Финансы
Таня Боброва

«Тинькофф» договорился о партнёрстве с провайдером платёжных решений BPC для выхода на Филиппины Статьи редакции

Банк планирует получить полную банковскую лицензию в стране.

  • Radar Payments («дочка» BPC) будет заниматься обработкой платёжных операций будущих клиентов «Тинькофф» на Филиппинах, в том числе выпускать виртуальные, дебетовые и кредитные карты и обеспечивать безопасность платежей. Об этом сообщила BPC.
  • «Тинькофф» подал документы на получение лицензии цифрового банка на Филиппинах в августе 2021 года, а в ноябре сообщил, что решил получить полную банковскую лицензию по совету местного ЦБ.
  • Тогда же соруководитель TCS Group Павел Фёдоров говорил, что компания рассматривает два-три рынка в Юго-Восточной Азии, кроме Филиппин, но пока не готова публично о них рассказывать. На экспансию группа предварительно может потратить до $200 млн на начальном этапе, писало РБК.
  • BPC работает на Филиппинах более 15 лет и предоставляет услуги банкам, необанкам и другим, говорится в сообщении компании. В «Тинькофф» отметили, что BPC должен помочь компании быстрее начать работу на этом рынке.
Финансы
Таня Боброва
«Тинькофф» идёт в Азию: с кем придётся бороться и как устроен местный рынок Статьи редакции

На Филиппинах, куда идёт группа, мало необанков и большая потенциальная аудитория. Но в регионе много прибыльных конкурентов, за которыми стоят большие холдинги.

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#новость #тинькофф

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Михаил Волков

Можем теперь кидать филиппинским бабам деньги?

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Sergey Vasilev

Самое время, здесь то все починили

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Vladimir Kudryavcev

Ждём филиппинцев на VC!

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Таня Боброва
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