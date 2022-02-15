Отчёт «Яндекса» за год: больше половины выручки не от рекламы, прибыль упала из-за инвестиций в электронную торговлю Статьи редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2021 год.
Общая выручка «Яндекса» в четвёртом квартале выросла на 54% год к году и составила 110,3 млрд рублей. За год выручка компании выросла на 54% по сравнению с 2020-м и составила 356,2 млрд рублей.
Скорректированная чистая прибыль в четвёртом квартале снизилась на 55% год к году и составила 5,6 млрд рублей, за год — также на 55% и составила 8 млрд рублей. В компании отмечают, что на показатели повлияли инвестиции в быстрорастущие сервисы, в том числе электронную торговлю и медиасервисы.
Доля нерекламной выручки в 2021 году составила 53% от общей выручки «Яндекса», в 2020-м она была 46%. При этом рекламная выручка выросла на 27% по сравнению с 2020-м и составила 166,6 млрд рублей.
- Общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» в четвёртом квартале вырос на 215% и составил 46,2 млрд рублей. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») — на 192%, до 58,8 млрд рублей.
- Количество активных покупателей на «Маркете» выросло на 96%, до 9,8 млн. Во третьем квартале было 8,4 млн. Выручка за год выросла на 22%, до 35,3 млрд рублей.
- Выручка «Медиасервисов» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») выросла на 125%, до 6,5 млрд рублей, за год — на 136%, до 18,4 млрд рублей. Количество подписчиков «Плюса» выросло на 79% год к году и составило 12 млн. Из них 80% — платящие.
- Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Объявления») — выручка в четвёртом квартале увеличилась на 27%, до 2,3 млрд рублей.
- Дневная аудитория «Дзена» в четвёртом квартале выросла на 10%, до 22,3 млн пользователей.
- Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку») принёс 42,9 млрд рублей выручки, рост на 93%. За год — на 94%, до 131,6 млрд. Количество поездок на такси выросло на 48%.
- Оборот (GVM) «Драйва» увеличилась на 29% и составила 4 млрд рублей. Прибыль по скорректированной EBITDA в четвёртом квартале — 428 млн рублей, рост в 13,4 раза. Выручка за четвёртый квартал увеличилась на 33%, до 3,3 млрд рублей, за год — на 45%, до 12,3 млрд рублей.
- Оборот (GVM) фудтех-сервисов («Еда» и «Лавка») в четвёртом квартале вырос на 105%, до 26,5 млрд рублей. Выручка за квартал увеличилась на 98%, до 12,6 млрд, за год — на 126%, до 37,6 млрд рублей.
- Оборот «Доставки» вырос в 2,7 раза, до 11,3 млрд рублей. Выручка за квартал увеличилась на 244%, до 5,2 млрд рублей, за год — на 319%, до 12,9 млрд рублей.
Выручка от «умных» устройств составила 9,5 млрд рублей, выручка Yandex Cloud выросла на 174% в четвёртом квартале и составила 4,7 млрд рублей в декабре.
Квартальная выручка «Поиска и Портала» выросла на 31%, до 48 млрд рублей, за год — на 32%, до 165,2 млрд рублей. Доля компании на российском поисковом рынке в четвёртом квартале 2021 года составила 60,2%. Доля поисковых запросов на Android-устройствах — 59,2%, на мобильные устройства в четвёртом квартале пришлось 64,4% поисковых запросов в «Яндексе».
Ути какой ты молодец, держи с полки нихуя)
В чём же суть этой показательной принципиальности?
На зло бабушке отморожу уши?
Как минимум в том, что ты готов лишиться удобств из-за нелюбви к чему-то.
Из того, что первым пришло в голову:
- Крутейший навигатор с точными пробками и предсказанием времени в пути
- Музыка по цене овса со скидками на такси и бонусами в других сервисах
- Погода с точностью до минут и картой осадков
- Поиск по картинкам ищет не просто в разы, а на порядки лучше гугла, где будто бы заглушку из 2010х воткнули
- Яндекс.Лавка доставляет еду до двери за 15-20 минут — быстрее, чем я сяду завтракать, наковыряв заказ из кровати утром
Это только то, что первым пришло в голову, список можно продолжать, у каждого он будет свой
- напишите, чего я лишаюсь, не пользуясь Яндексом
- хотя не, не надо, я всё равно живу в другой стране и пользоваться им не буду
П — последовательность )
Ну так я и в РФ не пользовался. Погоду мог посмотреть, да. Иногда искал что-то. Просто тут клоуны пишут, словно я жизнь себе руиню, если не пользуюсь сервисами говнояндекса. Что является каким-то бредом.
