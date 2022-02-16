Финансы
Евгения Евсеева

Минцифры хочет ввести налог для Steam и других, чтобы найти деньги для разработчиков игр про русскую культуру — «Ъ» Статьи редакции

Правительство планирует ввести сбор в 5% с продаж магазинов игр в России и получать до 10 млрд рублей в год.

  • Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки разработчиков игр про русскую культуру и историю, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
  • Создание такого фонда — одна из предложенных мер во втором пакете поддержки ИТ-отрасли. Согласно предварительной концепции Минцифры, пополнять его будут за счёт дополнительного налога на зарубежные магазины игр, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и другие.
  • Их могут обязать платить сбор в размере 5% от продаж в России. По словам источника «Ъ», так правительство надеется обеспечить фонду около 10 млрд рублей поступлений в год.
  • В Минцифры сообщили «Ъ», что доклад с предложениями по созданию фонда направлен в правительство. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку. В SberGames считают, что проект «в процессе разработки, возможные концепции не утверждены и пока рассматриваются как гипотезы».
  • Введение сбора с иностранных платформ «сопряжено с определенными сложностями», считает заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин. Один из создателей World of Tanks и креативный продюсер Wargaming Вячеслав Макаров уверен, что при желании такой налог можно ввести, а сами площадки «воспримут эти 5% как неприятные, но не критичные потери».

#новость #игры

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108 комментариев
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Тепловой колос

Налоги-налоги-налоги. Страна оброка просто. Эти 5% лягут на покупателя, а нормальных «игр про русскую культуру» всё равно не выйдет.

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62
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Марат Язмыш

Игра про русскую культуру это даже звучит по уеб@нски, представляю как это будет выглядеть.

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24
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Alex Konin

Метро, Сталкер, Атом РПГ - вот вам игры с русской культурой

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15
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Марат Язмыш

Чёт все про апокалипсис, разруху и выживание! Однозначно про русскую культуру, согласен.

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30
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Robert Mkhitaryan

Скрепы

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3
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Denis G

Аллоды же! (олды здесь)

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11
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Николай Агеев

Из этого списка ни одной нет от российских разработчиков)

Вообще Черная книга действительно хорошая игра вышла от наших соотечественников. Но конечно это совсем не ААА-проект

Единственный крупный проект от москвичей на ближайший год - Atomic Heart. Тут интересно будет посмотреть.

В общем половину этого фонда вложат видимо в World Of Tanks

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5
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Hambala Fully

WoT - это белорусская игра.

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3
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Кобзон Хиггса

Скоро будет ФГУП

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1
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Rustam Ganeyev

…на прокачку танков детям депутатов

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1
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new_comment

В общем половину этого фонда вложат видимо в World Of Tanks
 War Thunder же есть.

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0
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Alex Konin

Так российские разработчики сидят пилят мобильные игры, что экономически целесообразней. Сюжетные / AAA игры у нас не развиты, да.
Про Atomic Heart услышал на днях с выходом трейлера и даже удивился их скорому выходу.

Но у меня был посыл про русскую культуру, что она используется в современных играх и вполне неплохо.

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0
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Het Gloren

А как же The Day Before? Не считаешь это интересным проектом?

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0
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Юрий Другач

«чтобы найти деньги для разработчиков игр про русскую культуру» в списке их и не должно быть

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0
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Дед Велосипед

Middle-earth: Shadow of Mordor

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0
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Aleks Fox

из них Метро и Сталкер это от украинцев, а им никак этот новый налог не поможет))

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0
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Alex Konin

Я про использование в играх русской культуры, а не про физических разработчиков / студии. Тот же Playrix / Nexters / My.game могут вполне организовать разработку ПК / консольной игры, если будут явные стимулы. Сбер в прошлом году создал игровое подразделение и может вливать тонну денег в такие проекты без всяких оглядок на ущерб основному бизнесу.

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0
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Даниил Лепетков

Игра про русскую культуру - это про то как пилить бабос?

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11
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Марат Язмыш

Хорошая игра может получится по мотивам свержения Николая второго, рабочее название "Свергни зажравшегося и потерявшего связь с реальностью автократа".

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18
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Исторический Филипп

Я даже не представлял, а просто вспомнил патриотичный "мультфильм"...

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10
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Alexander Star

Будет игра-говнище в стиле мультиков про трех богатерей и говорящего коня.

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3
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Михаил Попов

Тут уже от разработчиков будет зависть.
Была игра Князь давно игроки в целом не плохо оценили.
Сейчас большие ожидания на atomic heart
https://youtu.be/SstWbERMv00

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2
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Марат Язмыш

Атомик Хёрт про русскую культуру?

