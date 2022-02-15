Финансы
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ЦБ и российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля: они провели первые переводы между гражданами Статьи редакции

Клиенты открыли цифровые кошельки и обменяли безналичные рубли на цифровые.

К платформе подключились три российских банка из пилотной группы. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами, используя банковские мобильные приложения, сообщил Центробанк.

Названия банков регулятор не уточнил. Он добавил, что их клиенты смогли открыть через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля и обменять безналичные рубли со своих счетов на цифровые. Затем они провели операции перевода цифровых рублей между собой.

Всего в пилотную группу вошли 12 банков, среди них — «Сбер», «Тинькофф», «Газпромбанк», ВТБ и «Альфа-банк».

ЦБ запланировал на втором этапе протестировать операции по оплате товаров и услуг, платежи за госуслуги. В дальнейшем регулятор предполагает внедрить возможность оплаты без интернета. По результатам тестирования ЦБ сформирует дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля.

  • Банк России объявил о проекте в октябре 2020 года. Он сочетает свойства наличных и безналичных рублей, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке.
  • Разработку прототипа платформы ЦБ планировал завершить в декабре 2021 года, а в январе 2022-го начать тестирование в несколько этапов.

#новость #цб #цифровойрубль

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Ленин-гриб

Были рубли ваши, стали цифры наши

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14
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Марат Язмыш

Убийца биткоина

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2
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lakoros

Этот тот же безнал, только с большим контролем?

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9
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Egor Chusov

Ещё можно ставить ограничения на что можно тратить, типа если для покупки еды то нельзя другое купить

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6
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Шизоидная обезьяна

Да, «золотой унитаз» на бюджетные деньги не купить с этой системой

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0
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Андрей Путра

А ещё можно задать срок годности и что на них можно купить. Чтобы пролетарии не могли накопить и вырваться из нищеты.

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6
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Агент К

Много чего можно. Если у рубля будет свой uuid, то можно явно указать, что вот этот рубль был у Петровича, а вот он теперь у Навального. Раньше это была просто операция "вычесть" у банка Петровича и операция "добавить" у банка Навального. Нет логов (маловероятно, но возможно) - нет доказательств.

А теперь - либо у вас в кармане нет метки, либо есть :)

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4
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Шизоидная обезьяна

Можно подумать сейчас копится. Вот недавно дочка чья-то светанула баланс свой в уведомлении. А откуда деньги? Была бы такая система, то знали бы, бюджетные или нет, какой источник дохода и происхождения.

Вопрос будут ли брать за жопу? Сейчас рука руку моет и не берут. А цифровой вариант можно заблочить на уровне системы, серверу взятку не дашь.

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0
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Александр Медведь

Нет... На чьих-то дочек так эта система точно работать не будет.

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3
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Шизоидная обезьяна

Почему не будет?

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0
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Дмитрий Кораблёв

она если что еще и относительно популярная блогерша)

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1
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Шизоидная обезьяна

Ага, надонатили 60 млн

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1
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Денис Демидов

Не увидел большего контроля, зато без интернета вроде как будет работать.
Скорее всего, возможно будет ограничивать применение конкретным рублям, типа на пособие нельзя будет водки взять, а детям курево.

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0
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Агент К

Именно так. Вся суть процесса - переход от просто цифр в базе данных к рублю\копейке как объекту.
Если раньше всякие ограничения\контроль просто не ложились на текущую инфру, и для каждого чиха надо было ваять новое решение (причем каждый раз кастомное и еще и для каждого банка свое), то теперь решение будет одно на всех и можно будет на каждый рубль повесить свой набор правил (и мб свою историю).

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2
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Romula Daraa

сейчас безнал, это циферки в базе данных банка, а цифровая валюта - циферки на твоем устройстве

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1
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Gleb Tyutikov

Все Вы знаете, но не сможете. Это будет прекрасно, когда можно будет отследить всю цепочку транзакций.

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0
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Марсель

А майнить его можно?

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1
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Михаил Желтухин

Конечно, с пн по пт с 9 до 18

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11
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Михаил Гасанов

😅👏 прям не могу 🤣😂

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1
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madkliq

да, но только банку России

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10
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Дмитрий Амчеславский

Он же деревянный. Его рубить надо.

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2
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Янис

Майнить точно нельзя. А вот как эмиссия будет происходить очень интересно. Если это простой обмен ЦБ одних рублей на другие то особо толку не будет, а вот если ЦБ будет эти рубли печатать под нужды российской экономики без привязки к резервам то это очень интересно.

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1
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Денис Демидов

Как будто сейчас ЦБ не может напечатать столько, сколько условная Роснефть попросит.

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1
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Янис

Не может! Последний раз ЦБ печатал деньги не под экспортную выручку а под нужды Российской экономики при премьере Примакове и председателе ЦБ Геращенко после дефолта 1998 года. При Путине не разу не печатал. В экономике хронический дефицит денег.

