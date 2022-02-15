Финансы
Богдан Музыченко

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной оплате налогов единым платежом Статьи редакции

Авторы законопроекта предлагают изменить правила с 1 января 2023 года.

  • Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обяжет компании класть деньги на единый налоговый счёт и оплачивать налоги одним платежом 20-го и 25-го числа каждого месяца. Авторы должны представить поправки к законопроекту до 16 марта 2022 года.
  • В законопроекте указано, что за пять дней до оплаты нужно будет направить в инспекцию уведомление о сумме налога.
  • Возвращать НДС и траты на акцизы будут не напрямую налогоплательщику, а на налоговый счёт. С него можно будет забрать «свободные» деньги по заявлению или заплатить налоги за другое лицо.
  • В ноябре 2021 года Госдума приняла рамочный закон о едином налоговом платеже для бизнеса. Планируется, что юрлицо будет вносить сумму на налоговый счёт, а служба сама распределит её по соответствующим налогам. Тестирование системы начнётся 1 июля 2022 года и закончится 31 декабря. Компании смогут подать заявку на участие с апреля 2022 года.
  • Законопроект о едином счёте для оплаты налогов внесли в Госдуму в конце декабря 2021 года.
Финансы
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Аналог «электронного кошелька» должен упростить взаимодействие бизнеса с налоговой, но к проекту есть вопросы.

#новость #налоги #госдума

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Марат Язмыш

Замкнули экосистему)

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Алексей Корягин

А зачем вам "свободные" деньги?) А?)

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Марат Язмыш

не дай Бог крипты еще куплю)

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Юрий Терещенко

Возврат НДС фантиками, которые нужно не забыть перевести в деньги.
P.S интересно, кэшбэк от налоговой будет сгорать через 365 дней?

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Andrey Tuchkov

Хорошее предложение. Это снизит вероятность уплаты на ошибочные реквизиты и получение штрафа

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Andrew Shmig

А так же увеличит кол-во ошибок в начислениях и потребует, в любом случае, контроля со стороны бизнеса этих самых начислений…

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Ret Oror

Зачем же ошибок, доначислений по камералкам хватит

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ПоХеР TV

Они ещё и налог на остаток добавят ))))

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Ret Oror

Они сейчас хотя бы пени на не вовремя возвращенную сумму по закону платят, а с кошельком, не забрал вовремя - твои проблемы и никого не волнует, что по факту этими деньгами бесплатно пользовались. Почему тогда не начислять %% как на депе?

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Алексей Дымов

Какая еще сумма на едином счете? Не можем найти, пришлите платежку

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Askar Samanchiev

А нахуя собственно?

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Arartem

https://vc.ru/finance/280202-fns-gotovit-edinyy-nalogovyy-schet-dlya-kompaniy-i-ip-chto-on-dast-i-kakie-est-opaseniya
Не благодари.
Стелят конечно сладко. А на деле ещё 10 лет будут внедрять.

ФНС готовит единый налоговый счёт для компаний и…
Аналог «электронного кошелька» должен упростить взаимодействие бизнеса с налоговой, но к проекту…
vc.ru
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Askar Samanchiev

Благодарю.

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Rick

Налоговая копилка) без возможности ее разбить

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Askar Samanchiev

О, теперь понял, спасибо.

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Даниил

Интересно, что начало было положено крупными зерновыми экспортёрами, которые с ндс натворили дел. В целом решение интересное, но использование этих «свободных» денег, является ключевым для ведения операционной деятельности. Так как правило является большей частью или даже всей прибылью некоторых сделок. В частности при экспорте.

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Alexander Solokhin

Никого не смущает, что платить надо 2 раза в месяц 20 и 25??

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Не придумала

Та же Дума параллельно почти единогласно постановила "Путину немедленно признать непризнанные республики"

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