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0
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Михаил Попов

Самый за лайканый комментарий к этому видео.

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0
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Константин Морошин

Я такие лужи в колее от колёс видел только в реальном русском лесу, не знаю как у них так натурально получилось

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0
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Путачок

О да, за новый Князь я бы отвалил десять косарей

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0
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Антон Морозов

Ну был же мульт «Дети против волшебников», чем не русская культура? Была игрушка Lada Street Racing, тоже про культуру и гонки на опущенных тазиках.

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0
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Путачок

Месть боксера форева. Очень хорошо зайдёт с рутьюбом под занавес ютуба 😂

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0
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Het Gloren

Посмотри Black Book, например. Возможно, это изменит твои представления.

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0
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Сергей Милосердов
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0
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Андрей Фролов

Black book хорошая. Не на госденьги сделана

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2
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new_comment

Call of Duty про ВОВ, Age of Empires 4 про Русь.
Кому нужны патриотические игры - тот найдёт!

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1
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Илья Мартынов

Вы что, у нас же "одни из самых низких налогов в мире"...

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0
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Den Red

Интересное решение подвесить русскую культуру на плечи иностранных разработчиков )

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31
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Silverjohn

Российских покупателей вообще то. Ну вкрутят эти 5% магазины в цену и всё. И мы будем оплачивать это.
Чиновники получат миллиарды налогов попилить, а игр как не было так и..

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13
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new_comment

А налог на болванки разве уже не финансирует российских разработчиков? Ещё надо?! Скоро для каждого дружка царя свой отдельный налог будет.

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1
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Путачок

Ещё налог Михалкова.

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0
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andrey adamovich

Так это и есть налог на болванки

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0
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Марат Язмыш

И все это предлагает Максут Шадаев.

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0
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Ivan Kulmyaev

Это кто?

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1
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Максим Шпиль

Похоже кто то крутой, даже круче мигалкова с 1% на болванки

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3
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Serge Tikhonenko

Мединский одобряет

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0
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Эдуард Гладышев

О, я смотрю они распробовали схему, вводим новый налог, который идёт не в бюджет, а в фонд. Управлять фондом ставим детей уважаемых родителей с зарплатами по млн в день, со служебными премиальное авто, офисами и тд и тп.

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22
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Евгений Ларин

Отличная схема, уже широко применяется, в онлайн кассах. платонах и тд. Феодальное государство.

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4
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Boris Ezhov

Так есть же.

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16
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new_comment

Разработчики и издатели топовые!

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3
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Riddick

Давайте подскажу как это будет выглядеть... Одно сборище пи.....в - выиграет конкурс на какое-то унылый кал, но с зашкаливающим количеством ЛЮБВИ К РОДИНЕ И НЕР ЗУЛУ! Потом N времени за епанутые бюджеты (ну а что, почему у нас должны быть зарплаты меньше чем в Лос-Анджелесе, тем более за счёт налогоплательщиков? А кого волнует что в стране средне месячная зп ~ 400$? Да некого), в конце это вываливается на стим и всем либо насрать, либо это поливается помоями. Ну а второе сборище пи.....в, получает зп с этих поборов и откаты от 1 сборища пи.....в

Ну а оплачивать эту оргию, будем, как всегда, мы с вами, покупая любимые игры (теперь ещё дороже) У ПРОКЛЯТОГО ЗАПАДА!!!

Занавес....

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6
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Alex Moren

Еще штрафы будут за удаления этого дерьма из магазина, а потом еще обязательная предустановка при продаже устройств

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4
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evilnw

Самая тупая идея на свете. Сейчас есть игры про русские мифы, Вторую Мировую, совок и т.д. Их создатели пытаются выдать хоть какой-то оригинальный контент. Если начнут заливать деньгами, то получится очередная параша, как с кино. Если хотят сделать благое дело, то лучше эти деньги пустить на образовательные программы для выращивания разработчиков.

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7
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Beerman

Бля, еще один Михалков нарисовался, тот великие фильмы снимает, этот великие игры делать будет. И все, сука, за наш счет

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7
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Дима Перегон

А НДС для чего мы платим при покупке игр?)

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7
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Hambala Fully

А как так получается, что в загнивающей Украине (по оценкам наших телевизионных пропогандонов) создают крутые игры и без таких налогов?

А ещё одни наши братья славяне Поляки так и вообще в стратосферу улетели.

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6
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H Jenkins

А что там на Украине вышло такого, «Метро»?

