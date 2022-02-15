Илон Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla на $5,7 млрд — это может помочь ему получить льготы по налогам Статьи редакции
Например, он избежит налога на прибыль, который пришлось бы платить при продаже акций.
- Илон Маск пожертвовал более 5 млн акций Tesla в ноябре 2021 года, следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
- Название организации, которая получила акции, не раскрывается. Tesla провела несколько траншей в период с 19 по 29 ноября, исходя из цены закрытия акций Tesla в эти дни, общая сумма пожертвования — $5,7 млрд, пишет Reuters.
- Благодаря этому Маск получит значительные налоговые льготы, считает Боб Лорд, научный сотрудник Института политических исследований и специалист по налоговой политике.
- Маск может воспользоваться вычетом по доходу в Калифорнии и избежать налога на прибыль, который нужно заплатить при продаже акций, полагает Лорд. В этом случае он сэкономит на налогах от 40% до 50% от $5,7 млрд.
- 6 ноября 2021 года Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за. Так он раскритиковал предложенный в США «налог на миллиардеров», среди тезисов которого — обложить налогом нереализованный прирост капитала.
- 20 декабря Маск написал в Twitter, что в 2021 году заплатит больше $11 млрд налогов, а 22 декабря заявил, что продал «достаточно» акций для уплаты налогов.
Эпос "Маск и налоги"
Странно, чего бы не сообщить о фонде получателе акций, если это не попытка от налогов уклониться и фонд реальный?
Не знаю как там, а у нас это хороший способ отмыва денег
Название организации, которая получила акции, не раскрывается.
понятное дело, очередной благотворительный фонд на Кайманах, вроде фонда Гейтсов или Цукербергов
Какой нибудь фонд исследования выбросов, что по факту на исследования АКБ. Как то так наверняка.
На что только не пойдет капиталист чтобы получить прибыль)
Полагает Лорд :))
Фонд Гейтсов, который профинансирует 90% из этих средств на какие-нибудь другие направления деятельности Маска, либо его близких. Как предположение…..
Mask it or get taxed
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