если ты их смоешь в унитаз? Правильно, они уплывут в известном направлении, и ты их никогда больше не увидишь. А если унитаз красиво замаскирован под инстаграм успешного блогера? Да то же самое)

11 11 комментариев
4
Трибуна
Илья Подпругин
Исследователям: когда надоело вести Confluence, Google Docs, Notion и хочется порядка

Всем привет, меня зовут Илья и я работаю продакт-менеджером в компании, занимающейся разработкой продуктов для автоматизации бизнеса застройщиков.

18 18 комментариев
25
Маркетинг
Даниэл Дразнер
Кейс «Асконы» и Upmetric: Запустили e-чеки с персонализацией и получили 20% повторных продаж с нового канала

Привет! Меня зовут Даниэль, мы с командой создаем SAAS-сервисы и инструменты для онлайн-торговли крупных ритейлеров. Знаю много о том, как бизнес строит отношения с покупателями онлайн и офлайн, какие тут есть проблемы и как их решать. Сегодня расскажу, как мы помогли «Асконе» перейти на электронные чеки и превратить их в инструмент оцифровки и…

3 3 комментария
6
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