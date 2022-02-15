Финансы
Евгения Евсеева

Отчёт «Яндекса» за год: больше половины выручки не от рекламы, прибыль упала из-за инвестиций в электронную торговлю Статьи редакции

Компания опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2021 год.

Общая выручка «Яндекса» в четвёртом квартале выросла на 54% год к году и составила 110,3 млрд рублей. За год выручка компании выросла на 54% по сравнению с 2020-м и составила 356,2 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль в четвёртом квартале снизилась на 55% год к году и составила 5,6 млрд рублей, за год — также на 55% и составила 8 млрд рублей. В компании отмечают, что на показатели повлияли инвестиции в быстрорастущие сервисы, в том числе электронную торговлю и медиасервисы.

Доля нерекламной выручки в 2021 году составила 53% от общей выручки «Яндекса», в 2020-м она была 46%. При этом рекламная выручка выросла на 27% по сравнению с 2020-м и составила 166,6 млрд рублей.

  • Общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» в четвёртом квартале вырос на 215% и составил 46,2 млрд рублей. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») — на 192%, до 58,8 млрд рублей.
  • Количество активных покупателей на «Маркете» выросло на 96%, до 9,8 млн. Во третьем квартале было 8,4 млн. Выручка за год выросла на 22%, до 35,3 млрд рублей.
  • Выручка «Медиасервисов» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») выросла на 125%, до 6,5 млрд рублей, за год — на 136%, до 18,4 млрд рублей. Количество подписчиков «Плюса» выросло на 79% год к году и составило 12 млн. Из них 80% — платящие.
  • Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Объявления») — выручка в четвёртом квартале увеличилась на 27%, до 2,3 млрд рублей.
  • Дневная аудитория «Дзена» в четвёртом квартале выросла на 10%, до 22,3 млн пользователей.
  • Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку») принёс 42,9 млрд рублей выручки, рост на 93%. За год — на 94%, до 131,6 млрд. Количество поездок на такси выросло на 48%.
  • Оборот (GVM) «Драйва» увеличилась на 29% и составила 4 млрд рублей. Прибыль по скорректированной EBITDA в четвёртом квартале — 428 млн рублей, рост в 13,4 раза. Выручка за четвёртый квартал увеличилась на 33%, до 3,3 млрд рублей, за год — на 45%, до 12,3 млрд рублей.
  • Оборот (GVM) фудтех-сервисов («Еда» и «Лавка») в четвёртом квартале вырос на 105%, до 26,5 млрд рублей. Выручка за квартал увеличилась на 98%, до 12,6 млрд, за год — на 126%, до 37,6 млрд рублей.
  • Оборот «Доставки» вырос в 2,7 раза, до 11,3 млрд рублей. Выручка за квартал увеличилась на 244%, до 5,2 млрд рублей, за год — на 319%, до 12,9 млрд рублей.

  • Выручка от «умных» устройств составила 9,5 млрд рублей, выручка Yandex Cloud выросла на 174% в четвёртом квартале и составила 4,7 млрд рублей в декабре.

  • Квартальная выручка «Поиска и Портала» выросла на 31%, до 48 млрд рублей, за год — на 32%, до 165,2 млрд рублей. Доля компании на российском поисковом рынке в четвёртом квартале 2021 года составила 60,2%. Доля поисковых запросов на Android-устройствах — 59,2%, на мобильные устройства в четвёртом квартале пришлось 64,4% поисковых запросов в «Яндексе».

#новость #яндекс #отчётности

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Минеральный дебаркадер

Ни одного моего рубля в этом отчете нет и никогда не будет )

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–5
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Макс Смирнов

Ути какой ты молодец, держи с полки нихуя)

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36
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Александр Сергунов

В чём же суть этой показательной принципиальности?

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4
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Минеральный дебаркадер

Суть в том, что я не люблю Яндекс, считаю, что антимонопольщики в нормальной стране их бы драли и не пользуюсь их сервисами. Вот и все)

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6
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Alex Konin

На зло бабушке отморожу уши?