Это теперь в РФ хомячье без Яши не выживет? Ну судя по комментам некоторых одаренных.
1) Не ездок, не прокоментирую. Кстати могу прокомментировать как пешеход/пользователь общественного транспорта/бывший владелец небольшого магазина - параша. Особенно настройка карточки магазина.
2) А какие плюсы их музыки в свете того, что этих музыкальных стримингов вагон, и маленькая тележка?
3) Не, ну в 2012-м, когда мой HTC Leo выдавал только почасовой прогноз, я бы удивился, но в 2022-м удивлятся таким фичам...
4) Поиск по картинкам не классный, а элементарно другой. На моём опыте(второй месяц ищу иллюстрации для множества видео) я не могу сказать, что один лучше другого. Скорее если один не нашёл, переходишь на другой.
5) Какая хорошая ЯндексЛавка! Опять смогла сделать то, что есть у остальных. А ещё есть Самокат, ОзонЭкспресс и т.д.
Подытожу список - если бы это, опять же, было в 2012-м, это было бы круто. А сейчас это смотрится как, я не знаю даже... Как айфон году в 2015-м. Когда у него вроде всё есть, или есть аналог, но какой в нём прикол, если всё есть у Андроидов, и даже немного больше.
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны."
Как минимум, волшебные на€баллы) Это же непередаваемо - дуришь сам себя за свои же деньги.
Ты бы в путешествиях вполне мог переплатить за такси, "не живущий в РФ". Ну и ущербная позиция "ха-ха, лузеры, обманул вас, ха-ха".
Ну вот вам пример - в Грузии (Батуми) дешевле доехать на Яндекс Такси, чем на Болте. Хотите быть ограниченным - будьте. Хотите оскорблять кого-то - минус вам в карму.
Да вопрос-то не в том, что клоуны доказать пытаются, а в том что вы считаете нормальным вступать в дискуссию с позиции "я этим главном и не пользуюсь". То есть мало того что ваш комментарий не имеет никакой ценности, так ещё и когда вас просят объяснить свою позицию вы не можете привести аргументов, а в итоге оказывается что вы вообще в другой стране. Какая тут логика? Я вот вашими услугами не пользуюсь вроде, мне вас везде в комментариях поливать что-ли?
Ну и хочу сказать, что "клоуны" вам аргументированно ответили: некоторые продукты Яндекса на передовом уровне по миру, есть конкретные аргументы почему так, а вы в ответ можете лишь "мне не нравится".
Скажите ещё что Яндекс навигатор с голосом Веры Брежневой это не достижение мирового масштаба.
Перечислю все "удобства", которых я, видимо, лишился:
1) Я не могу посмотреть фильмы в Кинопоиске, или какой там щас у Яда кинотеатр. "Ваще па$#@" честно говоря. Их ещё 100500, и как по мне Okko даже лучше.
2) Не могу воспользоваться Умной Колонкой с Алисой. И слава Богу! Как минимум из-за этого я не подумываю о том, что меня, в моём же доме, за мои же деньги, слушают; а ещё и запоминают.
3) Лишаюсь возможности лицезреть 100500 вариации 100500 колдунщиков в поиске. Кайф...
4) Не храню деньги в, господи, как оно называется-то щас... Ну последний раз когда помню, называлось ЯндексДеньгами. Моя реакция - смотрите вторую часть пункта один.
5) Не храню деньги в наЭбаллах Яндекса, или по-другому не плачу за ЯндексПлюс чтобы покупать у Яндекса его внутренние баллы по цене 1к1.
Задолбался, так что подытожу - не пользовался, и не очень хочу.
А в какой стране дерут убер, Амазон или Гугл?)
Гугл таки дерут. За куда меньшее ;) Ну и примеры конечно.. убер это еще и поисковик? Гугл доставляет еду, оказывает услуги такси? Амазон владеет половиной поиска? Хоть думайте, перед тем как писать.
Ладно, чет смотрю тут народ перевозбудился от того, что кто-то не пользуется Яндексом. Пойду я отсюда. Слишком тут много ебнутых в последнее время стало.
