{"id":11842,"title":"\u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0418\u0422-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=11842&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=9d6dc6bd45a5f802f9c40c192207e4757bf21924724a7b11c55e3e022f9eab3d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Таня Боброва

«Тинькофф» вернулся на ипотечный рынок: начал удалённо рефинансировать кредиты от других банков Статьи редакции

Это вторая попытка компании: в 2019 году она закрыла направление ипотечного кредитования, посчитав его неприбыльным.

19 19 комментариев
2058 просмотров

Оформление документов и выдача кредита будут происходить полностью удалённо, рассказала компания. Клиентам не нужно будет приезжать в офис.

На первом этапе клиенты «Тинькофф» смогут рефинансировать ипотечные кредиты из других банков на квартиры на вторичном рынке. До конца 2022 года компания запустит оформление ипотеки на первичное и вторичное жилье.

«Тинькофф» обещает сопровождать сделку по покупке недвижимости или рефинансированию на всех этапах, включая взаимодействие с Росреестром. Например, клиенту не нужно будет идти в МФЦ, банк самостоятельно зарегистрирует залог и безопасно произведет все расчетные операции между покупателем и продавцом.

Все документы по сделке будут подписываться электронно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Если её пока нет, представитель банка приедет к клиенту и поможет её выпустить.

Рефинансирование ипотеки в «Тинькофф» станет доступно всем клиентам экосистемы до конца первого квартала 2022 года. Сейчас оно открыто для 500 тысяч пользователей мобильного приложения. Ставка рефинансирования составляет от 8,9% годовых, максимальная сумма — 30 млн рублей, срок — до 30 лет.

Кроме того, в рамках рефинансирования ипотеки «Тинькофф» предлагает ежемесячную оплату страховки жилья в составе регулярного платежа, бесплатное обслуживание по дебетовой карте Tinkoff Black на время кредита и другое.

  • «Тинькофф» рассказал о планах запустить ипотеку летом 2021 года. Тогда же компания начала тестировать продукт среди сотрудников. Они получили более 1 млрд рублей на покупку готового жилья.
  • Это уже вторая попытка банка выйти на этот рынок: сервис «Тинькофф Ипотека» действовал с 2015 года. Банк занимался оформлением документов, подбором недвижимости и её страхованием, а ипотеку предоставляли банки-партнёры. В 2019 году банк закрыл направление, посчитав его неприбыльным.

#новость #тинькофф

19 19 комментариев
7
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Борис Степаненко

Ха я жду когда они запустят ипотеку уже 8 мес. И каждый раз они конового вот уже скоро. И обегали выдавать ипотечный кредит до конца 21 года. Но уже идёт 22 они все еще не как не могут открыть проект.

Ответить
1
Развернуть ветку
Aleksey

они просто заботятся о вас

Ответить
5
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

С такими ценами на недвижку не нужна ни ипотека, ни кредит, ))

Ответить
0
Развернуть ветку
Борис Степаненко

Ну неизведанные я уже одну ипотеку пережил, нужна вторая. ;) хотелось бы от тинькофф с нормальным процентом.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Смысл её, если недвижка 1,5х сделала?

Ответить
2
Развернуть ветку
Денис Демидов

В баксах ничего она не сделала, перестаньте в тугриках считать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Смотря в какой валюте считать.

В долларах максимальная цена была в 2008 году, затем только снижалась.

График отсюда: https://zembaron.ru/investiczii/kakie-zhdat-czenyi-na-nedvizhimost/

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Милосердов

Дак ещё через 5 лет снова x1.5 сделает. Профит.

Ответить
0
Развернуть ветку
Последовательный хот-дог

А какой смысл именно тк? В других банках можно найти горм проценты, тот же газпром

Ответить
1
Развернуть ветку
Andre Macareno

Так кредит не от банка зависит, а от ставки на момент оформления

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Милосердов

Действительно. То-то в каждом новом ЖК у нас квартиры расхватывают почти все в первые дни после открытия продаж. Хоть 50к за квадрат, хоть 100, хоть 5% ставка, хоть 10% - всё хапает жадный русский.

Ответить
0
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

За 100 я бы тоже хапнул, но продают почему-то за 250

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Милосердов

Я условно написал и про свой регион. Мск естественно выше в разы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Airat Kafman

рефинансировать ипотечные кредиты из других банков
Это называется рынок рефинансирования, а не ипотечный) разве нет? Факт возврата на рынок ипотеки еще не произошел

Ответить
1
Развернуть ветку
Кирилл Половинкин

Ох как маржинальность упадет, при большом спросе ипотека будет жрать капитал со скоростью света

Ответить
0
Развернуть ветку
Old Nick

ипотечные кредиты самые лакомые для банка. раз денег закинул и 5-10 лет доишь клиента.

