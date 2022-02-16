«Тинькофф» вернулся на ипотечный рынок: начал удалённо рефинансировать кредиты от других банков Статьи редакции
Это вторая попытка компании: в 2019 году она закрыла направление ипотечного кредитования, посчитав его неприбыльным.
Оформление документов и выдача кредита будут происходить полностью удалённо, рассказала компания. Клиентам не нужно будет приезжать в офис.
На первом этапе клиенты «Тинькофф» смогут рефинансировать ипотечные кредиты из других банков на квартиры на вторичном рынке. До конца 2022 года компания запустит оформление ипотеки на первичное и вторичное жилье.
«Тинькофф» обещает сопровождать сделку по покупке недвижимости или рефинансированию на всех этапах, включая взаимодействие с Росреестром. Например, клиенту не нужно будет идти в МФЦ, банк самостоятельно зарегистрирует залог и безопасно произведет все расчетные операции между покупателем и продавцом.
Все документы по сделке будут подписываться электронно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Если её пока нет, представитель банка приедет к клиенту и поможет её выпустить.
Рефинансирование ипотеки в «Тинькофф» станет доступно всем клиентам экосистемы до конца первого квартала 2022 года. Сейчас оно открыто для 500 тысяч пользователей мобильного приложения. Ставка рефинансирования составляет от 8,9% годовых, максимальная сумма — 30 млн рублей, срок — до 30 лет.
Кроме того, в рамках рефинансирования ипотеки «Тинькофф» предлагает ежемесячную оплату страховки жилья в составе регулярного платежа, бесплатное обслуживание по дебетовой карте Tinkoff Black на время кредита и другое.
- «Тинькофф» рассказал о планах запустить ипотеку летом 2021 года. Тогда же компания начала тестировать продукт среди сотрудников. Они получили более 1 млрд рублей на покупку готового жилья.
- Это уже вторая попытка банка выйти на этот рынок: сервис «Тинькофф Ипотека» действовал с 2015 года. Банк занимался оформлением документов, подбором недвижимости и её страхованием, а ипотеку предоставляли банки-партнёры. В 2019 году банк закрыл направление, посчитав его неприбыльным.
Ха я жду когда они запустят ипотеку уже 8 мес. И каждый раз они конового вот уже скоро. И обегали выдавать ипотечный кредит до конца 21 года. Но уже идёт 22 они все еще не как не могут открыть проект.
они просто заботятся о вас
С такими ценами на недвижку не нужна ни ипотека, ни кредит, ))
Ну неизведанные я уже одну ипотеку пережил, нужна вторая. ;) хотелось бы от тинькофф с нормальным процентом.
Смысл её, если недвижка 1,5х сделала?
В баксах ничего она не сделала, перестаньте в тугриках считать.
Смотря в какой валюте считать.
В долларах максимальная цена была в 2008 году, затем только снижалась.
График отсюда: https://zembaron.ru/investiczii/kakie-zhdat-czenyi-na-nedvizhimost/
Дак ещё через 5 лет снова x1.5 сделает. Профит.
Так кредит не от банка зависит, а от ставки на момент оформления
Действительно. То-то в каждом новом ЖК у нас квартиры расхватывают почти все в первые дни после открытия продаж. Хоть 50к за квадрат, хоть 100, хоть 5% ставка, хоть 10% - всё хапает жадный русский.
За 100 я бы тоже хапнул, но продают почему-то за 250
Я условно написал и про свой регион. Мск естественно выше в разы.
рефинансировать ипотечные кредиты из других банков
Это называется рынок рефинансирования, а не ипотечный) разве нет? Факт возврата на рынок ипотеки еще не произошел
Ох как маржинальность упадет, при большом спросе ипотека будет жрать капитал со скоростью света
ипотечные кредиты самые лакомые для банка. раз денег закинул и 5-10 лет доишь клиента.
А с учетом хаты в залоге еще и надежные.
Меня всегда больше прикалалывали кредитки)
Не помню минималку, но всегда блин 29.9 только одобряют) я не знаю людей кому 18-20 одобрили) я уже закрывал, и новую открывал для интереса . Всё равно 30!%) хотя у меня и денег есть и на вкладе лежат) и кешбек каждый месяц по максимальной 5000р
работаю в банке, были клиенты у которых ставка меньше
попробуйте обговорить заранее с оператором этот момент, может быть сделают, но это не точно)
От 8.9% как обычно будет всегда больше. Тем более ставка рефинансирования выросла
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