Большинство из них связаны с инвестициями в криптовалюту, утверждает регулятор.

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В 2021 году Банк России выявил 2679 компаний с признаками нелегальной работы на финансовом рынке. Это на 73% больше, чем год назад.

Количество нелегальных кредиторов выросло на 15%, до 948, финансовых пирамид — в четыре раза, до 871, нелегальных участников рынка ценных бумаг — больше, чем в два раза, до 860.

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ЦБ объясняет, что из-за соцсетей и мессенджеров мошенникам быстрее и дешевле запустить новый проект. Большинство нелегальных участников рынка ценных бумаг предлагали услуги форекс-дилеров и заявляли об иностранной лицензии. Треть компаний с признаками нелегального кредитора прикрывались статусом микрофинансовых институтов и публиковали на сайте недействительную лицензию ЦБ.

Чтобы бороться с этим, Банк России изменил схему мониторинга и сократил время для блокировки подозрительных сайтов.

Большинство финансовых пирамид обещало помощь в инвестировании, 80% — работали в интернете. Пирамиды рекламировали региональные блогеры, а в качестве «приманки» использовали названия крупнейших российских и зарубежных фирм, утверждает ЦБ.

52,8% пирамид привлекали деньги в криптовалюте или рекламировали вложения в несуществующие криптовалютные активы. Мошенники также предлагали установить на телефон приложение для майнинга.

Субъекты с признаками финансовых пирамид

Тенденция связана с новостями о высоких заработках на криптовалюте, считает директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Поэтому регулятор настаивает, что регулирование криптовалюты нецелесообразно: «Мы видим, какое количество мошенников используют криптовалюту, чтобы обманывать граждан».