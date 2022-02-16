Они смогут получить статус международных холдинговых компаний и претендовать на налоговые льготы.

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Российские компании тоже смогут стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморье и Калининградской области («русских офшорах»). Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта об изменениях в налоговом кодексе, пишут РБК и Forbes.

Сейчас в САР могут переехать только иностранные юрлица — для этого они получают статус международных холдинговых компаний (МХК). При выполнении некоторых условий он даёт право на налоговые льготы. Основные — нулевой налог на полученные дивиденды при доле в капитале от 15%, 0% на доходы от продажи акций и долей в компаниях и другие.

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Чтобы воспользоваться льготами будучи резидентом САР, нужно соблюсти условия:

Минимум одно контролирующее лицо должно быть резидентом России.

Доля расходов МХК на территории России составляет не менее 70%.



Доля пассивных доходов компании (дивидендов, процентов, роялти, от консалтинговых услуг и так далее) должна быть больше 90%.



Управление происходит в России, в штате 15 сотрудников и офис в САР не менее 50 м².



В течение трёх лет после регистрации компания обязана инвестировать не меньше 300 млн рублей в инфраструктуру юрисдикции.



Согласно поправкам, чтобы российской компании получить статус МХК и переехать в САР:

Компания должна быть создана до 1 января 2018 года и на момент подачи заявки уже находиться на территории Калининграда или острова Русский, то есть поменять адрес регистрации.

Контролирующие лица компании (акционеры с долей более 15%) должны стать таковыми до 1 января 2017 года. При этом для акционеров-юрлиц есть допусловие: либо более 25% их акций должны обращаться на российской бирже или биржах стран Организации экономического сотрудничества и развития, либо не менее 50% уставного капитала должно принадлежать России или государству, которое автоматически обменивается с Россией налоговой информацией.



Компания должна подать в налоговую заявление, а также сведения о контролирующих лицах.



Правительство региона, в котором до этого располагалась компания, не возражает против перерегистрации в САР.



Переехавшие в «русские офшоры» российские компании могут также потерять статус МХК. Например, если присоединят другую структуру, не имеющую такого статуса, говорится в документе.