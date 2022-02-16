Минцифры хочет ввести налог для Steam и других, чтобы найти деньги для разработчиков игр про русскую культуру — «Ъ» Статьи редакции
Правительство планирует ввести сбор в 5% с продаж магазинов игр в России и получать до 10 млрд рублей в год.
- Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки разработчиков игр про русскую культуру и историю, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
- Создание такого фонда — одна из предложенных мер во втором пакете поддержки ИТ-отрасли. Согласно предварительной концепции Минцифры, пополнять его будут за счёт дополнительного налога на зарубежные магазины игр, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и другие.
- Их могут обязать платить сбор в размере 5% от продаж в России. По словам источника «Ъ», так правительство надеется обеспечить фонду около 10 млрд рублей поступлений в год.
- В Минцифры сообщили «Ъ», что доклад с предложениями по созданию фонда направлен в правительство. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку. В SberGames считают, что проект «в процессе разработки, возможные концепции не утверждены и пока рассматриваются как гипотезы».
- Введение сбора с иностранных платформ «сопряжено с определенными сложностями», считает заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин. Один из создателей World of Tanks и креативный продюсер Wargaming Вячеслав Макаров уверен, что при желании такой налог можно ввести, а сами площадки «воспримут эти 5% как неприятные, но не критичные потери».
Игра про русскую культуру это даже звучит по уеб@нски, представляю как это будет выглядеть.
Метро, Сталкер, Атом РПГ - вот вам игры с русской культурой
Чёт все про апокалипсис, разруху и выживание! Однозначно про русскую культуру, согласен.
Скрепы
Аллоды же! (олды здесь)
Из этого списка ни одной нет от российских разработчиков)
Вообще Черная книга действительно хорошая игра вышла от наших соотечественников. Но конечно это совсем не ААА-проект
Единственный крупный проект от москвичей на ближайший год - Atomic Heart. Тут интересно будет посмотреть.
В общем половину этого фонда вложат видимо в World Of Tanks
WoT - это белорусская игра.
Скоро будет ФГУП
…на прокачку танков детям депутатов
В общем половину этого фонда вложат видимо в World Of Tanks
War Thunder же есть.
Так российские разработчики сидят пилят мобильные игры, что экономически целесообразней. Сюжетные / AAA игры у нас не развиты, да.
Про Atomic Heart услышал на днях с выходом трейлера и даже удивился их скорому выходу.
Но у меня был посыл про русскую культуру, что она используется в современных играх и вполне неплохо.
А как же The Day Before? Не считаешь это интересным проектом?
«чтобы найти деньги для разработчиков игр про русскую культуру» в списке их и не должно быть
Middle-earth: Shadow of Mordor
из них Метро и Сталкер это от украинцев, а им никак этот новый налог не поможет))
Я про использование в играх русской культуры, а не про физических разработчиков / студии. Тот же Playrix / Nexters / My.game могут вполне организовать разработку ПК / консольной игры, если будут явные стимулы. Сбер в прошлом году создал игровое подразделение и может вливать тонну денег в такие проекты без всяких оглядок на ущерб основному бизнесу.
Игра про русскую культуру - это про то как пилить бабос?
Хорошая игра может получится по мотивам свержения Николая второго, рабочее название "Свергни зажравшегося и потерявшего связь с реальностью автократа".
Будет игра-говнище в стиле мультиков про трех богатерей и говорящего коня.
Тут уже от разработчиков будет зависть.
Была игра Князь давно игроки в целом не плохо оценили.
Сейчас большие ожидания на atomic heart
https://youtu.be/SstWbERMv00
Атомик Хёрт про русскую культуру?
Самый за лайканый комментарий к этому видео.
Я такие лужи в колее от колёс видел только в реальном русском лесу, не знаю как у них так натурально получилось
О да, за новый Князь я бы отвалил десять косарей
Ну был же мульт «Дети против волшебников», чем не русская культура? Была игрушка Lada Street Racing, тоже про культуру и гонки на опущенных тазиках.
Месть боксера форева. Очень хорошо зайдёт с рутьюбом под занавес ютуба 😂
Посмотри Black Book, например. Возможно, это изменит твои представления.
Black book хорошая. Не на госденьги сделана
Call of Duty про ВОВ, Age of Empires 4 про Русь.
Кому нужны патриотические игры - тот найдёт!
Вы что, у нас же "одни из самых низких налогов в мире"...
Интересное решение подвесить русскую культуру на плечи иностранных разработчиков )
Российских покупателей вообще то. Ну вкрутят эти 5% магазины в цену и всё. И мы будем оплачивать это.
Чиновники получат миллиарды налогов попилить, а игр как не было так и..
А налог на болванки разве уже не финансирует российских разработчиков? Ещё надо?! Скоро для каждого дружка царя свой отдельный налог будет.