А с учетом хаты в залоге еще и надежные.

Ответить
2
Развернуть ветку
Kuper Bad

Меня всегда больше прикалалывали кредитки)
Не помню минималку, но всегда блин 29.9 только одобряют) я не знаю людей кому 18-20 одобрили) я уже закрывал, и новую открывал для интереса . Всё равно 30!%) хотя у меня и денег есть и на вкладе лежат) и кешбек каждый месяц по максимальной 5000р

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Лебедь

работаю в банке, были клиенты у которых ставка меньше
попробуйте обговорить заранее с оператором этот момент, может быть сделают, но это не точно)

Ответить
1
Развернуть ветку
Oleg Karpov

От 8.9% как обычно будет всегда больше. Тем более ставка рефинансирования выросла

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Финансы
Евгения Евсеева
Минцифры хочет ввести налог для Steam и других, чтобы найти деньги для разработчиков игр про русскую культуру — «Ъ» Статьи редакции

Правительство планирует ввести сбор в 5% с продаж магазинов игр в России и получать до 10 млрд рублей в год.

108 108 комментариев
12
IPQuorum
NFT — чудо или мошенничество?

Если у вас аллергия на броские модные словечки, которые любят использовать молодое поколение, руководители и инвесторы, возможно, вы не захотите прочитать этот текст, учитывая риск анафилактического шока. А если вы хотите разобраться в том, что же такое NFT и какие риски с ним связаны, то текст для вас.

3 3 комментария
–1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Дмитрий
Как сидячая работа чуть было не сделала меня инвалидом

Данная статья будет полезна людям, которые проводят треть своей жизни в сидячем положении и которые уже имеют проблемы со здоровьем либо хотят его сохранить. Без воды, только личный опыт, полезные рекомендации и советы.

92 92 комментария
72
IPQuorum
Влюбиться в интеллект: можно ли завести роман с нейросетью?

Влияние нейросетей на нашу жизнь сложно переоценить: они задействованы в прогнозировании, принятии решений, распознавании лиц, сборе и анализе данных. Они научились писать картины и тексты, сочинять музыку, подрабатывают артистами и телеведущими. А возможно ли влюбиться в такое создание? И если интеллект искусственный, значит ли это, что и…

0 Обсудить
–1
Финансы
Таня Боброва
Инвестор онлайн-школы по созданию игр XYZ School привлёк 500 млн рублей на покупку новых проектов и выход за границу Статьи редакции

Сейчас в холдинге пять образовательных онлайн-проектов.

4 4 комментария
3
BestDoctor
Эволюция позиционирования: как BestDoctor стал экосистемой медицинских сервисов — глава первая

Когда в 2016 году мы пришли на консервативный рынок медицинского страхования, то решили устроить настоящую технологическую революцию. Но мы не стоим на месте — постоянно растем и трансформируемся, а вместе с этим меняется и наша самопрезентация на рынке — позиционирование.

2 2 комментария
3
Карьера
Алиса Сливинская
«Ищем специалиста, но не можем его найти. Все понимают — дело в зарплате, но повышать её никто почему-то не собирается» Статьи редакции

Компании нуждаются в сотрудниках, но почему-то не хотят создавать для них комфортные условия и жалуются, что не могут найти хороших специалистов. Подборка мнений работодателей и соискателей — в пересказе Slate.

Unsplash
289 289 комментариев
81
БКС Мир инвестиций
Меняем рынки. Обновления в приложении «БКС Мир инвестиций»
1 1 комментарий
1
Карьера
Ruslan Baimakhanov
От MVP до самоокупаемого IT-продукта за 1 год

Как организовать работу команды, выстроить процессы и достичь кратного роста - опыт Kolesa Group.

0 Обсудить
1
Приёмная
Alex Petrov
Поддержка Яндекс.Такси объясняет почему Яндекс+, и почему цена у пассажира выше чему у водителя

Предлагаю уважаемой аудитории самой оценить ситуацию по переписке водителя с чатом "поддержки" Яндекс. Такси ( почему поддержки в кавычках, ну потому что поддержки в Яндекс.Такси нет, если они перестанут совсем отвечать водителям, особенно те кто отвечают по телефону, ничего не изменится)

194 194 комментария
97
Финансы
Таня Боброва
«Тинькофф» вернулся на ипотечный рынок: начал удалённо рефинансировать кредиты от других банков Статьи редакции

Это вторая попытка компании: в 2019 году она закрыла направление ипотечного кредитования, посчитав его неприбыльным.

19 19 комментариев
7
Больше статей
null