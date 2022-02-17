«Тинькофф» договорился о партнёрстве с провайдером платёжных решений BPC для выхода на Филиппины Статьи редакции
Банк планирует получить полную банковскую лицензию в стране.
- Radar Payments («дочка» BPC) будет заниматься обработкой платёжных операций будущих клиентов «Тинькофф» на Филиппинах, в том числе выпускать виртуальные, дебетовые и кредитные карты и обеспечивать безопасность платежей. Об этом сообщила BPC.
- «Тинькофф» подал документы на получение лицензии цифрового банка на Филиппинах в августе 2021 года, а в ноябре сообщил, что решил получить полную банковскую лицензию по совету местного ЦБ.
- Тогда же соруководитель TCS Group Павел Фёдоров говорил, что компания рассматривает два-три рынка в Юго-Восточной Азии, кроме Филиппин, но пока не готова публично о них рассказывать. На экспансию группа предварительно может потратить до $200 млн на начальном этапе, писало РБК.
- BPC работает на Филиппинах более 15 лет и предоставляет услуги банкам, необанкам и другим, говорится в сообщении компании. В «Тинькофф» отметили, что BPC должен помочь компании быстрее начать работу на этом рынке.
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