Ещё налог Михалкова.
Так это и есть налог на болванки
И все это предлагает Максут Шадаев.
Это кто?
Похоже кто то крутой, даже круче мигалкова с 1% на болванки
Мединский одобряет
О, я смотрю они распробовали схему, вводим новый налог, который идёт не в бюджет, а в фонд. Управлять фондом ставим детей уважаемых родителей с зарплатами по млн в день, со служебными премиальное авто, офисами и тд и тп.
Отличная схема, уже широко применяется, в онлайн кассах. платонах и тд. Феодальное государство.
Так есть же.
Разработчики и издатели топовые!
Давайте подскажу как это будет выглядеть... Одно сборище пи.....в - выиграет конкурс на какое-то унылый кал, но с зашкаливающим количеством ЛЮБВИ К РОДИНЕ И НЕР ЗУЛУ! Потом N времени за епанутые бюджеты (ну а что, почему у нас должны быть зарплаты меньше чем в Лос-Анджелесе, тем более за счёт налогоплательщиков? А кого волнует что в стране средне месячная зп ~ 400$? Да некого), в конце это вываливается на стим и всем либо насрать, либо это поливается помоями. Ну а второе сборище пи.....в, получает зп с этих поборов и откаты от 1 сборища пи.....в
Ну а оплачивать эту оргию, будем, как всегда, мы с вами, покупая любимые игры (теперь ещё дороже) У ПРОКЛЯТОГО ЗАПАДА!!!
Занавес....
Еще штрафы будут за удаления этого дерьма из магазина, а потом еще обязательная предустановка при продаже устройств
Самая тупая идея на свете. Сейчас есть игры про русские мифы, Вторую Мировую, совок и т.д. Их создатели пытаются выдать хоть какой-то оригинальный контент. Если начнут заливать деньгами, то получится очередная параша, как с кино. Если хотят сделать благое дело, то лучше эти деньги пустить на образовательные программы для выращивания разработчиков.
Бля, еще один Михалков нарисовался, тот великие фильмы снимает, этот великие игры делать будет. И все, сука, за наш счет
А НДС для чего мы платим при покупке игр?)
А как так получается, что в загнивающей Украине (по оценкам наших телевизионных пропогандонов) создают крутые игры и без таких налогов?
А ещё одни наши братья славяне Поляки так и вообще в стратосферу улетели.
А что там на Украине вышло такого, «Метро»?
Еще на че налоги, матом здесь можно!? 😁
На мат тоже налоги
За мат штраф.
Данный налог уверено демонстрирует возможность создания налога на воздух.
По факту, сейчас хотят ввести налог за пользование чужим трудом.
Неохота же свои деньги вкладывать в заведомо провальные игры
Доколе!
А нельзя как то «не отбирать», а самим создать то, что приносят прибыль и в дальнейшем разразработать игры с русской культурой, а ??
Я думаю декларируемая цель "создавать", нужна лишь для миловидного предлога.
Кто же будет рисковать своим капиталом ради заведомо провальной идеи сделать игру про русский мир или там про то как «на самом деле» хорошо жилось в совке))
Всего наихудшего таким инициаторам желаю. Какие же гниды позорные, самые бесполезные люди общества.
Какой же ахинеей "обосновывают" новый побор.
Компании жалко. Если так каждая страна решит облагать налогом при продаже, то в итоге придётся отделы целые добавлять для помощи бухгалтерам или выделять деньги на аутсорсинг.
С другой стороны - новая перспективная ниша для разработки ПО в области автоматизации бухгалтерии для каждой страны.
Компании жалко? Все налоги и расширение штата сотрудников заплатит конечный потребитель - мы с вами.
Двоякое ощущение. С одной стороны мы же понимаем что это очередной попил бюджета между своими. В результате которого либо нихера не будет либо появится проект за который будет нам же стыдно. А с другой приятно что отопление дворцов наших чинуш будет оплачивать международная компания. Это выход коррупции на новый уровень. Если только Стим не повысит стоимость игр для граждан РФ на сумму налога. Тогда все постаринке. Оплата вперёд из нашего же кошелька. Примерно как с мусорной реформой
Ага, гейб лично платить будет)
Цены тебе на 10% вверх поднимут и сам оплатишь.
Твои чиновники - твои расходы
Так уже же есть
Бляяяя. Очередной побор типа "антипиратского" с флешек и компашек, который идет Бесогону и который потом его делит по своему разумению. Ебанаты сука.
Создание очередной кормушки, для очередного сынка.
Хера позорище. Украсть деньги у других. А с чего это они должны делиться прибылью. Если государство такое. Убогое. У нас чего нехватка кадров в стране.. Вообще замител такую вещь. Если государство не может найти денег у своих. Забирает у чужих.