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2
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Денис Демидов

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-napechatal-dlya-spaseniya-bankov-6-trillionov-rubley-za-4-goda-1026706506
Хронический дефицит денег из-за того, что самим не хватает, чтобы еще с кем-то делиться, инфляции 90-х никто не хочет, да и как в Казахстане тоже не хотят, нужно постепенно цены поднимать, т.е. аккуратно печатать.

ЦБ напечатал для спасения банков 6 триллионов…
Эльвира Набиуллина рассказала о том, как заливала дыры в банках "московского кольца".
www.finanz.ru
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Владимир Вольфович

Можно, но только ровным пацанчикам.

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Злой Полушубок

Уже есть тестовая эксплуатация, но при этом не опубликовано техническое описание "Цифрового рубля". Как-то раньше ЦБ себя адекватней вел.

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3
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Фрейм Иванов

Я тоже это заметил.
Ждал-ждал, когда всё разобъяснят, а оно вот оно как.
Уже тестируют.
Ещё, небось, и пенсию тишком цифровым выдадут.
Тёща вообще свихнётся.
Ей и электронные-то не заходят.

Лучше б уж сразу на крипту переходили.
Погибать - так с музыкой.
Нам, татарам, всё равно, хоть блокчейн, хоть г...
Лишь бы водку в магазе за биткойн давали.

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1
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Сергей Д

Тот случай, когда не понимаешь о чем речь, но камент оставить хочется...

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0
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Фрейм Иванов

Конечно не понимаю.
Жду когда объяснят.
Мог бы и ты объяснить.
Я бы благодарен был.
Как и основная масса пенсов.

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1
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Михаил Цветков

Смысл то какой? Кто может разжевать?

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Александр Степанов

Они сами пока не знают.

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2
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Иван Васильев

Больший контроль за движением денег.

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Сергей Д

тоже самое что и безналичный рубль, только его новая версия.
1. Денежная масса контролируется с точностью до 1-го рубля, ну или копейки.
2. Прослеживаемость в любых расчетах
3. Возможность расчетов точка-точка без банковской прослойки
ну и еще много чего полезного для государства.
А на самом деле, главное это возможность сделать российскую валюту действительно независимой от внешнего контроля и управления...

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Фрейм Иванов

Спс.
Уже понятней.

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Борис Вишневский

Деньги будут лежать напрямую в ЦБ, насколько я понял(в его "блокчеине").
В целом у цб на сайте есть пдфка полугодовалой давности про цифровые валюты центральных банков, в чем их плюсы и минусы.
https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/

Цифровой рубль | Банк России
Цифровой рубль | Банк России
cbr.ru
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Yan Varskii

Плохо, очень плохо.

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Марат Язмыш

А чем плохо?

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ilia

Я все еще не возьму в толк на кой эти "цифровые рубли", контролируемые ЦБ, если уже сейчас большинство операций с деньгами - электронные - "обменялись циферками" грубо говоря. Использование без интернета? Ну так, может, надо расширять покрытие интернета? Да и где нет интернета, там вряд ли "цифровые кошельки цифровых рублей" приживутся ввиду "а он нам нах... и не нужОн".

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Марат Язмыш

Стейблкоин получается?))

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–1
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Mihael Isaev

майоркоин

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Сергей Д

это не крипта в обычном понимании, это тоже самое как обычный безнал, только построенный на блокчейне. типа "безнал 2.0"
Если стейблкоины привязываются к фиатным котировкам, то в "безнал 2.0" прямая и контроллируемая эмиссия.

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Каждый День

Дорожная карта, очередная карта сокровищ. Приходишь в точку отмеченную крестом, а там пусто, уже кто-то был.

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FTOH

Как это работает? Если не нужен интернет, тогда ведь можно потратить одну и ту же сумму дважды. Просто перед тратой в магазине сделать бэкап кошелька, потратить, восстановить из бэкапа и потратить в другом магазине.
Или банк на тебя долги повесит после того, как оба магазина синхронизируется через интернет с банком?

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Александр Антонов

Если это блогчейн, то тому кому ты платишь и он подключен к сети, он будет знать сколько у тебя денег и можешь ты это себе позволить. Хоть 1, 2, 3 и т.д. транзакций без интернета. Потом подключишься и у тебя обновится просто цепочка транзакций. Не получится ничего провести сверхлимита.

Тут только если кто принимает и кто отправляет не подключены к интернету, тогда возможно скомпроментировать транзакцию (и то профессионалами), но опять же при первом подключении к интернету любого из участников данный факт будет известен и транзакции по идеи откатятся.

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Aleksey Telyshev

Хорошая новость

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Александр Ильченко

Бесполезная платформа, которая никогда не заменит биткоин и подобные криптовалюты, цель которых был изначально конфиденциальность совершения операций, анонимность. Здесь все операции будут, как на ладони у ЦБ и ИФНС.

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