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2
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Минеральный дебаркадер

И в чем это по твоему заключается, а?)

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2
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Александр Белов

Как минимум в том, что ты готов лишиться удобств из-за нелюбви к чему-то.

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–2
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Минеральный дебаркадер

Блядь, да напишите, каких удобств я лишаюсь? Что там у них такого необходимого есть?

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5
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John Loudless

Из того, что первым пришло в голову:
- Крутейший навигатор с точными пробками и предсказанием времени в пути
- Музыка по цене овса со скидками на такси и бонусами в других сервисах
- Погода с точностью до минут и картой осадков
- Поиск по картинкам ищет не просто в разы, а на порядки лучше гугла, где будто бы заглушку из 2010х воткнули
- Яндекс.Лавка доставляет еду до двери за 15-20 минут — быстрее, чем я сяду завтракать, наковыряв заказ из кровати утром

Это только то, что первым пришло в голову, список можно продолжать, у каждого он будет свой

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6
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Минеральный дебаркадер

Да успокойтесь уже, я не в РФ живу. Для моей локации погоду хуево показывает, осадки - вообще молчу. Картинки мне воровать не надо - мимо. Ну и все остальное туда же.

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–3
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John Loudless

- напишите, чего я лишаюсь, не пользуясь Яндексом
- хотя не, не надо, я всё равно живу в другой стране и пользоваться им не буду

П — последовательность )

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8
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Минеральный дебаркадер

Ну так я и в РФ не пользовался. Погоду мог посмотреть, да. Иногда искал что-то. Просто тут клоуны пишут, словно я жизнь себе руиню, если не пользуюсь сервисами говнояндекса. Что является каким-то бредом.

Это теперь в РФ хомячье без Яши не выживет? Ну судя по комментам некоторых одаренных.

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–3
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Даниил Мельник

1) Не ездок, не прокоментирую. Кстати могу прокомментировать как пешеход/пользователь общественного транспорта/бывший владелец небольшого магазина - параша. Особенно настройка карточки магазина.
2) А какие плюсы их музыки в свете того, что этих музыкальных стримингов вагон, и маленькая тележка?
3) Не, ну в 2012-м, когда мой HTC Leo выдавал только почасовой прогноз, я бы удивился, но в 2022-м удивлятся таким фичам...
4) Поиск по картинкам не классный, а элементарно другой. На моём опыте(второй месяц ищу иллюстрации для множества видео) я не могу сказать, что один лучше другого. Скорее если один не нашёл, переходишь на другой.
5) Какая хорошая ЯндексЛавка! Опять смогла сделать то, что есть у остальных. А ещё есть Самокат, ОзонЭкспресс и т.д.

Подытожу список - если бы это, опять же, было в 2012-м, это было бы круто. А сейчас это смотрится как, я не знаю даже... Как айфон году в 2015-м. Когда у него вроде всё есть, или есть аналог, но какой в нём прикол, если всё есть у Андроидов, и даже немного больше.

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1
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DxdV

"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны."

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1
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Nikitinz

Как минимум, волшебные на€баллы) Это же непередаваемо - дуришь сам себя за свои же деньги.

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Минеральный дебаркадер

Да лан, я мог бы сразу написать, что живу не в РФ, чтобы клоуны вверху не пытались мне рассказать, что я сильно страдаю, лишаясь сервисов говнояндекса ) Правда, они только поквакали, но конкретного ничего и не сказали.

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–3
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Alex Konin

Ты бы в путешествиях вполне мог переплатить за такси, "не живущий в РФ". Ну и ущербная позиция "ха-ха, лузеры, обманул вас, ха-ха".

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0
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Минеральный дебаркадер

Хватит писать хуйню. Пожалуйста.
Че у тебя так горит-то? Обожаешь статейки на Дзен и подрачиваешь на лого Яндекса?

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–2
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Alex Konin

Ну вот вам пример - в Грузии (Батуми) дешевле доехать на Яндекс Такси, чем на Болте. Хотите быть ограниченным - будьте. Хотите оскорблять кого-то - минус вам в карму.

