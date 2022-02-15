Финансы
Маша Цепелева

АФК «Система» решила купить производителя воды «Архыз» Статьи редакции

Компания уже владеет долей в производителе минеральной воды «Ессентуки».

  • «Система Телеком Активы» (входящая в АФК «Система») подала ходатайство в ФАС о покупке 100% «Архыз Оригинал», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные базы антимонопольной службы. В документе указано, что корпорация хочет получить предварительное согласие на покупку компании.
  • Корпорация «заинтересована в расширении своего присутствия в сегменте питьевой воды», в том числе за счёт покупки компаний, прокомментировал изданию представитель АФК «Система».
  • В 2019 году «Архыз» занимал 3% от оборота рынка бутилированной воды в России, по данным Euromonitor International. Бренд был на шестом месте. На первом — «Святой источник» с долей 11,7%. Общая оценка рынка составила 230,3 млрд рублей.
  • В ноябре 2021 года «Система Телеком Активы» предоставила займ «Архыз Оригинал» в 291 млн рублей на два года, сообщали источники «Коммерсанта».
  • В марте 2019 года АФК «Система» купила 33,3% долей в «Аква инвест» — производителе минеральной воды «Ессентуки», «Родные озёра» и «Славяновская». В декабре 2021 года «Аква инвест» планировала купить и «Нарзан», сообщали источники «Ъ».

#новость #афксистема #архыз

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Согласный пёс_анон

Главное не "Шишкин Лес". А то вдруг изменят там что-нибудь. Для меня она пока самая вкусная.
(Чтобы не словить хейт - поясню)
"Шишкин лес" по вкусу самая мягкая вода. Сенежская в свою очередь обладает ощущением извести, будто что-то в горле оседает.
Святой источник вообще безвкусная вода. Вроде с жажды выпил литр, а вроде и непонятно, пил воду или нет.
Архыз вот нормально, да, но, но Шишкин лес получается выгоднее.

А ещё вода "Пилигрим" тоже крайне годная вода и довольно дешёвая.

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–4
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Александр Барановский

Шишкин лес самая блевотная вода, еще и сладкая на вкус.

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22
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Согласный пёс_анон

А вы точно пробовали Сенежскую?)

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2
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Sergei Timofeyev

Пробовал. Нейтральна по вкусу, в отличие от Шишкиного леса, которая немного сладковата на вкус. Лучше уж тогда Липецкий бювет.

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Андрей Николаев

сенежка не нейтральная, она будто вся в солях жесткости. Такой дистилят с привкусом чего-то тяжелого и горьковатого. Мерзость, одним словом. Ну у них и по бутылке это благо понятно)

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1
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Sergei Timofeyev

Может что в последнее время изменилось? Летом норм было.

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Андрей Николаев

Не знаю, может изменилось, а может от партии к партии. Брал в декабре, решил, как человек с обратным осмосом дома, сэкономить на воде (пить в дороге хотелось). Взял самую дешевую - сенежскую за 30 руб. Как же я ошибался))) До сих пор как вспоминаю - плюнуть хочется.

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lexa777

липецкий бювет - это же омывайка

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Sergei Timofeyev

Нормально омывает внутри

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Оля Добровольская

Ну, кому-то этот сладковатый привкус нравится.. Вопрос предпочтений.

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Инвестиционный Слава

Шишкин лес обладает всеми признаками обычной водопроводной воды. Ни номера скважины, ни разлива на месте, ни места добычи, но вкус везде одинаковый, как у воды из под крана, только не раздражает горло.

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4
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lexa777

всегда интересно послушать от подобных экспертов какая тогда вода считается хорошей

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Pavel Voronkov

Есть минеральная, а есть подготовленная. Первая лучше второй.

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Борис Васильев

Есть минеральная, а есть подготовленная.
Обождите!
Дайте вставить!
Минеральных вод тысячи, среди них есть такие, которые пить невозможно и даже нельзя.
Есть лечебные - пьются дозированно, по схеме приема, и строго у источника, баз перевозки, под наблюдением врачей.
Есть лечебно- столовые - можно дома, но аккуратно.
А столовые минеральные - можно всем и всегда.
Эти лучше подготовленных.
Но если их нет - подготовленная лучше абы какой.

