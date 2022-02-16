Финансы
Таня Боброва

Продюсер видеоигр 110 Industries с основателями из России сообщил, что привлёк $10 млн инвестиций в 2021 году Статьи редакции

У стартапа пока нет выпущенных игр, первую обещают показать в 2022 году.

  • Компания Сергея Колобашкина и Антона Полетаева привлекла $10 млн в двух раундах, пишет Forbes со ссылкой на её представителя. В одном из них, на $4 млн, участвовал президент группы «Ланит» Филипп Генс. Его представитель подтвердил инвестиции, но не раскрыл их сумму.
  • Оценку и остальных инвесторов в компании не раскрыли. Деньги потратят на разработку проектов. Юрлица компании находятся в Швейцарии и Великобритании. В штате — 19 человек, но в производстве компании участвуют около 200 человек по всему миру.
  • Основанный в 2017 году стартап занимается предпродакшеном игр: придумывает историю, сценарий, персонажей, а затем нанимает стороннюю студию для разработки. Выпущенных проектов пока нет, в разработке находится восемь игр, говорят в компании. В 2022 году она планирует выпустить Wanted: dead, производством которой занимается японская студия Soleil.
  • По словам Колобашкина, производство высокобюджетных компьютерных игр занимает от трёх до пяти лет, каждый проект обходится 110 Industries в сумму от $20 до $50 млн. Сами основатели вложили в проект $3 млн.
  • В 2019-м стартап привлёк $1 млн за долю 10%, но не раскрыл имя инвестора. В 2020-м он сообщил ещё о $20 млн инвестиций от компании Norma Investment Романа Абрамовича, фонда GEM Capital и кинопродюсера Сергея Корнихина. По собственным данным, сейчас у основателей 45% игровой компании, у Norma Investment — 20%, остальные доли распределены между миноритарными акционерами.
  • В январе 2020 года App2Top.ru в своём расследовании о 110 Industries заявляло, что компания неизвестна участникам отечественного игрового рынка, и в России стартап общается в основном с непрофильными инвесторами.

#новость #игры

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Искусственный магнит

Какая-то мутная история

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Олег Комаров

Конечно, обратите внимание они ведь привлекают инвестиции только от не игровых фондов. Игровые бы их сразу раскатали. Так что пока история похожа на отмыв, учитывая, что где-то вдали торчат уши русских олигархов.
Кстати, заниматься препродакшеном и выполнять всю остальную работу руками аутсорсеров, это сейчас настолько стандарт в большой индустрии, что упомнить об этом как о фиче – только вредить своему имиджу, звуча как капитан очевидность.

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Кирилл Вечкасов - Маркетолог

Сшита белыми нитками

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Иванка Сегодина

Вообще про 110 Industries информация в интернете крайне странная. Попалось статья, где от них идут громкие заявление о причастности к проектам Hitman 2, Sekiro: Shadows Die Twice, Artifact, Hellblade, но каким боком, конкретных цифр и в чем заключалась помощь, ясных слов нет.
*больше похоже, что какой-то языкастый умелец выбивает деньги под проекты, привлекает инвестиции и всячески создает шумиху, а по факту от них вообще ничего не было выпущено.
**ну и превосходное высказывание...
Сергей Колобашкин: На территории Российской Федерации у нас конкурентов нет, а если брать все остальные географии, то ближе всего к нам по философии находится японская компания Capcom. Это наш основной конкурент.

«Не обман, но поверхностная экспертиза…
К нам попал инвестиционный кейс российско-британской инвестиционной компании 110 Industries. В нем…
app2top.ru
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Иванка Сегодина

По словам Колобашкина, производство высокобюджетных компьютерных игр занимает от трёх до пяти лет, каждый проект обходится 110 Industries в сумму от $20 до $50 млн.
 Выпущенных проектов пока нет, в разработке находится восемь игр, говорят в компании. В 2022 году она планирует выпустить Wanted: dead.
Вот эти минимум $20 млн. ...

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Vasiliy Leytman

"Impressive dismemberment system" — уж не из Питера ли ребята)))

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Михаил

Капец, я не могу найти даже на наработки инвестора

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