Вспоминаю 2005й год) тогда вообще никаких налогов не было. Мед помощь была лучше. Сейчас 2022 год. Налогов целая куча, за последние 5 лет мед помощь Я получил лишь в виде прививки (нет не от короны которая не помогла) в остальных случаях врачи до сих пор не могут понять что у меня за аллергия уже лет 10. Про остальные услуги которые так же зависят от моих налогов я промолчу...
паразиты
Ахахахах, это так забавно читать конечно, господа)
Какие же они всё таки клоуны 🤡
Я не понимаю почему власть, государство и кто бы там ни был работает против своего народа(или не своего)
По правильному, должны же делать так, чтоб людям лучше жилось, качество жизни улучшилось, образование и т.д.
Какие к черту игры про русскую культуру !!! Как таких людей, которые всё это придумывают(предложения по развитию🙃)вообще можно серьезно воспринимать !)
Можно будет в VR очках ходить на парады, пить водку, водить хороводы, сжигать чучело, можно будет донатить чиновникам, посидеть в очереди в поликлинике, почистить снег, смотреть рекламу. Зря вы жмотите свои деньги.
Лучше бы создали инфраструктуру для IT компаний, для начала. И сровняли с землей Хуелково которое только деньги бюджетные в унитаз сливает
МинЦифры с цепи сорвались чёт
Просто он понимает что на все хотел чиновников денег не хватает. Это к вопросу о том "эти наворовали уже"
Это уже скорее из серии, а где мы еще не воровали
Ядерный титбит 3 выпустят?
RPG Иван Дурак, и квест Золотая рыбка
Очередной попил бабла, когда они уже нажрутся, сволочи эти
Стим не трож >< , уже везде лезут мыши какие
Кек) нет игр про русскую культуру, потому что они в хер никому не упёрлись, или они никому не упёрлись, потому что их нет?
Или будет переиздание легенды?)
Кстати я бы сыграл)) но.. чиста ностальгия
Да у тебя глаза вытекут, если их увидишь на современном мониторе. Нужны версии с HD.
Ну вот типа такого культуразамещения и будет, какой нить гта6 переведут на русский, и скажут про скрепную культуру 🤣
В перестройку и кинга от димы башарова рубился в детстве
get rich or die русская культура версия. из председателя кооператива в президенты
Сейчас из-за бакса и так конский ценник на норм игры. Получается к 4к + 5% из нашего кармана.
Почему 5%. У нас обычно заявляют о возросших затратах на подсчёт каждого нового налога. Так что подорожание будет минимум на 15-20%
Ждем "Чувство долга" от Михалкова про закат империи в 1910х годах! Наконец то одумались и приняли решение, которое полностью изменит мир электронных игр!
Остальным народам отделяться от России?))
Комментарий удален
Steam и так платит 20% ндс
Фонд кино -> Фонд игр -> badcomedian станет стримером
Акциз ещё)
Ооо скоро цены в стиме в долларах буду
Осталось еще музыкальные стриминги оброком обложить
Epic бесплатно раздают, с ними они что делать будут?
Так самозанятых много зарегистрировалось за 2 года последних, и зачем тогда вводить новый налог, если из новых средств, которые раньше вобще бы не существовали в казне, можно формировать тот же фонд и финансировать то же самое
Даешь новых Казаков
5% налог и поддержка IT-отрасли не совсем совместимые понятия хаха
Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки разработчиков игр про русскую культуру и историю, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
ждем Матильду, АдмиралЪ, Викинг и прочую муру теперь в 3Д в виде шутеров, РПГ и стратегий? :) Грустненько.
Очередная бредовая схема, созданная лишь с целью обогащения небольшого неопределенного круга лиц.
Как самим что-то придумать и вложить собственные/заработать своими силами - не, так мы не умеем.
Лучше обобрать тех, кто выстраивал инфраструктуру, а потом выпускать продукт по типу Детей против волшебников.
Надо лучше минцифры прикрывать. Говнари уже запарили. Теперь у нас подорожают игры, а кто то будет кайфовать на эти бабки. Прекрасный пример - Фонд Кино. Такой же спонсор русской культуры. И что мы видим, выдача бабла своим друзьям, на выходе говнопроекты. Просто уже совсем обнаглели упыри
Т.е будут субсидии для WoT?)
Субсидирование белорусской компании? Беларусь - это же не оффшор сраный, чтобы туда бабло выводить бюджетное.
Как набьют фонд, создадут новую площадку "Стрём" ( наш ответ буржуйским стимам всяким ) и вот там то мы станем очевидцами новых, качественных игр про русскую культуру или не станем. А деньги фонда будут выдаваться на улучшение жилищных условий авторов этого мракобесия. Не пора ли уже удостоверение депутата преровнять к белому билету?
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