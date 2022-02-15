ЦБ и российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля: они провели первые переводы между гражданами Статьи редакции
Клиенты открыли цифровые кошельки и обменяли безналичные рубли на цифровые.
К платформе подключились три российских банка из пилотной группы. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами, используя банковские мобильные приложения, сообщил Центробанк.
Названия банков регулятор не уточнил. Он добавил, что их клиенты смогли открыть через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля и обменять безналичные рубли со своих счетов на цифровые. Затем они провели операции перевода цифровых рублей между собой.
Всего в пилотную группу вошли 12 банков, среди них — «Сбер», «Тинькофф», «Газпромбанк», ВТБ и «Альфа-банк».
ЦБ запланировал на втором этапе протестировать операции по оплате товаров и услуг, платежи за госуслуги. В дальнейшем регулятор предполагает внедрить возможность оплаты без интернета. По результатам тестирования ЦБ сформирует дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля.
- Банк России объявил о проекте в октябре 2020 года. Он сочетает свойства наличных и безналичных рублей, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке.
- Разработку прототипа платформы ЦБ планировал завершить в декабре 2021 года, а в январе 2022-го начать тестирование в несколько этапов.
Были рубли ваши, стали цифры наши
Убийца биткоина
Этот тот же безнал, только с большим контролем?
Ещё можно ставить ограничения на что можно тратить, типа если для покупки еды то нельзя другое купить
Да, «золотой унитаз» на бюджетные деньги не купить с этой системой
А ещё можно задать срок годности и что на них можно купить. Чтобы пролетарии не могли накопить и вырваться из нищеты.
Много чего можно. Если у рубля будет свой uuid, то можно явно указать, что вот этот рубль был у Петровича, а вот он теперь у Навального. Раньше это была просто операция "вычесть" у банка Петровича и операция "добавить" у банка Навального. Нет логов (маловероятно, но возможно) - нет доказательств.
А теперь - либо у вас в кармане нет метки, либо есть :)
Можно подумать сейчас копится. Вот недавно дочка чья-то светанула баланс свой в уведомлении. А откуда деньги? Была бы такая система, то знали бы, бюджетные или нет, какой источник дохода и происхождения.
Вопрос будут ли брать за жопу? Сейчас рука руку моет и не берут. А цифровой вариант можно заблочить на уровне системы, серверу взятку не дашь.
Нет... На чьих-то дочек так эта система точно работать не будет.
Почему не будет?
она если что еще и относительно популярная блогерша)
Ага, надонатили 60 млн
Не увидел большего контроля, зато без интернета вроде как будет работать.
Скорее всего, возможно будет ограничивать применение конкретным рублям, типа на пособие нельзя будет водки взять, а детям курево.
Именно так. Вся суть процесса - переход от просто цифр в базе данных к рублю\копейке как объекту.
Если раньше всякие ограничения\контроль просто не ложились на текущую инфру, и для каждого чиха надо было ваять новое решение (причем каждый раз кастомное и еще и для каждого банка свое), то теперь решение будет одно на всех и можно будет на каждый рубль повесить свой набор правил (и мб свою историю).
сейчас безнал, это циферки в базе данных банка, а цифровая валюта - циферки на твоем устройстве
Все Вы знаете, но не сможете. Это будет прекрасно, когда можно будет отследить всю цепочку транзакций.
А майнить его можно?
Конечно, с пн по пт с 9 до 18
😅👏 прям не могу 🤣😂
да, но только банку России
Он же деревянный. Его рубить надо.
Майнить точно нельзя. А вот как эмиссия будет происходить очень интересно. Если это простой обмен ЦБ одних рублей на другие то особо толку не будет, а вот если ЦБ будет эти рубли печатать под нужды российской экономики без привязки к резервам то это очень интересно.
Как будто сейчас ЦБ не может напечатать столько, сколько условная Роснефть попросит.
