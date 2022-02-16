ЦБ: количество финансовых пирамид в России за 2021 год выросло в четыре раза Статьи редакции
Большинство из них связаны с инвестициями в криптовалюту, утверждает регулятор.
В 2021 году Банк России выявил 2679 компаний с признаками нелегальной работы на финансовом рынке. Это на 73% больше, чем год назад.
Количество нелегальных кредиторов выросло на 15%, до 948, финансовых пирамид — в четыре раза, до 871, нелегальных участников рынка ценных бумаг — больше, чем в два раза, до 860.
ЦБ объясняет, что из-за соцсетей и мессенджеров мошенникам быстрее и дешевле запустить новый проект. Большинство нелегальных участников рынка ценных бумаг предлагали услуги форекс-дилеров и заявляли об иностранной лицензии. Треть компаний с признаками нелегального кредитора прикрывались статусом микрофинансовых институтов и публиковали на сайте недействительную лицензию ЦБ.
Чтобы бороться с этим, Банк России изменил схему мониторинга и сократил время для блокировки подозрительных сайтов.
Большинство финансовых пирамид обещало помощь в инвестировании, 80% — работали в интернете. Пирамиды рекламировали региональные блогеры, а в качестве «приманки» использовали названия крупнейших российских и зарубежных фирм, утверждает ЦБ.
52,8% пирамид привлекали деньги в криптовалюте или рекламировали вложения в несуществующие криптовалютные активы. Мошенники также предлагали установить на телефон приложение для майнинга.
Тенденция связана с новостями о высоких заработках на криптовалюте, считает директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Поэтому регулятор настаивает, что регулирование криптовалюты нецелесообразно: «Мы видим, какое количество мошенников используют криптовалюту, чтобы обманывать граждан».
ЦБ считает признаками финансовой пирамиды отсутствие лицензии, обещание гарантированной высокой доходности, предварительные взносы как условие для вложения средств и другое. В списке компаний с признаками нелегальной работы уже больше 4000 участников рынка.
А почему об этом говорит ЦБ, а не правоохранительные органы?
А будут ли что-то делать с ОПГ Блогеры-Инфоцыгане (Аяз Шабутдинов и подобные)?
А будут ли что-то делать с онлайн казино, с мошенниками в ютубе, телеграмме, авито и т.д?
почему об этом говорит ЦБ
они мониторят это говно
"мониторят говно"
Лучшее описание деятельности ЦБ
Потому что ЦБ занимается вообще всем, что хоть как-то связано в финансами)) видимо, только им есть до этого дело. И учебники для вузов заказывают, и платежи для казино пытаются стопить, и через нспк развивают рынок
Какая-то новая организационно-правовая форма обнаружена. «Интернет-проект» )))
Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
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Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.
Как же трудно ЦБ. То проклятый доллар со своими санкциями, инфляция из-за проклятого народа, который все никак не нажрется, теперь вот конкуренция нешуточные обороты набирает в виде финансовых приамид и псевдоброкеров. Всюду враги, сжечь фонды, не дать скрепному деревянному упасть, выделить ему костылики. Если уж и откатываемся в средневековье, может для аутентичности начать чеканить рубли в злате-серебре? Думаю больше толку будет в плане поддержания, нежели вся эта глупая возня.
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