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Александр Сергунов

Да вопрос-то не в том, что клоуны доказать пытаются, а в том что вы считаете нормальным вступать в дискуссию с позиции "я этим главном и не пользуюсь". То есть мало того что ваш комментарий не имеет никакой ценности, так ещё и когда вас просят объяснить свою позицию вы не можете привести аргументов, а в итоге оказывается что вы вообще в другой стране. Какая тут логика? Я вот вашими услугами не пользуюсь вроде, мне вас везде в комментариях поливать что-ли?

Ну и хочу сказать, что "клоуны" вам аргументированно ответили: некоторые продукты Яндекса на передовом уровне по миру, есть конкретные аргументы почему так, а вы в ответ можете лишь "мне не нравится".

Скажите ещё что Яндекс навигатор с голосом Веры Брежневой это не достижение мирового масштаба.

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1
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Даниил Мельник

Перечислю все "удобства", которых я, видимо, лишился:
1) Я не могу посмотреть фильмы в Кинопоиске, или какой там щас у Яда кинотеатр. "Ваще па$#@" честно говоря. Их ещё 100500, и как по мне Okko даже лучше.
2) Не могу воспользоваться Умной Колонкой с Алисой. И слава Богу! Как минимум из-за этого я не подумываю о том, что меня, в моём же доме, за мои же деньги, слушают; а ещё и запоминают.
3) Лишаюсь возможности лицезреть 100500 вариации 100500 колдунщиков в поиске. Кайф...
4) Не храню деньги в, господи, как оно называется-то щас... Ну последний раз когда помню, называлось ЯндексДеньгами. Моя реакция - смотрите вторую часть пункта один.
5) Не храню деньги в наЭбаллах Яндекса, или по-другому не плачу за ЯндексПлюс чтобы покупать у Яндекса его внутренние баллы по цене 1к1.

Задолбался, так что подытожу - не пользовался, и не очень хочу.

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2
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Андрей Васильев

А в какой стране дерут убер, Амазон или Гугл?)

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2
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Минеральный дебаркадер

Гугл таки дерут. За куда меньшее ;) Ну и примеры конечно.. убер это еще и поисковик? Гугл доставляет еду, оказывает услуги такси? Амазон владеет половиной поиска? Хоть думайте, перед тем как писать.

Ладно, чет смотрю тут народ перевозбудился от того, что кто-то не пользуется Яндексом. Пойду я отсюда. Слишком тут много ебнутых в последнее время стало.

Ну не пользуюсь я сервисом Яндекса. Че у людей из-за этого так пригорает-то?) В чем блядь ваша проблема?

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4
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Андрей Васильев

Гугл таки дерут
Я видел истории только с мобильными магазинами, а у Яндекса подобной услуги нет

В остальном - никто не мешает создавать собственные продукты, которые конкурируют с независимыми на рынке.

Ладно, чет смотрю тут народ перевозбудился от того, что кто-то не пользуется Яндексом. Пойду я отсюда. Слишком тут много ебнутых в последнее время стало.
Чувак, на тебя поебать абсолютно. Я лишь оспариваю твой тезис, что Яндекс бы уже давно раскулачили в нормальных странах, так как местные компании-монополисты не раскулачиваются в сферах, в которых Яндекс зарабатывает

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0
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Минеральный дебаркадер

Ага, поебать. Я всего лишь сказал, что не пользуюсь сервисами Яндекса и людям так поебать, что уже кучу комментов оставили, где с пеной у рта доказывают, что я не прав и что-то там теряю.Ну да, ну да.

Ну и насчет монополий. Если бы у Яндекса была монополия только на поиск, было бы норм. Только это не так.