Ну не пользуюсь я сервисом Яндекса. Че у людей из-за этого так пригорает-то?) В чем блядь ваша проблема?
Гугл таки дерут
Я видел истории только с мобильными магазинами, а у Яндекса подобной услуги нет
В остальном - никто не мешает создавать собственные продукты, которые конкурируют с независимыми на рынке.
Ладно, чет смотрю тут народ перевозбудился от того, что кто-то не пользуется Яндексом. Пойду я отсюда. Слишком тут много ебнутых в последнее время стало.
Чувак, на тебя поебать абсолютно. Я лишь оспариваю твой тезис, что Яндекс бы уже давно раскулачили в нормальных странах, так как местные компании-монополисты не раскулачиваются в сферах, в которых Яндекс зарабатывает
Ага, поебать. Я всего лишь сказал, что не пользуюсь сервисами Яндекса и людям так поебать, что уже кучу комментов оставили, где с пеной у рта доказывают, что я не прав и что-то там теряю.Ну да, ну да.
Ну и насчет монополий. Если бы у Яндекса была монополия только на поиск, было бы норм. Только это не так.
Пробежался по продуктам яндекса быстро. У Яндекса вне такси и нет особо монополий. В каждой крупной сфере есть один, а то и больше одного конкурента с абсолютно другим предложением
А в какой стране дерут убер
в Турции. Его оттуда просто выгнали, не дав работать на местном рынке. До сих пор либо вызов такси по телефону, либо по нажатию кнопки на дереве (прям буквально)
Виновен. Там человек писал про "в нормальной стране". Забыл слово "нормальной" перенести.
Турция, увы, к нормальным странам особо не относится
с этим полностью согласен :)
Поиском пользуйтесь ведь, поэтому копеечка им идет :)
Ну Гугл то ни капли не монополист:)
Практически все сервисы Google это монополий, каждый год новые суды в разных странах пытаются давить компанию наряду с Apple.
Тогда уж
Яндекс это компания, которая когда то занималась поиском в сети?
обидно как-то.
маркет - ублюдская помойка, а люди покупают массово потому что реклама на каждом углу (я про магаз, а не маркетплейс). такси могут выдумать алгоритмы с +400р к любому заказу и никто ничего не сделает. кинотеатр не имеет базовый функционал, но, опять же, выкупили основной КП, превратили в микс из говен, а альтернативы-то и нет.
хотя по сути стоит на один день отказаться от какой-то услуги и уже завтра это будет иметь для компании последствия, но кому нужны эти неудобства.
пс: да, у меня личная неприязнь
Интересно, если все их сервисы оторвать от поиска, смогут ли они выжить самостоятельно.
Жаль, что у Яндекса нет сегментированной отчётности. Выручка - это хорошо, но куда как интересней увидеть ещё и затраты. Чистая прибыль упала. Что именно повлияло на это?
Предположу, что если бы компания сосредоточилась на своей сфере, показатели были бы куда как интересней.
Такого чувство что вы вообще не читали статью.
Не то, что статью, а заголовок.
"прибыль упала из-за инвестиций в электронную торговлю"
Так они же в своем отчете дают разбивку по направлениям бизнеса – такси, поиск, маркет и прочие, что там у них есть еще
а что вы считаете сферой Яндекса?
У меня только большие сомнения по поводу многих цифр. Особенно хорошо виду по нашим сайтам: ни на одном доля поиска Яндекса не превышает 20%. Не может быть такого, чтобы 12 сайтов все шли мимо их статистики!
Это даже с учётом того, что регулярно с марта 2021 года работает ромтгянно Яндекс реклама! А так бы процент был ещё намного меньше.
Яндекс всеми силами пытается оставить трафик в своей экосистеме
"выручка Yandex Cloud выросла на 174% в четвёртом квартале и составила 4,7 млрд рублей в декабре" - тут точно нет ошибки?
Очень интересно)
Не понимаю на чем "Маркет" так растет: цены там до 40% выше, чем в Ozon и WB, везут намного дольше (не о Москве, но в городе вот есть центры Ozon и "Маркета" - первый почти все везет день, ну два, "Маркет" - с неделю), постаматов и пунктов выдачи - просто не сравнить как меньше.
Так же не понимаю кто пользуется их "Недвижимостью", где объявления дублируются и просто неудобный сервис, и "Работой"...
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