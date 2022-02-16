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Финансы
Таня Боброва

Госдума рассмотрит правила для переезда российских компаний в «русские офшоры» в Калининграде и Владивостоке Статьи редакции

Они смогут получить статус международных холдинговых компаний и претендовать на налоговые льготы.

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Российские компании тоже смогут стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморье и Калининградской области («русских офшорах»). Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта об изменениях в налоговом кодексе, пишут РБК и Forbes.

Сейчас в САР могут переехать только иностранные юрлица — для этого они получают статус международных холдинговых компаний (МХК). При выполнении некоторых условий он даёт право на налоговые льготы. Основные — нулевой налог на полученные дивиденды при доле в капитале от 15%, 0% на доходы от продажи акций и долей в компаниях и другие.

Чтобы воспользоваться льготами будучи резидентом САР, нужно соблюсти условия:

  • Минимум одно контролирующее лицо должно быть резидентом России.
  • Доля расходов МХК на территории России составляет не менее 70%.
  • Доля пассивных доходов компании (дивидендов, процентов, роялти, от консалтинговых услуг и так далее) должна быть больше 90%.
  • Управление происходит в России, в штате 15 сотрудников и офис в САР не менее 50 м².
  • В течение трёх лет после регистрации компания обязана инвестировать не меньше 300 млн рублей в инфраструктуру юрисдикции.

Согласно поправкам, чтобы российской компании получить статус МХК и переехать в САР:

  • Компания должна быть создана до 1 января 2018 года и на момент подачи заявки уже находиться на территории Калининграда или острова Русский, то есть поменять адрес регистрации.
  • Контролирующие лица компании (акционеры с долей более 15%) должны стать таковыми до 1 января 2017 года. При этом для акционеров-юрлиц есть допусловие: либо более 25% их акций должны обращаться на российской бирже или биржах стран Организации экономического сотрудничества и развития, либо не менее 50% уставного капитала должно принадлежать России или государству, которое автоматически обменивается с Россией налоговой информацией.
  • Компания должна подать в налоговую заявление, а также сведения о контролирующих лицах.
  • Правительство региона, в котором до этого располагалась компания, не возражает против перерегистрации в САР.

Переехавшие в «русские офшоры» российские компании могут также потерять статус МХК. Например, если присоединят другую структуру, не имеющую такого статуса, говорится в документе.

В Минфине не ответили на запросы изданий. В Минэкономразвития сообщили Forbes, что пока не получали законопроект.

#новость #офшор

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Dimitri

Они смогут получить статус международных холдинговых компаний и претендовать на налоговые льготы.

При такой политики, международно доступным рынком скоро останиться только пару стран СНГ, у всех остальных под эмбарго попадём. Тогда и налоговые льготы не спасут.

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Денис Демидов

Врагам плотить нологи, друзьям в Калининград.

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Александр Повольнов

"Мы продолжим облагать новыми налогами беднейшие слои населения, но для бизнеса сделаем офшоры".
Нет бы порядок навести, так что бы прогрессивная шкала и невозможность работать компаниям в РФ если они оформлены чисто на "кипрских" офшорах.

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Путачок

Английское право тоже завезут в эти офшоры? Если нет, то какой в этом смысл?

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