Не может! Последний раз ЦБ печатал деньги не под экспортную выручку а под нужды Российской экономики при премьере Примакове и председателе ЦБ Геращенко после дефолта 1998 года. При Путине не разу не печатал. В экономике хронический дефицит денег.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-napechatal-dlya-spaseniya-bankov-6-trillionov-rubley-za-4-goda-1026706506
Хронический дефицит денег из-за того, что самим не хватает, чтобы еще с кем-то делиться, инфляции 90-х никто не хочет, да и как в Казахстане тоже не хотят, нужно постепенно цены поднимать, т.е. аккуратно печатать.
Можно, но только ровным пацанчикам.
Уже есть тестовая эксплуатация, но при этом не опубликовано техническое описание "Цифрового рубля". Как-то раньше ЦБ себя адекватней вел.
Я тоже это заметил.
Ждал-ждал, когда всё разобъяснят, а оно вот оно как.
Уже тестируют.
Ещё, небось, и пенсию тишком цифровым выдадут.
Тёща вообще свихнётся.
Ей и электронные-то не заходят.
Лучше б уж сразу на крипту переходили.
Погибать - так с музыкой.
Нам, татарам, всё равно, хоть блокчейн, хоть г...
Лишь бы водку в магазе за биткойн давали.
Тот случай, когда не понимаешь о чем речь, но камент оставить хочется...
Конечно не понимаю.
Жду когда объяснят.
Мог бы и ты объяснить.
Я бы благодарен был.
Как и основная масса пенсов.
Смысл то какой? Кто может разжевать?
Они сами пока не знают.
Больший контроль за движением денег.
тоже самое что и безналичный рубль, только его новая версия.
1. Денежная масса контролируется с точностью до 1-го рубля, ну или копейки.
2. Прослеживаемость в любых расчетах
3. Возможность расчетов точка-точка без банковской прослойки
ну и еще много чего полезного для государства.
А на самом деле, главное это возможность сделать российскую валюту действительно независимой от внешнего контроля и управления...
Спс.
Уже понятней.
Деньги будут лежать напрямую в ЦБ, насколько я понял(в его "блокчеине").
В целом у цб на сайте есть пдфка полугодовалой давности про цифровые валюты центральных банков, в чем их плюсы и минусы.
https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/
Плохо, очень плохо.
А чем плохо?
Я все еще не возьму в толк на кой эти "цифровые рубли", контролируемые ЦБ, если уже сейчас большинство операций с деньгами - электронные - "обменялись циферками" грубо говоря. Использование без интернета? Ну так, может, надо расширять покрытие интернета? Да и где нет интернета, там вряд ли "цифровые кошельки цифровых рублей" приживутся ввиду "а он нам нах... и не нужОн".
Стейблкоин получается?))
майоркоин
это не крипта в обычном понимании, это тоже самое как обычный безнал, только построенный на блокчейне. типа "безнал 2.0"
Если стейблкоины привязываются к фиатным котировкам, то в "безнал 2.0" прямая и контроллируемая эмиссия.
Дорожная карта, очередная карта сокровищ. Приходишь в точку отмеченную крестом, а там пусто, уже кто-то был.
Как это работает? Если не нужен интернет, тогда ведь можно потратить одну и ту же сумму дважды. Просто перед тратой в магазине сделать бэкап кошелька, потратить, восстановить из бэкапа и потратить в другом магазине.
Или банк на тебя долги повесит после того, как оба магазина синхронизируется через интернет с банком?
Если это блогчейн, то тому кому ты платишь и он подключен к сети, он будет знать сколько у тебя денег и можешь ты это себе позволить. Хоть 1, 2, 3 и т.д. транзакций без интернета. Потом подключишься и у тебя обновится просто цепочка транзакций. Не получится ничего провести сверхлимита.
Тут только если кто принимает и кто отправляет не подключены к интернету, тогда возможно скомпроментировать транзакцию (и то профессионалами), но опять же при первом подключении к интернету любого из участников данный факт будет известен и транзакции по идеи откатятся.
Хорошая новость
Бесполезная платформа, которая никогда не заменит биткоин и подобные криптовалюты, цель которых был изначально конфиденциальность совершения операций, анонимность. Здесь все операции будут, как на ладони у ЦБ и ИФНС.
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