Это если кратко, а так только таблиц у меня множество, не говоря об адресах и номерах скважин.

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lexa777

вот тут вы все по делу пишете. реально было бы интересно почитать пост о вариантах воды для потребителя. ну и в конце можно тиснуть и про вашу эту морскую воду, чего уж та

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lexa777

здается мне, что вы диванный эксперт. калинов родник или шишкин лес - подготовленная артезианская вода. если вас смущает слово подготовленная, то вся бутилированная вода (включая минеральную) подготовленная. ну и вам ниже уже написали, что это только у дурачков любая минеральная вода лучше любой другой.

я посмотрю как вы будете суп или макароны варить в минеральной воде. калинов родник - отличная вода для повседневного использования, особенно по соотношению цена\качество

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Александр Семёнов

Она и на вкус водопроводная

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Old Nick

Оно все сейчас одинаковое. Воду через осмос дистиллируют, а потом заново бодяжат солями.

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3
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Андрей Николаев

"Шишкин лес" по вкусу самая мягкая вода.
 Да вы, батенька, извращенец. Нормальной воды чтоль не пили никогда?)

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Столичный украинец

Видел новости что скважину «Шишкин лес» через кладбище пустили, поэтому и привкус такой у неё сладковатый говорят.

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lexa777

я еще слышал земля стоит на 3 слонах, а они на черепахе, а черепаха - на скотче

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Столичный украинец

Пиздец ты сравниваешь.

Мифы древней Греции с отношением к экологии в России

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lexa777

пиздец - это рассказывать про скважины сквозь кладбище. скважина - вертикальное сооружение, как ее можно пустить через кладбище - не понимаю.
как и не понимаю в чем экономический смысл переноса инфраструктуры на кладбище.

про инфоповод конкурентам для окучивания обывал я вообще молчу

но раз были такие новости где-то - нет повода сомневаться в скважине через кладбище, ок

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Борис Васильев

Если
к воде инструкция с консультацией НЕ нужна
 то полагаю, легенда про кладбище - самое то, вполне уместна)))

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lexa777

вы же там были ведь (в смысле где шишкин лес, а не на кладбище), расскажите как оно на самом деле )

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Борис Васильев

Мимо Шишкиного леса проезжал много раз.

А в бассейн заливали наш концентрат специально обученные люди, операция высокотехнологичная и опасная, у меня нет допуска к оборудованию, так что я удаленно руководил.
И то на нервяке, две поездки по шесть бочек... документов куча, кругом шлагбаумы - и у нас, и у них.

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lexa777

а как же калинов родник? я на нее как раз с шишкиного леса перешел

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Согласный пёс_анон

Вот касательно "Калинов родник". У меня родители ее пьют бутилированную по 9л. Возможно паранойя, но вода в 0.5-2л и вода в 9л разная. В последней она кажется лучше, чем в "мелкой" таре.

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lexa777

не могу ничего сказать по этому поводу, т.к. покупаю только 6-9-18 литров

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Борис Васильев

Кстати, мы налили морской водой нашего производства самый большой бассейн: 43 м3 - как раз в поселке Шишкин лес.

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Sergei Timofeyev

На прилавках после выгона соли)

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Борис Васильев

При всем уважении, морскую воду вы не упомянули)))
Вы привели обстоятельства места и времени, не озаботившись вставить подлежащее и сказуемое.

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Андрей Николаев

как раз в поселке Шишкин лес.
 Нашли же дурака)))) Поздравляю)

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Борис Васильев

Нашли же дурака
 Это вряд ли.
Морскую нашу воду доктора медицинских наук и другие специалисты наливают в свои бассейны.
Кстати, один из таковых, эксперт Правительства по медицине, регулярно на VC пишет свои статьи о медицине.