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0
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Sergey L.

Еще на че налоги, матом здесь можно!? 😁

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4
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Robert Mkhitaryan

На мат тоже налоги

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7
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new_comment

За мат штраф.

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0
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Саша Архипов

Данный налог уверено демонстрирует возможность создания налога на воздух.
По факту, сейчас хотят ввести налог за пользование чужим трудом.

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–1
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Павел М

Неохота же свои деньги вкладывать в заведомо провальные игры

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5
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Путачок

Доколе!

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0
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Евгений Котляр

А нельзя как то «не отбирать», а самим создать то, что приносят прибыль и в дальнейшем разразработать игры с русской культурой, а ??

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3
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Марат Язмыш

Я думаю декларируемая цель "создавать", нужна лишь для миловидного предлога.

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4
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Путачок

Кто же будет рисковать своим капиталом ради заведомо провальной идеи сделать игру про русский мир или там про то как «на самом деле» хорошо жилось в совке))

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0
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Max Payne

Всего наихудшего таким инициаторам желаю. Какие же гниды позорные, самые бесполезные люди общества.
Какой же ахинеей "обосновывают" новый побор.

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3
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Dzan Yang

Компании жалко. Если так каждая страна решит облагать налогом при продаже, то в итоге придётся отделы целые добавлять для помощи бухгалтерам или выделять деньги на аутсорсинг.

С другой стороны - новая перспективная ниша для разработки ПО в области автоматизации бухгалтерии для каждой страны.

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1
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Александр Владимирович

Компании жалко? Все налоги и расширение штата сотрудников заплатит конечный потребитель - мы с вами.

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0
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Александр Еремин

Двоякое ощущение. С одной стороны мы же понимаем что это очередной попил бюджета между своими. В результате которого либо нихера не будет либо появится проект за который будет нам же стыдно. А с другой приятно что отопление дворцов наших чинуш будет оплачивать международная компания. Это выход коррупции на новый уровень. Если только Стим не повысит стоимость игр для граждан РФ на сумму налога. Тогда все постаринке. Оплата вперёд из нашего же кошелька. Примерно как с мусорной реформой

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–2
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El Duro

Ага, гейб лично платить будет)
Цены тебе на 10% вверх поднимут и сам оплатишь.
Твои чиновники - твои расходы

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2
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Владимир Школьник

Так уже же есть

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1
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Alexander Star

Бляяяя. Очередной побор типа "антипиратского" с флешек и компашек, который идет Бесогону и который потом его делит по своему разумению. Ебанаты сука.

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1
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roman k

Создание очередной кормушки, для очередного сынка.

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1
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Artem Kapnist

Хера позорище. Украсть деньги у других. А с чего это они должны делиться прибылью. Если государство такое. Убогое. У нас чего нехватка кадров в стране.. Вообще замител такую вещь. Если государство не может найти денег у своих. Забирает у чужих.

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1
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Tom Arise

Вспоминаю 2005й год) тогда вообще никаких налогов не было. Мед помощь была лучше. Сейчас 2022 год. Налогов целая куча, за последние 5 лет мед помощь Я получил лишь в виде прививки (нет не от короны которая не помогла) в остальных случаях врачи до сих пор не могут понять что у меня за аллергия уже лет 10. Про остальные услуги которые так же зависят от моих налогов я промолчу...

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1
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Alexey Gutorov

паразиты

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1
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Michael Mironov

Ахахахах, это так забавно читать конечно, господа)
Какие же они всё таки клоуны 🤡
Я не понимаю почему власть, государство и кто бы там ни был работает против своего народа(или не своего)
По правильному, должны же делать так, чтоб людям лучше жилось, качество жизни улучшилось, образование и т.д.
Какие к черту игры про русскую культуру !!! Как таких людей, которые всё это придумывают(предложения по развитию🙃)вообще можно серьезно воспринимать !)

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1
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Alex Moren

Можно будет в VR очках ходить на парады, пить водку, водить хороводы, сжигать чучело, можно будет донатить чиновникам, посидеть в очереди в поликлинике, почистить снег, смотреть рекламу. Зря вы жмотите свои деньги.

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1
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Speed Racer

Лучше бы создали инфраструктуру для IT компаний, для начала. И сровняли с землей Хуелково которое только деньги бюджетные в унитаз сливает

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0
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Марат Язмыш

МинЦифры с цепи сорвались чёт

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0
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Александр Еремин

Просто он понимает что на все хотел чиновников денег не хватает. Это к вопросу о том "эти наворовали уже"

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0
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Максим Шпиль

Это уже скорее из серии, а где мы еще не воровали

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1
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Ilgar Dadashov

Ядерный титбит 3 выпустят?

