Компания опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2021 год.

Общая выручка «Яндекса» в четвёртом квартале выросла на 54% год к году и составила 110,3 млрд рублей. За год выручка компании выросла на 54% по сравнению с 2020-м и составила 356,2 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль в четвёртом квартале снизилась на 55% год к году и составила 5,6 млрд рублей, за год — также на 55% и составила 8 млрд рублей. В компании отмечают, что на показатели повлияли инвестиции в быстрорастущие сервисы, в том числе электронную торговлю и медиасервисы.

Доля нерекламной выручки в 2021 году составила 53% от общей выручки «Яндекса», в 2020-м она была 46%. При этом рекламная выручка выросла на 27% по сравнению с 2020-м и составила 166,6 млрд рублей.

Общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» в четвёртом квартале вырос на 215% и составил 46,2 млрд рублей. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») — на 192%, до 58,8 млрд рублей.

Количество активных покупателей на «Маркете» выросло на 96%, до 9,8 млн. Во третьем квартале было 8,4 млн. Выручка за год выросла на 22%, до 35,3 млрд рублей.



Выручка «Медиасервисов» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») выросла на 125%, до 6,5 млрд рублей, за год — на 136%, до 18,4 млрд рублей. Количество подписчиков «Плюса» выросло на 79% год к году и составило 12 млн. Из них 80% — платящие.



Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Объявления») — выручка в четвёртом квартале увеличилась на 27%, до 2,3 млрд рублей.



Дневная аудитория «Дзена» в четвёртом квартале выросла на 10%, до 22,3 млн пользователей.



Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку») принёс 42,9 млрд рублей выручки, рост на 93%. За год — на 94%, до 131,6 млрд. Количество поездок на такси выросло на 48%.



Оборот (GVM) «Драйва» увеличилась на 29% и составила 4 млрд рублей. Прибыль по скорректированной EBITDA в четвёртом квартале — 428 млн рублей, рост в 13,4 раза. Выручка за четвёртый квартал увеличилась на 33%, до 3,3 млрд рублей, за год — на 45%, до 12,3 млрд рублей.



Оборот (GVM) фудтех-сервисов («Еда» и «Лавка») в четвёртом квартале вырос на 105%, до 26,5 млрд рублей. Выручка за квартал увеличилась на 98%, до 12,6 млрд, за год — на 126%, до 37,6 млрд рублей.

Оборот «Доставки» вырос в 2,7 раза, до 11,3 млрд рублей. Выручка за квартал увеличилась на 244%, до 5,2 млрд рублей, за год — на 319%, до 12,9 млрд рублей.

Выручка от «умных» устройств составила 9,5 млрд рублей, выручка Yandex Cloud выросла на 174% в четвёртом квартале и составила 4,7 млрд рублей в декабре.

Квартальная выручка «Поиска и Портала» выросла на 31%, до 48 млрд рублей, за год — на 32%, до 165,2 млрд рублей. Доля компании на российском поисковом рынке в четвёртом квартале 2021 года составила 60,2%. Доля поисковых запросов на Android-устройствах — 59,2%, на мобильные устройства в четвёртом квартале пришлось 64,4% поисковых запросов в «Яндексе».