И отдельно "про дураков": есть такая грубоватая шутка, со всем уважением и не применительно к присутствующим: если ты такой умный - где твои деньги?
У владельцев бассейнов по 40 кубов деньги есть несомненно.

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Османов Осман

Как, интересно, надо читать "издание "Ъ"?

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1
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Andre Macareno

ъуъ ссука

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3216q114

Коммерсант.

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Вик Бой

не хоум кредит так минералку

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Денис Колокольцев

San Pellegrino топовая

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Sergei Timofeyev

Топовая - у нас с родника. После неё - ни одна в сравнение не идёт. )

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0
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Дмитрий Банников

Знает куда денег вложить. Вода на вес золота СКОРО!!!

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Борис Васильев

Не совсем так.
Был в декабре на конференции https://vc.ru/u/351356-boris-vasilev/332717-novogodnyaya-konferenciya-waterdvizhenie-8-10-dekabrya-2021
Там производителей питьевой воды около 2000, и таких ассоциаций - много.
А вот производитель морской воды - одна наша компания.

Новогодняя конференция WaterДвижение 8-10…
Нас пригласили представить свою продукцию на этой конференции. Место действия – г. Таруса, отель…
vc.ru
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–8
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Выходной микроскоп

Хватит уже нести чушь. Производитель морской воды - природа. А ваша контора качает минераль из под земли. Производитель морской воды нашелся. Шельмуете словами, господин

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3
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Борис Васильев

Производитель морской воды - природа.
Не совсем так.
И золото природа производит.
Странно, почему оно такое дорогое?
Ну подумаешь, колечко, что в нем такого....кроме блеска

И питьевую воду Перье природа производит, дороже нашего концентрата в магазине.
Странно, почему она такая дорогая?...

СПРАВКА:
рассол из 15 минералов качать - это вам не баран начихал)))
Оборудование и его амортизация + электричество
Очистка два месяца
Налив и упаковка
Этикетки и коробки
Доставка и Инструкции с консультациями.
А самое главное - результат применения: здоровья больше, чем вчера.
Спасибо за повод раскрыть тему.

И вам здоровья, если что, не дай Бог!

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–4
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lexa777

видимо ваши клиенты дебилы, если им к воде инструкция с консультацией нужна. или продукт фуфло, если его ценность не очевидна без консультаций

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3
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Борис Васильев

к воде инструкция с консультацией нужна.
 Морская вода является оздоровительным средством, эффективным и сильным.
Соответственно, нужна, как к каждому сильному средству, Инструкция.
Она простая, всего-то страниц пять.
Она учитывает:
- возраст
- вес тела
- объем ванны
- температуру воды
- продолжительность приема ванны
- прядок поведение пациента после выхода из ванны
- периодичность приема ванн.

ценность не очевидна без консультаций
 Автомобилем, понимая его ценность для перемещения из А в Б, может управлять шестилетий ребенок.
Но лучше - достичь 18 лет и пройти курсы)))

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Выходной микроскоп

Золото почему дорогое? Товарищ, Вам азы изучать надобно, а не пафосно рассказывать от том, как "производить" морскую воду. И про ценник на Перье все гораздо проще на самом деле

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Борис Васильев

За "товарища" в морской воде, в её производстве - спасибо от души, не ожидал)))

И про Перье: вижу ценник, в историю его вникнуть не в состоянии, просто сравниваю с нашим концентратом в расчете на литр, радуюсь и НЕ покупаю)))

И кстати, выше написал про бассейн в Шишкином лесу: там с логистикой повезло владельцу, так что литр готовой морской воды аналога Черного моря ему обошелся, по памяти, вроде около четырех рублей.

А про золото написать меня вы и вынудили, сказав, что "морскую воду" природа создала, как бы в противовес ценности нашего продукта)))

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Anna Petrova

Ну, надо как-то зарабатывать 🤷

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lakoros

По подписке мтс премиум будет скидка?

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Сергей Ермилов

Заколебались чужие 20-литрухи по офисам всех компаний возить

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Sergei Timofeyev

Там pure water.

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