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0
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Марат Язмыш

RPG Иван Дурак, и квест Золотая рыбка

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0
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Сергей Иванов

Очередной попил бабла, когда они уже нажрутся, сволочи эти

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0
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Alex Poneer

Стим не трож >< , уже везде лезут мыши какие

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0
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Кирилл Фотькин

Кек) нет игр про русскую культуру, потому что они в хер никому не упёрлись, или они никому не упёрлись, потому что их нет?

Или будет переиздание легенды?)

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0
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konstantin rubanovsky

Кстати я бы сыграл)) но.. чиста ностальгия

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0
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new_comment

Да у тебя глаза вытекут, если их увидишь на современном мониторе. Нужны версии с HD.

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0
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Максим Шпиль

Ну вот типа такого культуразамещения и будет, какой нить гта6 переведут на русский, и скажут про скрепную культуру 🤣

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0
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Евгений Ларин

В перестройку и кинга от димы башарова рубился в детстве

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0
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Dmitrii Kniazev

get rich or die русская культура версия. из председателя кооператива в президенты

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0
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Алексей Соловьев

Сейчас из-за бакса и так конский ценник на норм игры. Получается к 4к + 5% из нашего кармана.

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0
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new_comment

Почему 5%. У нас обычно заявляют о возросших затратах на подсчёт каждого нового налога. Так что подорожание будет минимум на 15-20%

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0
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Philip Poteryahin

Ждем "Чувство долга" от Михалкова про закат империи в 1910х годах! Наконец то одумались и приняли решение, которое полностью изменит мир электронных игр!

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0
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Ринат Сибгатуллин

Остальным народам отделяться от России?))

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Комментарий удален

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Sergey Bespalov

Steam и так платит 20% ндс

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Александр Прилипко

Фонд кино -> Фонд игр -> badcomedian станет стримером

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0
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Ivan Kulmyaev

Акциз ещё)

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0
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hakhagmon

Ооо скоро цены в стиме в долларах буду

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0
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hakhagmon

Осталось еще музыкальные стриминги оброком обложить

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0
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Ivan Kulmyaev

Epic бесплатно раздают, с ними они что делать будут?

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0
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Станислав М.

Так самозанятых много зарегистрировалось за 2 года последних, и зачем тогда вводить новый налог, если из новых средств, которые раньше вобще бы не существовали в казне, можно формировать тот же фонд и финансировать то же самое

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0
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Anton Parkhachev

Даешь новых Казаков

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0
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Роман Косачёв

5% налог и поддержка IT-отрасли не совсем совместимые понятия хаха

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0
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Илья М

Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки разработчиков игр про русскую культуру и историю, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
 ждем Матильду, АдмиралЪ, Викинг и прочую муру теперь в 3Д в виде шутеров, РПГ и стратегий? :) Грустненько.

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0
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Сергей Павлик

Очередная бредовая схема, созданная лишь с целью обогащения небольшого неопределенного круга лиц.
Как самим что-то придумать и вложить собственные/заработать своими силами - не, так мы не умеем.
Лучше обобрать тех, кто выстраивал инфраструктуру, а потом выпускать продукт по типу Детей против волшебников.

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0
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Александр x

Надо лучше минцифры прикрывать. Говнари уже запарили. Теперь у нас подорожают игры, а кто то будет кайфовать на эти бабки. Прекрасный пример - Фонд Кино. Такой же спонсор русской культуры. И что мы видим, выдача бабла своим друзьям, на выходе говнопроекты. Просто уже совсем обнаглели упыри

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Serge Tikhonenko

Т.е будут субсидии для WoT?)

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0
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Airat Kafman

Субсидирование белорусской компании? Беларусь - это же не оффшор сраный, чтобы туда бабло выводить бюджетное.

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Николай Филимонов

Как набьют фонд, создадут новую площадку "Стрём" ( наш ответ буржуйским стимам всяким ) и вот там то мы станем очевидцами новых, качественных игр про русскую культуру или не станем. А деньги фонда будут выдаваться на улучшение жилищных условий авторов этого мракобесия. Не пора ли уже удостоверение депутата преровнять к белому билету?

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Финансы
Евгения Евсеева
Минцифры хочет ввести налог для Steam и других, чтобы найти деньги для разработчиков игр про русскую культуру — «Ъ» Статьи редакции

Правительство планирует ввести сбор в 5% с продаж магазинов игр в России и получать до 10 млрд рублей в год.

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