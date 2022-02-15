Финансы
Евгения Евсеева

Илон Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla на $5,7 млрд — это может помочь ему получить льготы по налогам Статьи редакции

Например, он избежит налога на прибыль, который пришлось бы платить при продаже акций.

  • Илон Маск пожертвовал более 5 млн акций Tesla в ноябре 2021 года, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
  • Название организации, которая получила акции, не раскрывается. Tesla провела несколько траншей в период с 19 по 29 ноября, исходя из цены закрытия акций Tesla в эти дни, общая сумма пожертвования — $5,7 млрд, пишет Reuters.
  • Благодаря этому Маск получит значительные налоговые льготы, считает Боб Лорд, научный сотрудник Института политических исследований и специалист по налоговой политике.
  • Маск может воспользоваться вычетом по доходу в Калифорнии и избежать налога на прибыль, который нужно заплатить при продаже акций, полагает Лорд. В этом случае он сэкономит на налогах от 40% до 50% от $5,7 млрд.
  • 6 ноября 2021 года Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за. Так он раскритиковал предложенный в США «налог на миллиардеров», среди тезисов которого — обложить налогом нереализованный прирост капитала.
  • 20 декабря Маск написал в Twitter, что в 2021 году заплатит больше $11 млрд налогов, а 22 декабря заявил, что продал «достаточно» акций для уплаты налогов.

#новость #tesla #илонмаск

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Марат Язмыш

Эпос "Маск и налоги"

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Денис Демидов

Странно, чего бы не сообщить о фонде получателе акций, если это не попытка от налогов уклониться и фонд реальный?

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Graf De Lotarev

Не знаю как там, а у нас это хороший способ отмыва денег

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Олег Саенов

Название организации, которая получила акции, не раскрывается.
 понятное дело, очередной благотворительный фонд на Кайманах, вроде фонда Гейтсов или Цукербергов

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Mik Petrov

Какой нибудь фонд исследования выбросов, что по факту на исследования АКБ. Как то так наверняка.

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Марат Язмыш

На что только не пойдет капиталист чтобы получить прибыль)

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Vasiliy coconut

Полагает Лорд :))

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Eduard Luckyman

Фонд Гейтсов, который профинансирует 90% из этих средств на какие-нибудь другие направления деятельности Маска, либо его близких. Как предположение…..

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jianku13

Mask it or get taxed

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