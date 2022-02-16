Это вторая попытка компании: в 2019 году она закрыла направление ипотечного кредитования, посчитав его неприбыльным.

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Оформление документов и выдача кредита будут происходить полностью удалённо, рассказала компания. Клиентам не нужно будет приезжать в офис.

На первом этапе клиенты «Тинькофф» смогут рефинансировать ипотечные кредиты из других банков на квартиры на вторичном рынке. До конца 2022 года компания запустит оформление ипотеки на первичное и вторичное жилье.

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«Тинькофф» обещает сопровождать сделку по покупке недвижимости или рефинансированию на всех этапах, включая взаимодействие с Росреестром. Например, клиенту не нужно будет идти в МФЦ, банк самостоятельно зарегистрирует залог и безопасно произведет все расчетные операции между покупателем и продавцом.

Все документы по сделке будут подписываться электронно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Если её пока нет, представитель банка приедет к клиенту и поможет её выпустить.

Рефинансирование ипотеки в «Тинькофф» станет доступно всем клиентам экосистемы до конца первого квартала 2022 года. Сейчас оно открыто для 500 тысяч пользователей мобильного приложения. Ставка рефинансирования составляет от 8,9% годовых, максимальная сумма — 30 млн рублей, срок — до 30 лет.

Кроме того, в рамках рефинансирования ипотеки «Тинькофф» предлагает ежемесячную оплату страховки жилья в составе регулярного платежа, бесплатное обслуживание по дебетовой карте Tinkoff Black на время кредита и другое.