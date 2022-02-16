Инвестор онлайн-школы по созданию игр XYZ School привлёк 500 млн рублей на покупку новых проектов и выход за границу Статьи редакции
Сейчас в холдинге пять образовательных онлайн-проектов.
- Участники раунда — венчурный фонд Vershina Capital и совладельцы оператора железнодорожных перевозок Globaltrans Никита Мишин и Константин Николаев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Ultimate Education. Это образовательный проект фонда Ultimate Capital, одно из инвестнаправлений которого — edtech-компании.
- Каждый из инвесторов по итогам раунда получил в компании долю 10%. Часть денег компания направила на сделки и выкуп долей в действующих edtech-активах.
- Сейчас в портфеле холдинга пять компаний: онлайн-школа дизайна Bang Bang Education (90%), центр обучения маркетингу MAED Academy (50,1%), онлайн-школа бизнес-образования в индустрии моды Fashion Factory (49%), школа по созданию игр XYZ School (45%) и сервис обучения психологов и коучей Psychodemia (30%). Во всех у него есть опцион на выкуп контрольной доли.
- Ещё часть денег направят на развитие и M&A-сделки (слияния и поглощения), а часть — на зарубежную экспасию. Приоритетный регион — Юго-Восточная Азия.
- Эксперты разошлись во мнении по поводу стратегии холдинга. Основатель агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова называет заход на рынок и развитие через сделки «разумной стратегией». Ultimate Education в первую очередь интересуется проектами с сильными отраслевыми комьюнити, а большие лояльные базы клиентов, которые он получает в результате сделок, — ценный актив.
- Гендиректор «Нетологии» Марианна Снигирева считает, что рынок «перегрет» крупными игроками. Стратегия покупки нишевых образовательных проектов вряд ли позволит Ultimate Education выйти в лидеры: продвигать каждый из брендов параллельно дорого, долго и не всегда эффективно. При этом зарубежную экспансию, в частности рынок Юго-Восточной Азии, она считает перспективной.
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Сейчас в холдинге пять образовательных онлайн-проектов.
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