Поддержка Яндекс.Такси объясняет почему Яндекс+, и почему цена у пассажира выше чему у водителя

Предлагаю уважаемой аудитории самой оценить ситуацию по переписке водителя с чатом "поддержки" Яндекс. Такси ( почему поддержки в кавычках, ну потому что поддержки в Яндекс.Такси нет, если они перестанут совсем отвечать водителям, особенно те кто отвечают по телефону, ничего не изменится)