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0
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Андрей Васильев

Пробежался по продуктам яндекса быстро. У Яндекса вне такси и нет особо монополий. В каждой крупной сфере есть один, а то и больше одного конкурента с абсолютно другим предложением

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0
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Sergei Zotov

А в какой стране дерут убер
в Турции. Его оттуда просто выгнали, не дав работать на местном рынке. До сих пор либо вызов такси по телефону, либо по нажатию кнопки на дереве (прям буквально)

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0
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Андрей Васильев

Виновен. Там человек писал про "в нормальной стране". Забыл слово "нормальной" перенести.
Турция, увы, к нормальным странам особо не относится

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1
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Sergei Zotov

с этим полностью согласен :)

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0
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Тимур Хакимов

Поиском пользуйтесь ведь, поэтому копеечка им идет :)

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0
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Минеральный дебаркадер

;)

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2
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Vitaly Tolstykh

Ну Гугл то ни капли не монополист:)

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3
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Минеральный дебаркадер

Ха, ну если сравнивать с Яндексом, то нет. Вот когда Гугл начнет людей возить, жрачку доставлять и т.д. и т.п. вот тогда и поговорим. Но этого никогда не будет. Предлагаю отгадать, почему ;)

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0
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Radna

Практически все сервисы Google это монополий, каждый год новые суды в разных странах пытаются давить компанию наряду с Apple.

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0
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101

Тогда уж

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0
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Марат Язмыш

Яндекс это компания, которая когда то занималась поиском в сети?

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9
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Минеральный дебаркадер

Давно это было....

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6
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sando

обидно как-то.
маркет - ублюдская помойка, а люди покупают массово потому что реклама на каждом углу (я про магаз, а не маркетплейс). такси могут выдумать алгоритмы с +400р к любому заказу и никто ничего не сделает. кинотеатр не имеет базовый функционал, но, опять же, выкупили основной КП, превратили в микс из говен, а альтернативы-то и нет.

хотя по сути стоит на один день отказаться от какой-то услуги и уже завтра это будет иметь для компании последствия, но кому нужны эти неудобства.

пс: да, у меня личная неприязнь

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5
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H Jenkins

Интересно, если все их сервисы оторвать от поиска, смогут ли они выжить самостоятельно.

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0
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Nikolay Keskinov

Жаль, что у Яндекса нет сегментированной отчётности. Выручка - это хорошо, но куда как интересней увидеть ещё и затраты. Чистая прибыль упала. Что именно повлияло на это?
Предположу, что если бы компания сосредоточилась на своей сфере, показатели были бы куда как интересней.

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–1
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Radna

Такого чувство что вы вообще не читали статью.

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2
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Николай Истомин

Не то, что статью, а заголовок.
"прибыль упала из-за инвестиций в электронную торговлю"

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Михаил Анюков

Так они же в своем отчете дают разбивку по направлениям бизнеса – такси, поиск, маркет и прочие, что там у них есть еще

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1
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Alex Konin

а что вы считаете сферой Яндекса?

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0
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Илья Греднев

У меня только большие сомнения по поводу многих цифр. Особенно хорошо виду по нашим сайтам: ни на одном доля поиска Яндекса не превышает 20%. Не может быть такого, чтобы 12 сайтов все шли мимо их статистики!
Это даже с учётом того, что регулярно с марта 2021 года работает ромтгянно Яндекс реклама! А так бы процент был ещё намного меньше.

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Михаил Сметанников

Яндекс всеми силами пытается оставить трафик в своей экосистеме

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0
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Минеральный дебаркадер

Уже давно есть тенденция, что ваши сайты Яндексу попросту не нужны. С появлением Дзена, Кью и т.д. они еще и за информационные проекты взялись. А сейчас у них в поиске вообще попадаются иностранные сайты, которые переводчик автоматически переводит.

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Lev Gershenzon

"выручка Yandex Cloud выросла на 174% в четвёртом квартале и составила 4,7 млрд рублей в декабре" - тут точно нет ошибки?

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Eleonora47

Очень интересно)

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ilia

Не понимаю на чем "Маркет" так растет: цены там до 40% выше, чем в Ozon и WB, везут намного дольше (не о Москве, но в городе вот есть центры Ozon и "Маркета" - первый почти все везет день, ну два, "Маркет" - с неделю), постаматов и пунктов выдачи - просто не сравнить как меньше.

Так же не понимаю кто пользуется их "Недвижимостью", где объявления дублируются и просто неудобный сервис, и "Работой"...

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