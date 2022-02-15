Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной оплате налогов единым платежом Статьи редакции
Авторы законопроекта предлагают изменить правила с 1 января 2023 года.
- Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обяжет компании класть деньги на единый налоговый счёт и оплачивать налоги одним платежом 20-го и 25-го числа каждого месяца. Авторы должны представить поправки к законопроекту до 16 марта 2022 года.
- В законопроекте указано, что за пять дней до оплаты нужно будет направить в инспекцию уведомление о сумме налога.
- Возвращать НДС и траты на акцизы будут не напрямую налогоплательщику, а на налоговый счёт. С него можно будет забрать «свободные» деньги по заявлению или заплатить налоги за другое лицо.
- В ноябре 2021 года Госдума приняла рамочный закон о едином налоговом платеже для бизнеса. Планируется, что юрлицо будет вносить сумму на налоговый счёт, а служба сама распределит её по соответствующим налогам. Тестирование системы начнётся 1 июля 2022 года и закончится 31 декабря. Компании смогут подать заявку на участие с апреля 2022 года.
- Законопроект о едином счёте для оплаты налогов внесли в Госдуму в конце декабря 2021 года.
Замкнули экосистему)
А зачем вам "свободные" деньги?) А?)
не дай Бог крипты еще куплю)
Возврат НДС фантиками, которые нужно не забыть перевести в деньги.
P.S интересно, кэшбэк от налоговой будет сгорать через 365 дней?
Хорошее предложение. Это снизит вероятность уплаты на ошибочные реквизиты и получение штрафа
А так же увеличит кол-во ошибок в начислениях и потребует, в любом случае, контроля со стороны бизнеса этих самых начислений…
Зачем же ошибок, доначислений по камералкам хватит
Они ещё и налог на остаток добавят ))))
Они сейчас хотя бы пени на не вовремя возвращенную сумму по закону платят, а с кошельком, не забрал вовремя - твои проблемы и никого не волнует, что по факту этими деньгами бесплатно пользовались. Почему тогда не начислять %% как на депе?
Какая еще сумма на едином счете? Не можем найти, пришлите платежку
А нахуя собственно?
https://vc.ru/finance/280202-fns-gotovit-edinyy-nalogovyy-schet-dlya-kompaniy-i-ip-chto-on-dast-i-kakie-est-opaseniya
Не благодари.
Стелят конечно сладко. А на деле ещё 10 лет будут внедрять.
Благодарю.
Налоговая копилка) без возможности ее разбить
О, теперь понял, спасибо.
Интересно, что начало было положено крупными зерновыми экспортёрами, которые с ндс натворили дел. В целом решение интересное, но использование этих «свободных» денег, является ключевым для ведения операционной деятельности. Так как правило является большей частью или даже всей прибылью некоторых сделок. В частности при экспорте.
Никого не смущает, что платить надо 2 раза в месяц 20 и 25??
Та же Дума параллельно почти единогласно постановила "Путину немедленно признать непризнанные республики"
Компания опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2021 год.
Регулятор называет криптовалюты «финансовой пирамидой» и считает, что их регулирование лишь создаст «иллюзию государственной защиты».
Если у вас аллергия на броские модные словечки, которые любят использовать молодое поколение, руководители и инвесторы, возможно, вы не захотите прочитать этот текст, учитывая риск анафилактического шока. А если вы хотите разобраться в том, что же такое NFT и какие риски с ним связаны, то текст для вас.
Adversarial Validation часто используется в соревнованиях на Kaggle. Идея данной техники достаточно проста и интуитивно понятна. Необходимо классифицировать каждое наблюдение к обучающему или тестовому набору данных. Если переменные в обучающем и тестовом наборе данных подчиняются одному закону распределения, то модель классификации даст плохое…
Компании нуждаются в сотрудниках, но почему-то не хотят создавать для них комфортные условия и жалуются, что не могут найти хороших специалистов. Подборка мнений работодателей и соискателей — в пересказе Slate.
История о том, как в компании Metro иногда расстаются с сотрудниками. Metro – это крупная международная компания, головной офис которой находится в Дюссельдорфе. Большая часть Московского топ менеджмента – экспаты, и я никогда бы не подумала, что в компании, которая конечно же заботится о своем имидже на рынке как работодатель может произойти…
Привет, на связи Кирилл Тихонов, управляющий партнёр бизнес-спецназа Амивео. Cегодня я расскажу леденящую кровь историю про тендер на услуги аутсорсеров в IT. Тендер, который проводил крупный коммерческий банк, а победители чуть не позавидовали побеждённым…
Влияние нейросетей на нашу жизнь сложно переоценить: они задействованы в прогнозировании, принятии решений, распознавании лиц, сборе и анализе данных. Они научились писать картины и тексты, сочинять музыку, подрабатывают артистами и телеведущими. А возможно ли влюбиться в такое создание? И если интеллект искусственный, значит ли это, что и…
Когда в 2016 году мы пришли на консервативный рынок медицинского страхования, то решили устроить настоящую технологическую революцию. Но мы не стоим на месте — постоянно растем и трансформируемся, а вместе с этим меняется и наша самопрезентация на рынке — позиционирование.
Привет, на связи Логомашина. Дополнительные образы внутри логотипа помогают компании запомниться потенциальному клиенту. Рассказываем простыми словами, как работать с негативным пространством, чтобы не получить обратный эффект.